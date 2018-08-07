Расти в разы: как развивать бизнес на международном рынке

Россия обеспечивает лишь 2% мирового потребительского спроса, и основные рынки в стране уже насыщены. Предпринимателям, заинтересованным в развитии бизнеса, необходимо выходить на мировые рынки, что требует от них серьезного проектирования стратегии и разработки конкурентоспособных продуктов.

15 августа 2018 в 18:30 на Кампусе бизнес-школы СКОЛКОВО пройдет открытый мастер-класс директора программы Practicum Global Shift Елены Бондаренко и выпускника программы Практикум для директоров Максима Жукова.

Более 30 тыс. малых и средних российских несырьевых компаний разворачиваются за пределами России, и эта цифра растет ежегодно на 16–20%. Несмотря на нестабильный политический фон, российский средний бизнес развивается и является конкурентоспособным в мировом масштабе своими продуктами и технологиями.

Директор и со-разработчик предпринимательских программ бизнес-школы СКОЛКОВО Елена Бондаренко расскажет о ситуации и возможностях малого и среднего бизнеса, о том, какие ошибки совершаются при выходе на международные рынки и какие существуют актуальные инструменты проектирования международной стратегии бизнеса, а также поделится знаниями об универсальном алгоритме для небольших компаний.

«Чтобы кратно увеличивать обороты бизнеса, не зависеть от емкости внутренних рынков и экономической стагнации страны в целом. О том, как управляющим собственникам компаний смоделировать стратегию развития, проверить бизнес-модель до выхода на новый рынок и сэкономить на ошибках, я расскажу на мастер-классе 15 августа», – анонсирует Елена Бондаренко.

Кому будет полезен данный мастер класс?

Мероприятие будет интересно предпринимателям и топ-руководителям малого и среднего бизнеса, которые понимают, что Россия – это лишь 2% мирового потребительского спроса и что основные рынки в стране насыщены. К участию приглашаются те, кто готов проектировать развитие бизнеса с профессионалами и единомышленниками и заинтересован в развитии бизнеса больше, чем в разгребании операционной рутины. Знания, полученные на мастер-классе, помогут участникам создавать конкурентоспособные born-global продукты и технологии и сэкономить время и деньги на ошибках при выходе на международные рынки.

Нужно ли учиться, чтобы ваша компания вышла на международный рынок?

Помимо директора программы Елены Бондаренко, своими знаниями поделится выпускник программы Practicum Global Shift и управляющий собственник ГК «АРМАКС» Максим Жуков. Он расскажет зачем предпринимателю бизнес-образование, как стратегическое мышление помогает в развитии бизнеса и какие ошибки может допустить бизнесмен при выходе на международные рынки.

Мероприятие бесплатное, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте программы бизнес-школы СКОЛКОВО.