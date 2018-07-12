Как кассовая реформа изменит российскую розницу

Состоялась вторая волна кассовой реформы: с 1 июля большая часть российского малого бизнеса должна была перейти на так называемые онлайн-кассы. Они передают информацию о каждой покупке в налоговую в режиме онлайн. О том, как теперь изменится рынок розницы, с какими трудностями сталкиваются предприниматели, и почему на кассовый рынок выходят телеком-операторы, в интервью CNews рассказал Олег Сушков, руководитель направления развития облачного ритейла МТС.

CNews: Российская торговля массово переходит на технику нового образца – онлайн-кассы. Кого затронула вторая волна?

Олег Сушков: Кассовая реформа началась в 2016 году. Первый этап ее реализации завершился в 2017 году – тогда на онлайн-кассы перешел средний и крупный бизнес, который ранее уже использовал контрольно-кассовую технику. В основном это сетевая розница – магазины «Перекресток», «Ашан», «Дикси», «Магнит» и другие.

Наша целевая аудитория – это индивидуальные предприниматели. И для них сроки перехода на онлайн-кассы другие – те, кто занимается торговлей, должны сделать это в 2018 году, а те, кто оказывает услуги, – в 2019 году. Таким образом, по нашим оценкам, в этом году порядка одного миллиона предпринимателей должны перейти на новый порядок ведения бизнеса и приобрести контрольно-кассовую технику.

CNews: Как кассовая реформа влияет на бизнес? Какой мы увидим российскую торговлю, когда кассовая реформа завершится?

Олег Сушков: Кассовая реформа кардинально меняет рынок розницы. С одной стороны, предприниматели рассматривают ее как дополнительное обременение. Ведь в 2008 году они были освобождены от обязанности использовать контрольно-кассовую технику, а сейчас, спустя 10 лет, государство отменяет эти льготы. Однако оно заставляет использовать кассы совсем по-другому. Если раньше ККТ являлась источником чека для покупателя и отчетности для налоговых органов, то теперь она превращается в кладезь информации для предпринимателя. Он может видеть, как идут продажи, какое влияние на них оказывают сезонные и временные факторы, какие товарные позиции востребованы и многое другое. Кроме того, грамотное использование товароучетной системы в кассе поможет увеличить прибыль на 5-20% - благодаря программам лояльности, автоматическому ценообразованию (программа сама проводит мониторинг цен у поставщиков и меняет их в магазине) и другим полезным инструментам. Ещё вы можете сократить рутинные процессы: не надо тратить целый день на учет, приемку товара, да и работы кассира становится удобной и быстрой за счет автоматизации.

Проверок налоговой в перспективе должно стать меньше. Ведь основная цель реформы – создание среды доверия между предпринимателями и службами контроля. Кроме того, для предпринимателей взаимодействие с контролирующими органами должно стать более удобным. Теперь вся информация автоматически формируется в личном кабинете онлайн-кассы и доступна и предпринимателю, и инспекции. А регистрация (постановка на учет) ККТ происходит онлайн через личный кабинет налогоплательщика без визита в налоговую.

В целом переход на онлайн-кассы – это самый массовый пример цифровизации российской экономики. Несмотря на то, что перемены – это всегда тяжелый процесс, в конечном итоге инновации несут пользу: когда процессы становятся более прозрачными, их эффективность – на всех уровнях – повышается.

Олег Сушков, руководитель направления развития облачного ритейла МТС

CNews: С какими проблемами сталкиваются предприниматели при внедрении онлайн-касс?

Олег Сушков: Основная проблема состоит в том, что для многих из них использование контрольно-кассовой техники в принципе является совершенно новой функцией, и им необходимо время, чтобы ее освоить. Не все предприниматели знают, что смена не может быть открыта больше 24-ти часов, что нужно формировать Z-отчет и многие другие базовые вещи. Так что мы вместе с регистрацией кассы проводим обучение пользователей необходимому минимуму операций, которые им придется совершать.

CNews: Рынок автоматизации ритейла не является для МТС профильным. Какие у вас планы по развитию направления онлайн-касс?

Олег Сушков: Услуга под брендом МТС была запущена 16 марта этого года. Она была сформирована на базе продукта, разработанного ульяновской компанией LiteBox. МТС приобрела его осенью 2017 года. Сегодня кассовую технику можно купить во всех салонах связи МТС – а их около 5000 в самых разных уголках России. Стоимость начинается от 10 900 рублей. Кассы также продаются в рассрочку.

По итогам трех этапов реформы мы планируем занять одно из лидирующих мест на этом рынке. Пока же наш продукт существует только 4 месяца, однако показатели, которых мы уже достигли, на мой взгляд, являются выдающимися.

CNews: В чем, на ваш взгляд, ваши сильные стороны по сравнению с конкурентами?

Олег Сушков: По сути, мы предлагаем нашим клиентам по очень доступной цене автоматизировать их деятельность. Причем автоматизировать «под ключ» на базе уже существующей надежной инфраструктуры крупного телеком-оператора. Для этого мы предоставляем каналы связи, облачное решение, которое расположено в защищенном ЦОДе, и круглосуточную техническую поддержку, способную быстро реагировать на любые запросы.

Олег Сушков: Кассовая реформа кардинально меняет рынок розницы

CNews: В какой ситуации оказались предприниматели, которые попали во вторую волну реформы, что им нужно в первую очередь?

Олег Сушков: Наша целевая аудитория, как правило, не избалована автоматизацией. В лучшем случае, предприниматели используют специальные бухгалтерские системы. Но основные бизнес-процессы у них не автоматизированы. Именно поэтому мы предлагаем им решение, которое включает в себя товароучетную систему с полным набором аналитики: возможностью построения около 40 отчетов в любых разрезах – по номенклатуре, товарным группам и так далее.

Сейчас мы запустили предложение «Легкий старт», которое поможет предпринимателям оперативно выполнить требования законодательства. В его составе онлайн-касса, соответствующая требованиям закона, предустановленное бесплатное кассовое программное обеспечение «МТС Касса», а также один год бесплатного подключения к оператору фискальных данных (ОФД) «Яндекс.ОФД» или «Энвижн Груп». Также в предложение включена активация кассы, ее регистрация в ФНС и обучение сотрудников. Это значит, что наш ИТ-специалист приедет в торговую точку – магазин, салон красоты, продуктовую лавку – и настроит оборудование «под ключ». Также мы готовы помочь приобрести квалифицированную электронную цифровую подпись, необходимую для регистрации кассы.

CNews: Что сейчас происходит со спросом на рынке онлайн-касс?

Олег Сушков: Предприниматели, которые хотят поставить кассу на учет, сейчас активно записываются в очередь, реформа привела к появлению взрывообразного спроса. Предвидя этот процесс, мы мобилизовали около 2500 инженеров, которые готовы оперативно выехать и подключить кассу. В некоторых случаях, если предприниматель работает на удаленной территории, мы предлагаем услугу онлайн-активации, которая позволяет подключить и поставить на учет кассовую технику без непосредственного выезда инженера на место.

Также мы можем предложить предпринимателям финансовые сервисы – эквайринг. Прием банковских карт все более и более востребован. Благодаря ему можно увеличить оборот торговой точки на 20-30%. Хочу обратить особое внимание на то, что у нас, независимо от оборота, установлена единая ставка торгового эквайринга –1,99%. Это одно из самых выгодных предложений на рынке.

Олег Сушков: Мы предлагаем нашим клиентам по очень доступной цене автоматизировать их деятельность

CNews: Какое оборудование вы используете?

Олег Сушков: Мы не являемся производителями оборудования, поэтому предлагаем нашим клиентам широкую линейку кассовой техники разных вендоров, которую мы выбрали с учетом потребностей предпринимателей. Это могут быть и компактные 5-дюймовые мобильные терминалы, способные работать автономно до суток, и высокоскоростные модели с 12-дюймовым экраном и самоотрезчиком чеков. Все они комплектуются необходимыми заказчику фискальными накопителями на 15 или 36 месяцев. Для работы устройств можно использовать СИМ-карту, которая входит в комплект поставки с тарифным планом 120 рублей в месяц и 1Гб трафика на высокой скорости и неограниченно на 64 кбит/сек (достаточно для передачи чеков), а можно подключиться к локальной вайфай-сети.

CNews: Как предприниматели могут воспользоваться кассовым программным обеспечением с пользой для своего бизнеса?

Олег Сушков: Приобретая комплект оборудования, предприниматели получают доступ к товароучетной системе, в которой имеются все основные модули. Это складской модуль, с помощью которого можно отслеживать движение товара, выделять различные группы, формировать для них специальные предложения. Это CRM-модуль, позволяющий реализовывать программы лояльности для клиентов. Товароучетная система является облачной, а значит предпринимателю не нужно дополнительно приобретать компьютер – получить доступ ко всему функционалу можно с помощью любого устройства с доступом в интернет.

Кроме того, каждый клиент получает доступ в личный кабинет, к которому привязана касса. В нем можно в онлайн-режиме получить всю необходимую информацию – во сколько открылась и закрылась касса, какие товары были проданы. Можно ограничить время продажи алкоголя и автоматически закрывать смену через 12 часов. Можно проанализировать, как идет бизнес – посмотреть средний чек, динамику изменения продаж за какой-то период, объемы продаж по группам товаров. Можно оценить, какие товары залежались на складе, а какие хорошо продаются, и автоматизировать заказ последних у поставщиков.

Согласитесь, что для людей, которые раньше вели учет в тетрадках, это огромный прогресс. И в этом мы видим ключевое преимущество нашего решения. Ведь по сути, мы по цене обычного доступа в интернет предоставляем предпринимателю возможность взглянуть на свой бизнес по-новому.