Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2018 г.

На федеральном уровне изменения в законодательстве касаются, прежде всего, создания единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, изменений в области регулирования использования радиочастот для целей наземного эфирного вещания и спутникового вещания, а также правил функционирования ряда государственных информационных систем. На региональном уровне новые законодательные акты регламентируют работу региональных информационных систем, информационную политику регионов и цифровизацию отдельных ведомств.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства РФ от 22 мая 2018 г. N 586 «Об упразднении подкомиссии по использованию информационных технологий при реализации миграционной политики Российской Федерации, созданию и развитию инфраструктуры и технологий, обеспечивающих переход к выпуску и применению в Российской Федерации идентификационных и социальных документов нового поколения, Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, а также о внесении изменений в отдельные положения актов Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Решено упразднить подкомиссию по использованию информационных технологий при реализации миграционной политики России, созданию и развитию инфраструктуры и технологий, обеспечивающих переход к выпуску и применению идентификационных и социальных документов нового поколения. Она функционировала в составе Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Вопросы, относившиеся к деятельности упомянутой подкомиссии, будет рассматривать подкомиссия по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Отметим, что функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции исполняет МВД России вместо упраздненной ФМС России.

Распоряжения Правительства РФ по вопросам деятельности упраздняемой подкомиссии признаны утратившими силу.

Постановление Правительства РФ от 11 мая 2018 г. N 568 «О федеральной государственной информационной системе мониторинга деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376»

На базе инфраструктуры информационной системы мониторинга деятельности МФЦ (с сохранением ее функциональности) создана одноименная ФГИС. Ее оператором является Минэкономразвития России. Определен порядок функционирования системы.

Предусмотрены 2 составляющих системы. Первая – общедоступная – содержит данные о системе, об МФЦ, о показателях качества оказания госуслуг. Она размещается в Интернете в форме открытых данных. Вторая – пользовательская – предназначена для сбора, обработки, хранения информации, получаемой в рамках взаимодействия системы с АИС МФЦ, в т. ч. результатов ее анализа, обеспечения доступа к ней.

Закреплены функции оператора системы. Урегулированы вопросы доступа к информации, не относящейся к общедоступной.

Постановление Правительства РФ от 10 мая 2018 г. N 564 «О взимании операторами электронных площадок, операторами специализированных электронных площадок платы при проведении электронной процедуры, закрытой электронной процедуры и установлении ее предельных размеров»

Операторы электронных и специализированных электронных площадок вправе взимать плату с лица, с которым заключается контракт по результатам проведения электронной или закрытой электронной процедуры. Установлен предельный размер такой платы – 1% начальной (максимальной) цены контракта и не более p5 тыс. без учета НДС, а при заключении контракта по результатам проведения закупок у субъектов малого бизнеса и социально ориентированных НКО – 1% начальной (максимальной) цены контракта и не более p2 тыс.

Плата не взимается с лица, с которым контракт заключается в случае уклонения победителя процедуры от заключения контракта. Регламентированы правила взимания платы.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2018 г. Оно применяется к закупкам, извещения о которых размещены в ЕИС либо приглашения, принять участие в которых, направлены после дня начала функционирования операторов электронных и специализированных электронных площадок, определенных в соответствии с установленными требованиями.

Постановление Правительства РФ от 5 мая 2018 г. N 555 «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения»

Утверждено Положение о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Определены порядок доступа к содержащейся в системе информации, порядок и сроки представления в нее информации, порядок обмена информацией с использованием системы, закреплены правовые основы ее функционирования. Система создается в целях повышения эффективности управления в сфере здравоохранения, качества оказания медпомощи, информированности населения по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний, получения медпомощи.

Она будет включать 13 подсистем. Это регистр медработников, реестр медорганизаций, электронная регистратура, интегрированная электронная медкарта, реестр электронных меддокументов, подсистемы ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания высокотехнологичной медпомощи и санаторно-курортного лечения, мониторинга и контроля в сфере госзакупок лекарств.

Нормы Положения в части представления информации в систему не применяются в отношении медицинских организаций частной системы здравоохранения до 01.01.2019.

Постановление Правительства РФ от 22 мая 2018 г. N 587 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу регулирования использования радиочастот для целей наземного эфирного вещания и спутникового вещания»

Изменения касаются использования радиочастот для целей наземного эфирного и спутникового вещания. Если право осуществлять наземное эфирное, спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот предоставляется по результатам конкурса, то заявление о выделении радиочастот и прилагаемые к нему документы представляются в Роскомнадзор в срок, не превышающий 2 лет с даты подписания протокола конкурсной комиссии об итогах конкурса.

Если заявление не подано, итоги конкурса аннулируются. При аннулировании итогов конкурса победитель утрачивает уплаченный им конкурсный взнос.

Если заявление о выделении конкретных радиочастот не представлено в Роскомнадзор в течение указанного срока, внесенную победителем конкурса единовременную плату за право осуществлять наземное эфирное, спутниковое вещание не вернут.

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2018 г. N 549 «О внесении изменения в Положение о государственной системе научно-технической информации»

Скорректировано Положение о государственной системе научно-технической информации. Поправки касаются формирования, ведения и организации использования федеральных информационных фондов, баз и банков данных по НИОКР и результатам научно-технической деятельности оборонного комплекса. Теперь этим займется ФГУП «Научно-технический центр оборонного комплекса «Компас» (ранее – ВНИИ межотраслевой информации).

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 16 мая 2018 г. N 234 «О внесении изменений в приказы Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.10.2016 N 506 «Об утверждении Порядка выдачи персонифицированных карт зрителей», от 20.01.2017 N 13 «Об утверждении формы и порядка учета персонифицированных карт зрителей» и от 03.08.2017 N 406 «Об утверждении порядка использования и особенностей применения персонифицированных карт зрителей»

Зрителям ЧМ по футболу при наличии билета на матч или документа, дающего право на получение билета, выдаются персонифицированные карты зрителей (ПКЗ). Решено предусмотреть возможность въезда в Россию и выезда из нее иностранных зрителей как на основании ПКЗ на бумажном носителе, так и в электронной форме. Уточнены периоды въезда/выезда.

Региональное законодательство

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 14 мая 2018 г. N 269-р «Об утверждении перечня населенных пунктов Сахалинской области, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе отсутствует точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи»

Установлен перечень населенных пунктов Сахалинской области, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе отсутствует точка доступа, определенная в соответствии с федеральным законодательством о связи. Перечень установлен в целях реализации норм федерального законодательства, согласно которым оформление ветеринарных сопроводительных документов может производиться на бумажных носителях в случае отсутствия возможности использования федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии в населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Постановление Правительства Саратовской области от 21 мая 2018 г. N 270-П «Об обеспечении подключения медицинских организаций к информационно-телекоммуникационной сети Интернет»

Ответственным за координацию мероприятий по обеспечению подключения медицинских организаций к информационно-телекоммуникационной сети Интернет определено министерство здравоохранения области. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края и Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 10 мая 2018 г. N 173/99-о/д «О внесении изменений в Порядок информационного наполнения портала Ставропольского края «Доступная среда» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденный приказами министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края и министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 30 ноября 2017 г. N 510/325-о/д»

Пересмотрен порядок информационного наполнения портала Ставропольского края «Доступная среда» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Определено, что ответственные лица осуществляют информационное наполнение разделов портала данными из паспорта доступности. Кроме того, ими обеспечивается сбор, обработка, изменение информации о приоритетных объектах и услугах, размещаемой на портале, регистрация приоритетных объектов, обновление, удаление информации о них, размещение информации о приоритетных объектах и услугах в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других ММГ; размещение информации о степени доступности в крае приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; размещение информации о комплексной оценке степени доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; размещение информации о маршрутах к приоритетным объектам, обратную связь с пользователями портала.

Приказ вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования.

Постановление Правительства Красноярского края от 15 мая 2018 г. N 291-П «О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 23.12.2014 N 623-п «Об утверждении Положения об агентстве информатизации и связи Красноярского края»

Установлено, что к компетенции агентства информатизации и связи Красноярского края относится также представление с использованием координат сведений о месте нахождения агентства (наименование, режим работы) посредством размещения указанных сведений в государственной геоинформационной системе органов исполнительной власти Красноярского края и размещения указанных сведений на официальном сайте агентства в сети Интернет. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Приказ Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 27 апреля 2018 г. N 316 «Об утверждении административного регламента комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области по предоставлению государственной услуги по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме»

В целях оптимизации (повышения качества и доступности) предоставления государственной услуги по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, создания комфортных условий для получателей государственной услуги, определены сроки и порядок административных процедур и административных действий. Получателями государственной услуги являются юридические и физические лица, занятые содержанием, ловлей, добычей животных (в том числе птиц, рыб (других гидробионтов), пчел), а также производством, заготовкой, переработкой, перевозкой, хранением и реализацией продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок.

Орган, предоставляющий государственную услугу – государственные бюджетные учреждения Калужской области, подведомственные комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области. Результатом предоставления государственной услуги являются: оформление заявителю ветеринарного сопроводительного документа (документов) или отказ в оформлении заявителю ветеринарного сопроводительного документа (документов).

Ветеринарные сопроводительные документы оформляются в течение одного рабочего дня при отсутствии необходимости проведения лабораторных исследований товара, а при наличии необходимости в их проведении – в течение одного рабочего дня по их завершению. Приказ вступает в силу с 1 июля 2018 г.

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15 мая 2018 г. N 125 «О проведении республиканского творческого конкурса журналистов, печатных и электронных средств массовой информации на лучший авторский материал по профилактике терроризма и экстремизма»

Урегулирован порядок проведения республиканского творческого конкурса журналистов, печатных и электронных СМИ на лучший авторский материал по профилактике терроризма и экстремизма в КЧР. Так, целью конкурса является активизация деятельности республиканских СМИ, увеличение объема и качества информационных материалов, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, развитие традиций добрососедства и межнационального согласия.

В целях организации и обеспечения руководства проведением конкурса создается конкурсная комиссия из представителей министерств и ведомств, творческих союзов, представителей СМИ. В конкурсе могут принимать участие: журналисты, зарегистрированные на территории РФ и действующих на территории республики; жители республики, опубликовавшие свои материалы в СМИ в период проведения конкурса.

Отмечено, что на конкурс могут быть представлены материалы в любом жанре: статья, очерк, репортаж, фоторепортаж, интервью. Преимущество отдается авторам серии материалов. К Конкурсу допускаются авторские материалы, опубликованные за предыдущий год. Итоги подводятся до 30 июня ежегодно.

Постановление Правительства Новгородской области от 8 мая 2018 г. N 204 «О внесении изменений в государственную программу Новгородской области «Развитие электронного правительства и информационного общества в Новгородской области на 2017 – 2020 годы»

Общий объем финансирования государственной программы «Развитие электронного правительства и информационного общества в Новгородской области на 2017–2020 гг.» увеличен до p251028,7 тыс.

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 11 мая 2018 г. N 30-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания «Об обеспечении организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания, образовательными и информационными ресурсами, учитывающими этнокультурную особенность Республики Северная Осетия-Алания»

В Закон об обеспечении организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания, образовательными и информационными ресурсами, учитывающими этнокультурную особенность республики, внесены поправки. Введено понятие специального учебника, которым является специальное учебное издание, используемое при реализации адаптированных образовательных программ. Представлены обновленные требования, предъявляемые к учебникам. Так, отныне необходимо наличие инструкции по установке, настройке и использованию его электронной формы. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 3 мая 2018 г. N 2532 «О региональной государственной информационной системе природопользования и охраны окружающей среды Республики Саха (Якутия)»

Определены цели, назначение и структура региональной государственной информационной системы природопользования и охраны окружающей среды Республики Саха (Якутия), цели, задачи и участников информационного взаимодействия, их права, обязанности. Региональная государственная информационная система природопользования и охраны окружающей среды Республики Саха (Якутия) обеспечивает сбор, обработку и хранение информации и представляет собой комплекс модулей: «Экологический мониторинг», «Государственный экологический надзор», «Личный кабинет природопользователя», «Деятельность Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)», веб-портал «Экологический паспорт Республики Саха (Якутия)».

Уполномоченным органом по координации и контролю реализации мероприятий по внедрению, эксплуатации и развитию региональной государственной информационной системы природопользования и охраны окружающей среды Республики Саха (Якутия) определено Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия).

Приказ Министерства информационного развития и связи Пермского края от 15 мая 2018 г. N СЭД-20-01-01-23 «О персональных данных Министерства информационного развития и связи Пермского края»

Приказом утверждается процедура обработки персональных данных в Министерстве информационного развития и связи Пермского края. Ответственный за организацию обработки и защиту персональных данных назначается Министром информационного развития и связи Пермского края из числа гражданских служащих Министерства, из категории «руководители».

Субъектами персональных данных являются государственные гражданские служащие Министерства и члены их семей, руководители подведомственных Министерству учреждений, члены их семей, а также граждане, претендующие на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Пермского края в Министерстве. Обработка персональных данных в Министерстве выполняется с использованием средств автоматизации или без использования таких средств и включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъектов, персональные данные которых обрабатываются в Министерстве.

Приказ комитета информационных технологий Волгоградской области от 3 мая 2018 г. N 40-о/д «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет комитета информационных технологий Волгоградской области и государственных казенных учреждений, подведомственных комитету информационных технологий Волгоградской области»

Целью составления сметы комитета является установление объема и распределения направлений расходования средств бюджета на основании доведенных до комитета в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций комитета на период одного финансового года, включая бюджетные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

К представленной на утверждение смете комитета прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании бюджетной сметы, являющиеся неотъемлемой частью бюджетной сметы. Утверждение сметы комитета осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Приказ Департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа от 8 мая 2018 г. N 301-07/116 «О комиссии департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа и урегулированию конфликта интересов»

Определена организация работы комиссии департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа и урегулированию конфликта интересов. Основной задачей комиссии является содействие департаменту в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими департамента ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей; в осуществлении в департаменте мер по предупреждению коррупции.

Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении гражданских служащих департамента (за исключением гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы в департаменте категории «руководители» высшей и главной групп должностей гражданской службы, а также категории «помощники (советники)» главной группы должностей гражданской службы).

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности гражданской службы в департаменте, недопустимо. Ранее действующий документ (с изменениями) признан утратившим силу.

Постановление Правительства Ростовской области от 10 мая 2018 г. N 287 «Об утверждении Положения о Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы Ростовской области (regulation.donland.ru)»

Единый портал независимой антикоррупционной экспертизы Ростовской области (regulation.donland.ru) создан в Интернете в целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов НПА) госорганов Ростовской области и их должностных лиц.

Доступ к размещаемым на едином портале информации и интерактивным сервисам предоставляется пользователям на бесплатной основе. Возможны печать и скачивание документов без применения дополнительных программных средств.

Техническое сопровождение портала осуществляет областное министерство информационных технологий и связи. Госорганам поручено в срок до 1 июня 2018 г. определить лиц, ответственных за размещение на портале НПА, их проектов и другой необходимой информации. Для работы с порталом ответственным лицам необходимы права доступа. Их по запросу руководителя соответствующего госоргана предоставляет управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, имеющих иной порядок вступления в силу.

Постановление Правительства Рязанской области от 15 мая 2018 г. N 138 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам – субъектам инновационной инфраструктуры Рязанской области»

На территории Рязанской области осуществляется предоставление субсидий юридическим лицам – субъектам инновационной инфраструктуры (организациям, имеющим на праве собственности или ином праве земельные участки, здания, сооружения, используемые (планируемые к использованию) для осуществления инновационной деятельности).

Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: доля участия публично-правовых образований Рязанской области в уставном (складочном) капитале получателя в совокупности превышает 50%; наличие затрат получателя в текущем финансовом году на указанные цели; наличие у получателя на праве собственности или ином праве земельных участков общей площадью более 5000 кв. м, зданий общей площадью более 6000 кв. м, сооружений, используемых (планируемых к использованию) для осуществления инновационной деятельности, и пр.

Указаны требования, предъявляемые к получателю субсидии. Приведен перечень документов, направляемых в министерство промышленности и экономического развития Рязанской области. Субсидии предоставляются в размере 100% затрат. В случае выявления нарушений условий предоставления субсидии полученные средства подлежат возврату не позднее 30 дней со дня получения письменного уведомления на указанный в нем расчетный счет.