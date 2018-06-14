О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения

Как развивается электронное здравоохранение? Какие успехи достигнуты, а какие рубежи еще только предстоит взять? Эти и другие темы обсудили участники организованной CNews Conferences конференции «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается».

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Андрей Краснов, руководитель отдела экспертизы и разработки клиентских решений IBS DataFort уверен, что медицинские организации не должны брать на себя совершенно несвойственные им обязанности, связанные с закупкой и поддержкой оборудования и информационных систем, обработкой данных и обеспечением их безопасности. Все эти функции надо передавать на аутсорсинг, активно использовать облачные среды. Спикер привел несколько примеров решения полного спектра бизнес-задач заказчика на облачной платформе IBS DataFort.

Виртуализация и персонализация являются безусловными трендами последних лет, продолжает Демьян Раменский, директор по развитию CorpSoft24. А значит, требования к защите персональных данных постоянно растут. И в сфере здравоохранения они особенно актуальны. Он предлагает воспользоваться услугами хостинг-провайдера для того, чтобы обеспечить безопасность ИСПДн в полном соответствии с требованиями законодательства.

Тему автоматизации деятельности медучреждений продолжил Алексей Гайдуков, руководитель разработки линейки «1С: Медицина» «Фирмы 1С». Первая версия «1С:Медицина» вышла в 2011 г. На сегодняшний день число ее пользователей перевалило за 40 тыс. По данным аналитического центра Vademecum, решение входит в Топ-5 ERP-систем для медицинских организаций. Оно поддерживает все операционные системы и СУБД, в том числе открытые (Linux, PostgreSQL), имеется также облачная и мобильная версия решения. Среди основных преимуществ – процессный подход к автоматизации медицинских организаций, увязка финансов, материальных и трудовых ресурсов и качества оказания медицинской помощи, возможность мониторинга себестоимости оказываемой медицинской помощи и калькуляция затрат.

Алексей Гайдуков предлагает проводить автоматизацию медучреждений «снизу-вверх», т.е. начать с автоматизации ввода первичных данных сотрудником, который владеет бизнес-процессом, а не оператором, который будет делать это постфактум. Затем на каждом следующем шаге использовать данные от предыдущих шагов. Таким образом, формирование отчетов самых разных уровней будет производиться на основании тех данных, которые были введены владельцами процессов, а по каждой цифре в отчете можно будет посмотреть историю ее формирования.

О телемедицине

Развитие телемедицины стало одной из самых обсуждаемых тем конференции. После вступления в силу долгожданного 242-ФЗ удаленные медицинские консультации в России будут все более и более востребованы, уверен Николай Петренко, менеджер по продвижению технологий совместной работы Cisco. Для организации взаимодействия «врач-пациент» существует несколько возможностей: подключение в браузере по ссылке или в личном кабинете, встраивание видеовызова в собственное мобильное приложение клиники или оборудование специальной медицинской «кабинки». Взаимодействие «врач-врач» может быть реализовано путем организации видеосвязи в переговорных комнатах и конференц-залах, использования интеграционных видеосистем и систем видеоконференцсвязи или подключения внешних экспертов просто в браузере по ссылке.

Все необходимое для реализации этих решений готова предложить Cisco – это программные библиотеки и готовые решения, созданные в рамках сообщества разработчиков DevNet, универсальная платформа аудио– и видеокоммуникаций, видеоустройства для специалистов, кодеки видеоконференцсвязи и многое другое.















1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Развитие телемедицины стало одной из самых обсуждаемых тем конференции

О том, как развивается оказание телемедицинских услуг, рассказал Дмитрий Шишканов, начальник управления развития ИТ НМХЦ им.Н.И.Пирогова Минздрава России. Пироговский центр оказывает телемедицинские консультации пациентам – организация вошла в программу «Третье мнение» и в единую федеральную телемедицинскую сеть. С технической точки зрения реализация этого процесса не вызвала особенных сложностей, за исключением того, что затраты на использование электронных подписей превзошли ожидания, в результате чего на первом этапе врачи оказывали консультации, находясь не на своем рабочем месте, а в специально оборудованных телемедицинских кабинетах.

Одной из серьезных проблем развития телемедицины, по мнению спикера, является риск снижения качества медицинской помощи. Купирование этого риска является важнейшей задачей регуляторов и всего медицинского сообщества на ближайшую перспективу. Кроме того, медицинский центр столкнулся с тем, что ему было отказано в регистрации в ЕСИА, так как требуется дополнительное заседание и решение, хотя идентификация участников телемедицинских консультаций – это требование закона. Сейчас эти проблемы решаются Минздравом.

Как оставаться в рамках закона

Перспективам телемедицины в России посвяти свое выступление Максим Али, старший юрист Maxima Legal. До вступления в силу 242-ФЗ она имела статус информационной услуги – то есть рекомендации, а не назначения лечения. Новый закон мало что изменил в этой области – фактически, он не легализует, а ограничивает использование телемедицины. Пациент все равно должен прийти на личный прием к врачу, потому что телемедицинская консультация не может оказываться на дому. Более того, необходимость авторизации пациента через портал госуслуг явно подходит не всем – мало того, получить УКЭП довольно сложно и недешево, это еще и лишает пациента так необходимой ему анонимности. Также телемедицина подпадает под законы о защите и локализации данных, «закон Яровой» и GDPR.

В числе нерешенных проблем использования телемедицины юрист называет неопределенность статуса провайдера (когда проблемы пациента ложатся на провайдера, а когда на клинику) и пока непрописанные зоны ответственности искусственного интеллекта (кто несет ответственность за данные им рекомендации).

Большой интерес участников конференции вызвал доклад Сергея Клименко, партнера, руководителя практики «Здравоохранение» «Пепеляев Групп». Он рассказал, что в соответствии с законодательством, программное обеспечение относится к категории медицинских изделий, а значит к нему применимы все требования, которые Росздравнадзор предъявляет в сфере регистрации, контроля за обращением и лицензирования их производства. Более того, судебная практика указывает на то, что факт отсутствия в номенклатуре медизделий тех или иных разновидностей функционала ПО не исключает возможности квалификации ПО как медизделия в соответствии с определением. «Вследствие такой неопределенности, производители вынуждены либо на свой страх и риск выводить на рынок изделие с неопределенным статусом, либо каждый раз обращаться за разъяснением к профильному ФГБУ», – говорит Сергей Клименко.

Кто позаботится об интероперабельности

«Индустрия нуждается в глобальном информационном обмене, а следовательно в интероперабельности систем», – говорит Юрий Андрейчук, генеральный директор «Лабораторной службы Хеликс». Интероперабельность подразумевает синтаксическую унификацию структур данных, номенклатур и клинических моделей. Пока еще она не воспринимается участниками рынка как основа для построения конкурентного преимущества, однако в ближайшее время станет для всех первоочередной задачей.

Так, в лабораториях используется различное оборудование, и результаты исследований можно сопоставить между собой только если они совместимы с кодами LOINC. Кроме того, отправка заданий на лабораторное исследование в этих кодах дает возможность отказаться от дополнительных затрат на интеграцию МИС и ЛИС. Решить эту проблему можно с помощью интеграционной шины, к которой могли бы подключаться все заинтересованные организации для того, чтобы обеспечить полноценный обмен медицинскими данными. Такая шина уже создана МИАЦ в Петербурге, а «Лабораторная служба Хеликс» стала первой негосударственной лабораторией, которая реализовала интеграцию с данной шиной.















1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Большой интерес вызвали выступления, связанные с законодательным регулированием ИТ в здравоохранении

Филипп Миронович, генеральный директор «Открытой клиники» считает, что на рынке может существовать несколько интеграторов данных – кто-то работает с медучреждениями, кто-то со страховыми компаниями, кто-то с лабораториями, а затем они объединяются между собой. При этом интеграция ЭМК на основе технологии блокчейн, по мнению спикера, неэффективна – такая система будет стоить слишком дорого, работать очень медленно и, самое главное, ее создание противоречит законодательству о защите персональных данных. Однако блокчейн идеально подходит для создания систем взаимодействия поставщиков услуг и пациентов, которые оплачивают их или сами, или через страховые компании.

В компании создают экосистему, в которой блокчейн выступает гарантом качества оказания услуг. В рамках этой экосистемы клиника предлагает свой чек-лист, в состав которого входит список оказываемых услуг и цены на них. Если стоимость и список услуг, предоставленных воспользовавшемуся этим предложением пациенту, соответствует чек-листу боле чем на 65%, будет произведена оплата. Важно, что владельцем данных в такой системе будет являться пациент, а клиники и страховые компании должны будут договариваться с ним о том, чтобы получить их в обезличенном виде для использования в качестве больших данных.

В настоящее время в системе добровольного медицинского страхования (ДМС) работает около 300 страховых компаний и 3000 лечебных учреждений, продолжил тему взаимодействия в рамках системы здравоохранения Алексей Захаров, директор управления информационных бизнес-систем группы «Ренессанс Страхование». Они постоянно обмениваются огромным количеством информации – как по электронной почте, так и с помощью курьерской доставки. При этом никаких гарантий того, что электронные и бумажные документы абсолютно идентичны, не существует.

Для решения этой проблемы в «Ренессанс Страхование» на первом этапе решили пойти по пути интеграции с медклиниками по схеме «точка-точка», реализовали несколько пилотов, однако выяснилось, что большинство учреждений не готово к внедрению такой схемы взаимодействия. Реализация схемы «звезда» также была признана нецелесообразной. В конечном итоге был сделан выбор в пользу технологии блокчейн, которая позволит создать идеальную схему взаимодействия компаний, которые не доверяют друг другу. На настоящий момент организован консорциум из 5 страховых компаний, которые намерены продвигать эту идею.

Несколько кейсов

«Электронный лист нетрудоспособности наконец-то стал реальностью – начиная с прошлого года он имеет такой же статус, что и бумажный, – начал свое выступление Дмитрий Селиванов, руководитель департамента ИТ и защиты информации Фонда социального страхования (ФСС) РФ. – В настоящее время Минздрав России работает над внесением поправок в приказ от 28.04.2011 № 364, утвердивший концепцию создания Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Поправки должны будут регламентировать взаимодействие медорганизаций со страховщиками, страхователями и федеральными госучреждениями медико-социальной экспертизы в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа».

После успешной реализации пилотных проектов внедрение электронных листов нетрудоспособности (ЭЛН) началось по всей России. На сегодняшний день ЭЛН выдают уже около 41,3% медицинских организаций.

Количество медицинских организаций, выдающих ЭЛН

Источник: ФСС России, 2018

Доля страхователей, участвующих в проекте, пока невелика – 1,38% от общего числа всех организаций. Однако в их числе крупнейшие российские компании, такие как НЛМК, «Сбербанк», «Марийский машиностроительный завод», «Оскольский электрометаллургический комбинат» и пр. Благодаря этому ЭЛН получают уже 24,2% работающих граждан. В целом доля электронных больничных листов пока составляет около 3% от бумажных, но по словам Дмитрия Селиванова, к концу 2018 г. она увеличится до 7%.

В ближайших планах ФСС России дальнейшее развитие сервисов ЭЛН: появление чат-бота, перевод на блокчейн, предоставление страхователям данных по формируемым ЭЛН, расширение информативности сервисов и адресное оповещение участников взаимодействия.

Об итогах информатизации столичного здравоохранения рассказал Алексей Погонин, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы. Сегодня ЕМИАС использует 673 медучреждений.

Основные сервисы ЕМИАС

Источник: Департамент здравоохранения Москвы, 2018

Спикер подробно остановился на результатах, которых удалось достичь благодаря внедрению системы. Так, запуск общегородского сервиса управления потоками пациентов дал возможность сократить временные затраты регистраторов и врачей, необходимые для записи посетителя к врачу, с 3,16 млн часов в 2012 г. до 1,01 млн часов в 2017 г. Эффект от внедрения системы персонифицированного учета оценивается в 534 млн руб. Только за 2017 г. в ЕМИАС было заведено 3,2 млн ИЭМК, оформлено 14,7 млн электронных рецептов. Среди направлений дальнейшего развития системы – автоматизация клинических процессов, накопление и анализ данных, включение в информационный контур ЕМИАС стационаров.

Опытом создания электронного здравоохранения поделился Эркин Чечейбаев, заместитель министра по цифровому развитию министерства здравоохранения Кыргызской Республики. Информатизация является частью масштабной программы реформы национального здравоохранения, которая реализуется с 2006 г. при поддержке правительства Швейцарии, Всемирного банка и Немецкого банка развития и других международных организаций. Основными ее направлениями являются внедрение электронной медицинской карты, электронной регистратуры, лабораторной и диагностической информационных систем, телемедицины, создание единого репозитория данных и сервисов здравоохранения, а также национальной базы данных лекарственных средств Кыргызской Республики.

О проблемах фармацевтической отрасли участникам конференции рассказал Иван Глушков, директор департамента внешних связей STADA. По его словам, основные из них – это кризис дистрибуции и кризис продвижения. Фармацевтическая отрасль ежегодно «вливает» в здравоохранение около 1,5 трлн руб. Государство постоянно требует снижения цен на лекарственные препараты. В ближайшее время в стране стартует инициированный фармкомпаниями проект по маркировке лекарств. Ожидается, что это позволит сделать рынок более прозрачным и лишит дистрибьюторов возможности манипулировать ценами.

Более 75% лекарств в России распространяется через аптеки. Большинство граждан покупает там то, что рекомендуют провизоры, и это тоже становится инструментом давления на рынок. По мнению Ивана Глушкова, необходимо создать мобильное приложение, которое позволило бы гражданину получать индивидуальные предложения, основанные на имеющемся предложении лекарственных препаратов, а не на субъективном мнении провизора. Кроме того, положительного эффекта можно добиться, разрешив онлайн-продажу лекарств. По мнению эксперта, это позволит снизить затраты на их продвижение примерно на 25%, а значит предоставить соответствующую скидку покупателю.

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