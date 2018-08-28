Ярослав Кузьминов: Москва должна быть пионером в использовании передовых цифровых технологий в образовании

Москва – один из мировых лидеров по использованию технологий в образовании. Как внедрение ИТ меняет процесс обучения сегодня, насколько цифровая школа помогает учителю и с какими трудностями он сталкивается – об этом CNews побеседовал с Ярославом Кузьминовым, ректором НИУ «Высшая школа экономики».

CNews: Сегодня многое говорится о построении «Цифровой экономики» в нашей стране. Безусловно, это важный вопрос, в котором большое количество аспектов, и один из них, очевидно, образование. На ваш взгляд, полезна ли цифровизация образования?

Ярослав Кузьминов: Образование уже сегодня в значительной степени стало цифровым. В особенности то, которое мы получаем самостоятельно. Более того, примерно 50% новой информации ребенок узнает из интернета – и это, по сути, тоже цифровое образование, хоть и неорганизованное. Это реалии нашего времени.

Сегодня существует целый ряд стереотипов, которые сильно искажают восприятие цифрового образования людьми. Первый образ, который есть, например, у многих учителей: «цифровое образование – это тот же учебник, только в pdf, и смотреть его надо на планшете». В этом, по их мнению, есть один плюс – никто в таком учебнике не нарисует рожицу, его дешевле обновлять. Но это не цифровое образование, а цифровой слепок классического образования, классического учебника. Мы давно прошли этот этап развития цифровой школы.

Еще одно устоявшееся мнение – «цифровое образование вытеснит человека и всему будут учить роботы, а учитель станет не нужен». Вот это, однозначно, совершенно надуманная информация. Образование – самая человеческая сфера, а преподаватель – страшно креативная профессия, и никакой цифровой помощник не заставит учителя отказаться от того, что ему нравится в его деятельности. А вот взять на себя рутинную работу, которой много, сможет легко. Составление разных отчетов, проверка домашних заданий – это часть того, что может цифровой помощник.

Первое, что делает цифровая школа – помогает учителю, высвобождает, по нашим оценкам, до трети рабочего времени, делает преподавательский труд действительно творческим. Например, как только мы в «Московской электронной школе» переходим к цифровому выполнению домашних заданий, мы даем возможность учителю экономить до 20% своего рабочего времени только на просмотре тетрадок. По сути, человек из «учителя» становится «господином учителем»: цифровой помощник ему приносит все результаты, видит отклонения, показывает, кто не справился и почему это произошло.

CNews: С точки зрения преподавателя, отвечает ли МЭШ требованиям, которые сегодня стоят перед школой?

Ярослав Кузьминов: Мне кажется, МЭШ, с одной стороны, – это самое лучшее, что у нас сегодня есть в системе образования. С другой стороны, это проект, который пора развивать дальше. Технология МЭШ – это система управления образованием. Электронный дневник, электронное расписание, огромный набор учебных материалов, кирпичиков для уроков, планов уроков, которые учитель может использовать в готовом виде, либо, наоборот, добавлять туда свои наработки.

Ярослав Кузьминов: Образование уже сегодня в значительной степени стало цифровым

Самое хорошее, что есть в этой системе, во-первых, всеохватность, готовая цифровая среда для дальнейших этапов развития, и во-вторых, общедоступная библиотека учебных материалов, которую часть учителей активно использует, а часть еще и пополняет, что очень правильно. Хороший учитель должен иметь возможность распространять свой продукт на других учителей. И не только в Москве – МЭШ нужно масштабировать на всю Россию.

CNews: В каком направлении, на ваш взгляд, необходимо дальше развивать цифровую школу?

Ярослав Кузьминов: Современные технологии уже позволяют сделать гораздо больше, чем реализовано в МЭШ. Не секрет, что у нас есть дети с совершенно разным типом освоения действительности. Образно выражаясь, есть интеллект эмоциональный, есть интеллект аналитический. Стандартный учебник не может одинаково удовлетворить требования всех детей – кто-то в любом случае будет недоусваивать, в зависимости от того, как построен предмет.

Интерактивный учебник нового поколения, в который можно интегрировать искусственный интеллект, даст возможность маршрутизировать изучение материала, исходя из таких вещей, как психологические особенности ребенка, его отношение к учебе – нужно ли держать его в жестких рамках или же он сам очень активно проявляет рвение к учебе. Технологические возможности для встраивания экспертных систем на основе ИИ в качестве центральной позиции во взаимоотношениях ребенка и учебного материала в огромной степени помогут учителю как на этапе домашних заданий, так и при подборе заданий для работы в классе.

Сейчас мы только-только начинаем строить эти цифровые ресурсы. Все подобные решения уже тестируются. И Москва должна быть здесь пионером, потому что ей есть, где эти решения использовать.

CNews: А какие возможности открывает цифровая школа?

Ярослав Кузьминов: Одно из направлений – это система цифровых симуляторов деятельности, профессий. От простейших цифровых до ролевых моделей, где ты учишься быть врачом, машинистом или экскурсоводом. Ребенок в игровой форме осваивает те или иные производственные и социальные роли. Такого рода симуляторы уже сейчас возможны не только чисто технологически. Уверен, что их необходимо последовательно внедрять в качестве элементов уроков или даже цельных предметов в школе, вместо технологии, которую мы не знаем, куда деть. Ребенок должен пройти через элемент взрослых профессий, чтобы понять, кто он и что ему интересно. Этого современная школа еще не дает, а вот в цифровой такая возможность появится.

Удаленные уроки, которые сейчас активно применяются в вузах, можно использовать и в школе. Например, в отдаленных регионах и по тем предметам, где нет сильных учителей на каждую школу.

CNews: Вы отмечаете много позитивных моментов в цифровой школе. В тоже время, многие родители с вами не согласятся, для них гаджеты и цифровой мир – преграда нормальному общению их чада со сверстниками и миром вокруг, уход от действительности.

Ярослав Кузьминов: Виртуальный мир есть у каждого поколения. Мы в детстве, например, не делали домашние задания – кто-то читал книжки, а кто-то играл в футбол. Это ведь тоже виртуальный мир – замещение деятельности, которая полезна, деятельностью, которая уводит от этой полезности. Компьютерная игра или бессмысленное листание чужих страниц в «Фейсбуке» или «Вконтакте» – это ведь то же самое, это бессмысленное проведение времени. Просто родители не хотят следить за каждым шагом своего ребенка и пытаются себя оправдать. Отберите у ребенка гаджет, он начнет бить баклуши другим способом.

С другой стороны, гаджет сегодня – это способ расширить свое общение со своими ровесниками, сверстниками. У нас сейчас круг общения выходит за пределы своего двора, школы. И это делается через телефоны и планшеты. Та же форма социального общения, которая стала немного другой, заведомо более широкой. Это лучше. Ребенок может найти себе друга, которого он не может найти себе поблизости. Разве это плохо?