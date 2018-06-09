Acer продолжает наступление на игровом фронте

Последние отчеты аналитических компаний, свидетельствующие о положительных изменениях на рынке персональных компьютеров в течение последнего года, соответствуют истине. Об этом сообщили топ-менеджеры российского представительства компании в ходе мероприятия Acer Brand Day, прошедшего 7 июня в московском Tesla Space. Но, по наблюдениям вендора, ощутимый рост наблюдается далеко не во всех секторах рынка. Потребители отдают предпочтение игровым компьютерам и ультрабукам.

Итоги и перспективы бизнеса

Собственные результаты в Acer оценивают в положительном ключе. Вице-президент компании в регионе EMEA Григорий Низовский отмечает, что в России и странах СНГ в 1 квартале 2018 г. рост выручки Acer составил 55%. По словам г-на Низовского, компании удалось столь существенно нарастить свой бизнес в нашей стране за счет концентрации на быстрорастущих направлениях. Топ-менеджер Acer подчеркивает, что сразу в нескольких сегментах рынка (игровые ПК, ультратонкие компьютеры и корпоративные ПК) компания сформировала широкие и привлекательные предложения, сюда же были направлены и основные маркетинговые усилия.

Вице-президент Acer в регионе EMEA Григорий Низовский, генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко, руководитель направления Мобильных ПК Acer в России Павел Василенко

В этом ключе компания намерена продолжать активность и далее. Григорий Низовский считает, что игровые системы, как хардкорные, так и казуальные, будут продолжать пользоваться высоким спросом в России и в 2018 г. Кроме того, компания направит усилия на разработку тонких и легких ноутбуков, а также игровой периферии. Об этом шла речь и на ежегодной майской пресс-конференции Acer в Нью-Йорке, где был представлен целый ряд новинок, в том числе профессиональный игровой ноутбук Predator Helios 500 на базе новейших процессоров Intel Core i9 восьмого поколения, эксклюзивный ноутбук белого цвета Predator Helios 300 Special Edition, уникальный 15-дюймовый ультрабук Swift 5 весом менее 1 килограмма, а также мониторы и ПК серии Acer Nitro.

Потребительские тренды

Руководитель направления мобильных ПК Acer в России Павел Василенко отметил, что в компании четко прослеживают тенденцию на долговременное использование портативных компьютеров (они остаются в руках пользователей до пяти лет). Среди других трендов рынка г-н Василенко выделил преобладание в сегменте геймерских устройств спроса на компьютеры, рассчитанные на casual-игроков, для которых в одинаковой мере важны как развлекательная, так и деловая составляющие. Такие пользователи предпочитают высокопроизводительным системам более универсальные модели, отличающиеся как большей демократичностью цен, так и дизайном.

Наконец, эксперт указал и на устойчивый рост числа компаний, предпочитающих свободу выбора сотрудниками рабочих инструментов. В них менеджмент допускает самостоятельный выбор пользователями и марок, и конкретных моделей компьютеров в соответствии с обоснованными индивидуальными пожеланиями. «Десять и даже пять лет назад для корпоративного сегмента было нормой строгое соблюдение корпоративных стандартов. Сегодня стандартом является гибкость – рабочие инструменты приобретаются исходя из особенностей работы каждого сотрудника. Тонкие и легкие компьютеры перестали быть «монополией» руководства – теперь ими пользуются те, кто много времени проводит в командировках и действительно нуждается в удобном ноутбуке на каждый день», – подчеркивает г-н Василенко.

Топ-менеджеры российского представительства компании отмечают положительные изменения на рынке персональных компьютеров в течение последнего года

В качестве примера влияния трендов на модельный ряд Acer эксперт отметил такие продукты компании, как первый ультрабук-трансформер для геймеров Acer Nitro 5 Spin, новый Predator Helios 300 – ориентированный на поклонников игр ноутбук в необычном для этого сегмента белом корпусе, и обновленную линейку ультрабуков Swift, адресованную корпоративным пользователям.

Дмитрий Кравченко обратил внимание на новые ноутбуки для бизнеса в серии TravelMate, заметив, что эти лэптопы имеют высокие характеристики устойчивости к внешним воздействиям, а также содержат специальные технологии защиты информации. Для серии TravelMate и других решений для бизнеса Acer готовы предложить заказчикам программу «Двойная защита капитала», которая предусматривает при наступлении гарантийного случая устройства для профессионального использования не только бесплатный ремонт, но и возврат его полной стоимости. Такие щедрые условия означают, что компания полностью уверена в надежности своих продуктов.

Среди анонсов в области корпоративных устройств стоит отметить и совместный проект Acer с компанией Starbreeze – Star VR, который вышел на IPO на тайваньской бирже. Устройства, которые будут выпускаться в рамках этого проекта, поступят на рынки B2B.

Анонсы и новинки

Для российского рынка Acer приготовила три ключевых объявления.

Мероприятие Acer Brand Day, прошло 7 июня в московском Tesla Space

Компания сообщила о начале продаж в нашей стране своего самого тонкого ультрабука Swift 7, толщина которого составляет менее 9 мм. Сенсорный 14-дюймовый Full HD экран новинки заключен в 13-дюймовом металлическом корпусе. Этот мощный ультрабук способен проработать целый день без подзарядки и поддерживает подключение к сетям 4G LTE. Рекомендованная розничная цена устройства составит 149 990 рублей.

Для геймеров Acer в ближайшее время предложит серию периферийных устройств и аксессуаров Predator. В ближайшее время в продажу поступят игровые мыши, коврики и рюкзаки, разработанные специально для требовательных игроков. Представители компании отметили, что это только начало – Acer планирует активное развитие направления геймерских аксессуаров и расширение ассортимента.

Генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко

Стать ближе к потребителям Acer поможет собственный интернет-магазин компании в России. Здесь будет представлен весь спектр продукции компании, поставляющейся в нашу страну. Стоит отметить, что, по словам генерального директора Acer в России Дмитрия Кравченко, запуск фирменного интернет-магазина не вызовет изменений в партнерской политике компании. Все отношения с партнерами компания намерена сохранить на прежнем уровне, дополнив их имиджевой торговой площадкой.