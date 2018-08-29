Schneider Electric и перспективы развития коммерческих ЦОДов

Отечественный бизнес централизованного хранения и обработки данных растёт чрезвычайно быстрыми темпами. По оценке «ТМТ Консалтинг», в прошлом году объём российского рынка ЦОДов достиг p23,6 млрд, что на 10,6% больше показателя 2016 г. К исходу 2018 г., как предполагают аналитики, в денежном исчислении темпы прироста этого рынка окажутся ещё более впечатляющими – на уровне 13%. Увеличение спроса на централизованные площадки для размещения серверной инфраструктуры влечёт за собой и рост продаж всего сопутствующего оборудования: систем энергообеспечения, кондиционирования, контроля и управления. Заказчики – владельцы ЦОДов – зачастую сталкиваются при этом с вызовами, о которых не задумывались прежде. О том, что это за вызовы и как с ними разумнее всего справляться, рассказывает Максим Чижов, руководитель направления по работе с заказчиками сегмента коммерческих ЦОДов подразделения IT Division компании Schneider Electric.

Популярность коммерческих ЦОДов растет

Наша компания давно осознала, что коммерческие ЦОДы – это вполне самостоятельное направление развития центров обработки данных. Тому есть несколько причин, и первая – сокращение CAPEX-бюджетов у заказчиков, что заметно усложняет строительство собственных центров обработки данных. И это при том, что развивать ИТ-инфраструктуру сегодня жизненно важно для любого бизнеса. Этим обусловлена целесообразность размещения оборудования в коммерческих ЦОДах, ведь бюджет, необходимый для проектирования, возведения и эксплуатации собственного дата-центра, сопоставим с затратами на пользование услугами коммерческого ЦОДа на протяжении десятилетия и даже больше.

Вторая причина роста популярности коммерческих ЦОДов лежит в законодательной области. Закон о персональных данных повлиял в том числе и на западные компании, заставив их размещать в России определённое число серверов для хранения персональных данных российских пользователей. Простая калькуляция затрат опять-таки демонстрирует, что воспользоваться площадками уже готовых коммерческих ЦОДов таким заказчикам в большинстве случаев выгоднее, чем отстраивать свои собственные.

Наконец, третья причина – непрерывный лавинообразный рост создаваемой человечеством информации, причём на всех уровнях, от персонального до корпоративного и государственного. Большие данные напрямую определяют нынешние темпы и направления развития ИТ-инфраструктуры. Без их обработки невозможно вести бизнес – и, как мы уже упоминали, для этого выгоднее прибегать к услугам коммерческих ЦОДов.

Несколько лет назад Schneider Electric создала в своей структуре обособленное подразделение, которое занимается проектами именно сегмента коммерческих дата-центров. В его структуру входят сотрудники, имеющие большой опыт работы с заказчиками данного сегмента. Есть также Центр разработки решений (Regional Application Center, RAC), задача которого – оказывать консультационные услуги заказчикам вплоть до создания проектов «под ключ».

Российская команда RAC является частью международного подразделения компании, занятого проектами с заказчиками в области дата-центров. Данное подразделение совмещает в себе функции центра компетенций и проектного офиса для работ, касающихся всех этапов жизненного цикла ЦОДа: планирования, проектирования, строительства, поставок необходимого оборудования, эксплуатации, комплексных испытаний, а также сертификации. Центр занимается как проектами создания новых ЦОДов, так и модернизацией существующих площадок. За время существования RAC выполнил целый ряд проектов для ЦОДов различного масштаба, включая несколько флагманов отечественного рынка. Являясь частью международного подразделения, Центр активно применяет в своих проектах опыт, накопленный ведущими зарубежными командами RAC в Западной Европе, США и Юго-Восточной Азии.

Максим Чижов: Самое главное – получить возможность быстрого развития дата-центра при сохранении экономической эффективности. Добиться этого позволяют модульный подход, стандартизация, унификация и повторяемость модулей

Возвращаясь к вопросу о востребованности коммерческих ЦОДов, нельзя не упомянуть о развитии облачных технологий и виртуализации. Современные технологии позволяют виртуализировать все основные бизнес-критичные приложения и сервисы и добиться их одинакового качества при размещении как на физических серверах, так и в виртуальной среде. Кроме этого, виртуализация позволяет повысить отказоустойчивость сервисов. Поэтому многие заказчики выбирают 100% виртуализацию и полностью переходят в виртуальную среду. Это позволяет легко перенести приложения и сервисы в коммерческий ЦОД и как результат – минимизировать ИТ- и инженерную инфраструктуру в корпоративном ЦОДе, стоимость её поддержки и связанные с этим риски. А поскольку экономический эффект от применения облачных технологий растет при увеличении масштаба, организация облачных услуг в коммерческих дата-центрах становится выгодна и заказчику, и владельцу коммерческой площадки. Среди операторов коммерческих ЦОДов сегодня есть площадки, которые на 90, а то и на все 100% заняты именно предоставлением облачных услуг. Они меньше заинтересованы в традиционной колокации и видят своё будущее как раз в развитии сервисного направления. За счёт своей гибкости и широкого спектра обеспечиваемой мощности наши решения позволяют таким заказчикам с лёгкостью менять на ходу стратегию своих ЦОДов, подбирая, добавляя и заменяя необходимое в данный момент оборудование буквально на лету.

Экспертиза Schneider Electric в сегменте коммерческих датацентров

Мы выделяем два тренда. Первый: сохраняется тенденция к переносу данных в облачную инфраструктуру, причём не только их размещения, но и обработки. Есть сверхкрупные глобальные компании уровня Facebook и Google, для которых облачные вычисления становятся основным направлением бизнеса. Они сейчас развивают такую инициативу, как OCP (Open Compute Project) – открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры. Schneider Electric также принимает участие в разработке и продвижении ОСР. Это крайне гибкая платформа, её компоненты гарантированно взаимно совместимы, что существенно облегчает администрирование и обслуживание.

В концепции ОСР все необходимые элементы инженерной инфраструктуры уже встроены внутрь модулей расширения, что даёт возможность наряду с усилиями техников на этапе монтажа экономить также и физическое пространство в машинном зале. Так, например, не требуется отдельно подыскивать место для систем бесперебойного электропитания. Для больших ЦОДов экономия достигает сотен квадратных метров – на которых, в свою очередь, оператор может разместить дополнительные модульные стойки ОСР.

Второй тренд, о котором имеет смысл упомянуть, – рост интереса заказчиков к DCIM (Data Center Infrastructure Management), открытому стандарту на представление управляемых элементов в ИТ-инфраструктуре. Всё больше заказчиков стремятся видеть реальную картину происходящего в их ЦОДе и понимать, какие у их площадки имеются возможности для дальнейшего развития. DCIM, в частности, позволяет превентивно предпринимать определённые действия для предотвращения аварий, а также для улучшения показателей дата-центра по энергопотреблению и холодоснабжению – то есть повышать его энергоэффективность в проактивном режиме, обеспечивая в каждый момент времени строго необходимый уровень энергозатрат.

Что выбирают заказчики коммерческих ЦОДов

По нашему опыту 99% заказчиков, которые хотят построить свой ЦОД, изначально ориентируются на модульную структуру. Инвестиции требуют скорейшего возврата, и бизнес-логика чаще всего определяет выбор в пользу модульности. Имеет значение и неуклонный рост компетенций заказчиков и строителей модульных ЦОДов. Сегодня запустить дата-центр в эксплуатацию возможно уже через шесть-восемь месяцев после начала строительства.

Оставшийся примерно 1% заказчиков по-прежнему ориентируется на полностью готовые к работе, не предусматривающие дальнейшего расширения ЦОДы. Частично это так называемые дата-центры шаговой доступности, особенно востребованные в крупных городах, – небольшие площадки (около сотни стоек или чуть больше) в черте плотной городской застройки, нередко в историческом центре, где попросту нет свободных площадей для дальнейшего роста, аренда дорога, а предельная мощность энергоснабжения ограничена параметрами действующей городской электросети.

«Разумный» подход от Schneider Electric

На мой взгляд, самое главное – получить возможность быстрого развития дата-центра при сохранении экономической эффективности. Добиться этого позволяют модульный подход, стандартизация, унификация и повторяемость модулей. Основная ценность Schneider Electric как эксперта в области строительства ЦОДов как раз и заключается в том, что мы можем предоставить заказчику такие модули и оказывать поддержку на протяжении всего жизненного цикла площадки – с самых первых этапов проектно-изыскательской деятельности до ввода дата-центра в коммерческую эксплуатацию и дальнейшей эксплуатации. В Schneider Electric для этого есть сертифицированные специалисты, которые могут не только решить локальную задачу по отдельным подсистемам, но и помочь заказчику взглянуть на проблемы своей площадки в глобальном масштабе. В частности, мы можем провести анализ проектной документации, исполнить её в соответствии с рекомендациями всех известных международных отраслевых стандартов, а также предусмотреть и заложить в проект все пожелания заказчика, связанные с предполагаемым ростом площадки. В итоге наша компания готова выступать в качестве консалтинговой и проектной организации полного цикла.

Что стоит учесть при проектировании, строительстве и эксплуатации ЦОДа

Нередко первые сложности возникают ещё на этапе планирования, когда заказчик определяет параметры и пределы масштабирования своего дата-центра в зависимости от задач, которые ему придётся решать. Всё ограничено сверху физическими площадями, доступными для размещения оборудования, и мощностью линии электропитания, которую к проектируемому ЦОДу удастся подвести. Исходя из этого определяется предельное количество стоек и максимальная нагрузка по мощности на каждую из них (в единицах киловатт на стойку). Но часто заказчик переоценивает темпы роста плотности нагрузки для своего будущего ЦОДа.

Другой источник проблем кроется в неверно интерпретируемом и прилагаемом опыте, который накоплен заказчиком в смежных областях. Простейший пример: в здании коммерческого ЦОДа необходимо предусмотреть целый ряд таких помещений, какие корпоративному дата-центру либо не требуются вовсе, либо могут быть гораздо меньше по площади (для размещения персонала компаний-клиентов, для разгрузки и тестирования оборудования и т. п.). Компетенции по поддержанию ЦОДа и его оборудования в работоспособном состоянии также требуются весьма специфические, и в их отсутствие у эксплуатанта объекта неизбежно возникнет множество затруднений.

Планы Schneider Electric на будущее

Одной из важных задач для нас становится дальнейшее внедрение систем DCIM в сегмент коммерческих ЦОДов, без чего невозможно радикально повысить эффективность их эксплуатации. В Schneider Electric специально для этого разработан пакет StruxureWare Data Center Operation, который существенно облегчает оператору ЦОДа задачу балансировки доступности и эффективности использования его мощностей – и в режиме мониторинга получать всеобъемлющую картину реальных энергозатрат с учётом всего инженерного и ИТ-оборудования.

Теме edge computing в Schneider Electric также уделяется немало внимания. Мы убеждены, что всё больше коммерческих ЦОДов будет переходить к модели физического распределения в пространстве, представляя собой некий центральный узел на обособленной площадке, связанный широкополосными выделенными магистралями с периферийными площадками, максимально приближенными к ИТ-инфраструктуре заказчика.

Отмечу и то, что российские заказчиками всё больше осознают необходимость сертифицировать свои ЦОДы по стандартам Uptime Institute. Прежде всего это важно для площадок, ориентированных на работу с крупными международными партнёрами: те просто включали требование иметь такой сертификат в проектное задание. Вскоре, уверен, большинство заказчиков озаботится тем, чтобы получить сертификаты Uptime Institute, – и мы в Schneider Electric готовы оказывать им в этом всемерную помощь.

Отличные перспективы мы в Schneider Electric видим у нового отраслевого стандарта ОСР, который благодаря унификации требований к оборудованию обеспечивает быстрый рост и быструю реконфигурацию машинных залов, параллельно оптимизируя расходы на инженерную инфраструктуру. На российском рынке пока не так много проектов, реализованных в соответствии с принципами ОСР, – но, надеемся, со временем они станут правилом, а не исключением.