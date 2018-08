Кому в «умном» городе жить хорошо, или какие старые профессии выиграют от развития новых технологий?

В некоторых областях новые технологии грозят вытеснить человека. Но в ряде сфер они, очевидно, станут надежным подспорьем для специалистов. Эти профессии останутся, хотя кадровая оптимизация коснется и их.

Юристы

«Умные» города автоматизируют, пожалуй, все, что можно автоматизировать. С рутинными задачами вроде поиска документов в базах данных и консультациями по стандартным вопросам искусственный интеллект справляется куда быстрее и эффективнее, чем человек. Компьютерные алгоритмы уже создают шаблоны контрактов и заявлений на развод, оспаривают штрафы за неправильную парковку и отвечают на вопросы граждан.

Выгода от использования роботов, которые справляются с задачами помощников юристов и юрисконсультов по несложным делам, исчисляется миллионами рублей. Но высококвалифицированные специалисты – прокуроры и адвокаты, а также сотрудники смежных профессий – на стыке права, информатики и новых технологий – по-прежнему останутся в цене.

Финансовые аналитики

Работы может существенно поубавиться и у финансовых аналитиков. Когда-то и Excel считался новинкой, а сейчас технологии на базе искусственного интеллекта научились за считанные секунды выявлять закономерности рынка и совершать операции на бирже, обрабатывать массивы данных и собирать наглядные отчеты.

Поэтому финансовые аналитики, которые отвечали только за рутинные процессы, будут вынуждены перепрофилироваться и освоить специализированные мобильные приложения и компьютерные программы.

Журналисты

Кто будет следить за жизнью «умного» города в будущем? На помощь журналистам выходят боты. Они научились писать новости, биржевые сводки, короткие заметки о спортивных событиях или катаклизмах, собирать информацию по заданной теме – и все это быстрее, чем человек. Например, китайский робот Сяо Нань написал свою первую заметку в газету за одну секунду.

Искусственный интеллект вполне может заменить творцов, которые создают стоковую музыку для рекламы и дешевые иллюстрации для сайтов

Появление роботов – большое подспорье для журналистов. Технологии возьмут на себя однотипную и скучную работу вроде освещения проходных инфоповодов и агрегации больших массивов данных, и оставят людям простор для творчества.

Издатели тоже выиграют. Огромный плюс технологий в том, что роботы смогут адресно предлагать статьи по интересам читателей. Это расширит аудиторию изданий. Роботы-журналисты уже появились в редакциях по всему миру, в их числе The Washington Post, The Associated Press, Reuters, USA Today и Bloomberg.

Врачи

Технологии добрались и до врачебного искусства: они делают медицину доступной и помогают горожанам следить за здоровьем. Первые попытки использовать технологии для помощи врачам появились еще в прошлом веке. Например, робот-хирург daVinci, который проводит операции дистанционно, появился еще в 80-ых годах. Сегодня технологии уже шагнули вперед и пойдут еще дальше. Цифровое зрение используется для ранней диагностики рака, носимые устройства позволяют мониторить состояние здоровья в режиме онлайн, а большие данные анализируют огромный объем информации и помогают прогнозировать вероятность заболеваний у пациентов.

Искусственный интеллект точно станет главным помощником врача. Уже сейчас эксперты наблюдают всплеск интереса к телемедицине – технологиям, которые агрегируют показания организма и помогают оказывать помощь дистанционно. По оценке экспертов, объем рынка телемедицины в России в 2018 г. составит ₽1,5–3 млрд, а к 2022 г. ею будет охвачено примерно 20% населения России. Мировой рынок телемедицины BBC Research оценивает в $44 млрд к 2019 г.

Музыканты и люди творческих профессий

Нейросеть Яндекса сочиняет музыку и даже выпустила свой альбом, а Google научил искусственный интеллект писать картины в стиле Ван Гога и Пикассо. Технологии такого рода вполне могут заменить творцов, которые создают стоковую музыку для рекламы и дешевые иллюстрации для сайтов. Но действительно талантливым музыкантам и писателям роботы ничем не угрожают.

Более того, Adobe опросила 2000 педагогов и представителей сферы образования в США, Великобритании, Германии и Японии. Большинство респондентов (86%) ответили, что студенты, которые используют творческий подход в решении задач из самых разных областей знаний, с большей вероятностью найдут высокооплачиваемую работу в будущем.