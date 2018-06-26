Как обеспечить безопасность и надежность доступа к бизнес-данным

Системы удаленного доступа существуют уже несколько десятков лет. Изначально они были разработаны для специалистов технической поддержки. Идея заключалась в том, чтобы разработать решение, которое позволит устранить необходимость физического присутствия ИТ-персонала на объекте и одновременно сократить время простоя ИТ-систем в случае возникновения неполадок, сэкономив тем самым время, деньги и другие ресурсы. По мере того, как предприятия продолжали искать технологические решения для оптимизации своих бизнес-процессов, сокращения затрат, организации мобильных рабочих мест, системы удаленного доступа стали ключевым инструментом для решения самых разнообразных бизнес-задач: от обслуживания клиентов до взаимодействия с удаленными сотрудниками.

Удаленный доступ и киберугрозы

Системы удаленного доступа имеют множество преимуществ, однако если их не использовать надлежащим образом, они могут стать огромной брешью в корпоративной киберинфраструктуре, легкодоступной целью для злоумышленника. Стоит ли перед лицом рисков отказаться от систем удаленного доступа? Во-первых, в этом нет необходимости. Во-вторых, уже поздно, поскольку эти системы стали слишком важным элементом корпоративных процессов. Преимущества их использования, в особенности для среднего и малого бизнеса, значительно превышают потенциальные риски. Кроме того, существуют простые, но эффективные контрмеры, которые помогают минимизировать риски.

При этом следует понимать, что большинство инцидентов в области кибербезопасности имеют нетехнологический характер. Чаще всего они возникают из-за самого пользователя, а не из-за вирусов, паразитирующих на уязвимостях софта и железа. Поэтому любую важную информацию нужно дублировать на внешних носителях или в облаке, и для всех корпоративных ИТ-систем должны быть предусмотрены меры не только для предотвращения угроз, но и для восстановления после инцидентов.

Для защиты необходимо подходящее оборудование и программное обеспечение. Причем и то, и другое важно постоянно обновлять. Опереться на старые, зарекомендовавшие себя технологии здесь не получится: вирусописатели и другие киберзлоумышленники постоянно следят за вновь обнаруженными уязвимостями (как программными, так и аппаратными) и принимают их на вооружение в считанные дни. В этом смысле Windows 10 Pro с ее регулярными автоматическими обновлениями просто незаменима, в особенности для удаленных сотрудников, потому что они подключают к своим ноутбукам самые разнообразные носители информации, а сами ноутбуки – к самым разнообразным сетям, зачастую сомнительным.

Как обеспечить кибербезопасность

Решение задачи безопасности компьютеров начинается еще на стадии проектирования систем, когда выбираются материалы корпуса, разрабатывается дизайн, обеспечивается устойчивость к экстремальным условиям работы. Чтобы работа системы была максимально эффективной, очень важно пользоваться современным профессиональным оборудованием, потому что в устройствах этого класса реализованы аппаратные и программные решения, которые усиливают защиту современных операционных систем и помогают поддерживать безопасность на должном уровне.

Оптимальным решением для удаленных сотрудников станет комплексное использование операционной системы Windows 10 Pro и ноутбуков Acer TravelMate и Extensa в первую очередь благодаря надежности последних. При производстве этих устройств происходит тщательный отбор и тестирование комплектующих, осуществляется строжайший контроль качества, принимаются другие важные меры. Ноутбуки изготовлены в соответствии с американским военным стандартом MIL­-STD 810G, который строго регламентирует параметры устойчивости системы к погодным условиям, неблагоприятным средам, внешним воздействиям, пыле- и влагоустойчивости. Так, например, TravelMate P6, следуя стандарту MIL­-STD 810G, получил корпус из алюминий-магниевого сплава и крышку из углеродного волокна – идеальный вариант для тех, кто пользуются ноутбуком вне офиса.

Поскольку один из наиболее серьезных рисков для удаленных сотрудников – это кража данных, Acer также разработала специальный софт ProShield, который обеспечивает трехуровневую защиту информации. Во-первых, при помощи ProShield можно защитить паролем отдельные файлы и папки на жестком диске. Во-вторых, эта утилита позволяет организовать защиту информации при помощи 128-битного ключа, который практически не поддается взлому. Наконец, решение имеет еще одну, весьма полезную функцию, так называемый файлшредер, который обеспечивает безвозвратное удаление файлов. Ни для кого не секрет, что при обычном удалении методом очистки корзины файл на самом деле остается на диске до того момента, как поверх него не будет записано что-то новое, и его легко можно восстановить используя даже бесплатное ПО. Благодаря функции файлшредер можно не беспокоиться о том, что кто-то посторонний сможет прочитать файлы, которые были удалены.

В тандеме с интегрированной системой авторизации Windows Hello, ProShield обеспечивает высокий уровень защиты информации, достаточный для того, чтобы удаленные сотрудники могли не беспокоиться за сохранность корпоративных данных.

Еще один продукт компании Acer – ультрабуки бизнес-класса Swift и Spin – это мобильные решения, ориентированные на использование, например, в деловых поездках и на бизнес встречах. Малый вес, тонкий корпус и поворот экрана на 360 градусов позволяют оставаться в рабочем режиме и вести переговоры в любой точке мира. Важную роль играет элегантный и лаконичный дизайн, который будет соответствовать статусу владельца. Для решения корпоративных задач и обеспечения кибербезопасности удаленного доступа также доступны конфигурации ультрабуков под управлением Windows 10 Pro.

Итак, поскольку удаленный доступ на сегодняшний день является ключевым инструментом для решения самых разнообразных бизнес-задач, отказаться от его использования даже перед лицом серьезных рисков кибербезопасности уже не представляется возможным. Но это и не требуется, потому что есть простые, но эффективные контрмеры, которые помогают минимизировать риски. Пользуясь преимуществами современного софта и железа, такого как Windows 10 Pro и Acer TravelMate (а равно и ультрабуки Aspire, Swift и Spin– для тех, кто особенно ценит мобильность и универсальность устройств), вы всегда будете под защитой.