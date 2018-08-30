Новинки Acer на выставке IFA 2018 в Берлине

29 августа компания Acer провела ежегодную пресс-конференцию в рамках проходящей в Берлине выставки IFA 2018. Как и всегда, конференция Acer стала первой на IFA, и компания использовала эту возможность, чтобы поделиться своими планами и представить новые продукты.

Компания представила новинки для разных сегментов рынка, включая шлем виртуальной реальности, новый геймерский монитор и кресло Predator, пополнения в линейках Nitro, Swift и Aspire, а также четыре новых лазерных проектора.

Помимо этого, было объявлено, что Acer заняла первое место на рынке устройств Chromebook в регионе EMEA и в США и планирует выпуск нового Chromebook 514 с большим набором функций, который поможет закрепить это положение.

Президент корпорации Acer Джейсон Чен, выступивший на конференции, отметил, что приоритетными направлениями развития Acer на данный момент являются решения для профессиональных и казуальных геймеров и продукты для образовательной сферы и бизнеса.

Пресс-конференция Acer, IFA 2018 Берлин

Продукты для игрового сегмента рынка

Представленный на IFA шлем виртуальной реальности Acer OJO 500 для платформы Windows Mixed Reality станет первым в этом сегменте устройством со съёмным оптическим блоком, запатентованной аудиосистемой со звуковыми каналами и поддержкой приложения для смартфонов, которое измеряет расстояние до глаз, чтобы добиться оптимального качества изображения.



MR шлем Acer OJO 500

Продаваться новинка будет с одним из двух типов оголовья: мягкое выполнено из легко моющегося материала, а в жёсткой версии предусмотрены встроенные наушники. Уникальная аудиосистема со звуковыми каналами спроектирована так, чтобы звук из динамиков направлялся прямо в уши пользователя. Шлем оборудован двумя 2,89-дюймовыми экранами с углом обзора 100 градусов, разрешением 2880х1440 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Наличие системы трекинга Inside-put позволяет использовать его сразу же после подключения к совместимому ПК, так как Acer OJO 500 не требуются внешние датчики.

Монитор Predator XB273K

Новый геймерский монитор Predator XB273K поддерживает разрешение 3840x2160, частоту обновления 144 Гц и технологию Nvidia G-SYNC, а специальный козырёк вокруг экрана поможет пользователю полностью сосредоточиться на игре. IPS-экран новинки с 90-процентным охватом цветового пространства DCI-P и поддержкой VESA Display HDR 400 обеспечивает отличное качество изображения, насыщенные цвета и высокую контрастность. Стойка Acer ErgoStand позволяет поворачивать экран и настраивать его высоту и угол наклона, чтобы добиться максимального комфорта, а технологии Acer VisionCare защищают глаза пользователя во время долгих игровых сессий.

Кресло Predator Thronos

Наиболее яркой новинкой стало геймерское кресло Predator Thronos, оборудованное прочной стальной основой и системами креплений на верхней консоли, на которую можно установить до трёх 27-дюймовых мониторов, и в основании, куда легко интегрируется игровой ПК Predator. Новинка отличается футуристичным дизайном и наличием вибромоторов, которые передают пользователю «отдачу» от ударов и взрывов в игре.

Монитор Acer Nitro XV2

В линейке NitroAcerпредставила новые 27-дюймовые мониторы и геймерские аксессуары. Мониторы отличаются поддержкой высокого разрешения (UHDили WQHD) и технологии AMD Radeon FreeSync и позиционируются как доступные игровые решения начального уровня. Все три модели поддерживают частоту обновления экрана 144 Гц, при этом в Nitro XV273K P и Nitro XV272U P используется матрица IPS, а в Nitro XF272U P – TN. Для защиты зрения игроков в новинках предусмотрен комплекс Acer VisionCare с технологиями Flickerless, BlueLightShield, ComfyView и автоматическим снижением яркости в условиях слабого освещения.

Аксессуары Acer Nitro

Среди аксессуаров для геймеров в линейке Nitro появятся семикнопочная мышь с 4000 DPI, мембранная клавиатура со светодиодной подсветкой, мультимедийными кнопками и технологией anti-ghosting, гарнитура закрытого типа с 50 мм динамиками, а также лёгкий и прочный рюкзак для переноски гаджетов и ноутбуков с водоотталкивающей поверхностью и нескользящий коврик для мыши.

Продукты для бизнеса и образования

Acer Swift 5

Новый сверхтонкий ноутбук Acer Swift 5 (SF515–51T) – самый лёгкий в мире ноутбук с 15-дюймовым экраном, который весит всего 990 грамм. При этом новинка поддерживает новейшие процессоры Intel 8 поколения Core i7-8565U и Core i5-8265U, а также до 16 Гбайт ОЗУ DDR4 и до двух твердотельных накопителей суммарной ёмкостью 1 Тбайт и способна проработать до 10 часов от одного заряда батареи. Ноутбук оборудован IPS-экраном с разрешением Full HD, тонкими рамками и поддержкой технологий Acer BluelightShield и Acer Color Intelligence для защиты глаз пользователей и улучшения качества изображения. Для подключения внешних устройств в Swift 5 предусмотрен порт USB 3.1 Type-C Gen­2 с поддержкой подключения внешних дисплеев, зарядки ноутбука и подключения док-станции, два порта USB 3.1 Type-A и порт HDMI.

В линейке Swift 3 также появятся новые ноутбуки. Компания выпустит 13,3- и 14-дюймовые модели с более тонкими рамками и поддержкой новых технологий. 13-дюймовый ноутбук весом в 1,3 кг и толщиной в 15,9 мм с поддержкой 4G LTE способен проработать до 13 часов от одного заряда батареи. Два 14-дюймовых отличаются друг от друга только размерами, которые увеличили, чтобы в компактный корпус поместился жёсткий диск и увеличенный тачпад, более характерные для больших 15,6-дюймовых ноутбуков. Помимо этого, в обеих 14-дюймовых версиях предусмотрен порт USB 3.1 Type-C Gen-2 для скоростной передачи данных и изображения.

Заняв первое место в сегменте Chromebookв регионе EMEA и в США, Acerрешила закрепить это преимущество и выпустит новый Chromebook 514 с металлическим каркасом, клавиатурой с подсветкой, тачпадом с защитным стеклом Corning Gorilla Glass и 12-часовым временем работы от одного заряда батареи. В новинке установлен 14-дюймовый IPS-экран с максимальным разрешением Full HD и тонкими рамками, также в продаже появится версия с сенсорным экраном для большего комфорта управления. Встроенная HDR-камера обеспечивает отличное качество картинки в видеоконференциях, а наличие портов USB 3.1 Type-C позволяет подключать к устройству самые современные гаджеты и передавать данные на скорости до 5 Гбит/с.

Acer Aspire Z24

Новые модели появятся и в линейке Aspire, а также среди лазерных проекторов Acer. На пресс-конференции Acer представила стильный моноблок Z24, который предназначен для развлечений и просмотра интернет-страниц и оборудован процессором Intel Core i7+ 8-го поколения, до 32 Гбайт ОЗУ Intel Optane и видеокартой Nvidia GeForce MX150. Помимо него, в линейке появится ноутбук начального уровня Aspire 3, ноутбук среднего класса Aspire 5 и компактный ноутбук Aspire 7 в металлическом корпусе, весом менее 1,5 кг с поддержкой современных процессоров Intel Core i7-8705G и i5-8305G и видеокартой Radeon RX Vega M GL.

Acer Aspire 7

Модельный ряд лазерных проекторов компании пополнится сразу четырьмя устройствами в линейках PL и SL: AcerPL6610 (WUXGA) и PL6510 (1080p) предназначены для работы в помещениях больших размеров, а короткофокусные SL6610 (WUXGA) и SL6510 (1080p) подойдут для классных комнат и небольших аудиторий. Все новинки оборудованы современным лазерным источником света, что значительно снижает расходы на их обслуживание и повышает удобство эксплуатации и качество изображения.