Как создается и работает электронная демократия

В отличие от электронного правительства, элементы которого в той или иной мере уже созданы во многих государствах, электронная демократия до сих пор остается инструментом ограниченного числа стран, которые заинтересованы в ее использовании.

Электронная демократия (е-democracy) – достаточно молодое понятие, которое до настоящего времени еще не получило однозначного определения. В отличие от электронного правительства (e-government), под электронной демократией понимается не просто диалог граждан с правительством и государственные сервисы в электронном формате, а использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для участия в управлении страной.

Эстония: впереди планеты всей

Эстония – родоначальник идеи электронной демократии. Более 15 лет назад, в 2005 г. эта небольшая страна первой в мире использовала электронное голосование на местных выборах. Через 2 года появились интернет-голосования для избрания кандидатов в парламент Эстонии. В 2015 г. ей воспользовалось около 30% избирателей. Процедура электронного голосования чрезвычайно проста и удобна: все, что для этого нужно, это ID-карта с электронной цифровой подписью (ЭЦП), которая есть у каждого гражданина Эстонии.

Чуть раньше, в 2001 г. там запустили электронный портал «Сегодня я решаю» (Tana Otsustan Mina, TOM или в англоязычном варианте Today I Decide, TID), на котором граждане могли оставлять предложения по совершенствованию управления и законодательства, причем на любом уровне – как местном, так и государственном, а также участвовать в обсуждении уже высказанных инициатив.

Однако широкого распространения этот инструмент электронной демократии не получил. Согласно опубликованной на сайте портала статистике, в период с 2001 по 2007 гг. его посетили около 7000 граждан, которые подали около 1000 предложений, в их обсуждали около 1250 человек, а голосовали – 2300. В результате 654 поддержанных предложений отправили в профильные государственные структуры. На 580 из них были получены ответы от властей: около 50% отрицательных и 40% – положительных, в том числе «соответствующий пункт уже предусмотрен в существующих законах», «процесс обсуждения и принятия вашей поправки запущен в парламенте» и «интересное предложение, его можно было бы реализовать следующим образом...», а около 10% предложений государство сочло непонятными.

Весной 2014 г. выпустили распоряжение, согласно которому эстонский парламент (Рийгикогу) должен рассматривать обращения, под которыми подписалось не менее 1000 жителей Эстонии. Для размещения таких обращений и сбора подписей была создана веб-платформа гражданских инициатив Rahvaalgatus.ee. В 2016 г. благодаря этой платформе Эстония вошла в список стран с наиболее эффективной моделью привлечения граждан к развитию открытого правительства. По состоянию на март 2018 г. с ее помощью в парламент прошли 16 обращений, из которых 2 стали законами.

Исландия: конституцию в онлайн

Исландия стремительно движется в сторону электронной демократии. На первом этапе в этой стране был создан портал «Лучший Рейкьявик», на котором граждане размещали и комментировали идеи, ставили им плюсы или минусы. Затем система сортировала их по теме и по числу собранных плюсов. Эти идеи стали основой предвыборной программы одной из политических партий страны, которая, победив на выборах, начала претворять их в жизнь.

Такая модель взаимодействия государства с гражданами настолько понравилась исландцам, что они использовали ее для коллективного обсуждения проекта конституции страны. Власти решили не создавать для этого специальную платформу, а использовать социальные сети – фейсбук, твиттер, YouTube и Flickr. В результате в Конституционный совет поступило более 300 официальных предложений и 3 600 комментариев. Все они были учтены при подготовке проекта документа. Новая конституция расширила полномочия местных властей, граждане получили право аннулировать законы, принятые парламентом, и вносить законы на рассмотрение: 10% избирателей могут потребовать проведения всенародного референдума по отмене закона, принятого парламентом, 2% – предложить рассмотреть проект нового закона.

Старушка Европа: локальные и глобальные проблемы

В Германии целый ряд проектов в области е-democracy реализуется на муниципальном уровне. Так, на портале небольшого города Эсслинген заранее размещается информация о датах и повестках, а затем и протоколы заседаний Городского совета, и любой желающий может ознакомиться с ними и оставить комментарии.

В столице Нидерландов Амстердаме создана бесплатная информационная служба Amsterdam Mail, которая рассылает жителям города электронные сообщения по интересующим их темам.

На сайте столицы Швеции Стокгольма есть подписка на интересующую граждан информацию, в том числе протоколы заседаний, результаты расследований. Также там можно отследить судьбу обращения в правительство от момента его поступления в администрацию до принятия окончательного решения.

Успешный проект привлечения граждан к электронному обсуждению проблем Евросоюза реализован в городе-государстве Люксембурге. Здесь создан специальный сайт, на котором как граждане, так и политики герцогства делятся мнением по самым разным вопросам, которые касаются развития Европы. Публикуются сообщения в форме блогов, которые не носят официальный характер – политики страны открыто высказывают собственное, иногда отличное от официального, мнение.

А на специально созданной странице сайта Европарламента http://www.europarl.europa.eu/ можно разместить петицию и, собрав под ней необходимое число подписей, передать для рассмотрения в соответствующий орган власти.

Россия старается не отставать

В России реально работающих сервисов электронной демократии пока немного. Наиболее известный и эффективный из них – созданный в 2014 г. по инициативе правительства Москвы «Активный гражданин» – не имеющая аналогов в мире онлайн-площадка для проведения голосований и опросов по самым актуальным проблемам жизни города. На сегодняшний день в проекте зарегистрировано более 2 млн пользователей, проведено более 3 600 голосований, в ходе которых москвичи высказали свое мнение 100 млн раз. Реализовано почти 2 000 решений.

В 2016 году эксперты Pricewaterhouse Coopers (PwC) провели независимый аудит работы «Активного гражданина», в ходе которого не выявили подозрительных отклонений или характеристик, которые говорили бы о воздействии на ход голосований, в том числе тех, число участников которых превышает 300 тыс. человек.