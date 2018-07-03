Анализируй то, цифровизируй это: как корпоративная мобильность меняет бизнес

Многие компании в последние годы задумались о концепции корпоративной мобильности, методологии и подходах к использованию мобильных устройств в корпоративной экосистеме. Но более более 40% ИТ-проектов по цифровизации бизнеса заканчиваются неудачей. Как не допустить ошибок при внедрении мобильных технологий?

Бизнес внедряет мобильные технологии

Мобильные технологии дают возможность повысить эффективность там, где раньше сделать это было невозможно. Они развиваются стремительно — текущий уровень технологий позволяет выполнить практически любые функциональные требования, обеспечив при этом надежную защиту данных.

Мобильные приложения с каждым днем все больше проникают в корпоративную среду и дают новые конкурентные преимущества компаниям, которые их используют. По данным последних исследований, число пользователей смартфонов резко возросло. В 2017 г. во всем мире насчитывалось порядка 2,32 млрд пользователей — и эта цифра может увеличиться до 2,87 млрд к 2020 г.

Это напрямую влияет на корпоративные экосистемы, где сотрудники все активнее и активнее хотят использовать мобильные устройства для решения бизнес-задач вместо настольных компьютеров или ноутбуков. В докладе исследовательской лаборатории StatCounter говорится, что по всему миру количество подключений к интернету при помощи мобильных устройств превысило число обращений к глобальной сети, сделанных с персональных компьютеров.

Нельзя проводить мобилизацию бизнеса стихийно — нужно делать это в четком соответствии со стратегией, которая позволит оправдать инвестиции и получить существенную пользу для бизнес-процессов. Во-первых, важно повысить эффективность бизнеса. Во-вторых, максимально снизить затраты на внедрение технологий, поддержку и обслуживание мобильных устройств. При этом необходимо еще и выполнить требования бизнеса без ущерба для его безопасности, а также быть гибким и выстроить бизнес-процессы таким образом, чтобы успевать следовать изменениям в технологиях.

BYOD не оправдывает ожиданий компаний

Подготовка стратегии должна быть последовательной. Для этого нужно определить цели и задачи, основываясь на стратегии развития компании, выделить цифровизируемые процессы, учесть требования информационной безопасности, выбрать оптимальные технологии и подходы для достижения целей, после чего приоритезировать проекты с учетом эффекта от их внедрения и приступить непосредственно к реализации.

Использование мобильных технологий в корпоративной экосистеме тесно связано с вопросом информационной безопасности, одним из элементов которой являются системы управления мобильным устройствами Mobile Device Management (MDM).

MDM-платформы получили широкое признание у руководителей ИТ-отделов, особенно в тех компаниях, которые практикуют подход BYOD (Bring Your Own Device — «принеси свое устройство»), при котором сотрудники используют свои личные устройства в рабочих целях. С одной стороны, это весьма привлекательное решение, которое позволяет не закупать для работников корпоративные девайсы, и, соответственно, экономить на закупках. Однако у BYOD есть и темная сторона, что, несомненно, делает многие предприятия уязвимыми для утечки данных и кражи ценной интеллектуальной собственности.

Вы можете построить высокие стены, защищающие сеть от внешних угроз, но если атака все-таки произошла, результаты могут быть катастрофическими. Риск особенно велик, когда речь заходит о сотрудниках, имеющих доступ к конфиденциальной информации и обладающих полномочиями принятия решений на высоком уровне. Сегодня, используя такие платформы, как LinkedIn или Facebook, хакерам относительно легко определить, какие должности занимают эти люди в любой организации. Им не составит ни малейшего труда проникнуть в незащищенное устройство, например, через домашнюю сеть Wi-Fi.

MDM, к сожалению, не решает всех проблем безопасности, так как управлять необходимо не только самими устройствами, но и приложениями, которые запускает пользователь.

Новые стратегии мобильности

Тенденции развития корпоративной мобильности и высокие требования бизнеса к информационной безопасности привели к тому, что на рынке появилось новое решение — система управления мобильностью предприятия Enterprise Mobility Management (EMM), где MDM и MAM стали самостоятельными компонентами и, плюс к этому, добавилось ПО для синхронизации данных Enterprise File Sharing (EFSS), ПО для управления контентом Mobile Сontent Management (MCM), интеграционные решения и так далее. Помимо BYOD, рынок предлагает еще три подхода, каждый из которых имеет свои преимущества.

CYOD (Choose Your Own Device — «выбери свое собственное устройство»)

При этом подходе работодатель самостоятельно закупает мобильные устройства с уже подключенным договором на оказание услуг связи, а затем предлагает сотруднику выбрать себе наиболее подходящее устройство из небольшого списка, которое он сможет использовать, в том числе — для личных нужд.

Основным преимуществом CYOD является то, что конечные пользователи по-прежнему контролируют свою работу, но стандарты поддержки и закупок более упорядочены, учитывая однородный пул вариантов устройств. Этот подход стремительно набирает популярность. По данным Gartner, около 74% компаний США уже внедряют CYOD, либо планируют сделать это в следующем году.

COPE (Corporate-Owned, Personally Enabled — «приобретенное компанией устройство, которое можно использовать и в личных целях»)

Наименее популярный подход, в основном распространенный среди крупных и устоявшихся компаний, поскольку он максимизирует контроль над мобильностью. Сотрудники получают смартфоны, которые оплачиваются компанией, а бизнес сохраняет право собственности на устройства. Часто этот подход выбирают финансовые и медицинские учреждения, которые имеют строгую правовую и регулятивную политику. Естественно, COPE позволяет компаниям лучше контролировать мобильные устройства, благодаря чему снижается риск возникновения проблем безопасности, чем, например, при использовании BYOD и CYOD.

Концепция COPE требует, чтобы бизнес исповедовал очень активный, гибкий и инновационный подход в работе с технологиями. Также в данном случае важно, чтобы пользователь такого устройства обладал достаточными техническими знаниями, так как настройкой и обслуживанием девайса сотрудник будет заниматься самостоятельно.

COBO (Company Owned, Business Only — «корпоративная собственность, предназначенная только для работы»)

Условно говоря, это более строгая разновидность COPE. Главным отличительным свойством этого подхода является то, что можно ограничить возможность использования устройства только для рабочих коммуникаций, или, скажем, вычислений. Администраторы также могут наложить ограничения на использование приложений и данных. Политика компании в данном случае запрещает использование устройства в личных целях.

Заказчик корпоративных решений должен уделить достаточное внимание выбору платформы для разработки мобильных приложений MADP (Mobile App Development Platforms), или платформы для корпоративных мобильных приложений MEAP (Mobile Enterprise Application Platforms).

Платформы позволяют быстро разрабатывать мобильные приложения, а также эффективно управлять жизненным циклом разработки (проектирование, разработка, развертывание, дистрибуция, управлении, техническая поддержка и анализ процесса эксплуатации).

Преимущества этих платформ сразу становятся очевидны, если мобильное приложение требует интеграции с несколькими внешними источниками данных или если их необходимо развернуть в нескольких операционных системах, iOS и Android, например. MADP и MEАР интегрируются в существующую мобильную инфраструктуру, что облегчает перенос данных путем компиляции приложений в несколько операционных систем из одной кодовой базы. MEAP также могут предоставить единое интегрированное решение для таких функций приложения как автономная синхронизация и разрешение конфликтов, геолокационные службы, push-уведомления, аутентификация пользователей, хранение данных и файлов.

Упускается из виду и простая в реализации стратегия шифрования. Пользователи часто не задумываются над тем, как легко получить доступ ко всем данным, хранящимся в телефоне или ноутбуке в том случае, если он потерян или украден. Более того, даже сами организации недооценивают важность данных и не задумываются над способами их обработки. К счастью, существуют различные программные средства, которые могут обеспечить удаленное стирание или шифрование информации, что не позволит злоумышленникам ею воспользоваться.

Сейчас рынок предлагает множество идей для разработки мобильных приложений — будь то иностранные продукты или отечественное ПО. Нельзя не отметить вышедшее недавно исследование Финансового Университета при Правительстве России о тенденциях российского рынка корпоративной мобильности (исследование можно скачать по ссылке после прохождения регистрации).

Мы в БАККА активно участвуем в развитии мобильности, создавая специализированные решения для наших заказчиков и консультируя их по вопросам внедрения мобильных технологий в бизнес-процессы. В этом году наши специалисты начали активно работать с операционной системой Sailfish Mobile OS RUS, которая включена в реестр отечественного ПО и прошла сертификацию ФСБ. Это решение позволяет пользователю быть уверенным в безопасности данных, а это является неоспоримым приоритетом для крупных государственных и частных предприятий, с которыми мы работаем.

Корпоративная мобильность уже пришла практически во всем компании и организации, а киберпреступность превратилась в повседневную реальность, поэтому крайне важно, чтобы каждый владелец бизнеса и руководитель ИТ-отдела ознакомился с рисками, связанными с различными подходами к использованию мобильных устройств в бизнес целях, верно выбрал платформу по разработке управлению мобильными решениями и выбрал подход, максимально подходящий компании — в таком случае будет реализована действительно индивидуальная и надежная стратегия корпоративной мобильности.

Проще говоря, если цифровая трансформация бизнеса не имеет согласованной стратегии корпоративной мобильности, то все то, что вы делаете, это не цифровая трансформация вообще. Способ процветания в современной бизнес-среде без устойчивой стратегии корпоративной мобильности пока не придумали.

Федор Юров, коммерческий директор БАККА

Елена Бардина, старший специалист отдела маркетинга БАККА