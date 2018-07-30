Москва стала полноправным участником международных рейтингов «умных» городов

Идея создания «умных» городов появилась около 20 лет назад. Среди первых участников международных рейтингов городов будущего – Сеул (Южная Корея), Стокгольм (Швеция), Тайбэй (Тайвань), Нью-Йорк (США), Сингапур. Несколько лет назад в них появился первый российский город Москва.

О создании «умных» городов заговорили еще на рубеже веков во многом благодаря Intelligent Community Forum (ICF) – организации, которую создали, чтобы стимулировать городские власти использовать ИКТ при решении всевозможных проблем.

Ежегодно, начиная с 2002 г., ICF выбирает 7 городов, которые добились наибольших успехов в реализации «умных» проектов. В 2017 г. в этот список впервые попал российский город – им стала Москва. Среди достижений столицы эксперты ICF отметили создание 26 технопарков, высокий уровень обучения в московских школах и их сотрудничество с вузами и колледжами, научно-исследовательскими и культурными центрами.

Кроме того, Москва заняла 2 место в мире по числу общественных точек доступа в интернет, уступив только Сеулу (Южная Корея). Не остались без внимания экспертов и созданная в столице единая платформа электронного правительства mos.ru, единая система электронного документооборота, объединяющая все структуры правительства города, единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), а также городские сервисы взаимодействия администрации и горожан «Наш город» и «Активный гражданин».

Также в 2017 г. Москва заняла 77 место в мировом рейтинге «умных» городов, подготовленном Easypark. Как сказано в пояснительной записке к рейтингу, аналитики оценивали наличие в городе 4G и общественного Wi-Fi, уровень использования смартфонов и онлайн-доступ к государственным услугам. Еще одна группа показателей – это наличие интеллектуальных систем управления транспортом, умных парковок и каршеринг-приложений. На положение города в рейтинге влиял также уровень использования технологий, которые обеспечивают его экологичность. Наиболее высокие оценки российская столица получила по показателям развития городской Wi-Fi сети и каршеринга, цифровизации правительства города, а также управления городским транспортом.

«Умные» города Европы и мира

В июне 2018 г. результаты исследования «умных» городов обнародовал институт McKinsey. В нем содержится несколько рейтингов, в которых города Европы, Северной Америки, Азии и других регионов отранжированы по самым различным показателям.

Так, среди стран Европы по уровню технологического развития (проникновение интернета вещей, доля жителей, пользующихся сервисами и приложениями, доступ к скоростному интернету) Москва с показателем 16,3 балла занимает 9 место, опережая Берлин, Гамбург, Париж, Бристоль.

Ежегодно, начиная с 2002 г., ICF выбирает 7 городов, которые добились наибольших успехов в реализации «умных» проектов. В 2017 г. в этот список впервые попал российский город – им стала Москва.

По числу городских мобильных приложений в сфере безопасности, коммунальных услуг, здравоохранения, экономики, недвижимости и общественной жизни российская столица уступает лишь Лондону и находится на 2 строчке. Также она занимает первое место в Европе по числу жителей, которые знают и используют инновации.

Еще один ежегодный рейтинг Cities in Motion Index (CIMI) опубликовал Центр глобализации и стратегии IESE. В его основе 10 ключевых направлений развития городов: экономика, развитие технологий, человеческий капитал, экология, степень социальной сплоченности, мобильность и транспорт, городское планирование, администрирование и управление. Рейтинг один из крупнейших в мире по уровню охвата – в 2018 г. в него вошли 180 городов из 80 стран мира. Россия представляют три города – Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, которые занимают 70, 123 и 142 места соответственно. По показателю «человеческий капитал» столица России вошла в топ-10 в мире и заняла 9 место.

Готовность к будущему

В июле 2017 г. предварительный релиз глобального исследования «Будущее близко: индекс готовности городов» представили аналитики PwC. Они изучили подготовку крупных городов мира к инновационным изменениям и оценили возможность внедрения в них новейших технологий в сферах здравоохранения, образования, безопасности, туризма и культуры, транспорта, экономики, ЖКХ, градостроительства, взаимодействия с гражданами.

Готовность к изменениям оценивалась по таким параметрам, как инфраструктурная готовность (наличие базовой инфраструктуры), регуляторная и технологическая готовность (наличие стратегий, нормативных актов и примеров внедрения инновационных решений) и социальная готовность горожан к использованию технологий будущего. В топ-5 лидеров рейтинга вошли Сингапур (62%), Лондон (59%), Шанхай (55%), Нью-Йорк (53%) и Москва (53%).

Что касается отдельных показателей, то по уровню проникновения «умных» систем ЖКХ Москва занимает 6 место в рейтинге, но имеет все шансы улучшить свои позиции, когда планируемые пилотные проекты (например, строительство экоквартала) будут реализованы, отмечают в PwC.

В сфере цифровизации культуры и туризма Москва занимает 4 место. «Власти поставили перед собой стратегическую цель комплексной информатизации культурного и туристического пространства и формирования единого информационного пространства для индустрии культуры и туризма. У Москвы высокие показатели развития цифровой инфраструктуры города, например, если рассматривать степень покрытия улиц и парков бесплатным Wi-Fi-сигналом. Организовано 100% доступ к Wi-Fi в метро, работает карточка для туристов – Moscow pass card, которая предоставляет скидки для посещения музеев и городских экскурсий и для проезда на общественном транспорте», – говорится в исследовании.

По показателю использования беспилотного транспорта Москва занимает 9 место в рейтинге. Крупнейшие технологические компании России планируют проведение испытаний беспилотных автомобилей в столице в 2018 г. В рейтинге «Цифровая экономика» Москва находится на 3 месте, при этом в городе реализуется программа совместного пользования транспортом, разработаны стратегии в области финансовых инноваций и Фабрики 4.0 в рамках проекта Национальной технологической инициативы.

Есть куда развиваться Москве и по показателю «Умное здравоохранение» – пока она находится на 8 месте, отставая от лидеров из-за низкой степени готовности к внедрению персонализированной медицины. Тем не менее в столице уже реализуются городские программы, такие как Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), которая объединяет ситуационный центр, электронную регистратуру, электронную медицинскую карту, электронный рецепт, листки нетрудоспособности, лабораторный сервис и персонифицированный учет. Развитие персонализированной медицины – один из приоритетов Национальной технологической инициативы.

3 место по показателю «Открытое адаптивное образование» обеспечило Москве внедрение новых технологий в школах. В частности, в мае 2017 г. запустился пилотный проект по использованию на уроках элементов виртуальной и дополненной реальности. Объявлено о намерении инвестировать в развитие образовательной сферы около $300 млн.

Еще один показатель – «Проактивная безопасность». Здесь Москва занимает 6 место в рейтинге, при этом в городе созданы все необходимые предпосылки для внедрения умного оборудования в работу полиции и технологий предсказания преступлений в повседневную практику.

По показателю «Виртуальные сервисы» Москва занимает 1 место за счет массы сервисов по взаимодействию жителями, в том числе по решению столичных проблем и краудсорсингу идей городских проектов. По показателю «Виртуальный город» она на 5 месте, при этом в Москве реализуются проекты с применением инновационных строительных технологий, а также онлайн-контроль за стройками.

Высоко оценили аналитики PwC уровень инфраструктурной готовности российской столицы (2 место). По уровню социальной готовности к использованию технологий будущего Москва на 5 месте – 47% опрошенных аналитиками респондентов готовы использовать их в повседневной жизни.

В 2018 году российская столица возглавила рейтинг ООН по индексам оказания электронных услуг населению города. «В последнее время в рамках развития электронных сервисов Москва достигла довольно значительных успехов. Это вошло в ткань жизни города, этим пользуются миллионы москвичей, то есть это просто удобно для людей, с одной стороны, и дает возможность учесть мнение очень значительного количества горожан», – отмечает глава Правительства России Дмитрий Медведев. По его мнению, опыт столицы нужно распространять и на другие регионы РФ.