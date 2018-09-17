Как оценивать работоспособность современных ИТ-систем

Сегодня технологии управления производительностью ИТ занимают внушительный сегмент рынка. Но далеко не каждая компания знает, сколько стоит минута простоя ее сайта и насколько комфортно пользователям в ее мобильном приложении. Пользователям нужен идеальный сервиса, а digital-компании хотят предоставлять качественные услуги. Каким образом компании понять, насколько ее сервис близок к идеалу и как его воспринимает пользователь? На помощь приходят технологии APM.

Существует большое количество методик для оценки опыта пользователей цифровых сервисов, например, APDEX. Они легко могут показать рейтинговую оценку каждого действия пользователя сервиса и выйти на суммарный показатель пользователя, региона. При этом один из основных вопросов для провайдера таких услуг – это источники данных. Можно, конечно, воспользоваться Google Analytics или сервисом «Яндекс.Метрика», но из них можно получить небольшую частную выборку.

Именно поиск источников данных стал основным драйвером развития APM-индустрии во всем мире. Согласно исследованиям Gartner, признанные лидеры рынка планируют свое технологическое развитие, опираясь на максимально подробные данные о действиях каждого пользователя, учитывая полностью автоматизированное построения модели цифрового сервиса и максимально быстрое и точное обнаружение проблем сервиса, а также использование знаний о том, как инфраструктура сервиса влияет на операции конечных пользователей.

В преддверие конференции CNews Perform Moscow 2018 мы пообщались с представителями одного из лидеров рынка APM (согласно исследованиям Gartner) – компании Dynatrace. Нашими собеседниками стали Вероник Мондолло,вице-президент Dynatrace в регионе EMEA, и Игорь Хомков, управляющий партнер компании «Перфоманс Эксперт» (компания является партнером Dynatrace в России, Белоруссии и Казахстане).

CNews: Вероник, расскажите какие основные тренды APM вы наблюдаете в текущем году?

Вероник Мондолло: Рынок APM претерпевает значительные изменения из-за растущей сложности в корпоративных облачных средах. Поскольку организации все больше стремятся в облака, цифровые экосистемы стали очень динамичными, работающими в массовом масштабе и с высокой частотой изменений. Динамическая основа нового корпоративного облака и огромные объемы данных, которые необходимо проанализировать для понимания того как они влияют на пользовательский опыт, требуют нового подхода к управлению эффективностью.

Традиционные инструменты APM второго поколения попросту не оборудованы для новых стандартов корпоративного облака. Организации нуждаются в новом типе – full-stack, полностью автоматизированных средств мониторинга, которые были специально созданы в облаке, для облака. Немаловажной частью обновлений является искусственный интеллект. Искусственный интеллект обеспечивает в реальном времени детальное понимание бизнес операций и связывает их с ИТ-сервисом на основе высокоточных данных. Этот интеллект позволяет ИТ и бизнесу оценить опыт каждого пользователя и эффективность каждой транзакции .

CNews: Каковы особенности региона EMEA с точки зрения развития ИТ и, в частности, APM?

Вероник Мондолло: Организации, работающие в EMEA, сталкиваются с теми же вызовами, что и их коллеги по всему миру. Продолжаются усилия по переносу большего количества приложений и сервисов в облако для достижения большей эффективности и гибкости.

Тем не менее, бизнес понимает, что простая стратегия перемещения приложений в облако не принесет желаемых преимуществ. Мы видим, что все больше компаний разрабатывают нативные облачные приложения на основе микросервисов и контейнеров.

Вдобавок к этому, многие компании в EMEA все чаще внедряют методологию DevOps, поскольку они стремятся ускорить процессы разработки. Все эти факторы способствуют растущей потребности в современных возможностях мониторинга, которые были созданы специально для сложностей современного корпоративного облака.

CNews: Для нашей страны цифровизация названа основным трендом следующих нескольких лет. Каково на ваш взгляд место APM в цифровизации, где эта технология будет наиболее полезна?

Вероник Мондолло: Цифровая трансформация является ключом к успеху в любой отрасли, потому что каждая организация в наши дни является ИТ-компанией. Современный бизнес преуспевает или терпит неудачу, основываясь на том, как быстро он может адаптироваться к новым технологиям. Тем не менее, темпы цифровых преобразований растут. Изменения происходят быстрее, чем это представлялось еще несколько лет назад. Если ранее организации реализовывали инновационные проекты раз в несколько месяцев или даже раз в год, то сейчас конечные пользователи и потребители современных цифровых услуг ожидают постоянного цикла технологических преобразований. Они оказывают влияние на ИТ, которые, по их ощущениям, должны постоянно давать что-то новое.

Вероник Мондолло: Бизнесу необходимо автоматически обнаруживать проблемы в корпоративных облаках в реальном времени и использовать ИИ, чтобы точно определить причину этих проблем

Следовательно, успешные цифровые преобразования зависят от гибких, быстрых циклов разработки и способности организаций выпускать программное обеспечение в динамичные гибридные среды с несколькими облаками, от уверенности в том, что новые решения будут работать правильно. Это возможно только в том случае, если организации могут поддерживать глубокое понимание digital experience каждого пользователя, во время каждого действия, в каждом приложении. Для этого нужна платформа мониторинга с таким ПО, которое сможет автоматизировать и модернизировать облачные операции.

CNews: Расскажите о наиболее интересном на ваш взгляд мероприятии компании в текущем году.

Вероник Мондолло: В этом году Dynatrace провела свое первое мероприятие Perform Europe в Барселоне, в нем участвовало около 2,5 тысяч человек – наших клиентов и партнеров. Это очень большая явка, что не могло не обрадовать нас. Генеральный директор компании, Джон ван Сиклин (John van Siclen), изложил свое видение будущего рынка APM и представил наш переход к использованию технологий искусственного интеллекта. Мы провели много переговоров и получили очень хорошую обратную связь – клиенты благодарили нас за помощь с решением проблем и возможность ускорить появление инноваций в корпоративных облаках.

CNews: Как вы оцениваете потенциал российского APM-рынка?

Вероник Мондолло: Поскольку эффекты от цифровой трансформации еще долго будут оказывать влияние на российский бизнес, будет расти потребность в инструментах мониторинга, которые позволят преодолеть вызовы облачной трансформации. Решающее значение будут иметь системы искусственного интеллекта, именно они будут наиболее пригодны для обеспечения сквозной видимости в сложных гибридных облачных средах, которые потребуются российским организациям.

CNews: 4 октября компания планирует очередную конференцию Perform в Москве. Каковы ваши ожидания от мероприятия в этом году? Оправдывает ли данный формат себя с точки зрения развития рынка?

Вероник Мондолло: Perform Moscow создает прекрасную возможность для наших клиентов и партнеров в России собраться вместе и поделиться опытом, передовыми методами, полученными в ходе использования технологий искусственного интеллекта, технологий анализа показателей бизнес-эффективности, качества оказания услуг покупателям. Это отличная возможность собрать бизнес-лидеров, партнеров, цифровых экспертов, которые используют инновации и трансформируют ИТ.

CNews: Наблюдая за продвижением Dynatrace на рынке, можно заметить, что компания смотрит на потребности рынка и совершает «правильные инвестиции в технологии». Как в компании выстроен процесс принятия таких решений?

Вероник Мондолло: Пять лет назад Dynatrace предвидела изменения, создаваемые продолжающимся «маршем» к облаку. Было понятно, что традиционные подходы к мониторингу приложений и инструменты APM второго поколения будут неэффективны в высокодинамичных облачных средах, которые тогда только начали появляться. Мы взяли 40 наших лучших инженеров, работавших над существовавшим тогда на рынке продуктом APM, и предоставили им возможность разрабатывать новый подход к мониторингу и новый продукт.

Цель состояла в том, чтобы предоставить ИТ, DevOps и цифровым бизнес-командам более быстрые ответы в режиме реального времени без необходимости вручную настраивать метрики, анализировать их и искать таким образом ответы. Ядром этого была архитектура One Agent, которая могла автоматически внедряться в систему, захватывая данные высокой точности без вмешательства человека. Эти данные затем загружались в движок искусственного интеллекта, который автоматически анализировал весь технологический стэк, чтобы обеспечить точные ответы на проблемы с производительностью.

Сдвиг такой величины необходим не только для обновления технологий, но и для фундаментальных изменений в работе наших команд разработчиков и операционной команды. С этой целью мы начали внедрять культуру DevOps уже у себя, подчеркнув новый фокус на постоянное совершенствование и инновации. В рамках этой трансформации мы создали непрерывный цикл обратной связи, который позволил легко идентифицировать функциональность, которую требовали наши клиенты, и быстро внедрять обновления кода в производство, постоянно улучшать возможности нашей программной платформы.

CNews: Каковы, на ваш взгляд, основные тренды цифровизации на ближайшие 2–3 года?

Вероник Мондолло: Каждый бизнес сегодня – это ИТ-бизнес. Независимо от того, что мы делаем, потребители программного обеспечения становятся основными драйверами изменений. В результате почти каждая организация на планете будет пытаться быстро и эффективно создавать свою ИТ-компанию. Это станет основой для цифровых преобразований в течение следующих нескольких лет, оказывая влияние на организации в любой отрасли и во всех регионах мира.

Успех будет зависеть от гибкости и скорости циклов разработки, способности организаций выпускать программное обеспечение быстро и качественно. Для достижения этой гибкости потребуется ускоренный переход к облаку, мы увидимрастущее использование микросервисов и контейнерных технологий, что приведет к появлению все более динамичных корпоративных облачных сред. Мы также увидим популяроность культуры DevOps, поскольку организации будут стремиться ускорить процессы разработки и быстрее выпускать ПО.

Но такой подход будет эффективно работать только в одном случае – если ИТ и цифровые команды смогут поддерживать глубокое понимание опыта каждого пользователя, анализировать каждое действие в каждом приложении. Для этого нужны платформы мониторинга, автоматизирующие анализ облачных операций.

CNews: Назовите основных технологических партнеров компании на текущий момент. Что их связывает с Dynatrace? На чем основано это партнерство ?

Вероник Мондолло: Технологическое партнерство с самыми разными компаниями позволяет нам расширять возможности нашей платформы и удовлетворять все потребности заказчиков. Открытость Dynatrace позволяет ей полностью интегрироваться с инструментальными средствами DevOps для автоматизации облачных операций и поддержки бизнеса в быстрой разработке ПО. Способность нашей платформы получать данные из любого приложения, облака или локальной системы позволяет нам автоматически работать с динамическими ИТ-средами. Таким образом, мы можем предоставить сквозную видимость, которую клиенты могут использовать в целях оптимизации ИТ-сервисов и управления ими.

CNews: Одно из последних новшеств в платформе – технологии искусственного интеллекта. Расскажите поподробнее, что это: дань моде, красивая игрушка для заказчиков или рабочий инструмент, который будет частично заменять «интеллект» пользователей системы, аналитиков?

Вероник Мондолло: Искусственный интеллект становится все более востребованный у заказчиков. Бизнесу нужно анализировать приложения и управлять опытом конечного пользователя, сталкиваясь с возрастающей сложностью современных облачных сред. Сегодня одна ИТ-среда может иметь миллиарды зависимостей, поэтому устаревшие подходы к мониторингу и управлению эффективностью не актуальны. Пользователям системы APM просто невозможно синтезировать и анализировать данные о производительности приложений, а также иметь «мешок» различных независимых инструментов. Бизнесу необходимо автоматически обнаруживать проблемы в корпоративных облаках в реальном времени и использовать ИИ, чтобы точно определить причину этих проблем.

CNews: Какой вы видите конкурентную среду? Какова технологическая стратегия компании которая позволила столь долго сохранять лидерские позиции?

Вероник Мондолло: В современной цифровой бизнес-экономике каждая организация стала ИТ- бизнесом. Конкуренция зависит от скорости, с которой компании внедряют инновации. В Dynatrace мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы «перевернуть» нашу отрасль, постоянно совершенствуя инновации и предлагая новые возможности платформы нашим клиентам по всему миру, чтобы помочь им преодолеть сложности перехода к облакам. Ключом к этому является наш подход – слышать наших клиентов, чтобы определить функциональность, на которую они рассчитывают. Тут важна наша способность быстро и безопасно внедрять код в производство, чтобы быстро добавить конкретные функции в нашу платформу.

CNews: Игорь, это уже 4 по счету мероприятие Perform Moscow. Расскажите, каким образом зародилась идея его проведения, в чем основные цели данного мероприятия, как они реализуются?

Игорь Хомков: Прежде всего, отмечу, что Perform Moscow – не классический вендорский ивент, на котором все рассказывают о том, что наши решения самые лучшие, а Земля крутится потому, что есть решения от Dynatrace и остановится, если их не будет. Изначально идея мероприятия была в развитии рынка, популяризации технологии. Еще 4–5 лет назад никто не знал что такое APM. Приходя к заказчику, первое, что мы слышали: «Новая система мониторинга? Расскажите чем она лучше/ хуже того, что у нас сейчас есть».

CNews: А что говорит заказчик сейчас?

Игорь Хомков: Сейчас ситуация в корне изменилась. Рынок действительно уже наигрался в «зонтичные» проекты, где многомиллионные инвестиции компаний вкладывались в огромный зоопарк систем, которые объединялись неким «зонтиком» и выдавались за отличную платформу мониторинга. Все подобные проекты заканчивались одинаково: бизнес задавал вопросы, на которые у ИТ не было ответа. Сколько денег я потерял из-за нарушения SLA? Насколько лучше стали пользователи выполнять операции на сайте из-за того, что в прошлом месяце мы закупили новые сервера? Какова стоимость простоя или инфраструктурного сбоя? Как за минуту определить основную причину инцидента и сделать так, чтобы он не повторялся?

Игорь Хомков: Сейчас заказчики приходят к нам прежде всего для того, что бы менять подход

Никто не мог объяснить бизнесу, как получить, например, отчет об эффективности маркетинговых акций не на основании данных от бизнес-аналитики или сторонних сервисов типа Google Analytics и «Яндекс.Метрики», а на основании опыта конечного пользователя.

И, пожалуй, самая серьезная проблема, которую нужно решать с помощью мониторинга, продолжала оставаться нерешенной. Я говорю о простоях бизнеса из-за отказов оборудования, неработающего сайта и длительных поисков причин таких поломок.

Сейчас заказчики приходят к нам прежде всего для того, что бы менять подход. Действительно, даже в больших компаниях ИТ уже не существует, как раньше, автономно. Структуры меняются и сейчас у всех крупных компаний появляются бизнес единицы, которые отвечают за сервис в целом, а не за его составляющие.

CNews: Какие изменения происходят на рынке APM в России в последнее время?

Игорь Хомков: Растет зрелость заказчиков. Это добавляет рынку существенный потенциал. Начиная с этого года рынок АРМ начинают активно поддерживать крупные интеграторы. Инициатива в этих компаниях приходит от подразделений, ранее занимавшихся системами мониторинга, и эту инициативу активно поддерживают менеджеры по продажам. Безусловно, для нас является хорошей новостью тот факт, что подавляющее большинство заказчиков, услышав об APM, отвечают заинтересованностью и готовностью внедрять решение. На текущий момент могу сказать, что у нас одновременно ведется около 45 пилотных проектов в различных организациях. Это большая нагрузка, как на партнеров, так и на наши технические ресурсы, но мы видим, как это способствует интересу рынка.

CNews: По какому принципу организована работа с партнерами и какие перспективы развития сети в России вы видите?

Игорь Хомков: Одна из основных задач, которую мы ставим перед собой в развитии партнерского рынка – это расширение экспертизы и повышение ее уровня. Это касается и экспертизы в области внедрения наших решений, пресейла, и отраслевой экспертизы, которая есть у партнеров. Компании, которые будет представлены на мероприятии – «Ланит»,IBS, «Крок», ICL Services – в своем бизнесе делают ставку на развитие экспертиз от различных вендоров и имеют многолетний отраслевой опыт в различных вертикалях.

CNews: Каким образом Dynatrace в лице мастер-партнера осуществляет поддержку партнеров?

Игорь Хомков: Это стандартная вендорская поддержка, включая пресейл, совместное проведение пилотов, поддержка на всех стадиях жизненного цикла проекта.

CNews: Каковы сегодня перспективы развития партнерской сети?

Игорь Хомков: Не думаю, что мы будем сильно расти в количестве. Нас больше интересует качество.