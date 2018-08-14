На протяжении многих десятилетий в источниках бесперебойного питания (ИБП) применялись свинцово-кислотные аккумуляторы. Но, прогресс неумолим, к ИБП предъявляются новые требования, поэтому настало время перейти к новому типу аккумуляторов – литий-ионным (Li-Ion).

На протяжении многих десятилетий в источниках бесперебойного питания (ИБП) применялись свинцово-кислотные аккумуляторы. Но, прогресс неумолим, к ИБП предъявляются новые требования, поэтому настало время перейти к новому типу аккумуляторов – литий-ионным (Li-Ion).

ИБП Smart-UPS Online на литий-ионных батареях являются первыми серийными онлайновыми однофазными устройствами APC малой мощности с литий-ионными аккумуляторными батареями (АКБ), выведенными на российский рынок. ИБП имеют диапазон мощностей 1кВА и 15 кВА (SRTL1000RMXLI и SRTL1500RMXLI).



ИБП построены по схеме On-Line с двойным преобразованием. Устройства предназначены для использования там, где требуются высокая надежность и большое время работы оборудования при перерывах в электроснабжении: на промышленных предприятиях среднего размера, в телекоммуникациях, в медицинских лабораториях, при обработке критически важной бизнес-информации. Главной инновацией, примененной в данных устройствах, является использование литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторов вместо традиционных для ИБП свинцово-кислотных.

При той же емкости масса Li-Ion аккумулятора на 30% меньше, чем у свинцово-кислотного. Срок службы в 2 раза больше, чем у ранее использовавшихся в ИБП накопителей энергии. И, что очень важно для дата-центров, Li-Ion аккумулятор нормально работает при температуре до +40 °C. Современной тенденцией является повышение температуры внутри помещений центров обработки данных, где установлено оборудование и не находятся постоянно сотрудники, что позволяет экономить электроэнергию на работе систем охлаждения. Серьезным преимуществом является и в несколько раз большая скорость зарядки Li-Ion батарей относительно свинцово-кислотного. Почему это важно для ИБП? Радикально повышается надежность при частых сбоях в энергоснабжении. Если раньше могла возникнуть ситуация, что аккумулятор ИБП не успел зарядиться за время, прошедшее между двумя перерывами в подаче электричества, то при использовании Li-Ion технологии такое развитие событий почти полностью исключается.

ИБП APC Smart-UPS SRLT1000RMXLI рассчитан на нагрузку номинальной мощностью 900 Вт/1000 ВА, а APC Smart-UPS SRLT1500RMXLI – на 1350 Вт/1000 ВА. Размеры (без аккумуляторов) у обоих моделей одинаковые – 85 x 432 x 587 мм, масса (без аккумуляторов) тоже одинаковая – 13,7 кг. ИБП могут устанавливаться как в стойку, так и использоваться вне ее – в напольном исполнении. Допускается эксплуатация как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Аккумуляторная батарея выполнена в виде отдельного съемного блока. Ее размеры составляют 85 x 432 x 510 мм, масса – 12 кг. Время работы от аккумуляторной батареи составляет 32 мин при нагрузке 900 Вт для APC Smart-UPS SRLT1000RMXLI и 19 мин при нагрузке 1350 Вт для APC Smart-UPS SRLT1500RMXLI. Это время можно увеличить, если добавить дополнительные блоки аккумуляторов. У обеих моделей можно устанавливать до 5 таких блоков, включая штатный. Соответственно, время работы можно увеличить до 5 раз.

Новые ИБП бренда APC by Schneider Electric отлично встраиваются в экосистему «интернета вещей». При необходимости коммуникационные возможности расширяются путем добавления модулей в гнездо SmartSlot, что позволяет подключать ИБП к сетям Ethernet для мониторинга и управления.

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