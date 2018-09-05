Почему растет рынок ПК и ноутбуков

Рынок ПК пошел в рост после многолетнего перерыва, а пророчества о скорой смерти компьютеров оказались преждевременными. О том, что происходит на рынке персональных компьютеров сейчас, рассказал генеральный директор компании Acer в России Дмитрий Кравченко.

CNews: Рынок ПК и ноутбуков показывает стабильный рост на протяжении нескольких кварталов. Чем вызван этот рост?

Дмитрий Кравченко: Этот вопрос можно разделить на две части и поговорить отдельно о глобальном и российском рынках. Несмотря на то, что причины роста во многом общие, у нашего рынка есть свои особенности.

Драйвером роста мирового рынка является в последнее время коммерческий сегмент. Наступил очередной период обновления парка компьютеров, который и вызвал рост продаж. Кроме того, как в мире, так и в России замечен рост отдельных сегментов рынка. Это сегменты игровых ПК и ультратонких ноутбуков.

В нашей стране рост наблюдается не только в корпоративном, но и в потребительском сегменте. В России положительная динамика сохраняется даже без влияния естественных драйверов, таких как появление новой операционной системы или нового поколения процессоров. Этот рост вызван прежде всего глубоким падением в предыдущие годы, когда потребительский рынок оказался значительно меньше своей естественной емкости.

Считается, что цикл обновления потребительских устройств на развитых рынках – 3–4 года. На развивающихся рынках, в том числе и в России, он составляет 5–7 лет. В 2012 году наш рынок был максимальным по своим показателям. Сейчас пришло время обновления, и это является важным драйвером роста.

Дмитрий Кравченко: Мы преследуем цель оперативного вывода на рынок новых продуктов, пакетов сервисных услуг и, разумеется, получения прямой обратной связи от клиентов. Для Acer это новый уровень взаимодействия с покупателями.

В России также растет сегмент ультратонких и игровых ПК, к которым я бы добавил еще и ноутбуки-трансформеры. К примеру, рынок ультратонких компьютеров вырос на 50–60%, трансформеры показывают рост на 30–40%.

CNews: Это наконец случилось? Гибридные компьютеры стали популярны?

Дмитрий Кравченко: Да. Интерес к ним сегодня очевиден, и мы не случайно активно развиваем это направление. Еще в 2002 году мы выпустили ноутбук-трансформер TravelMate с диагональю 10,5 дюймов и пером в комплекте. На этом компьютере, кстати, Билл Гейтс демонстрировал возможности Windows XP Tablet Edition. Это было 15 лет назад, и подобная разработка была в те годы визионерским продуктом, но массового распространения такие компьютеры не получили. Прошло время, и сегодня мы видим стабильный рост популярности гибридных устройств.

CNews: Многие производители продвигают устройства премиального сегмента. При этом ваша маркетинговая активность даже более заметна, чем у остальных игроков. Почему вам особенно интересен именно этот сегмент рынка?

Дмитрий Кравченко: У нас в компании есть своя концепция, свой подход к формированию продуктовой линейки. Пользователи, которые нуждаются в устройстве для продуктивной работы, учебы или игр, требуют от компьютера всё больших возможностей. Поэтому продвижение премиального сегмента не просто маркетинговая стратегия – это действительно реакция на требования рынка.

Microsoft, к примеру, активно пропагандирует идею Modern PC, и речь идет не просто о новых компьютерах, а об устройствах, которые дают пользователям новые возможности: войти в свой аккаунт при помощи отпечатка пальца, использовать сенсорный экран, ввод при помощи пера и т.п. Таких продуктов, отличающихся дизайном и расширенными техническими возможностями, становится все больше. У нас есть сразу несколько линеек таких устройств: это ультратонкие ноутбуки Swift, трансформеры Spin, ноутбуки с «отстегивающейся» клавиатурой Switch.

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В каждой линейке пользователь может выбрать подходящее ему по функциональности и цене устройство. Мы постарались облегчить этот выбор, применив хорошо знакомый принцип нумерации моделей, по аналогии с премиальными автомобилями: первая, третья, пятая, седьмая – от хороших к лучшим и самым лучшим. В результате даже в премиум-классе наших ноутбуков присутствуют относительно недорогие и действительно эксклюзивные устройства с уникальными характеристиками и дизайном.

Сегодня одним из определяющих трендов рынка является BYOD (Bring Your Own Device). Первоначально это явление было связано со смартфонами, сегодня те же самые процессы происходят и с ноутбуками, и в первую очередь – с ноутбуками, принадлежащими высшему менеджменту. В подавляющем большинстве случаев выбор склоняется в сторону высокопроизводительных тонких компьютеров с малым весом – таких лэптопов, которые выглядят представительно, не оттягивают руку и уверенно справляются со всеми задачами. Наш продуктовый портфель содержит решения, полностью отвечающие этим требованиям. В качестве примера могу привести ультратонкие и сверхлегкие решения серий Swift и Spin с весом меньше килограмма и толщиной с деловой журнал. Это не дань моде и не погоня за инженерными рекордами, а требование рынка. С такими ноутбуками наши клиенты могут работать весь день, летать в командировки, брать их с собой на отдых. Лишние 500 граммов массы лэптопа не имеют значения только тогда, когда его нужно переставить с одного стола на другой. Если же приходится носить ноутбук с собой в течение целого дня, то этот вес может стать решающим фактором при выборе той или иной модели. Удобство, компактность, малый вес сегодня не менее важны, чем поколение процессора или емкость накопителя.

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CNews: Еще один фактор – цена устройства. Насколько доступны модели, отвечающие современным требованиям рынка?

Дмитрий Кравченко: Если когда-то ноутбук был устройством, которым пользовался узкий круг людей, то сегодня цены в сегментах ультратонких компьютеров или трансформеров начинаются с 25 тысяч рублей. Это – даже ниже средней цены устройства на рынке.

У пользователя есть выбор: либо традиционный ноутбук со средними характеристиками, который выглядит точно так же, как и 15 лет назад, либо современный тонкий и легкий ноутбук, за дизайн которого нужно заплатить дополнительные деньги. Правда, эта «доплата» сегодня находится в рамках того первоначального бюджета, который выделяется на покупку. Компромисс всегда можно найти и в его рамках приобрести «машину», которая будет удовлетворять вас и мощностью, и внешностью.

CNews: Наконец – надежность. Какую роль играет этот фактор?

Дмитрий Кравченко: Важнейшую. Топовое устройство просто обязано быть надежным, особенно если речь идет о бизнес-пользователях, для которых ноутбук является основным рабочим инструментом.

Поэтому мы запустили специальную программу «Двойная защита капитала»: если в течение гарантийного срока ноутбук выходит из строя, то мы не просто бесплатно ремонтируем его, но и возвращаем покупателю полную стоимость устройства. Такие условия может предложить только производитель, полностью уверенный в самом высоком качестве своих продуктов.

CNews: Рынок игровых устройств, кажется, существует по своим отдельным законам. Кризисы не касались этого сегмента – он всегда показывал рост. Как вы оцениваете свои успехи в этом направлении?

Дмитрий Кравченко: Компьютеры использовались для игр с момента своего появления. Со временем игры стали более совершенными, появился целый класс пользователей, которые большую часть времени посвящали играм. Вместе с этим развивался и рынок игровых ПК. Текущая динамика роста составляет 50–60% в год, при этом Acer занимает лидирующие позиции как в России, так и в мире.

Наша компания начала развитие своего игрового направления с самого высокого сегмента: была создана отдельная марка Predator, для нее стали создаваться топовые серии продуктов. Речь идет не только о внешнем виде или используемых в Predator самых мощных процессорах. В игровых машинах, особенно в ноутбуках, важной составляющей является охлаждение, от которого во многом зависит производительность системы и игровой процесс. Мы разработали собственную технологию охлаждения AeroBlade 3D с вентиляторами со сверхтонкой металлической крыльчаткой толщиной всего 0,1 мм, обеспечивающей на 45% более эффективное охлаждение в сравнении с пластиковыми аналогами. Технология гарантирует стабильную работу системы в режиме оверклокинга.

Игровые продукты Predator

Сегодня мы предлагаем не только высокопроизводительные игровые системы Predator, такие как первый в мире 21-дюймовый лэптоп с изогнутым экраном. Игровое направление расширилось, благодаря появлению более доступной линейки Nitro, в которой используются некоторые технологии из премиальных продуктов.

CNews: Вот уже несколько лет ваши конкуренты открывают в России свои торговые площадки. Вы анонсировали открытие собственного интернет-магазина в июне этого года. Почему только сейчас?

Дмитрий Кравченко: Acer придерживается модели непрямых продаж, мы работаем через дистрибуторов, розницу. Интернет-магазин соответствует этой модели, потому что он находится в управлении оператора – российской компании.

В последние несколько лет мы значительно расширили линейку наших устройств. Но полки магазинов не бесконечны, на них невозможно представить весь продуктовый портфель. Это ограничивает возможности по выводу новинок на рынок. Полка сетевого интернет-магазина не имеет таких ограничений, но даже здесь в силу большого товарного ассортимента партнеры не могут своевременно уделить достаточное внимания продвижению продукта отдельной компании.

Мы рассматриваем собственный магазин как возможность вывода на рынок новинок в максимально короткие сроки. Интернет-магазин также позволит предложить нашим клиентам комфортные условия приобретения, в том числе расширенную гарантию, причем не только для B2С, но и для B2B-сегмента. Это будут пакеты гарантий, которые защищают и от поломок оборудования, и от случайного повреждения и т.п.

Если резюмировать, то мы преследуем цель оперативного вывода на рынок новых продуктов, пакетов сервисных услуг и, разумеется, получения прямой обратной связи от клиентов. Для Acer это новый уровень взаимодействия с покупателями.