Почему крупнейшие ЦОДы выбирают MCS

Облачные сервисы Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) для рынка В2В уже вызвали интерес не только среди конечных клиентов, но и у партнеров, предоставляющих облачные услуги на базе собственных коммерческих дата-центров. Одним из них стал самый большой дата-центр в Северо-Западном регионе – ЦОД Xelent. О причинах такого интереса рассказывает его директор по облачным продуктам Павел Ворошилов.

Расскажите, пожалуйста, о вашем сотрудничестве с Mail.Ru Cloud Solutions

Павел Ворошилов: Наш принцип – агрегация лучших облачных сервисов на рынке и предоставление их клиентам. В предыдущие годы Xelent уже сотрудничал с Mail.Ru Group. Наши многолетние отношения сложились в стратегическое партнерство, и мы чутко следили за появлением новых продуктов. Когда стартовал проект предоставления облачных услуг для бизнеса, Xelent стал первым партнером Mail.Ru Cloud Solutions, который осуществил продажи и заключил контракты по использованию облачной инфраструктуры.

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Какие преимущества Mail.Ru Cloud Solutions ценят ваши клиенты?

Павел Ворошилов: В числе ключевых – низкая цена сервисов, которая сочетается с большим опытом Mail.Ru Group в обеспечении бесперебойной работы ИТ-инфраструктур с миллионами активных пользователей. У компании есть собственная тестовая лаборатория, которая проводит испытания новинок и отбирает оборудование с наивысшими показателями надежности.

Павел Ворошилов, директор по облачным продуктам Xelent директор по облачным продуктам Xelent

Большая часть клиентов Xelent – это компании уровня large enterprise. Многие из них уже проявили заинтересованность и протестировали сервисы MCS. Несмотря на то, что у подобных клиентов длинный цикл принятия решения о покупке, с некоторыми из них мы вышли на этап заключения договора. Для этой категории компаний важны дополнительные сервисы MCS, которые можно получить «из одного окна» – например, облачное хранилище или контейнеры Kubernetes.

Павел Ворошилов: Одно из ключевых преимуществ MCS – низкая цена сервисов и большой опыт Mail.Ru Group

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Какому профилю бизнеса интересны облачные решения?

Павел Ворошилов: У нас большой опыт работы с компаниями из самых разных отраслей и самых разных масштабов. Для малого и среднего бизнеса наиболее важный и привлекательный фактор – низкая цена. Для крупных компаний, помимо упомянутых мной в предыдущем ответе факторов, большое значение имеют принадлежность MCS к одному из крупнейших брендов в российском ИТ и опыт поддержки работоспособности сложных ИТ-систем.

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Чем вас привлекает партнерская программа MCS?

Павел Ворошилов: Для нас важно, что MCS прислушивается к нашим запросам и быстро реагирует на них, оказывает дополнительную поддержку на мероприятиях для клиентов, которые мы организуем.

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Какие перспективы развития рынка IaaS- и PaaS-сервисов вы видите?

Павел Ворошилов: Рынок будет расти как минимум на 25% в год по крайней мере до 2024 года. IaaS – это сердце бизнеса, без него невозможно выстроить ИТ-инфраструктуру современной компании. Чтобы предсказать перспективы развития рынка IaaS и PaaS в России, достаточно посмотреть, как складывается сегодня ситуация на рынке западной Европы, который опережает наш на 4-5 лет. Прежде всего можно ожидать, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе значительно вырастет процент проникновения облачных продуктов, а учитывая, что около 70% спроса приходится именно на сегменты IaaS и PaaS, продажи этих сервисов будут только расти.