Автоматизированные спецы: кого в «умных» городах могут заменить технологии?

Около 50% профессий автоматизируют к 2055 г., по прогнозам McKinsey. На смену людям приходят искусственный интеллект (ИИ), роботы и компьютерные алгоритмы. Какие профессии автоматизация «умных» городов может затронуть в первую очередь?

Чего ждать от тотальной автоматизации? Технологии освободят людей от монотонной и рутинной работы и позволят браться за дела поинтереснее. По данным Head Hunter, по мере того, как часть работы возьмут на себя умные устройства, 77% руководителей будут перенаправлять живых сотрудников на решение новых, более нестандартных задач. Это значит, что люди не останутся без дела. Но специалистам из зоны риска нужно будет переквалифицироваться и научиться извлекать из технологий пользу. Кто в зоне риска и кому уже пора готовиться к автоматизации – читайте в нашей подборке.

Рабочие

Пожалуй, самая уязвимая категория специалистов. Дело в том, что такая работа не требует серьезной подготовки, ее легко можно разделить на рутинные процессы и поручить роботу. Причем обслуживание машины обойдется дешевле зарплаты рабочего. В зоне риска продавцы и кассиры, сотрудники почты и складов, курьеры и другой низкоквалифицированный персонал.

В США, например, уже есть робот-охранник К5. Он катается по коридорам со скоростью пешехода и присматривает за порядком. Если замечает неестественно громкий шум, резкое повышение температуры, чувствует запах дыма или видит в толпе лицо преступника, находящегося в розыске (фото которого загружено в его базу данных), робот звонит по беспроводной связи в ближайший полицейский участок.

Чтобы остаться на плаву, низкоквалифицированному персоналу придется научиться работать в паре с машиной. Уже сейчас люди и роботы трудятся бок о бок. Walmart поручает технологиям собирать заказы для клиентов, которые предпочитают делать покупки онлайн. «Умные тележки» быстро перемещаются по павильону, выбирают нужные товары из списка клиента и доставляют их на один из четырех пунктов сборки. А там уже люди перепроверят заказ и окончательно его укомплектуют.

Специалисты по вводу данных

В «умном» городе и профессии «умные». Объективно, ни один клерк не считает свою ежедневную, монотонную, повторяющуюся рутину «работой мечты». Должны ли люди этим заниматься? Очевидно, что нет. Поэтому специалистов по вводу данных заменят роботы, и это неизбежно.

Главный плюс автоматизации для города в том, что она поможет избавиться от бюрократии. Бывшим клеркам придется переквалифицироваться в экспертов по аналитическим данным. В крайнем случае — в контролеров, которые будут проверять, насколько качественно и правильно роботы ввели информацию в компьютерную базу.

Специалисты службы по работе с клиентами

Телефонные обзвоны – это тоже рутина, которую можно достаточно легко автоматизировать. Недавно Google представил новую интеллектуальную систему — Google Contact Center AI. Этот голосовой помощник, который мгновенно реагирует на звонок и консультирует по типовым вопросам. Технология проста в исполнении, но для современного человека, у которого постоянно мало времени, очень ценна: она освобождает от длительного ожидания и прослушивания навязчивого: «Вам ответит первый освободившийся оператор» под далеко не всегда приятную музыку.

Технологии освободят людей от монотонной и рутинной работы и позволят браться за дела поинтереснее

Подобные решения используются и в «умных» городах. Так, например, виртуальный оператор есть у Общегородского контакт-центра Правительства Москвы. Цифровая помощница владеет пятью языками, распознает речь и дает развернутые ответы на самые частые вопросы горожан. Например, как получить ту или иную справку.

Телефонные роботы высоко ценятся в бизнесе. В 2016 г. компания SuperJob создала чат-бота, который за 10 часов провел 2000 собеседований с кандидатами. В июне 2017 г. банк «Открытие» совместно с ИТ-платформой Skillaz тестировали похожую технологию: в первую же неделю робот-рекрутер нашел больше кандидатов, чем пять обычных кадровиков за месяц. Сотрудники банка утверждают, что в итоге стоимость найма и время закрытия вакансий сократились в два раза.

Правда, прощаться с этой профессией еще рано. Робот пока с трудом поддерживает длительный диалог и сбивается, когда слышит абстрактные формулировки. Поэтому ИИ будет работать в паре с человеком. В некоторых случаях компьютерный алгоритм может оптимизировать службу по работе с клиентами иначе: определять тип личности человека по голосу и соединять его с оператором такого же типа, чтобы они решили проблему быстрее и эффективнее.

Водители

Беспилотный транспорт будоражит умы жителей «умных» городов довольно давно: первые эксперименты начались еще во второй половине прошлого века и продолжаются до сих пор. Человечество надеется, что скоро общественный транспорт, такси и личные автомобили будут передвигаться без водителей.

Первые результаты уже есть: например, в ОАЭ работают поезда метро без машинистов, в США проходят тесты беспилотных такси, а в России появились «самостоятельные» КАМАЗы.

Вероятно, рожденным в 2018 г. детям уже не придется получать водительские права: автомобили будут самостоятельно следить за дорогой и управлять движением. Правда, в некоторых городах автомобилисты все же могут остаться. Например, знаменитые лондонские таксисты, без которых столицу Соединенного Королевства сложно представить.

Повара

Приготовление пищи и создание кулинарных шедевров – это своего рода искусство. Казалось, оно навсегда закреплено за людьми. Но это не так. Появились роботы-повара, которые умеют готовить различные блюда от пиццы и фаст-фуда до авторских супов и сложных блюд без участия человека в режиме 24/7.

Эти технологии используются в некоторых французских, американских, японских и китайских ресторанах. Например, французский стартап Ekim открывает пиццерию, в которой запрограммированные трехрукие пиццайоло будут готовить круглосуточно в полностью автономном режиме. Сеть американского фастфуда CaliBurger наняла партию машин Flippy для переворачивания котлет для бургеров. А в Сан-Франциско открылся ресторан Creator с роботом-поваром.

Железный кулинар может добраться и до обычной кухни – в продаже уже появился двурукий робот-повар Moley, который готовит еду по рецептам из интернета. Но эксперты считают, что талантливым шеф-поварам нечего опасаться. Напротив, технологии помогут создавать кулинарные шедевры, невозможные ранее