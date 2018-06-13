Mail.Ru Cloud Solutions: Рынок ждал наше облако

Правильно выбранная стратегия, скорость реакции и наличие ресурсов – вот что определяет выживаемость компании в конкурентной борьбе и при резких изменениях в экономике. Если со стратегией нужно разбираться самостоятельно, то во всем остальном помогут ИТ и поставщики облачных сервисов. О будущем ИТ и облаков, о перспективной платформе Mail.Ru Cloud Solutions и востребованных сервисах рассказывают собеседники CNews из Mail.Ru Group: руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Егор Ганин, руководитель направления B2B-облаков Mail.Ru Cloud Solutions Илья Летунов, технический директор почтовых и облачных сервисов Денис Аникин и руководитель направления по развитию бизнеса Анна Кашницкая.

CNews: Как вы пришли к решению делать бизнес на облаках?

Егор Ганин: Mail.Ru работает на рынке В2С уже 20 лет. За это время мы выросли до размеров крупного холдинга, включающего множество компаний. Мы постоянно работали над собственной ИКТ-инфраструктурой, внедряли облачные технологии, разрабатывали сервисы, обеспечивали их доступность в условиях высокой нагрузки.

Егор Ганин, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов руководитель направления облачных и бизнес-сервисов

Свое облако Mail.Ru Group создавала с использованием известных на рынке решений, но оно стало уникальным благодаря нашим доработкам. Примерно два года назад пришло понимание, что мы создали настоящего инфраструктурного гиганта и накопили достаточную экспертизу, чтобы поддерживать и активно развивать его. Мы достигли того уровня, когда можем предоставлять облачные услуги рынку и зарабатывать на этом.

При заходе с новым продуктом в сегмент В2В нам помог опыт работы с одной крупной ИТ-компанией, которая уже три года им пользовалась. Так, отладив с помощью своего клиента первые сервисы – это были объектные хранилища, – мы вывели их на рынок.

Разговоры с заказчиками показали, что одних хранилищ недостаточно, нужны новые сервисы, нужно создавать услугу предоставления виртуальной инфраструктуры для компаний. За полгода мы ее сделали и практически сразу к нам пошли клиенты. Оказалось, что рынок ждал такое предложение. Так появилось направление Mail.Ru Cloud Solutions, предоставляющее услуги облачной инфраструктуры по моделям IaaS и PaaS. Его появление не означает переориентацию всего холдинга на корпоративный рынок – это отдельное направление, которое мы создали буквально из ничего, из собственных инфраструктурных ресурсов, и теперь будем развивать.

Анна Кашницкая, руководитель направления по развитию бизнеса руководитель направления по развитию бизнеса

Анна Кашницкая: Переход от работы с частными клиентами к корпоративным – это очень непростая задача. Особенность рынка В2В заключается в том, что на нем крайне важна репутация, поскольку клиенты заинтересованы в длительных отношениях с поставщиками услуг. Выходя на этот рынок как новичок в определенном смысле, мы решили предложить новый формат техподдержки.

Проблема традиционного формата заключается в его недостаточной гибкости: в случае проблем клиент обращается на горячую линию, ему заводят тикет и кладут трубку, потом его заявка поступает в обработку, и через определенный срок ему сообщают результат. Причем, если речь идет о проблемах с оборудованием или системами иностранных вендоров, техподдержка вообще может находиться в одном из азиатских офшоров, где довольно часто проблеме клиента могут только профессионально посочувствовать.

Мы же взяли свой опыт, свои отлаженные процессы из В2С и приспособили их к работе на корпоративном рынке. У нас техподдержка предоставляется в режиме 24 на 7 прямо в чатах. В любой момент можно обратиться, сообщить о проблеме и сразу же получить помощь в ее решении. Причем эта помощь не зависит от размеров клиента – им может быть и маленькая фирма SOHO, и SMB, и Enterprise-компания. Таким образом создаются уникальные отношения, когда мы вроде бы обслуживаем корпорацию, но при этом видим прежде всего людей и помогаем им.

Денис Аникин, технический директор почтовых и облачных сервисов технический директор почтовых и облачных сервисов

Денис Аникин: Мы с самого начала ориентировались на очень высокий уровень техподдержки. Я даже даю клиентам свой номер телефона и прошу звонить в любое время суток, если что-то не работает – я лично отвечу. Это своего рода гарантия качества услуги, потому что иначе мой телефон звонил бы все время.

И с самого начала мы ориентировались на максимальный уровень сервиса для каждого клиента, без экономии на этом, без подсчетов, кто больше сервисов использует, а кто меньше. Более того, в компании действует правило: если наша система не может предоставить клиенту все, что ему нужно, и он звонит даже не с претензией, а с вопросом, как что-то сделать, мы считаем это недоработкой системы, которая не смогла выполнить это автоматически.

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CNews: Кто ваши клиенты? Опишите их, пожалуйста.

Анна Кашницкая: Сейчас у нас сложилось вполне четкое ядро клиентской аудитории. Это так называемые диджитал-компании, которые исторически развивались в области цифровых услуг, предлагая рынку программное обеспечение или другие продукты. Как правило, они не работают с физическими товарами и у них есть серьезная ИТ-инфраструктура, которую они хотят перенести в облака.

В будущем все компании будут так или иначе цифровизироваться – от авиаперевозчиков до нефтедобычи. Уже сейчас у них появляются отдельные элементы будущей модели бизнеса. С учетом того, что скорость ведения бизнеса постоянно повышается и без цифровизации нельзя обеспечить его поддержку, число наших клиентов будет расти.

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CNews: Какая модель предоставления облачных услуг вам наиболее интересна?

Егор Ганин: Это зависит от точки зрения, с которой мы обсуждаем этот вопрос. Если смотреть «со стороны рынка», то самую большую долю занимает SaaS. Он в два раза больше IaaS, который, в свою очередь, в десять раз объемнее PaaS. В этом сегменте больше денег и он интереснее для Mail.Ru Group, поскольку относится к рынку В2С, где у компании есть и знания, и опыт.

С другой стороны, поскольку мы вышли на корпоративный рынок, нам нужно развивать другие модели, поэтому в предыдущие два года мы активнее других развивали IaaS. А 2018-й год мы снова посвящаем SaaS.

Объем рынка «инфраструктура как сервис» в стране пока невелик, всего 10 млрд рублей в год, но он растет на 40–60% в год, поэтому он нам интересен. IaaS для компании – это определенный вызов. Мы хотим понять и проверить, можем ли мы играть на этом поле. Первые результаты уже есть, потому что появились клиенты, сложилась бизнес-модель. Дальше интересно, сможем ли мы из этого сделать большой инфраструктурный проект типа «русский Amazon». Позже мы расскажем, получилось или нет. Во всяком случае, у меня есть уверенность в высоком профессионализме команды, которая над ним работает.

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CNews: Каковы стратегия, миссия платформы Mail.Ru Cloud Solutions?

Илья Летунов: При разработке платформы мы исходили из того, что основные облачные модели – SaaS, PaaS и IaaS – это не самоцель, а своего рода «кирпичики», из которых мы построим наше решение для более полного удовлетворения потребностей клиента. Мы собираемся не предоставлять ресурсы и сервисы, а закрывать use-кейсы.

Клиент может размещать в нашем облаке много своих систем, но работа каждой из них – это стандартные операции. И есть очень много типовых задач, которые можно выполнять в облаке. В конечном счете мы хотим предлагать клиентам больше, чем инфраструктуру – функциональность, чтобы они не думали об инфраструктуре, внедрениях и настройках. Таким образом, облачные технологии позволят максимально приблизить ИТ к бизнесу.



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CNews: Расскажите, пожалуйста, подробнее о самих сервисах.

Илья Летунов: В основе инфраструктуры находятся классические виртуальные машины, вместе с которыми мы предоставляем дополнительные сервисы: VPN, маршрутизаторы, оркестратор, который может готовить шаблон виртуальных машин и гибко настраивать, и т. д.

Илья Летунов, руководитель B2B-облаков руководитель B2B-облаков

Все это заведено в единую облачную виртуальную инфраструктуру Infra, которая позволяет синтезировать и управлять любыми решениями и ресурсами в рамках нашей платформы Mail.Ru для бизнеса. Помимо Infra, у нас есть еще одно решение инфраструктурного уровня – объектное хранилище. Оно позволяет реализовать два ключевых use-кейса – горячее и холодное хранение данных, которые используются соответственно при работе онлайн и при хранении резервных копий.

Также мы предлагаем решения следующего уровня для обработки видео, машинного обучения и подобных «тяжелых» задач с использованием профессиональных графических процессоров. При этом сохраняются все преимущества облака: клиент платит только за то время и за те ресурсы, которые он использовал.

Еще один наш сервис – контейнеры, созданные на базе технологии Kubernetes, которая сейчас покоряет мир. Мы стали первым в России отечественным поставщиком услуги «контейнер как сервис». Она позволяет работать не напрямую с виртуальными машинами, а с целыми кластерами, которые включают все необходимые модули в связке с дисками, с инсталляциями ПО, со встроенным мониторингом и экспресс-панелью для управления, чтобы заказчик сразу мог на ней работать.

Денис Аникин: Также мы обращаем внимание на другие возможности удовлетворить потребности клиентов. Это могут быть базы данных как сервис, хранилища данных как сервис, Hadoop как сервис… Часть из них мы уже запустили, часть находится в разработке. Эти PaaS-инструменты позволят клиенту создавать микросервисы и не отвлекаться при ведении бизнеса с помощью облаков на технические вопросы типа масштабирования, настроек БД, апдейтов и т.п.

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CNews: На какой инфраструктуре работает облако Mail.Ru Cloud Solutions?

Денис Аникин: Наше инфраструктурное облако работает в основном на компонентах с открытым исходным кодом. Это наш принципиальный подход, чтобы минимизировать зависимость от вендоров и не нести расходы на лицензионные отчисления – в свою очередь, это позволяет обеспечить минимальные цены для наших потребителей.

Центральный компонент инфраструктуры – это OpenStack, существенно доработанный нашими специалистами. Аппаратное обеспечение, на котором работает платформа, тоже стандартное х86, не брендированное. Оптимальные конфигурации мы подбираем в лаборатории таким образом, чтобы при заданном уровне качества поддерживать необходимый уровень производительности.



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CNews: Как вы обеспечиваете безопасность и надежность сети?

Денис Аникин: Мы используем все лучшие практики, которые собраны в Mail.Ru Group. Наше облако подключено ко всем системам аудита безопасности холдинга. У нас есть собственный отдел безопасности, состоящий из нескольких десятков специалистов. Мы используем различные внешние источники. Нашу систему постоянно, и даже прямо в эту секунду тестирует большое количество специалистов, как внешних, так и собственных. А для того, чтобы не допускать появления уязвимостей в собственных программных продуктах, вся разработка ориентирована на выполнение требований информационной безопасности.

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CNews: Насколько велики инвестиции, которые необходимо привлекать в В2В бизнес компании?

Егор Ганин: Мы серьезно вкладываемся и в капитальные, и в операционные расходы. ФОТ - существенная статья расходов, но не превышает CAPEX. Для нового направления требуется закупка оборудования, а это весьма серьезная финансовая нагрузка на бизнес. Например, недавно мы запустили сервис для клиентов, которым требуется выполнение «тяжелых» задач в облаке, таких, как рендеринг графики. Для этого потребовалось закупить партию профессиональных видеокарт Tesla v100, каждая из которых стоит примерно 10 тысяч долларов, а на наших объемах таких карточек нужны десятки уже на старте. Добавим к этому стоимость сервера, обслуживания, амортизацию оборудования и увидим, что предприятие это достаточно дорогое даже при поверхностном рассмотрении.

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CNews: Как на вас влияет политическая и экономическая ситуация в стране?

Егор Ганин: Вынужденно выбор сегодня делается в пользу отечественных сервисов. И я бы не сказал, что это хорошо – отношения между заказчиком и исполнителем должны регулироваться «невидимой рукой Адама Смита». Любые ограничительные акты, насильственные действия, искусственное создание привилегированного положения для отдельных игроков могут вести исключительно к деградации рынка. Мы – за честную и открытую игру.

Мы видим, к чему привели недавние блокировки IP-адресов Telegram– досталось по чуть-чуть многим компаниям, и они пришли в движение, стали менять инфраструктуры, чтобы в другой раз случайно не попасть под удар при ошибках контролирующих органов. Эта миграция компаний привела к резкому росту клиентов у Mail.Ru Cloud Solutions: сейчас мы в день получаем столько же заявок на подключение к IaaS, сколько раньше поступало за неделю. Иногда даже ночью звонят знакомые бизнесмены, говорят: «Нас задело, переезжаю в ваше облако, помоги организовать». И такое положение дел заставляло бы радоваться, если бы не приходилось грустить.



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CNews: Что вы считаете главным вызовом для Mail.Ru Cloud Solutions?

Денис Аникин: Если оценивать развитие нашей инфраструктуры, то здесь главный вызов – это обеспечение сбалансированности для достижения ключевых целей: низкой цены сервиса для клиента, высокого качества услуг и высокого уровня надежности. Поскольку наша инфраструктура включает большое число систем, многочисленным специалистам постоянно приходится работать над соблюдением этого баланса.

Илья Летунов: Главным вызовом для облачного бизнеса компании я считаю продвижение идеи облаков в бизнес-среду и охват клиентов за пределами нашего ядра, в которое входят диджитал-компании. Мы хотим, чтобы банки, страховые компании, промышленные предприятия переносили свои системы в облако и получали таким образом базу для развития и адаптации к рынку – этого сегодня многим не хватает. Ускорение разработки и выпуска цифровых продуктов, гибкое управление ИТ окажут серьезную поддержку в конкурентной борьбе. И здесь нам в первую очередь нужно убедить их, что в России появился такой провайдер, который соответствует всем требованиям регуляторов и действительно может предоставить огромное преимущество перед конкурентами при помощи ИТ.