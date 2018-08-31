Easy UPS 3S

Установка, эксплуатация, обслуживание ИБП – это просто с новым EasyUPS 3S! Компактные размеры ИБП делают его идеальным решением для обеспечения бесперебойного питания небольших объектов гражданского строительства, отдельных инженерных систем зданий, промышленных нагрузок, а также в ИТ-cекторе.

Установка, эксплуатация, обслуживание ИБП – это просто с новым EasyUPS 3S! Компактные размеры ИБП делают его идеальным решением для обеспечения бесперебойного питания небольших объектов гражданского строительства, отдельных инженерных систем зданий, промышленных нагрузок, а также в ИТ-cекторе.

Новая серия ИБП, пришедшая на смену линейке Galaxy 300, представлена моделями мощностью 10-40кВА. Отличительными характеристиками EasyUPS 3S в сравнении с Galaxy 300 являются:

Единичный выходной коэффициент мощности, что позволит получить на 20% больше кВт при той же мощности системы в кВА

Возможность использования модульных батарей для упрощения обслуживания и ускорения инсталляции

Гораздо более высокий КПД – до 96%, что позволяет ощутимо экономить электроэнергию и снижать требования к системе кондиционирования комнаты с ИБП

В два раза более мощное зарядное устройство позволяет заряжать батарейные массивы большой емкости, что открывает возможность применения данной модели на объектах с многочасовым временем автономной работы

Наличие функции SPoT, присущей только более дорогим системам Schneider Electric, которая позволяет провести нагрузочное тестирование системы, не подключая реальной нагрузки – экономя время и деньги

Интуитивно понятный графический дисплей

ИБП готовы для внедрения в не-ИТ системах: для диспетчеризации они укомплектованы интерфейсами Modbus-rs485 и сухих контактов. Для ИТ применения есть возможность дополнительного подключения WEB/SNMP карты, благодаря которой ИБП подключается к сети Ethernet, к примеру, для корректного завершения работы приложений на ИТ-нагрузке по сигналу разряда батареи при пропадании электропитания.

Помимо технических преимуществ новый ИБП имеет опциональный сервис по запуску, что позволяет проводить пусконаладочные работы наиболее простых конфигураций силами обученных партнеров (с 2019 г.), что наиболее важно для регионов.