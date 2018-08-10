Защита критически важного оборудования или данных от непредвиденных скачков в электросети – одна из приоритетных задач при построении инженерной инфраструктуры компании. ИБП APC Easy UPS On-Line серии SRV спроектированы для эксплуатации в сложных условиях – широкий диапазон входного напряжения от 160 В до 300 В позволяет им выполнять свои задачи при нестабильном питании.



ИБП Easy UPS On-line серии SRV – новая линейка универсальных источников бесперебойного питания среднего ценового сегмента, что является уникальным предложением для устройств с технологией двойного преобразования (топология On-Line). Серия включает пять моделей ИБП: SRV1KI (мощностью 1.0 кВА; 0.8 кВт), SRV2KI (2.0 кВА; 1.6 кВт), SRV3KI (3.0 кВА; 2.4 кВт), SRV6KI (6.0 кВА; 6.0 кВт) и SRV10KI (10.0 кВА; 10.0 кВт).

Устройства линейки имеют высокий коэффициент мощности — от 0,8 для младших моделей до 1 для старших. При этом коррекция коэффициента входной мощности составляет 0,95, что позволяет сократить эксплуатационные расходы, используя меньшее количество генераторов и кабелей, а функция интеллектуального управления аккумуляторами с температурной компенсацией продлевает срок службы батарей и повышает надёжность системы резервного питания. Также ИБП оснащены выключателями для защиты от перенапряжения, что исключает возможные повреждения его компонент.