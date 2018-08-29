Архитектура EcoStruxure для предприятий АПК

Не будет большим преувеличением сказать, что российский агропром сегодня переживает своеобразный Ренессанс, наверстывая семимильными шагами годы относительного застоя в отрасли. Естественно, что одной из областей, в которой предприятия агропромышленного комплекса (АПК) особенно нуждаются в обновлении, являются информационные технологии. Какова отраслевая специфика ИТ-тенденций в секторе АПК, с какими проблемами и рисками, связанными с ИТ, сталкиваются компании, и как им могут помочь такие инновационные технологии, как Интернет вещей? На эти и другие вопросы ответил руководитель направления по работе со стратегическими заказчиками IT Division компании Schneider Electric Андрей Соколов.

В АПК сейчас прослеживается вполне определенная тенденция перехода от построения собственных дата-центров на коммерческие площадки, иными словами, тренд централизации ИТ не обошел стороной и АПК России. Многие производители данного сектора не обладают такими ресурсами и площадями, чтобы строить свои ЦОДы – иногда проще разместить 10-15 стоек, которые необходимы для работы компании, в коммерческом центре обработки данных, которых в России сегодня достаточно – не только в Москве и Санкт-Петербурге. Заказчики все больше снимают с себя ответственность и отдают ИТ на аутсорсинг. Мы наблюдаем движение в отрасли не только в сторону коммерческих центров обработки данных, но и в «облака».

Однако, зачастую полная миграция ИТ «на сторону» невозможна, поэтому на объектах оставляют вычислительные и распределительные узлы, непосредственно участвующие в производственных процессах (в АПК сейчас стремительно развивается IoTи появляется все больше «умных машин», которые требуют постоянного и надежного подключения).

В силу специфики отдельно взятых предприятий и регионов, применяются различные практики и тактики развития ИТ, в частности: крупные предприятия АПК зачастую имеют распределенную вычислительную сеть. Соответственно, они могли бы просто разместить в одном месте, например, в ЦФО, все свои ИТ-ресурсы, но это было бы нецелесообразно, небезопасно и ненадежно. Чтобы повысить отказоустойчивость ИТ-комплекса, от которого зависит все больше и больше ресурсов, предприятия прибегают к внедрению решений Edge Computing (периферийным вычислениям). Edge Computing выполняет функцию Backupи связующего звена между производителями и потребителями информации на производстве и централизованным ИТ-аппаратом. Сбор и оперативный анализ данных проводится не в централизованной вычислительной среде, такой как центральный или региональный ЦОД, а в непосредственной близости к источнику и потребителю данных.

Аграрии переходят на «цифру»

На сегодняшний день вопрос цифровизации предприятия особенно актуален для немногочисленных крупных агропромышленных предприятий России, на коих приходится порядка 60% продукции всего российского агропромышленного рынка.

Для примера мы могли бы взять одного из крупнейших производителей сахара в России: они давно уже двигаются в сторону цифровизации своих предприятий. Сегодня они могут видеть в режиме реального времени движение своих машин, движение тракторов на полях, которые собирают свеклу. Понятно, что, чем больше агропредприятие, тем больше потери на единицу прецедента или их вероятность – соответственно, вопросы мониторинга и контроля для них являются критичными. Перед крупными агрохолдингами стоит проблема управления и учета ресурсов – оцифровка всех производственных процессов позволяет им, в первую очередь, сократить потери, во-вторых, сделать всю вертикаль управления и взаимодействия более прозрачной, а в-третьих, им необходимо оптимизировать и планировать свои производственные и бизнес-процессы.

Без ИТ, без цифровизации всего производства – производственных и организационных процессов – сократить потери очень сложно. Быстро обрабатывать и агрегировать эту информацию – очень непростая задача. Соответственно, после внедрения цифровых технологий заказчик может принимать правильные и взвешенные решения с гораздо меньшими затратами и ресурсами.

Андрей Соколов: Тренд централизации ИТ не обошел стороной и АПК России. В этом сектор прослеживается вполне определенная тенденция перехода от построения собственных дата-центров на коммерческие площадки





Кроме того, крупные предприятия российского АПК должны контролировать не только управление производством, но и всю цепочку поставки (речь о сквозных технологиях).

Если же говорить о малых предприятиях, типа фермерских хозяйств, то и для них цифровизация сегодня не менее актуальна. Если для крупных предприятий низкая стоимость продукта достигается за счет крупных объемов, на которых им необходимо минимизировать потери и издержки, то перед малыми предприятиями встает вопрос эффективности производства, чтобы достойно конкурировать с крупными игроками на рынке. Таким образом ценность цифры для них не столько в оптимизации бизнес-процессов, сколько в оптимизации производственных процессов.

Главная специфическая черта предприятий аграрно-промышленного комплекса России – это его колоссальная территориальная распределенность. Даже если сравнить АПК, скажем, с той же нефтяной или металлургической отраслью, консолидированных, в основном, в двух-трех регионах, то разница будет глобальной. В России, как известно, ИТ по территории страны развиты асимметрично – соответственно, количество и качество ИТ-услуг предоставляется заказчикам в различных регионах страны на разном уровне. Из этого логичным образом вытекают риски, связанные с тем, что нагрузка на сетевую и вычислительную инфраструктуру, к сожалению, растет непропорционально. Здесь нам на помощь приходит упомянутая выше технология – Edge Computing.

Конечно, проблемы существуют и по части кибербезопасности – с этим сталкиваются все чаще и чаще. К сожалению, этой опасности подвержены не только классические ИТ, но и такие новые сферы, как Интернет вещей.

Schneider Electric уделяет этой проблеме первостепенное внимание: все наши устройства, позволяющие подключение к глобальной сети, оснащаются соответствующими инструментами и надежно защищены современными средствами шифрования и аутентификации для ограничения доступа, контроля и управления.

Интернет вещей проникает в агропромышленный комплекс

Интернет вещей позволяет компаниям добиться прозрачности и улучшить мониторинг технологических процессов и ресурсов, предоставляет возможность отслеживать путь продукции от самого начала производства вплоть до подачи ее конечному потребителю. А поскольку весь процесс постоянно мониторится и управляется, производитель может существенно экономить ресурсы. Когда у вас меньше потерь и меньше простоев оборудования – это приводит к росту производительности.

Технологии ИВ подразумевают постепенную трансформацию от проприетарных протоколов связи и межмашинного взаимодействия к более универсальным и открытым протоколам. Соответственно, этот переход делает все процессы более доступными, более интегрируемыми. Интернет вещей позволяет наладить взаимодействие не только внутри предприятия или какого-то промышленного узла, но также интегрировать процессы по всей цепочке поставки продукта до конечного потребителя.

Как известно, корневой бизнес Schneider Electric связан с распределением электроэнергии и автоматизацией, мы в этом преуспели именно благодаря такому подходу и ориентации на клиента. Генерирующие компании получают деньги от потребителя за доставленную электроэнергию, и контролируют не только сами электростанции, но также обслуживают и ремонтируют ЛЭП, трансформаторные подстанции, приборы учета и т.д. – т.е. стоимость продукта обременена не только его производством и эти затраты колоссальны. Для того чтобы обеспечить, качество предоставляемого сервиса/продукта, снизить его стоимость и обеспечить его надежность и непрерывность, оцифровке и мониторингу подвергаются все этапы маршрута электроэнергии к конечному потребителю. Это становится проще и доступней благодаря присутствию ИВ в наших продуктах и их качественной поддержке.

Если вернуться к АПК, то мы видим, что подход локальных игроков меняется: они хотят интегрировать ИВ-решения чтобы достигать большей эффективности, например, ликвидировать дефицит или профицит складов дистрибьюторов, чтобы не производить больше или меньше товаров, чем это необходимо в данный момент времени.

Как предприятиям АПК экономить энергоресурсы

Мы предлагаем предприятиям агропромышленного комплекса уникальное комплексное решение – программно-аппаратной платформе EcoStruxure IT. EcoStruxure – это универсальный продукт, который может быть адаптирован под различные отраслевые сегменты. Ядром решения являются три ключевых уровня.

Первый – физические устройства. Это различные средства автоматизации, приводы, обеспечивающие нам базовый контроль над технологическими процессами и их автоматизацию.

Средний уровень – это Edge Computing, инженерная инфраструктура и программное обеспечение для обеспечения локального контроля и управления подключенных устройств.

Верхний уровень – уровень стратегического контроля и управления, на котором мы имеем дело с тяжелыми SCADA продуктами.

Таким образом, мы получаем возможность поставки заказчику комплексного решения, которое на каждом уровне предприятия образует ту самую экосистему, позволяющую оптимизировать бизнес-процессы, производство, выжать максимум эффективности из существующего или вновь планируемого бизнеса.

EcoStruxure рассчитана не только на крупные предприятия – она может внедрятся на средних и малых предприятиях, где может оказаться не менее востребованной, но не в виде комплексного решения, а как отдельные компоненты.

EcoStruxure позволяет мониторить и управлять всей инженерной инфраструктурой предприятия, а также интегрировать процессы за его периметром.

Необходимо также отметить и еще один очень важный момент: EcoStruxure включает в себя не только оборудование и программное обеспечение, но и услуги, сервисы, которые подразумевают возможность аудита производства, обслуживания. Специалисты Schneider Electric готовы помочь заказчику разработать комплекс мер по оснащению или модернизации производства для достижения поставленных задач, помочь определиться с выбором продуктов, технологий и проактивных мер, которые позволят ему избежать потерь.

В завершение хочу отметить, положительный тренд перехода заказчиков от «пассивной формы принятия решений», проще говоря, устранение проблемы и последствий по факту их возникновения, к идее проактивного решения задач и проблем. Все чаще оборудование, которое поддерживает основные, критические производственные процессы, оснащается комплексом инженерных систем, позволяющим нашим заказчикам избегать издержек и их последствий, связанных с остановкой и повреждением производственных линий. Мы поощряем этот подход и в свою очередь поддерживаем заказчиков в стремлении к развитию. Так мы можем предложить пилотные проекты EcoStruxure и отдельных её компонентов на одном из предприятий концерна, чтобы заказчик смог на практике убедиться в эффективности нашей системы и изучить её до принятия решения о глобальной интеграции или мультипликации решения.