Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2018 г.

Изменения в федеральном законодательстве коснулись правил размещения рекламы в детских и образовательных теле- и радиопередачах, требований к страхованию банковских вкладов, методов контрольно-надзорной деятельности, лицензирования работ, связанных с использованием гостайны, а также ряда других законодательных актов.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов»

Согласно поправкам линейные объекты решено размещать на условиях публичного сервитута. Закреплены основания для его установления; полномочия органов власти и местного самоуправления. Определены лица, имеющие право ходатайствовать об установлении публичного сервитута. В их числе – субъекты естественной монополии, организации связи, владельцы объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения. Закреплены сроки установления публичного сервитута и периоды его действия.

Прописаны особенности внесения платы за публичный сервитут. Правообладатели участков (расположенных на них объектов недвижимости) могут требовать выкупа участков (объектов), если из-за сервитута эксплуатировать их в соответствии с разрешенным использованием станет невозможно.

Публичный сервитут нельзя устанавливать на участках, предназначенных для ИЖС, личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, огородничества. Исключения - присоединение объектов к инженерным сетям на таких участках; эксплуатация, реконструкция существующих инженерных сооружений; размещение инженерных сооружений, которые переносятся с земельных участков, изымаемых для государственных или муниципальных нужд. Сопутствующие изменения внесены в законы о госрегистрации недвижимости, о территориях опережающего социально-экономического развития, о корпоративных закупках, в ЛК РФ, ГрК РФ, ЖК РФ и др.

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона «О рекламе»

Скорректирован Закон о рекламе. Поправки касаются распространения рекламы в телепрограммах и телепередачах.

Лимит продолжительности распространяемой в телепрограмме рекламы увеличен с 15% до 20% в течение часа. При этом общую продолжительность рекламы в течение суток решено ограничить 15%.

Также изменен подход к размещению рекламы в детских и образовательных теле- и радиопередачах. До внесения изменений реклама могла транслироваться только перед началом и после окончания таких передач, а предельная продолжительность рекламы зависела от длительности передачи. Поправки отменили эти ограничения, распространив на рекламу в детских и образовательных передачах общеустановленный лимит. Одновременно решено ограничить перечень видов товаров, которые можно рекламировать в детских передачах. Поправки вступают в силу со дня опубликования.

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 322-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Скорректированы Закон о страховании вкладов в банках и другие акты. До внесения изменений в случае отзыва у банка лицензии в страховом порядке возмещались только средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) физлиц и ИП. Субъекты малого бизнеса, имеющие, как правило, один расчетный счет в небольшом банке, оставались незащищенными.

Действие Закона решено распространить на малые предприятия. Порядок осуществления выплат ЦБ РФ по вкладам в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов, будет также распространяться не только на физлиц.

В Законе о несостоятельности (банкротстве) поправками указано, что перешедшие к Агентству по страхованию вкладов требования по договорам банковского вклада (счета), стороной по которым были малые предприятия, включаются в состав требований кредиторов, удовлетворяемых в третью очередь. Поправки вступают в силу с 01.01.2019.

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»

Внесенные изменения направлены на совершенствование контрольно-надзорной деятельности. В частности, закреплено, что перечень видов регионального госконтроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, устанавливается главой субъекта Федерации. При этом Правительство РФ по-прежнему сможет определять виды регионального госконтроля (надзора), при которых риск-ориентированный подход обязателен.

Согласно поправкам предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не должно содержать в себе запрос о предоставлении юрлицом, ИП сведений и документов. Исключение составляют сведения о принятых организацией или предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований. При этом наряду с последними речь идет и о требованиях, установленных муниципальными правовыми актами.

Также указано, что плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юрлица, ИП и не должны подменять собой проверку. Положением о лицензировании конкретного вида деятельности может быть установлено, что при осуществлении лицензионного контроля плановые проверки не проводятся. При этом в случае применения риск-ориентированного подхода они не проводятся в зависимости от отнесения деятельности лицензиатов и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности.

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 310-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Скорректированы Закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и другие законодательные акты. Уточнены понятия инсайдерской информации, подконтрольного лица. Введен ряд новых понятий, таких как иностранный эмитент, манипулирование рынком. Понятие «манипулирование» теперь будет включать необходимость наступления соответствующих последствий. При этом уточнены положения об освобождении от ответственности в случаях, когда лицо не знало и не могло знать о ложном характере сведений либо о том, что информация является инсайдерской.

Конкретизированы полномочия ЦБ РФ по контролю соблюдения требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации. Так, ему дано право беспрепятственного доступа на территории и в помещения лиц, в отношении которых проводится проверка или в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они располагают необходимой для проведения проверки информацией.

В рамках проверок по инсайдерским делам ЦБ РФ теперь сможет получить доступ к документам и информации, в т. ч. той, доступ к которой ограничен федеральными законами (кроме некоторых сведений). Сотрудники ЦБ РФ смогут самостоятельно копировать оригиналы документов и компьютерной информации «в целях избежания сознательного искажения, сокрытия или уничтожения информации». В настоящее время ЦБ РФ может лишь запрашивать документацию у организаций.

При этом предусмотрен ряд исключений, например в отношении территорий и помещений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, жилища физлица. Установлены особенности проведения указанных проверок. Срок ее проведения по общему правилу не должен составлять более 18 месяцев, максимальный срок – 22 месяца.

Установлена обязанность инсайдеров самостоятельно составлять собственные перечни инсайдерской информации. Они будут включать в себя в т. ч. информацию, перечень которой утверждается нормативным актом ЦБ РФ. В настоящее время ЦБ РФ утверждает исчерпывающий перечень такой информации для различных категорий инсайдеров.

Обязанность инсайдеров эмитента или УК уведомлять об осуществленных операциях с ценными бумагами этого эмитента или УК заменена на право эмитента или УК запросить у инсайдеров такую информацию. Кроме того, исключена обязанность на постоянной основе передавать списки инсайдеров организатору торговли. Вместо этого организация должна будет предоставлять списки своих инсайдеров только по требованию организатора торговли. Поправки вступают в силу по истечении 270 дней после опубликования, за исключением некоторых положений, для которых установлен иной срок.

Указ Президента РФ от 28 августа 2018 г. N 501 «Об утверждении Положения о Военном инновационном технополисе «Эра» Министерства обороны Российской Федерации»

Военный инновационный технополис «Эра» Минобороны России – это специализированный научно-исследовательский и производственный комплекс. Его участниками являются научные и образовательные организации, госкорпорации, предприятия промышленности и организации ОПК, проводящие научные исследования в интересах укрепления обороноспособности страны, занимающиеся разработкой и созданием продукции военного, специального и двойного назначения и заключившие с Министерством соглашения о совместной деятельности.

Определены направления деятельности технополиса, проводимые мероприятия. Деятельность технополиса организуется по кластерному принципу. Для управления им создается специальный совет. Урегулированы вопросы получения статуса участника технополиса. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Указ Президента РФ от 3 августа 2018 г. N 471 «О некоторых вопросах Межведомственной комиссии по защите государственной тайны»

Закреплено, что ответственным секретарем Межведомственной комиссии по защите гостайны является один из заместителей директора ФСТЭК России. Уточнен персональный состав комиссии. Глава ФСТЭК России назначен председателем комиссии (а не его заместителем).

Постановление Правительства РФ от 23 августа 2018 г. N 984 «Об утверждении Правил подтверждения степени секретности сведений, с которыми предприятия, учреждения и организации предполагают проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и о внесении изменения в пункт 5 Положения о лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны»

Скорректировано положение о лицензировании работ, связанных с использованием гостайны. Уточнено, что в заявлении о выдаче лицензии теперь надо указывать подтвержденную степень секретности сведений, составляющих гостайну, с которыми заявитель предполагает проводить работы.

Регламентирован порядок подтверждения степени секретности сведений. Установлено, к кому обращаются различные организации для получения подтверждения.

В обращении нужно, в частности, обосновать необходимость допуска организации к проведению работ, связанных с гостайной. Указывается предполагаемая степень секретности. Представление неполной или недостоверной информации является основанием для отказа в выдаче подтверждения. Регламентированы требования к содержанию подтверждения.

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2018 г. N 943 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков при проверке информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве»

Утверждены правила взаимодействия органов власти, субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков при проверке информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве. Источником информирования могут быть любые организации и физлица (заявители), направившие сообщение (в том числе анонимного характера) об угрозе совершения акта незаконного вмешательства с использованием доступных средств связи, включая телефон, факсимильную почтовую связь и Интернет, или предоставившие указанную информацию лично.

Закрепляется последовательность действий ФСБ России, МВД России, Ространснадзора, региональных и местных властей, а также остальных участников при получении и проверке информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства. При проверке информации и в зависимости от развития ситуации лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры, по согласованию с территориальными органами ФСБ России и МВД России вправе принимать решение об эвакуации физических лиц с территории объекта или об ограничении их доступа к части (частям) объекта силами обеспечения транспортной безопасности. Кроме того, лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности транспортного средства, принимает при необходимости решение о прекращении перевозки или об изменении графика и маршрута движения транспортного средства.

Постановление Правительства РФ от 27 августа 2018 г. N 996 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Предусмотрена возможность использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за получением государственной или муниципальной услуги. Однако должны выполняться следующие условия. Во-первых, при выдаче ключа простой электронной подписи личность физлица должна быть установлена при личном приеме. Во-вторых, при обращении за получением услуги идентификация и аутентификация заявителя выполняются с использованием ЕСИА. Такой подход позволит сократить расходы заявителей, связанные с выпуском физического носителя сертификата ключа электронной подписи.

Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 933 «О внесении изменений в Правила представления информации в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней и Правила представления декларации о сделках с древесиной»

Декларация о сделках с древесиной, заключенных с физлицами, представляется только юрлицами и ИП, совершившими такие сделки. Указывается общий объем отчуждаемого вида древесины по всем сделкам за период, не превышающий 5 рабочих дней со дня заключения первой сделки. В самой декларации более не отражаются ФИО и данные документа, удостоверяющего личность, в отношении граждан. Физлица не представляют информации о декларации о сделке с древесиной в ЕГАИС учета древесины.

Постановление Правительства РФ от 6 августа 2018 г. N 922 «О внесении изменений в Положение о государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи»

При государственном регулировании тарифов на услуги связи применяется метод экономически обоснованных затрат или метод предельного ценообразования. Уточнено, что последний обеспечивает возможность получения прибыли от эффективного управления издержками.

При применении метода экономически обоснованных затрат устанавливаются максимальные, а не предельные уровни тарифов. Расчет необходимой валовой выручки производится, если используется метод экономически обоснованных затрат. Если применяется метод предельного ценообразования, рассчитывается коэффициент повышения эффективности деятельности оператора связи. Таким образом, решено отказаться от установления регулирующим органом коэффициента, учитывающего максимально допустимое ежегодное изменение тарифов на определенный набор услуг связи (напомним, что для его расчета использовали данные о прогнозном уровне инфляции, повышении эффективности деятельности оператора связи и состоянии рынка услуг связи). При расчете регулируемых тарифов используются данные, полученные в ходе ведения оператором связи раздельного учета не только расходов, но и доходов.

Распоряжение Правительства РФ от 18 августа 2018 г. N 1723-р

Скорректирован список товаров, работ и услуг в сфере использования атомной энергии, сведения о закупках которых хотя и не составляют гостайну, но размещению в ЕИС в сфере закупок не подлежат. В отношении отдельных товаров, работ и услуг уточнены коды по ОКПД2 ОК 034-2014.

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 6 августа 2018 г. N 357 «Об утверждении Перечня информации о деятельности федеральных государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, для размещения в форме открытых данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также Порядка размещения этой информации»

Утвержден перечень информации о деятельности федеральных государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Росгвардии, для размещения в Интернете, в т. ч. на сайте Службы, в форме открытых данных. Речь идет об уровне образования, формах и сроках обучения, образовательных программах и т.д.

Данные размещаются на специально созданном для этих целей сайте образовательной организации. Подготовленные для размещения материалы утверждаются начальником образовательной организации. На сайте Росгвардии в подразделе «Образовательные организации» раздела «Федеральная служба» публикуется краткая информация о деятельности образовательной организации и ссылка на ее сайт.

Приказ Федеральной службы государственной статистики от 6 августа 2018 г. N 487 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий»

Обновлен инструментарий для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий. Заново утверждены 5 годовых форм: N 1-технология «Сведения о разработке и (или) использовании передовых производственных технологий»; N 3-информ «Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, ПО и оказании услуг в этих сферах»; N 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок»; N 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры»; N 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации».

Они вводятся с отчета за 2018 г. Также заново утверждена квартальная форма N 2-наука (краткая) «Сведения о выполнении научных исследований и разработок». Она вводится с отчета за январь-март 2019 г. Прежние формы признаны утратившими силу.

Информационное сообщение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 21 августа 2018 г. «О прекращении действия Положения о сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации с 1 августа 2018 г.»

С 1 августа 2018 г. вступили в силу новые правила сертификации средств защиты информации. Положение о сертификации от 1995 г. не действует.