Чем дальше – тем интереснее: технологические тренды в контексте цифровой трансформации

Реальная ситуация такова, что традиционного подхода к ведению бизнеса уже недостаточно, чтобы оставаться конкурентной компанией на рынке. Устаревшее оборудование и программное обеспечение, должностные обязанности сотрудников, сосредоточенных на выполнении рутинных задач, наконец, отсутствие всеобъемлющих знаний о клиентских запросах тормозят развитие бизнеса. И хотя цифровая трансформация начинается с глобальной стратегии и внимания высшего руководства, в ее основе все-таки лежат технологии.

«Важность цифровой трансформации подчеркивают и ведущие исследования в этой области, – рассказывает Ирина Яхина, директор по технологиям Hitachi Vantara в регионе EMEA. – Например, в январе 2018 года вышел «Обзор цифровой трансформации», подготовленный компанией Jabil и направленный на понимание существующего опыта, а также основных проблем и тенденций. Одним из важнейших факторов для реализации стратегии цифровой трансформации компании считают внимание руководства, которое со временем растет. В 2016 г. только 1 из 5 компаний (18%) сообщала о поддержке стратегии цифровой трансформации на уровне совета директоров. Теперь же этот показатель достиг 29%. На данный момент есть множество технологических решений, которые направлены на модернизацию всего бизнеса, начиная от дата-центров и заканчивая достаточно узкими и специфичными областями, которые актуальны для небольшого числа компаний».

Катализатор инноваций

Пожалуй, наиболее важным технологическим трендом последних лет является интернет вещей. Согласно прогнозам IDC, к 2025 г. количество подключенных к интернету устройств достигнет 80 млрд. Эти устройства будут генерировать 180 зеттабайт данных в год. Их анализ позволит компаниям получить более полное представление о вариантах использования своих продуктов и услуг, а также данные о предпочтениях своих клиентов.

Анализ больших объемов данных поможет компаниям создать более эффективную стратегию, которая улучшит качество потребительского опыта, поможет персонализировать маркетинговые мероприятия, оптимизировать рабочие процессы и эффективнее реагировать на неотложные проблемы.

Одно из главных преимуществ интернета вещей заключается еще и в том, что его применение помогает сократить затраты и повысить продуктивность благодаря автоматизации и интеграции процессов. Анализ данных и применение систем с интегрированными датчиками позволяют компаниям совершенствовать свои операции по нескольким направлениям, включая управление запасами и персоналом, обеспечение безопасности, управление энергопотреблением и охрану труда. Промышленный интернет вещей (ПИВ) способствует более эффективной работе оборудования за счет предупреждения неисправностей и исключения простоев. Примером компании, активно задействующей ПИВ, может служить производитель спецтехники Caterpillar. Сегодня практически вся продукция компании (более 560 тысяч машин), от локомотивов и промышленных генераторов до строительного и горнодобывающего оборудования, снабжена комплексом программных средств на основе интернета вещей. Также компания работает с Pentaho Business Analytics от Hitachi Vantara, которая позволяет проводить многомерный анализ оборудования в режиме реального времени. В связи с этим оборудование функционирует дольше устройств, управляемых вручную, и более точно соблюдает производственные нормативы, что приводит к снижению затрат на обслуживание.

А где хранить?

Со временем данных становится все больше, вот почему перед бизнесом острее встает проблема их хранения. Дата-центры архивируют и хранят данные до того момента, пока они не понадобятся пользователю, уничтожают по истечении жизненного цикла. Кроме того, ЦОД обеспечивают безопасность информации, поскольку она имеет ценность для современного бизнеса. Соблюдения мер по защите персональных данных от компании также требует законодательство: корпорации обязаны следить за сохранностью информации, предохраняя ее от утечек и несанкционированного доступа.

Согласно прогнозам IDC, к 2025 г. количество подключенных к интернету устройств достигнет 80 млрд. Эти устройства будут генерировать 180 зеттабайт данных в год





Сейчас ЦОД необходим всем крупным территориально-распределенным компаниям, где есть потребность в бесперебойности работы систем и их управляемости. То есть в корпорациях, на функционирование которых серьезно влияет ИТ-инфраструктура, например, в банках, промышленных холдингах, транспортных и туристических компаниях, медицинских учреждениях. Первый в России ЦОД появился еще в 1999 г. у одной из налоговых инспекций и занимался обработкой документов. Вслед за этим ЦОД стали использовать Сбербанк, ВТБ, «Яндекс» и научный центр «Курчатовский институт».

Также решить проблему с хранением данных помогают базы и облачные платформы, например, SAP HANA и SAP S/4 HANA. «Одно из преимуществ SAP HANA заключается в работе со сжатыми данными, — считает Ирина Яхина, директор по технологиям Hitachi Vantara в регионе EMEA, — благодаря чему система может не тратить ресурсы на разархивирование, а также снизить объемы хранимой информации. Это удается достичь с помощью поколоночного метода хранения данных».

Поколоночное хранение обладает одним недостатком — медленной записью информации. Однако в SAP HANA эта проблема отсутствует из-за использования механизма Delta Storage. Он помогает вносить данные в систему на высочайшей скорости. Информация перемещается в хранение позднее и в фоновом режиме, что отлично подходит для транзакционных систем. Развернуть SAP HANA и SAP S/4 HANA позволяет SUSE Linux Enterprise Server, который «связывает» конвергентные системы Hitachi Vantara и приложения SAP.

Без самообучения – никуда

Немаловажную роль в цифровой трансформации бизнеса играют искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение. На данный момент развитием этой технологической области занимаются как крупные ИТ-гиганты, так и сетевые ритейлеры. В банках ИИ обрабатывает документы и данные пользователей, в корпорациях – автоматизирует процессы закупок. Благодаря искусственному интеллекту упрощается работа даже строительных компаний: программные решения на основе ИИ могут сравнивать процесс постройки с проектной документацией и находить возможные расхождения на ранних стадиях строительства, благодаря чему снижаются итоговые расходы на проект.

Технологии искусственного интеллекта задействованы и в системах автоматического распознавания речи и визуального распознавания. Самые простые примеры – Siri от Apple и Алиса, созданная «Яндексом», а также российское приложение Prisma, которое позволяет изменить фотографию, стилизовав ее под то или иное направление в живописи.

Таким образом, как и интернет вещей, искусственный интеллект помогает бизнесу упростить рабочие процессы, освободить часть сотрудников от выполнения рутинных задач, построить более простую и вместе с тем надежную систему для обслуживания клиентов.

Так хайп или нет?

Блокчейн порождает огромное количество дискуссий: часть бизнес-сообщества уверена, что технология переоценена, другие считают, что блокчейн, особенно интегрированный с интернетом вещей, облегчает многие рутинные процессы и способствует цифровой трансформации бизнеса. Учитывая количество людей, вовлеченных в любой бизнес-процесс, система, в которой множество сторон может единовременно надежно общаться, сотрудничать и осуществлять транзакции, обещает большую гибкость и эффективность.

Привлекательность технологии особенно явно проявляется в ​​финансовой отрасли, поскольку блокчейн гарантирует безопасность, эффективность и достоверность данных. Однако на данный момент технология активно применяется и в таких сферах, как юриспруденция, логистика, авторское право (например, сейчас в России создается платформа Российского авторского общества IPChain, построенная на блокчейне), и даже медицина. Наиболее перспективные варианты использования – регистрация данных (изменения отображаются в режиме реального времени), хранение данных (получить доступ к такому хранилищу, как правило, сложнее, нежели к облачному), электронное голосование и онлайн-сделки.

Несмотря на скорость развития технологий, их внедрение происходит достаточно медленно. Чаще всего это связано с отсутствием понимания реальных преимуществ, адекватной оценки существующих бизнес-процессов и боязнью рисков. Сейчас машинное обучение, подключенные устройства и аналитика связаны больше, чем когда-либо прежде, и новые технологические тенденции, такие как искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн дают возможность пройти через цифровую трансформацию со скоростью, которая позволяет обогнать своих конкурентов и остаться лидером на рынке в любой отрасли.