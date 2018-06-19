Ольга Егорова: Внедрение электронного правосудия в Москве состоялось

Один из самых масштабных проектов последнего времени – автоматизация судов общей юрисдикции Москвы – завершен. О том, как изменилась работа судов, какие новые возможности появились у адвокатов и граждан, рассказала Ольга Егорова, председатель Московского городского суда.

CNews: Насколько успешным оказалось внедрение электронного правосудия в Москве,на вашвзгляд?

Ольга Егорова: Думаю, что внедрение электронного или, как еще можно выразиться, открытого правосудия, в Москве состоялось. И состоялось успешно. Многое из того, что мы запланировали еще в 2015 году на начальных этапах развития проекта КИС СОЮ (Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции – прим. ред.), мы реализовали. Первые результаты работы всех внедренных подсистем, безусловно, радуют и дают надежду на то, что в самом ближайшем будущем судебная система Москвы поднимется на кардинально новый уровень в своем развитии.

Судите сами: хоть мы и в начале пути, нам удалось многое, будь то оснащение всех 35 районных судов и Московского городского суда современной техникой, запуск Единого информационного портала и создание Личного кабинета, или строительство в Мосгорсуде ЦОДа. И это далеко не полный перечень всех нововведений.

Но что самое интересное, по мере внедрения в судах информационных новшеств, если не сказать, в ряде случаев – ноу-хау, у нас появляются и другие идеи, которые, надеюсь, удастся реализовать.

CNews: Какие элементы КИС СОЮ оказались наиболее полезными?

Ольга Егорова: Вы знаете, определить, какая из подсистем более или менее полезна в сравнении с другими, сложно. Все, бесспорно, полезны, и их функционирование оправдано как потребностями правосудия, так и потребностями времени. Ведь еще в самом начале мы определили некий вектор развития и разработали требования ко множеству подсистем.

Если мы говорим о сотрудниках судов, сотрудниках внешних ведомств, то полезна вся совокупность подсистем от «электронного дела» до межуровневого и межведомственного взаимодействия. Если же речь идет о гражданах, то одним из наиболее полезных и востребованных инструментов стал, безусловно, Единый информационный портал: в 2017 году его посетили 50,7 миллионов человек. Разработанный нами формат портала очень удобен: на нем централизованно и наглядно собрана информация о судопроизводстве всех 36 московских судов общей юрисдикции. Ну и, конечно, Личный кабинет, функции которого в полной мере соответствуют современным тенденциям работы с пользователями. Кроме общеизвестной возможности подать процессуальные документы в электронном виде, теперь стороны по делу могут посмотреть аудиовидеозапись своего судебного разбирательства, ознакомиться с материалами дела в электронном виде, получить обновления о процессуальном движении дела.

CNews: Можете ли вы рассказать, как складывался рабочий день судьи до внедрения системы и как он складывается сейчас?

Ольга Егорова: Рабочий день судьи районного суда, скорее, не изменился, ведь он зависит, прежде всего, от назначенных к рассмотрению дел. А их во всех московских судах рассматривается до 1,5 млн в год. Большая часть рабочего времени судьи уходит именно на это, а каких-либо законодательных изменений, касающихся правил ведения процесса, не состоялось.

Конечно же, положительные изменения в рабочем графике судей есть. К примеру, в разы сократился срок получения судьями ответов на запросы благодаря межведомственному взаимодействию; благодаря имеющимся аудиовидеозаписям процесса можно достоверно проверить те или иные доводы. Или, например, благодаря новой системе взаимодействия с Почтой России, сократилось время на подготовку и отправку судебной корреспонденции.

Нужно сказать, что в какой-то степени увеличилась нагрузка на аппарат суда, ведь теперь необходимо переводить материалы дела в электронный вид, и это занимает дополнительное время. Но в каждом суде установлены планетарные и поточные сканеры, которые сокращают время на сканирование документов. А переведенные в электронный вид материалы дела в дальнейшем лишь оптимизируют работу как самого суда, так и вышестоящих судебных инстанций. В течение 2017 г. было отсканировано более 450 тыс. документов.

Мы понимаем, что подобные сложности – это сложности переходного периода, которые со временем должны будут исчерпать себя.

CNews: Вы ожидали повышения прозрачности правосудия. Прозрачность неизмерима, но можно ли привести какие-либо доказательства того, что замысел осуществился?

Ольга Егорова: Конечно, можно. Так, системы аудио-видеофиксации судебного заседания позволяют судьям Мосгорсуда быстро и объективно проверить доводы жалобы сторон, скажем, о ведении процесса. Любой судья может просмотреть сохраненную видеозапись и оценить, как прошел процесс, были ли соблюдены все требования закона. Кстати сказать, внедрение подсистемы аудио и видеозаписи позволило на 24,8% снизить число жалоб на нарушения судебного заседания, поскольку участники, будучи предупрежденными о том, что ведется запись, прекрасно понимают, как легко проверить их жалобы.

Могу привести и другой пример. Мы внедрили Единый информационный портал судов общей юрисдикции, на котором системно размещена информация обо всех делах. Условно говоря, вам нужно выяснить, в каком суде слушаются дела с участием конкретного лица. В фильтре поиска вы указываете нужную фамилию с инициалами или без, и система единым списком показывает все дела с участием граждан с такой фамилией во всех судах Москвы. Или же, что очень актуально для практикующих юристов, вам необходимо отследить практику рассмотрения дел определенной категории – скажем, споров о защите прав потребителей. В фильтре вы выбираете вид судопроизводства, категорию дела и, если это необходимо, определяете период, а система вновь формирует единый список дел. На мой взгляд, это более чем удобно, эффективно и быстро. Чем не прозрачность?

CNews: Стали ли на практике судьи оперативнее рассматривать дела? Какое время в судах общей юрисдикции Москвы занимало рассмотрение одного дела до внедрения КИС СОЮ, и какое уходит сейчас?

Ольга Егорова: Пожалуй, начну со второго вопроса. Дело в том, что на практике многое, в том числе и скорость рассмотрения дел, зависит не только от судьи, но и от процессуального поведения участников судопроизводства. К примеру, стороны могут не являться на заседание, создавать искусственные условия для затягивания процесса, словом, злоупотреблять правами, или же могут затянуться сроки проведения экспертизы и так далее и тому подобное. Поэтому назвать какой-то определенный срок, в течение которого обычно рассматриваются дела, в некотором смысле проблематично. Но не могу не отметить, что из года в год процент гражданских дел, рассмотренных с нарушением срока, падает, а уголовные дела и вовсе рассматриваются в разумные сроки. Например, судьями районных судов Москвы в 2016 году с нарушением срока рассмотрено всего 8% дел, а в 2017 – лишь 6%.

Ольга Егорова, председатель Московского городского суда: Хотелось бы внедрить все возможные новшества в судах

Но возвращаясь к вашему первому вопросу, подчеркну, что, несмотря на ежегодно возрастающую нагрузку, работа в судах оптимизируется. К примеру, судьям апелляционной и кассационной инстанции теперь необходимо меньше времени для изучения материалов дел, поскольку часть из них уже переведена в электронный вид и хранится в единой базе данных, или же сотрудники канцелярии Мосгорсуда быстрее формируют учетно-статистические карточки по делам, поскольку вся основания информация об участниках дела, датах и т.п. внесена сотрудниками суда 1 инстанции и теперь автоматически отображается в базах данных Мосгорсуда.

В целом же сроки рассмотрения заявлений граждан сократились с 30 календарных дней в 2014 году до 14 календарных дней в 2017 году.

CNews: Другим важным эффектом КИС СОЮ называлось увеличение процента исполняемости судебных решений. Вырос ли он?

Ольга Егорова: Правильнее, наверное, сказать не исполняемости, а обращения к исполнению. Ведь мы не можем повлиять на сам процесс исполнения решений суда судебными приставами, а вот ускорение процесса предъявления исполнительных документов к исполнению, отслеживание получения этих документов в ФССП стало реальными. На сегодняшний день подсистема межведомственного взаимодействия с Управлением ФССП по Москве внедрена во всех 35 районных судах Москвы и Мосгорсуде, и уже со 2 апреля 2018 года более 1500 исполнительных листов в месяц мы направляем в службу судебных приставов в электронном виде. Благодаря внедренным системам взаимодействия мы можем отследить движение исполнительных документов и не переживать, что они будут потеряны.

Только лишь врамках опытной эксплуатации в течение 2017 года мы направили более 11 тысяч исполнительных листов в электронном виде для взыскания государственной пошлины, и были взысканы госпошлины на сумму более 10 миллионов рублей. В целом запуск межведомственного взаимодействия позволил повысить исполняемость решений по взысканию госпошлин почти вдвое – в 2017 году этот показатель составил 90%.

CNews: Изначально московские суды планировалось интегрировать в рамках КИС СОЮ с 12 ведомствами. Изменилось ли как-то число «партнерских» госорганов?

Ольга Егорова: На сегодняшний день в рамках нашего проекта уже налажено взаимодействие между московскими судами и московскими Управлениями Федерального Казначейства, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний, Главным следственным управлением Следственного комитета РФ и Прокуратурой Москвы, Департаментом городского имущества г. Москвы. Также мы проводили переговоры о пилотной эксплуатации взаимодействия с Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве. Кроме того, осуществили интеграцию с «Почтой России» в части работы с почтовой корреспонденцией.

К примеру, ДГИ г. Москвы подключился к КИС СОЮ, и теперь со стороны Мосгорсуда в адрес Департамента направляются судебные повестки, определения и решения суда, исполнительные документы, а в адрес суда из ДГИ г. Москвы, наоборот, поступает информация об объектах имущества участников споров. И что самое важное, этот информационный обмен происходит в максимально сжатые сроки.

Мы рассчитываем и на то, что со временем список ведомств, с которыми мы сотрудничаем, пополнится. Но, к нашему сожалению, некоторые ведомства пока еще не готовы к интеграции как с организационной, так и с технической точек зрения, а осуществление информационного обмена с ними серьезно облегчило бы работу судов и повлияло бы на сокращение сроков рассмотрения дел.

CNews: Насколько активно граждане пользуются возможностью взаимодействия с правосудием города через специальные порталы, в частности, «Личный кабинет»? Сколько заявлений было подано с того момента, как эта опция стала доступной?

Ольга Егорова: Для граждан такая опция, как Личный кабинет, достаточно новая. Наверное, поэтому не приходится говорить о каком-то невероятном всплеске активности. Но, тем не менее, за время функционирования Личного кабинета Единого портала в 2017 году более 22 тысяч граждан и более 300 адвокатов уже завели личные кабинеты на портале mos-gorsud.ru, было подано более 6 000 документов в электронном виде, доступ к электронным делам предоставлен более чем 3500 пользователям Личного кабинета.

CNews: Сократилось ли число жалоб граждан на систему столичного правосудия?

Ольга Егорова: Вы знаете, это очень неоднозначный вопрос. Ведь граждане жалуются на самые разные обстоятельства, с которыми они столкнулись при обращении в суд. С учетом того, что ежегодно растет число граждан, обратившихся за защитой своих прав в суды, и, соответственно, число дел, то должно расти и число жалоб. Всегда есть несогласные с решением суда или недовольные работой аппарата суда. Но, тем не менее, мы надеемся, что благодаря развитию электронного правосудия мы сможем переломить ситуацию, создав комфортные условия как для граждан, так и для судей, а число жалоб неизбежно сократится.

CNews: Какие еще элементы электронного правосудия вы бы хотели видеть в Москве в будущем?

Ольга Егорова: Вы знаете, еще несколько лет назад регулярные интернет-трансляции казались нам чем-то невероятным, а уже почти полгода мы проводим онлайн трансляции судебных заседаний на Едином портале: за 6 месяцев пилотирования этого проекта состоялось более 120 трансляций открытых судебных заседаний, и для московских судей это уже естественная часть работы.

И подобных идей у нас достаточно, а многие из них рождаются по мере изменения законодательства. Намеще предстоит обеспечить функционирование института присяжных заседателей в районных судах. Я имею в виду разработку, поставку и организацию специализированного рабочего места присяжного заседателя. Было бы прекрасно, если каждый присяжный имел специальный монитор или другое доверенное устройство со специальным программным обеспечением.

У нас есть определенные идеи по созданию программы для автоматизированной подготовки протоколов судебных заседаний на основе системы распознавания речи. Так, протокол судебного заседания иногда насчитывает сотни листов, на его составление уходит уйма времени, которое можно было бы сократить, используя такую программу. Это была бы, не побоюсь такого слова, революция в работе и без того загруженных сотрудников аппарата судов.

Обсуждается также возможность автоматизированной подготовки судебных решений с помощью технологий искусственного интеллекта. Они будут использоваться при работе с бесспорными делами, а таких у судей немало. Еще одна полезная инновация – внедрение системы аутентификации участников судебного разбирательства по отпечаткам пальцев.

Кроме того, мы планируем расширить взаимодействия с УФСИН, например, установить киоски для ознакомления заключенных с материалами дел. Это же колоссальная экономия времени, денег и человеческих сил. Пока такие киоски установлены только в Бутырском СИЗО. И если бы в СИЗО были организованы специальные рабочие места следователя, не возникало проблем с проносом ноутбуков, то это также оптимизировало работу и повлекло сокращение процессуальных сроков.

Продолжать можно долго, и мы все прекрасно понимаем, что будущее за искусственным интеллектом. А потому хотелось бы внедрить все возможные новшества в судах: будь то современная техника, новые программы или новые технологии, а в дальнейшем поделиться наработанным опытом с коллегами для распространения его на всей территории России.