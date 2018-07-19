ZTE возобновила свою деятельность в прежнем объеме

Министерство торговли США отменило Постановление об ограничении экспортных прав компании ZTE, вынесенное в апреле 2018 г. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства 13 июля 2018 г. После этого акции ZTE выросли в цене на 15%.

В опубликованном 13 июля 2017 г. на официальном сайте Министерства торговли США заявлении сказано, что компании Zhongxing Telecommunications Equipment Corporation (ZTE Corporation) и ZTE Kangxun Telecommunications Ltd. (ZTE Kangxun) (далее совместно именуемые ZTE) дополнительно к выплаченному в июне 2018 г. штрафу в размере $1 млрд разместили в американском банке $400 млн, предусмотренные соглашением об урегулировании. Кроме того, ZTE выполнила требование о замене всех членов правления, собрала совет директоров в новом составе, утвержденном на собрании акционеров, а также сменила всех руководителей с позиций старший вице-президент и выше. В ответ на это акции компании выросли в цене на 15% – по состоянию на 19 июля 2018 г. их стоимость достигла 16,85 юаней.

Смена правления и руководства не стали основанием для изменения стратегии ZTE на международном рынке, говорят в компании. После официального снятия запрета ZTE приступила к восстановлению своего глобального бизнеса. Производственная деятельность компании, поставки товаров на внутренний и международный рынок, реализация проектов возобновились в полном объеме. ИТ-инфраструктура и техническая поддержка глобальной сети заработала в штатном режиме. Кроме того, ZTE возобновила сотрудничество с такими важными для подразделения мобильных устройств партнерами, как Google. Была продолжена разработка обновлений ПО, включая патчи безопасности для ОС Android, которые скоро будут представлены пользователям.Также потребители могут и дальше пользоваться всеми преимуществами Google Play на смартфонах ZTE под управлением ОС Android.

ZTE намерена и дальше придерживаться стратегии лидерства в сфере инноваций 5G (Leading 5G Innovations), отмечают в компании, и продолжит увеличивать инвестиции в исследования и разработки, активно развивать ключевые технологии, повышать конкурентоспособность своей продукции.

Финансовые показатели

На сегодняшний день ZTE входит в число лидеров мирового ИКТ-рынка, продукты и услуги компании продаются более чем 500 операторам в более чем 160 странах мира. В 2017 г. мобильные устройства ZTE вошли в пятерку лидеров на шести крупнейших рынках, включая 4 место в США, Канаде и Мексике, 5 место в Испании и России и 3 место в Австралии.

По итогам 2017 г. чистая прибыль, относимая на счет держателей обыкновенных акций зарегистрированной на бирже компании, составила 4,57 млрд юаней, что на 293,8% больше, чем годом ранее. Чистый поток наличности от операционной деятельности составил около 7,22 млрд юаней, что на 37,3% больше, чем годом ранее. Выручка компании на внутреннем рынке составила 61,96 млрд юаней, а на зарубежном – 46,86 млрд юаней.

В R&D подразделениях компании работает более 30 000 сотрудников. ZTE восьмой год входит в тройку крупнейших мировых компаний по количеству заявок на патенты и занимает 2 место в мире по количеству заявок на патенты, поданных в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT) (2965 шт).

В 2017 г. расходы ZTE на НИОКР составили 12,96 млрд юаней или 11,9% от ее годовой выручки. По состоянию на 31 декабря 2017 г. компанией было подано 69 000 заявок на патенты, более 30 000 из них было принято, в том числе более 1700 по технологиям 5G. Согласно данным QUESTEL, ZTE занимает лидирующие позиции на китайском рынке в области патентов по IC микросхемам.

Рост инвестиций в R&D продолжится

Компания намерена и дальше наращивать инвестиции в исследования и разработки ключевых продуктов 5G и развивать комплексные 5G-решения. В феврале 2017 г. ZTE уже представила полную линейку докоммерческих базовых станций 5G и первое в отрасли решение IP+Optical 5G Flexhaul, в декабре презентовала ключевые продукты 5G на базе сервис-ориентированной архитектуры. Компания развернула свыше 110 сетей Pre5G в более чем 60 странах по всему миру.

Совместно с компаниями China Mobile и Qualcomm ZTE создала первую в мире комплексную систему для проведения испытаний на совместимость 5G New Radio (NR) Interoperability Data Testing (IoDT) на базе новейшего стандарта 3GPP 5G NR. В партнерстве с Intel компания представила первое в своем роде решение 5G RAN на базе виртуализации SDN/NFV. Кроме того, ZTE выпустила на рынок полностью интегрированное решение Common Core 2/3/4/5G, обеспечивающее возможность комплексной реализации архитектуры на базе сервиса 3GPP R15, а также представила первое в мире решение для сетевого сегментирования 5G E2E. В апреле 2018 г. в провинции Гуанчжоу ZTE успешно осуществила первый звонок на базе стандарта 3GPP R1.

В рамках Всемирного мобильного конгресса-2018 в испанской Барселоне компания получила премию Informa «Лучшая технологическая инновация в сфере 5G» за свои комплексные решения для связи нового поколения.

В ближайших планах – рост инвестиций в усовершенствование модулей для работы с радиочастотами, обмена данными и оптического модуля и расширение сотрудничества с другими представителями отрасли в целях обеспечения безопасности цепочки поставок. Так, подразделение мобильных устройств ZTE анонсировало смартфон со скоростью передачи данных на уровне 1,2 Гб/с, который станет отраслевым эталоном для устройств 5G. Компания выпустит на рынок первые мобильные устройства 5G в конце 2018-начале 2019 г. Кроме того, ZTE анонсировала выпуск первого разработанного в Китае защищенного чипа для интернета вещей NB-IoT.