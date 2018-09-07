Защита вне ИТ: на что еще способны ИБП

В условиях перехода многих компаний в коммерческие ЦОДы, вопросы бесперебойного электропитания ИТ-систем переносятся с площадки заказчика на сторону внешнего дата-центра. Однако, актуальным остается вопрос бесперебойной работы инженерных систем, не связанных с ИТ. ИБП для таких систем имеют свою специфику, и к их выбору следует подходить с особым вниманием. О том, кто должен выбирать ИБП для бизнеса и какие решения подходят заказчикам из не-ИТ сегментов, рассказывает Дмитрий Желтков, директор департамента по работе с заказчиками коммерческого сектора подразделения IT Division компании Schneider Electric.

CNews: Какие тенденции на сегодняшний день превалируют на российском рынке систем бесперебойного питания?

Дмитрий Желтков: Долгое время ИБП большой мощности позиционировались как защита для ИТ-систем, размещаемых в дата-центрах, как наиболее критичных к качеству электропитания. Но если говорить о тенденциях на рынке ЦОДостроения, то в России наблюдается такая же картина, как и во всем мире, но с небольшим отставанием во времени. Не так давно в США количество стоек, которые стоят на коммерческих площадках, впервые превысило количество стоек, которые стоят непосредственно в серверных заказчиков. Другими словами, весь мир максимально, насколько позволяют бизнес-процессы и требования по защите бизнеса, уходит в коммерческие ЦОДы, сокращая свои издержки на обслуживание ИТ-инфраструктуры. В России происходит такой же процесс перемещения стоек с площадок заказчика в коммерческие ЦОДы, так как задача сокращения издержек стоит перед российскими заказчиками не менее остро, чем в других станах. Очевидно, что вскоре мы также увидим большее количество стоек в коммерческих ЦОДах, чем у конечных заказчиков. Для нас, как для производителя, это означает, что размер ИТ-площадок у конечных заказчиков становится меньше год от года, а рынок colocation растет. Конечно, речь идет о рынке в целом. У каждого заказчика своя история, кто-то может позволить себе перенести больше ИТ-сервисов, кто-то – меньше. Некоторые заказчики продолжают строить свои площадки, и достаточно крупные. Но, в общем, тренд имеет место, и в такой ситуации крайне важным становится рынок применений ИБП вне ЦОД. Это так называемые non-IT applications, то есть применение ИБП в не-ИТ сфере, когда ИБП находится вне ЦОД, серверной или кроссовой. Schneider Electric специально фокусируется в этой области применений ИБП.

CNews: Какова специфика применения ИБП в не-ИТ сферах?

Дмитрий Желтков: Прежде всего следует сказать, что область применений ИБП вне ИТ очень широка: это защита рабочих мест в офисах, касс в магазинах, турникетов в метрополитенах, технологического оборудования на производстве, медицине, различные виды аварийного освещения. В общем смысле – это инженерные системы, не связанные непосредственно с ИТ. Их перечень очень широк и специфичен для каждой отрасли и заказчика, потому что связан с обеспечением безопасности, непрерывности технологического процесса, или защиты от неисправностей электроснабжения особо чувствительного и дорогого оборудования. Время автономной работы, степень резервирования, мощность ИБП сильно разнятся от задачи к задаче. К примеру, если речь об автономии систем аварийного освещения, то это, как минимум 60 минут, а если о лифтах, то 3–5 минут. Также различаются подходы по организации централизованной или распределенной защиты оборудования.

CNews: Что чаще всего требуется заказчикам, когда речь идет не о ЦОДах?

Дмитрий Желтков: Обычно это ИБП с тем или иным дополнительным функционалом. Ранее я упоминал, что конфигурации ИБП сильно разнятся в зависимости от задачи заказчика. Требования к функционалу ИБП зависят от специфики объекта. Чем больше процесс, защищаемый ИБП, влияет на бизнес заказчика, тем более серьезные требования выдвигаются к свойствам и характеристикам ИБП, и тем больше заказчик вовлекается в процесс выбора оборудования. Не секрет, что бывают случаи, когда при строительстве объекта значительными полномочиями в процессе выбора ИБП наделен генподрядчик, а заказчик (чаще всего инвестор), не участвует в процессе принятия решения. В таких случаях, разумно предлагать генподрядчику ИБП с наилучшим соотношением цена/качество. Генподрядчик, обычно, не настроен выбирать дорогое оборудование, его задача вписаться в заданные деньги при строительстве.

Другое дело, когда ИБП занимают значительную долю в деньгах при строительстве или сильно влияют на OPEX-бюджет при дальнейшей эксплуатации. В этом случае тщательно сравниваются архитектуры решений, предлагаемые производителями, характеристики ИБП, специфика тех или иных серий оборудования. Здесь уже логично предложить ИБП с наилучшими характеристиками. При мощностях в мегаватты, каждые полпроцента КПД могут обернуться солидной экономией на счетах за электроэнергию при эксплуатации оборудования. Обычно в таких случаях заказчик анализирует не только стоимость оборудования (CAPEX-бюджет строительства), но и стоимость эксплуатации (OPEX). Разница в цене между производителями при закупке оборудования может быть нивелирована при дальнейшей эксплуатации за счет лучших характеристик ИБП.

Дмитрий Желтков: Область применений ИБП вне ИТ очень широка: это защита рабочих мест в офисах, касс в магазинах, турникетов в метрополитенах, технологического оборудования на производстве, медицине, различные виды аварийного освещения

Возьмем, например, E-conversion – это запатентованная технология Schneider Electric, позволяющая существенно повысить КПД ИБП, одновременно сохраняя параметры выходного напряжения в пределах ГОСТ и препятствуя распространению в сеть помех от нагрузки грязного питания. Обладая при этом нулевым временем перехода на батареи, как On-line ИБП, данная технология обеспечивает безопасную экономию электроэнергии, что положительно сказывается на снижении операционных расходов.

Наши новые серии ИБП Galaxy VM и Galaxy VX имеют встроенную возможность тестирования на полную мощность без реальной нагрузки (SPOT режим – Simple power operation test), эта функция позволяет существенно сэкономить средства на нагрузочных резисторах, кабельной обвязке и самих работах при проведении приемо-сдаточных испытаний ИБП. Процедура обязательна при строительстве серьезных объектов, но в явном виде эта экономия при анализе цифр технических характеристик не видна, и не всегда заказчик понимает нюансы таких испытаний. В этом случае мы помогаем заказчику, проводим всесторонний анализ технических решений.

CNews: Расскажите о разнице решений в оптимум и медиум-сегментах. От какой функциональности можно отказаться для медимум-сегмента и почему?

Дмитрий Желтков: Мы уже упоминали, что серии Galaxy имеют встроенные технологии, позволяющие заказчику сократить стоимость эксплуатации оборудования. Но эти технологии влияют на стоимость оборудования на начальном этапе строительства. Это не всегда оправдано. Для случаев, когда заказчику необходим минимальный набор дополнительных свойств ИБП, не критичны высокий КПД, SPOT, E-conversion или не нужна работа с литиевыми аккумуляторами, Schneider Electric предлагает так называемый «medium offer» – это серия ИБП Easy UPS. По сути, это такой «бодрый» середнячок с хорошими отраслевыми характеристиками, который имеет качество APC by Schneider Electric за приемлемые деньги.

Помимо специфических технологий, присущих новым сериям Galaxy, главное отличие между оптимум и медиум-предложениями – это модульная конструкция Galaxy VM и Galaxy VX, которая существенно облегчает обслуживание, ремонт и модернизацию ИБП этих серий. Easy UPS выполнен по классической технологии моноблочных ИБП, то есть ремонт проводится на уровне плат.

CNews: Опишите, пожалуйста, типичных заказчиков оптимум и медиум

Дмитрий Желтков: Следует заметить, что Schneider Electric давно и успешно применяет деление продуктовой корзины на оптимум и медимум в своем предложении для распределения питания. Смысл медиум-предложения – продукт с меньшей ценой, но со слегка урезанным функционалом. Идеология медиум-предложения возникла, когда начались кризисные явления 2000-х годов в мировой экономике. Задача стояла сложная – с одной стороны нужно увеличить долю рынка, с другой не каннибализировать существующие продажи оптимум-предложения. Задача была решена успешно и сейчас мы готовы предложить новую серию ИБП Easy UPS для заказчиков, которым нужно просто решить задачу бесперебойного питания, при этом получить надежный ИБП, от проверенного десятилетиями производителя, с сервисной службой, складами запчастей, но по цене чуть ниже, чем серия Galaxy.

Мы ожидаем, что главными потребителями таких решений будут генподрядчики, подрядчики по электрике, которым важно уложиться в бюджет, и не иметь потом проблем с качеством. Это как раз те случаи, которые мы обсуждали ранее – когда выбор ИБП отдан генподрядчику или субподрядчикам по подсистемам.

CNews: Какие крупные проекты были реализованы в последнее время?

Дмитрий Желтков: Проектов много. Несмотря на то, что медиум-предложение у нас появилось только сейчас, мы давно и успешно работаем на рынке не ИТ-применений. Среди интересных проектов можно назвать одно из высочайших зданий Европы, которое находится в ММДЦ Москва-Сити. Там смонтированы модульные ИБП на пяти технических этажах, общей мощностью более 1 МВт. В процессе реализации проекта пришлось решать сложные задачи логистики ИБП на этажи, когда модульность ИБП сыграла положительную роль при такелажных работах. Система бесперебойного электроснабжения решает задачу защиты инженерных систем здания.

Вторым интересным примером может послужить проект строительства одного из крупнейших объектов к прошедшему чемпионату мира по футболу. Особенностью было не только очень большое количество как отдельно стоящих ИБП (общей мощностью более 5 МВт) и несколько крупных серверных на объекте, но и необходимость провести в сжатые сроки пуско-наладочные работы, а также обеспечить гарантийное сопровождение с очень высоким уровнем SLA.

Напоследок, хотелось бы упомянуть проект реконструкции торговых центров одного из крупнейших владельцев торговой недвижимости по всей России. Здесь ключевой особенностью стали очень высокие требования заказчика к уровню технических решений на объекте. Как с точки зрения компактности ИБП, это необходимо, чтобы не занимать драгоценные торговые метры площадей, так и с точки зрения надежности и последующей сервисной поддержки оборудования. Здесь общая мощность ИБП также превысила несколько мегаватт.