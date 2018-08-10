Easy UPS серии BV

Защита электропитания в офисе еще никогда не была такой компактной. Новая серия линейно-интерактивных источников бесперебойного питания APC Easy Back-UPS серии BV обеспечивает стабильную работу как относительно мощных персональных компьютеров, игровых консолей, так и всевозможного сетевого оборудования: модемов, маршрутизаторов или VOIP-устройств.

Защита электропитания в офисе еще никогда не была такой компактной. Новая серия линейно-интерактивных источников бесперебойного питания APC Easy Back-UPS серии BV обеспечивает стабильную работу как относительно мощных персональных компьютеров, игровых консолей, так и всевозможного сетевого оборудования: модемов, маршрутизаторов или VOIP-устройств.



ИБП APC Easy Back-UPS серии BV – новый вид линейно-интерактивных источников бесперебойного питания среднего ценового сегмента. В линейку устройств входят четыре модели: BV500I-GR, BV650I-GR, BV800I-GR и BV1000I-GR с максимальной выходной мощностью 500 ВА, 650 ВА, 800 ВА и 1000 ВА соответственно. ИБП имеют более широкий диапазон входного напряжения, при котором питание подключенного оборудования происходит от электросети без использования батареи. Это позволяет значительно продлить срок эксплуатации аккумуляторных батарей.

Доступная мощность

Помимо прочего ИБП имеют ряд преимуществ:



Встроенный стабилизатор напряжения (AVR);

Последовательный порт и USB-порт;

Входные разъемы формата Schuko (евророзетка) c широкой расстановкой; позволяет подключать к ИБП даже громоздкие блоки питания;

Корректное завершение работы компьютерных систем;

Светодиодные индикаторы состояния и звуковая сигнализация;

Разнообразие вариантов монтажа и компактные размеры.

Несмотря на простоту использования и невысокую для своих характеристик стоимость, эксплуатационные качества ИБП APC Easy Back-UPS серии BV полностью соответствуют высоким стандартам бренда APC by Schneider Electric и удовлетворят запросы даже весьма взыскательного потребителя: интеллектуальная зарядка позволит продолжать подачу энергии на батарею даже при выключенном устройстве; благодаря функции холодного запуска перезагрузка ИБП возможна даже при отсутствии питания от сети, а механизм самодиагностики вовремя проинформирует пользователя о состоянии аккумулятора при помощи соответствующих оповещений.

Для устройств, требующих резервного питания, предусмотрены розетки с батарейной поддержкой, а для остальных – с защитой только от всплесков напряжения. ИБП APC Easy Back-UPS серии BV позволяют скорректировать возможные отклонения уровня напряжения до безопасного значения, что представляет особую ценность для районов с плохим качеством энергоснабжения. Устройства семейства Back-UPS – наиболее продаваемые источники бесперебойного питания по всему миру.

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