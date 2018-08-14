Есть ли в России «умные» города?

Первые примеры внедрения «умных» технологий на уровне городов, регионов и целых государств появились еще в начале 2000-х годов. Со временем понятие «умный» город трансформировалось, и теперь под ним понимается не просто набор ИКТ-решений, позволяющих автоматизировать различные аспекты управления городом, а единый подход к созданию комфортной городской среды, включающий в себя как «умные» сервисы для граждан и бизнеса, так и широкие возможности для развития человеческого капитала. Существуют ли «умные» города в России?

страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | следующая

Россия старается не отставать от мировых трендов. На сегодняшний день в большинстве регионов страны создана инфраструктура, позволяющая начать реализацию «умных» проектов. В целом ряде из них успешно внедрены отдельные элементы «умного» города. Однако комплексный подход к решению задачи построения Smart City можно наблюдать лишь в некоторых регионах.

Москва

Москва является единственным городом России, систематически включаемым в международные рейтинги «умных» городов, а также занимает 1 место в российском рейтинге «Индикаторы умных городов», подготовленном НИИТС в 2017 г.

По данным опубликованного в июле 2018 г. исследования McKinsey «Технологии умных городов: что влияет на выбор горожан?», по уровню использования «умных» решений Москва находится на одной ступени с Сингапуром, Гонконгом и Нью-Йорком. В целом, «умными» решениями пользуются 36% москвичей старше 18 лет.

В российской столице обеспечен высокий уровень развития городской технологической инфраструктуры. Так, если говорить о связи, уровень проникновения широкополосного доступа в интернет по итогам 2017 г. составил более 90%, средняя скорость – 35 Мбит/с. Сотовая связь в Москве одна из самых доступных в мире, а уровень ее проникновения составляет 247%, средняя скорость – 23,09 Мбит/с, средний мобильный трафик на одну семью превышает 9 Гб в месяц. Стоимость 1 Гб мобильного интернета в Москве в несколько раз ниже, чем в других мировых столицах. Операторы связи уже приступили к тестированию сетей 5G в российской столице. В 2019 г. ожидается появление тестовой сети нового поколения.

В Москве развернута широкая сеть бесплатного городского Wi-Fi, которая насчитывает более 14 тыс. точек доступа. Она охватывает городские улицы, парки, пешеходные зоны, библиотеки, дома культуры, студенческие общежития. Бесплатный Wi-Fi также доступен и в столичном общественном транспорте.

В городе создана и активно используется система видеонаблюдения – сегодня в столице работает около 160 тыс. видеокамер, установленных во дворах и на подъездах жилых домов, в общественных пространствах. Все они подключены к Единому центру хранения данных. Видеонаблюдением оборудовано 90% подъездов московских домов. Система используется для наблюдения за дорожным движением, контроля коммунальных служб, профилактики и раскрытия правонарушений.

Mos.ru, официальный портал мэра и правительства Москвы, на котором предоставляются госуслуги в столице, востребован у 85% населения города. Сегодня на нем предоставляется 250 различных услуг. Более 75 тыс. жителей ежедневно используют мобильное приложение, предоставляющее доступ к 14 наиболее востребованным услугам.

Для взаимодействия жителей города с городскими властями в Москве реализованы порталы «Наш город» и «Активный гражданин». На портале «Наш город» в настоящее время зарегистрировано более 1,2 млн москвичей, которые могут оставлять на нем свои замечания и предложения по улучшению качества жизни в городе. «Активный гражданин» был запущен в 2014 г. для проведения открытых электронных референдумов. Сегодня на нем зарегистрировано более 2,1 млн граждан и проведено более 3700 голосований.

Активное развитие получили решения в области открытых городских данных. Так, на городском портале data.mos.ru размещается информация о городских инфраструктурных объектах, а на budget.mos.ru – о городском бюджете. Московское правительство также предлагает всем желающим установить мобильные приложения, адаптированные для основных мобильных платформ, чья работа основана на использовании открытых данных.

По уровню использования «умных» решений Москва находится на одной ступени с Сингапуром, Гонконгом и Нью-Йорком

В 2011 – 2018 гг. в Москве происходила активная автоматизация многих отраслей городского хозяйства. В частности – здравоохранения и образования, где создан фундамент для дальнейшего развития цифровых платформ. К примеру, уровень оснащенности столичных медицинских учреждений компьютерной техникой составляет более 80%. В 2011 г. в Москве была запущена Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), которая позволяет управлять потоками пациентов, содержит электронные амбулаторные медицинские карты пациентов, дает возможность выписывать электронные рецепты, а также позволяет вести консолидированный управленческий учет и персонифицированный учет медицинской помощи. В 2017 г. ЕМИАС стала лауреатом премии MobileGov World Summit 2017 в области электронных сервисов и мобильных государственных услуг.

В конце 2016 г. в столице стартовал проект «Московская электронная школа», в рамках которого в учебных заведениях создается полноценная информационная среда, обеспечивающая качественное обучение, – формируется современная ИТ-инфраструктура (сервера, точки доступа к интернету, интерактивные панели, ноутбуки) и необходимая программная среда (электронный журнал и дневник), внедряется цифровой контент. Единый журнал и дневник уже около года используются во всех школах столицы. Данные исследования KPMG свидетельствуют о том, что уровень информатизации московских школ сегодня соответствуют самым «умным» городам мира – Лондону, Нью-Йорку и Гонконгу.

Московское правительство уделяет большое внимание улучшению транспортной ситуации в городе. Кроме активного строительства новых дорог развивается также Интеллектуальная транспортная система (ИТС), которая дает возможность координировать управление дорожным движением. Остановки общественного транспорта оборудуются электронными табло, на которых отображается время прибытия автобусов, трамваев или троллейбусов. Жители города уж несколько лет используют для оплаты проезда транспортную карту. Реализована возможность оплаты проезда в московском метро с помощью мобильного приложения.

Среди 81% жителей Москвы популярен онлайн-сервис заказа такси, а 95% из них довольны качеством его работы — это самый высокий показатель в сравнении с другими мировыми столицами. При этом более 85% заказов такси делается через мобильные приложения. 15% респондентов предпочитают каршеринг. Москва находится на 5 месте по популярности использования приложений для парковки, уступая только Шанхаю, Гонконгу, Сингапуру и Барселоне.

В московских ИКТ-компаниях работает около 556 тыс. специалистов, и спрос на них постоянно растет. Также в столице открыто 33 технопарка, в которых инновационные компании могут получить максимально выгодные условия для своей деятельности. Кроме того, на западе столицы строится крупнейший в России современный научно-технологический инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий «Сколково».

страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | следующая