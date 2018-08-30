Инженерные системы в эпоху глобальной цифровизации: что движет рынком

Цифровизация захватывает все отрасли ИТ, включая инженерные системы. Требования заказчиков меняются – в приоритете комплексные решения, охватывающие максимальное количество узлов дата-центра. О том, как соответствовать новым запросам, как расширять линейку услуг и дифференцироваться от конкурентов, рассказывает Тимур Алтышев, директор департамента по работе с ключевыми сегментами подразделения IT Division компании Schneider Electric

CNews: Расскажите, кто в российской ИТ-отрасли является вашими основными заказчиками, почему именно эти компании, и какие именно решения пользуются спросом с их стороны?

Тимур Алтышев: На сегодняшний день мы сотрудничаем практически со всеми основными представителями сегментов заказчиков, для которых ИТ-инфраструктура является основой бизнеса – финансовый сектор, телеком и коммерческие ЦОДы. Большинство из них постоянно находятся в поиске наиболее инновационных и эффективных решений. В финансовом секторе, например, у нас на текущий момент идет работа сразу над несколькими проектами по мониторингу и управлению ИТ-инфраструктурой заказчиков (DCIM) – решения StruxureWare позволяют им достичь большей надежности и безотказности сервисов операционной деятельности, а также обеспечить планирование ресурсов для дальнейшего развития. Телеком-операторы также заинтересованы в решениях DCIM еще по одной причине – ускорение запуска новых сервисов за счет автоматизации процессов по учету и установке оборудования. По той же причине мы сейчас прорабатываем с заказчиками телеком-сектора несколько проектов с применением модульных ЦОДов, где готовые prefab-решения от Schneider Electric позволяют существенно сократить время развертывания ИТ-инфраструктуры и упростить ее дальнейшее масштабирование.

Для основных игроков рынка коммерческих ЦОДов традиционно наиболее критичным является надежность решений по электропитанию и охлаждению, а также их энергоэффективность, поэтому разрабатывая новые линейки оборудования, мы учитываем эти требования. Считаю, что новые поколения ИБП Galaxy и систем охлаждения Uniflair будут в первую очередь востребованы именно в сегменте коммерческих дата-центров.

CNews: На ваш взгляд, какая модель для дата-центров является предпочтительной и почему: сотрудничать с интеграторами или работать напрямую с вендорами?

Тимур Алтышев: Мы традиционно ориентированы на работу с партнерами, и развитие партнерской сети остается одним из важнейших приоритетов компании. При этом в зависимости от специфики бизнеса заказчика степень участия партнерского канала в проектах может быть разной. Например, в финансовом секторе практически все проекты последних нескольких лет реализовывались совместно с ИТ-интеграторами, так как помимо инженерной инфраструктуры ИТ-интеграторами делается огромный объем работ по развертыванию ИТ-инфраструктуры и сервисов, необходимых для заказчика. В случае с коммерческими ЦОДами, как правило, речь идет о дистрибьюторской поставке наших решений, потому что все остальное, зачастую заказчики этого сегмента делают сами. В телеком-секторе – это микс: есть проекты, для реализации которых заказчики привлекают крупных ИТ-интеграторов, есть проекты, где требуется только поставка дистрибьютором, а в последнее время мы все чаще слышим о желании телеком-заказчиков видеть производителей решений в качестве генеральных подрядчиков на комплексных проектах. У нас есть возможность работать по каждой из этих бизнес-моделей, и мы стараемся всегда исходить из пожеланий заказчиков.

Тимур Алтышев: Мы готовы выстраивать долгосрочные прочные отношения с нашими заказчиками и партнерами и быть для них «trusted advisor» в вопросах создания критически важной для бизнеса инфраструктуры.

CNews: Как вы полагаете, с чем связаны сложности/банкротства российских системных интеграторов? Свидетельствует ли их проблемы о спаде спроса на инженерную/ИТ-инфраструктуру?

Тимур Алтышев: Думаю, основные причины проблем все те же, что и в других индустриях – макроэкономика достаточно сложная, волатильность курса высокая, количество и маржинальность проектов существенно снижены. Многие системные интеграторы в поисках дополнительной выручки вынуждены идти в «стройку», а там риски намного масштабнее. Спрос на ИТ- и инженерную инфраструктуру по-прежнему высок, проекты заказчикам все равно необходимо реализовывать, просто теперь это приходится делать за существенно меньшие деньги. Не всем компаниям удаётся пережить все эти изменения, но нам проще: Schneider Electric – международная компания с диверсификацией по индустриям и географиям обладает безусловно намного большей финансовой стабильностью, чем большинство интеграторов и «нишевых» производителей.

CNews: Вы утверждаете, что преимущество Schneider Electric заключается в том, что компания является универсальным поставщиком в отличие от «нишевых производителей». Однако на рынке представлены и другие компании, закрывающие всю линейку потребностей ЦОДа (электропитание, охлаждение, безопасность, DCIM). В чем вы видите конкурентное преимущество вашей компании?

Тимур Алтышев: Во-первых, комплексные решения Schneider Electric обеспечивают максимальное количество узлов, подсистем и участков в дата-центре, что составляет порядка 80% от всей инженерной платформы дата-центра. Стоит отметить, что такой уровень охвата подсистем может предложить не каждый вендор, чаще всего это комплексные решения для части инфраструктуры. Благодаря тому, что компания имеет собственные технологические разработки в различных областях, наше предложение позволяет заказчику получить передовые решения не только в «видимой» части ЦОДа (инфраструктуре машинных залов, бесперебойном электропитании и охлаждении), но и в том, что формирует основу остальных подсистем. В первую очередь, это система распределения электроэнергии: от среднего напряжения и до розетки в серверном шкафу, а также система управления, мониторинга, диспетчеризации всего комплекса инженерных систем ЦОДа, СКС, система безопасности и контроля доступа и даже строительные конструкции для модульных дата-центров.

Во-вторых, интеграция всего этого обширного продуктового портфеля в готовые решения максимально проста и надёжна для наших партнеров и заказчиков – архитектура InfrastruXure позволяет получить готовое уникальное решение в кратчайшие сроки и с гарантированной совместимостью. Мы как вендоры первыми предложили рынку комплексный подход в создании инженерной инфраструктуры и обеспечили взаимную совместимость компонентов на физическом уровне. Сегодня мы обладаем технологиями и экспертизой, позволяющими интегрировать на цифровом уровне управление инженерной инфраструктурой ЦОДа с бизнес-процессами предприятия и тем самым обеспечить эффективную эксплуатацию и развитие дата-центра.

Так, к примеру, одним из недавних проектов моновендорного ЦОДа, созданного на решениях Schneider Electric, является дата-центр компании 3data в Москве. Инфраструктурные системы площадки подобраны таким образом, чтобы обеспечить высокий уровень готовности ЦОДа, предусмотрены возможности проведения регламентных и восстановительных работ на всех критически важных узлах без потери качества предоставляемых услуг, а также благодаря сопряженности всех систем максимально упрощена эксплуатация, все вопросы решаются исключительно Schneider Electric.

Моновендорный ЦОД компании 3data создан на решениях Schneider Electric

CNews: Цифровизация является глобальным трендом. На сколько он затронул отрасль инженерных систем? Отличаются ли подходы во внедрении цифровых технологий в ИТ и других технологических сегментах?

Тимур Алтышев: Глобальная цифровизация ведёт к тому, что практически все элементы инженерной инфраструктуры либо уже имеют встроенные датчики, либо могут быть ими оснащены, поэтому количество элементов, которые необходимо мониторить, либо управлять ими (особенно при наличии распределенной edge-инфраструктуры), становится слишком большим, чтобы работать с каждым в отдельности. Поэтому многие заказчики создают виртуальные диспетчерские для управления своей инженерной инфраструктурой, куда направляется вся информация о состоянии оборудования, что позволяет оперативно реагировать на какие-либо нештатные события на любом из объектов под их управлением, будь то пропажа питания, протечка, или неавторизованный доступ в стойку с оборудованием.

Цифровизация затронула не только инфраструктуры и системы, но и отдельные устройства, которые раньше не были включены в цифровое пространство. Сейчас, например, ИБП собирают не только информацию общего характера – наличие питания на входе, мощность нагрузки и т.д., но также собирают статистику о состоянии большинства своих ключевых компонентов. Крупные ИБП, в составе которых могут быть сотни батарейных модулей, ведут отдельный учет состояния каждого из этих модулей. Эта информация может быть проанализирована, и на основании накопленной статистики может быть сделана оценка оставшегося времени службы этого компонента. Для заказчиков со сложным циклом бюджетирования и закупки оборудования подобная статистика может помочь существенно снизить время, требующееся для замены вышедших из строя компонентов, либо снизить затраты на хранение ЗИП. За счет собираемых данных о температуре, вибрации, с помощью предиктивного анализа, может быть сделана оценка, когда узел, либо устройство может дать сбой. Это позволяет заблаговременно провести сервисное обслуживание оборудования, что исключит будущие существенные затраты и простой.

CNews: Какие услуги помимо поставок оборудования Schneider Electric оказывает заказчикам?

Тимур Алтышев: В мировом масштабе вес поставки оборудования в структуре выручки компании постепенно снижается, и в некоторых странах уже составляет менее 50% – все большая доля приходится на различные виды сервиса (обслуживание, модернизация и т.д.) и комплексные решения «под ключ» (на всем пути от создания концепции до сдачи объекта в эксплуатацию). Если говорить о российском рынке, то нашим заказчикам и партнерам также доступны практически все виды услуг, а наиболее востребованными являются такие, как комплексное обслуживание подсистем по сервисным контрактам – SLA (вне зависимости от марки производителя оборудования, установленного на объекте, мы можем брать всю подсистему или даже весь ЦОД на обслуживание с гарантированными и прописанными сроками реагирования), модернизация (при необходимости вместо покупки полностью новой системы бесперебойного питания можно осуществить капитальное обновление, заменив все основные элементы, тем самым упрощая логистику всего процесса и согласование бюджета внутри заказчика). Также нашим немаловажным преимуществом перед многими другими производителями являются бесплатная техническая поддержка в подборе, конфигурации оборудования и помощь в формировании концепции и проектировании дата-центров. Помимо технических компетенций, в текущей макроэкономической ситуации немаловажными являются и доступные у компании финансовые инструменты – например, под комплексные проекты с максимальным присутствием решений Schneider Electric мы можем предлагать весьма интересные условия по длительной отсрочке платежей. Таким образом, мы готовы выстраивать долгосрочные прочные отношения с нашими заказчиками и партнерами и быть для них «trusted advisor» в вопросах создания критически важной для бизнеса инфраструктуры.