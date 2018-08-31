Куда ведет эволюция ЦОДов

Для владельцев ЦОДов жизненно важно управлять всей инфраструктурой, а не только ее вычислительной и сетевой частью. На этом рынке, особенно в части инженерных инфраструктур, в последнее время происходят значительные изменения, трансформирующие само понятие дата-центра и его восприятие бизнесом. Подробнее в интервью CNews рассказывает Роман Шмаков, вице-президент подразделения IT Division компании Schneider Electric в России и СНГ.

CNews: К каким изменениям на рынке ЦОДов привел рост объемов обрабатываемых данных и другие глобальные тенденции ИТ рынка?

Одним из наиболее важных глобальных ИТ-трендов является развитие промышленного интернета вещей. Благодаря внедрению датчиков и автоматизации производственных процессов, происходит цифровизация крупнейших промышленных предприятий. Бизнес процессы, которые десятилетиями велись с использованием ручного труда и бумажных документов переходят в цифровую форму.

Обратной стороной этого процесса является экспоненциальный рост создаваемых данных, который необходимо ежеминутно обрабатывать. Из-за этого старый подход, когда все данные стекались в центральный ЦОД, больше не актуален. Передача таких массивов данных становится слишком сложной технологически и, что важно для бизнеса – дорогой. Поэтому мы видим большое внимание к edge-технологиям, или периферийным вычислениям, когда на предприятиях создаются мини-ЦОДы, где собранные с промышленных датчиков «сырые» данные проходят первичную обработку и только потом отправляются в главный дата-центр для более глубокой обработки и анализа. В связи с этим растет спрос на решения вида «ЦОД из коробки» и экспертизу построения серверных помещений в самых разнообразных инфраструктурных, климатических и географических условиях. Schneider Electric благодаря своему огромному многолетнему опыту может предложить и то, и другое.

CNews: Как перечисленные изменения влияют на бизнес-модели дата-центров?

Роман Шмаков: Как мы обсуждали, развитие edge computing приводит к тому, что часть вычислений «выходит» за пределы центральных ЦОДов и находится на удаленных объектах. Количество стоек с оборудованием в них у некоторых заказчиков не растет, а сокращается. На эту тенденцию оказывает влияние рост вычислительных мощностей серверного оборудования и технологии виртуализации. Но это же ведет к тому, что создавать отказоустойчивые решения с двумя разнесенными в пространстве зеркальными площадками могут теперь позволить себе не только самые крупные компании. Это становится массовым трендом. Причем, если удобная площадка для создания собственного резервного ЦОДа отсутствует, многие заказчики обращаются к услугам коммерческих ЦОДов, создавая зеркало своей ИТ-инфраструктуры на арендованной площадке. Это делает отказоустойчивые ИТ-решения массовым явлением, что позволяет повысить качество услуг как для внутренних, так и для внешних пользователей.

CNews: За последние 10 лет энергетическая эффективность вычислений увеличилась в несколько раз, как это повлияло на инфраструктуру ЦОДов?

Роман Шмаков: Благодаря этому росту эффективности не оправдался предсказываемый в 2000-е тренд на быстрый рост энергетической плотности в ЦОДах. Аппроксимируя тренды 1990-х – начала 2000-х, аналитики говорили о достижении средней плотности до 12-15 кВт на стойку к 2015 году и дальнейшем росте к ультравысокоплотным решениям в 25 и более кВт на стойку к 2020 году. Предлагалось множество решений по схемам с иммерсионным охлаждением, погружными решениями, решениями с подводом теплоносителя непосредственно в стойки. В реальности, за пределами круга специфических решений типа суперкомпьютеров, рост плотности нагрузки состоялся, но был куда более плавным. Даже сейчас во многих коммерческих ЦОДах средняя плотность на стойку остается около 5 кВт. В связи с чем классические решения с воздушным охлаждением нагрузки в машинных залах остаются актуальными.

Параллельно с этим мы наблюдаем расширение использования достаточно высокоплотных конвергентных и гиперконвергентных решений, для которых кроме традиционных надежности и энергоэффективности также важны требования к скорости развертывания и реконфигурации систем. Наша компания имеет спектр оборудования и для решений такого типа, например, активный фальшпол, новая архитектура машинного зала Hyperscale IT POD, которые легко встраивается в имеющуюся инфраструктуру дата-центра и может масштабироваться по мере роста бизнеса.

CNews: Что станет драйвером роста эффективности ЦОДов? Какие изменения в инфраструктуре следует ожидать в ближайшем будущем?

Роман Шмаков: Драйверами роста эффективности инфраструктуры ЦОДа может стать внедрение нового поколения систем комплексного управления и мониторинга, таких как предлагаемая Schneider Electric платформа EcoStruxure IT. Благодаря тому, что такие системы позволяют обеспечить бесшовный, всеобъемлющий контроль за всеми без исключения инженерными системами ЦОДа (энергетика, холодоснабжение, безопасность, подсистемы машинного зала), а также оперативное управление ими, исчезают «белые пятна» неконтролируемых систем и процессов. Ведется полный контроль и учет потребляемых ресурсов, от городских вводов коммуникаций до непосредственно ИТ-оборудования.

Роман Шмаков: Мы видим большое внимание к edge-технологиям. В связи с этим растет спрос на решения вида «ЦОД из коробки» и экспертизу построения серверных помещений в самых разнообразных инфраструктурных, климатических и географических условиях.

Говоря о развитии Edge Computing как об одном из драйверов роста эффективности, стоит отметить, что для его развития потребуется относительно автономная, удаленно контролируемая архитектура, так как периферийные узлы находятся вне физического доступа со стороны службы заказчика. Здесь тоже крайне важно иметь сквозную интегрированную систему мониторинга и управления, чтобы понимать и анализировать состояние инфраструктуры, повышать ее операционную эффективность. Для этого могут быть использованы решения высокой заводской готовности Smart Bunker, которые включают шкафное решение системы охлаждения с питанием и с возможностью подключения к системе мониторинга и управления, входящих в единую платформу EcoStruxure IT.

И наконец, следует обратить внимание на качество эксплуатации и сервисного обслуживания инфраструктуры ЦОДа. В связи с этим мы ожидаем рост рынка решений класса Facility Management / Vendor Management с отдачей оперативного управления инженерной инфраструктуры площадки профессиональным компаниям, работающим по понятным и измеримым KPI.

CNews: Почему заказчикам уже недостаточно «голой» физической инфраструктуры, и на замену ей приходят программно-аппаратные решения?

Роман Шмаков: Непосредственное влияние на это оказывают тенденции, о которых я уже упомянул выше. Все они в той или иной степени актуальны для всех ЦОДов в современных условиях. Вне зависимости от типа, к ним предъявляются все время растущие требования в плане высокой доступности, энергоэффективности, безопасности, готовности инфраструктуры принять новые ИТ-системы, а также стоимости обслуживания. Необходимость в непрерывном мониторинге, контроле утилизации ресурсов, учете затрат, планировании, снижении рисков продиктованы этими тенденциями.

Пока ЦОДы строились по классическим принципам 2000-х годов, их системы мониторинга позволяли получать в лучшем случае срезы данных по контрольным параметрам на текущий момент. Сегодня такой подход неприемлем: ЦОД без интегрированных систем управления превращается в дорогое и неэффективное железо.

Только интегрированные программно-аппаратные решения с «зонтиком» в виде систем управления, а не разрозненное оборудование могут максимально удовлетворить сегодняшним требованиям бизнеса. В связи с этим платформа EcoStruxure IT является наиболее востребованной на рынке, где актуальна эффективная модернизация ЦОДов, освоение новых площадей или географический рост сетей.

CNews: Решения Schneider Electric применимы не только в ИТ-отрасли. На каких направлениях ваша компания планирует развиваться?

Роман Шмаков: Для Schneider Electric ИТ-рынок уже много лет является одним из ключевых, но наши решения применяются и в других областях. Везде, где требуется надежное бесперебойное электропитание, наша компания может предложить свои решения в разных ценовых сегментах.

Мы работаем с организациями в нефтегазовой промышленности, транспортной отрасли, энергетике, производстве и других сферах. Наши решения включают в себя не только аппаратные платформы, но и, как я уже упоминал, программное обеспечение, которое интегрируется с системами управления производством, зданием и т.п., и становится частью общей инфраструктуры заказчика.

Сейчас у нас появляются новые продукты для рынков строительства, транспортной инфраструктуры, которые сбалансированы по техническим и коммерческим показателям, и соответствуют всем требованиям данных сегментов к системам электропитания.

Помимо прочего, системы прецизионного кондиционирования от Schneider Electric применяются не только в ЦОДах. Например, чиллеры, которые готовят хладагент для систем кондиционирования и вентиляции – это, по сути, часть инфраструктуры самых разных объектов гражданского и промышленного применения. Здесь мы также предлагаем надежные и качественные решения.

Необходимо отметить, что мы производим оборудование не только для корпоративного сегмента. Schneider Electric многие годы остается лидером в области однофазных источников бесперебойного питания, которые находят свое применение в том числе у частных пользователей для защиты персональных компьютеров и бытовой техники. Здесь мы развиваемся в двух направлениях. Во-первых, возможность применения технологий из систем корпоративного сегмента и выделенное направление по однофазным системам позволяет предлагать рынку передовые технологические разработки. Яркий пример подобного решения, вышедшего на рынок в этом году, – ИБП Smart-UPS Online с литий-ионными аккумуляторами. Во-вторых, мы опираемся на требования заказчиков по снижению стоимости оборудования, и за счет отказа от избыточного функционала предлагаем рынку решения среднего ценового сегмента. Таким образом, Schneider Electric всегда работает в плотной связке с непосредственными заказчиками, и мы готовы изменять и совершенствовать любые технические и программно-аппаратные решения компании под требования их бизнеса.