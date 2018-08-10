Easy UPS On-line серии SRV
Защита критически важного оборудования или данных от непредвиденных скачков в электросети - одна из приоритетных задач при построении инженерной инфраструктуры компании. ИБП APC Easy UPS On-Line серии SRV спроектированы для эксплуатации в сложных условиях — широкий диапазон входного напряжения от 160 В до 300 В позволяет им выполнять свои задачи при нестабильном питании.
Защита
критически важного оборудования или данных от непредвиденных скачков в
электросети – одна из приоритетных задач при построении инженерной
инфраструктуры компании. ИБП APC Easy UPS On-Line серии SRV спроектированы для
эксплуатации в сложных условиях – широкий диапазон входного напряжения от 160 В
до 300 В позволяет им выполнять свои задачи при нестабильном питании.
ИБП Easy UPS On-line серии SRV – новая линейка универсальных источников бесперебойного питания среднего ценового сегмента, что является уникальным предложением для устройств с технологией двойного преобразования (топология On-Line). Серия включает пять моделей ИБП: SRV1KI (мощностью 1.0 кВА; 0.8 кВт), SRV2KI (2.0 кВА; 1.6 кВт), SRV3KI (3.0 кВА; 2.4 кВт), SRV6KI (6.0 кВА; 6.0 кВт) и SRV10KI (10.0 кВА; 10.0 кВт).
Устройства линейки имеют высокий коэффициент мощности — от 0,8 для младших моделей до 1 для старших. При этом коррекция коэффициента входной мощности составляет 0,95, что позволяет сократить эксплуатационные расходы, используя меньшее количество генераторов и кабелей, а функция интеллектуального управления аккумуляторами с температурной компенсацией продлевает срок службы батарей и повышает надёжность системы резервного питания. Также ИБП оснащены выключателями для защиты от перенапряжения, что исключает возможные повреждения его компонент.
В числе преимуществ ИБП серии SRV – соединение через последовательный порт, внутренний байпас, компактность, а также:
- технология двойного преобразования (On-Line);
- синусоидальная форма выходного напряжения;
- энергосберегающий режим;
- многоразовый автоматический предохранитель;
- разъём SmartSlot;
- возможность выбора конфигурации в корпусе «Tower» или шасси для установки в серверные стойки;
- дистанционное управление питанием ИБП через сеть через PowerChute Business Edition.
Время работы ИБП под полной нагрузкой составляет от двух до четырёх минут, а перезарядка до 90% ёмкости занимает от трёх до четырёх часов. Даже в проблемных сетях этого времени достаточно для обеспечения стабильной работы подключенного оборудования.
Относительно небольшие размеры устройств делают их нечувствительными к месту размещения: они могут быть установлены как в небольшом офисе, так и в производственном помещении.
Все устройства серии используют технологию двойного преобразования (On-Line). Это решение позволяет обеспечить идеальное выходное напряжение при практически любых неполадках в электросети и добиться отсутствия разрыва при переключении из нормального режима в автономный и обратно, гарантируя отсутствие переходных процессов.
Устройства APC Easy UPS On-Line серии SRV просты в установке и удобны в эксплуатации. Контроль за их состоянием можно осуществлять при помощи ЖК-дисплея, а звуковой сигнал уведомит об изменении мощности электросети и режима работы ИБП. Управление оборудованием может осуществляться через последовательный порт.