Технологии или люди: что делает ИТ-компанию успешной

Успех компании на рынке складывается из нескольких составляющих – команда, технологии, партнеры, и, конечно же, ее руководитель. О том, как найти свою нишу в ИТ, как нанимать сотрудников и мотивировать команду, выстраивать отношения с клиентами и партнерами, добиваться успеха в бизнесе и получать профессиональные награды, в интервью CNews рассказывает Денис Шаповаленко, сооснователь компании Dekom Ukraine.

CNews: Расскажите о том, как вы пришли в ИТ

Денис Шаповаленко: Технологии всегда были для меня самой интересной и захватывающей сферой знаний. За последние 100 лет человечество увеличило свои возможности более, чем за всю историю нашего существования, и все это благодаря технологиям, а если быть более точным – коммуникациям. Именно ускоряющийся темп обмена информацией, возможность быстрого доступа к практически любой информации и общения с людьми независимо от их физического местоположения создали тот рывок в развитии человечества, который, уверен, является только первым шагом нашего увлекательного пути развития в бесконечной вселенной.

CNews: Когда вы организовали свою компанию? Почему именно в сфере аудио-визуальных решений?

Денис Шаповаленко: Я со-основал Dekom Ukraine в 2012 году совместно с партнерами, которым полностью доверял и продолжаю доверять с каждым днем все больше.

Как человек воспринимает мир? Через органы чувств, и в основном это зрение и слух. Строить решения на стыке человеческих возможностей, расширяя и дополняя восприятие человека через современные аудио-визуальные технологии – мечта многих, и я счастлив что выбрал это направление работы и самореализации, ведь это сделает мир лучше, а людей – счастливее.

Денис Шаповаленко: В моем понимании в сфере B2B, в которой я строю бизнес, нет клиентов – есть партнеры, а еще лучше – друзья

Я всегда верил, что заниматься нужно тем, чем хочется, к чему есть естественная тяга, и уверен, что именно благодаря этому достиг в сфере аудио-визуальных решений определенных успехов. Например, реализовал комплексные мультимедийные проекты для Uber, Grammarly, KPMG, Bosch и других компаний.

CNews: Как вы подходите к выбору решений, с которыми работает ваша компания, ниш, в которых вы работаете? Доверяете ли инновационным технологиям или предпочитаете дождаться, пока они будут опробованы другими?

Денис Шаповаленко: Мой девиз при выборе инструментов работы и компонентов решений – «только лучшее». При этом термин «лучшее» в моем понимании означает самое эффективное, индивидуальное, более подходящее именно под эту задачу, именно сейчас и именно под этого заказчика.

Я всегда нахожусь на пике технологических возможностей, с нетерпением жду появления устройств с принципиально новым типом работы – умных часов, очков расширенной реальности, голограмм, искусственного интеллекта, экологически чистых решений и так далее. Проводя «на себе» подобные эксперименты, я могу с уверенностью предлагать наиболее эффективные решения.

Например, компания Samsung в рамках помощи украинской образовательной системе объявила тендер на наиболее инновационное решение для украинских школ, которое должно было включать самые современные технологии и при этом быть реализованным наиболее эффективным способом. Моя компания приняла участие в тендере с уникальным проектом, и мы выиграли – с нашей стороны был предоставлен концептуальный проект решения, детальная его проработка и полномасштабное разворачивание решения в школах Украины. Наши специалисты объезжали страну, устанавливали ИТ-системы и проводили тренинги для преподавателей и учеников. Таким образом совместно с Samsung мы внедрили в ряд Украинских школ инновационную систему образования, включающую индивидуальные планшеты для учеников, специализированное программное обеспечение, и интерактивные доски, где ученик может писать или рисовать, а другие ученики могут корректировать написанное на доске, не вставая со своих парт. Это совершенно новая парадигма обучения – более интерактивная, интересная, и соответственно – эффективная. В течение года после внедрения мы получали положительные отзывы от преподавателей и директоров школ, а также обращения от других школ с просьбой внедрить у них нашу новую систему. Следующий шаг – удаленное образование, когда в одном виртуальном классе собираются ученики и учителя из разных частей планеты, и при этом создается ранее недостижимая уникальная синергия знаний, опыта и культуры.

CNews: Насколько сложно вам было искать новых клиентов, как вам удавалось убеждать их в необходимости специализированных ВКС-решений?

Денис Шаповаленко: В моем понимании в сфере B2B, в которой я строю бизнес, нет клиентов – есть партнеры, а еще лучше – друзья. С тех пор, как я начал смотреть на клиентов как на друзей, мне стало абсолютно понятно, что нужно делать для того, чтобы образовывались и укреплялись деловые отношения. Ключевой элемент – доверие, или оно есть или его нет, и моя задача сделать все возможное, чтобы создать полностью доверительные, дружественные, легкие, прямые и прозрачные отношения с партнерами, когда не нужны контракты и буквоедство, а достаточно полуслова, чтобы запустить в ход сложный глобальный проект, вовлекающий большие ресурсы. Потому что, когда есть доверие – есть все. Я счастлив от того, что могу назвать не только партнерами, но и друзьями такие крупные компании как Teva, Uber, Киевский Политехнический Университет, Киево-Могилянскую бизнес-школу и надеюсь, что они ощущают то же.

CNews: Сколько сотрудников работает под вашим началом?

Денис Шаповаленко: В сфере профессиональных ИТ-решений количество сотрудников не так важно, как качество. Сейчас в моей компании работает около 20 человек, где каждый сотрудник – это высокий профессионал своего дела, настоящий мастер, с любовью производящий свой продукт – будь это работа с партнером, техническая консультация, проектирование, инсталляция или бухгалтерская таблица. Я искренне горжусь каждым членом своей команды.

CNews: Каких принципов вы придерживаетесь при формировании команды?

Денис Шаповаленко: Честность, открытость, готовность к обучению, ненасытная тяга к новым знаниям, позитивный настрой, высокие этические нормы – это все обязательные критерии отбора. Для меня нормально провести 30–40 собеседований с отличными специалистами, чтобы выбрать того человека, который будет на одной волне с остальной командой. Образование, опыт работы, самостоятельное обучение – это важные факторы, но я не раз принимал решение взять в команду человека без опыта работы в этой сфере и даже в этом роде деятельности, и не разу не пожалел об этом. Главное – не прошлое человека, а то, как он видит свое будущее и что он готов сделать для этого. Как результат – я полностью доверяю своей команде сложные проекты, например, внедрение видео-систем для Zeppelin в Украине и Швейцарии, комплексное мультимедийное оборудование офисов Siemens и McKinsey, или полное аудио-визуальное оснащение гостиницы Aloft, принадлежащей международной сети Mariott.

CNews: В 2017 году вы получили награду «Топ-менеджер года». Расскажите подробнее о своих достижениях.

Денис Шаповаленко: Под моим руководством в 2017 году в Украине моя компания реализовала сложный проект для Миграционной службы Украины (МСУ) и Пограничной службы Украины (ПСУ) в рамках международной технической помощи от Международной Организации Миграции (МОМ). Проект был инициирован международной организацией МОМ для поддержки Украинских пограничных и миграционных реформ по упрощению визовой системы и интегрированию Украины в Европейский Союз. В рамках проекта было поставлено оборудования и программного обеспечения для дата-центров, пограничных постов и визовых центров на сумму 2,1 миллиона евро. Комплекс был спроектирован на продукции Cisco, Microsoft и других ведущих мировых производителей. Реализованная комплексная система позволила значительно ускорить интеграцию Украинских пограничных и миграционных систем с Европейскими и глобальными информационным системами. Этот инновационный не только для Украины, а и на мировом уровне проект дал значительный толчок интеграции Украины в глобальную систему взаимодействия между странами Европы и мира.

CNews: Ваша компания регулярно занимает высокие места в рейтингах. За счет чего вы достигаете таких успехов? Как вы мотивируете команду?

Денис Шаповаленко: Лучшая мотивация – внутреннее желание каждого человека достигать наилучших результатов и всегда двигаться вперед. Соответственно лучшая команда – это та, которая состоит только из таких людей. Я стараюсь мотивировать собственным примером, показывать, что для успеха необходимо приложить достаточное количество усилий в правильном направлении и никогда не останавливаться на полпути. Надеюсь, у меня это получается. В то же время я постоянно учусь у своих сотрудников, стараюсь перенять лучшее, и очень горжусь нашими общими достижениями.

CNews: Вы обладатель целого ряда профессиональных сертификаций. В чем их значимость для вас?

Денис Шаповаленко: Профессиональная сертификация – это официальное признание уровня экспертизы в определенной сфере. Я сертифицирован в областях, в которых считаю себя экспертом – это объединенные коммуникации (Unified communications), совместная работа (Collaboration) и аудио-визуальные решения (Audio-visual solution). Но основная моя специализация как эксперта – это объединение сфер технологий и бизнеса, нахождение решений на стыке потребностей бизнеса и возможностей технологий, и формирование принципиально новых инновационных способов работы компаний.

Мои профессиональные компетенции подтверждены сертификатами Cisco, в том числе Cisco Certified Network Associate Collaboration (CCNA) и Cisco Certified Network Professional Collaboration (CCNP) – этот уровень экспертизы позволяет управлять внедрением крупных коммуникационных проектов в международных масштабах. Эта сертификация позволила моей компании внедрить систему телефонии и видео-связи для компании Pulsar Expo в пяти странах мира, это сэкономило клиенту более $500,000 в год на международных коммуникациях.

Сертификация Crestron, Extron и Kramer AV Systems Design позволяют проектировать и внедрять комплексные системы аудио-визуальной коммутации, например реализованная нами в компании KPMG система централизованного управления конференц-залами.

В моем портфеле также специализированные сертификации Lifesize Certified Expert и более 50 сертификатов Polycom, в том числе уровня Gold, лидеров рынка в сфере корпоративных конференц-систем и облачной видео-связи, в том числе по интеграции с системами Microsoft, которые позволяют развернуть систему видео-связи практически любого масштаба для международных и глобальных компаний. Пример такого внедрения – объединение с помощью видеоконференц-связи офисов фарм-компании Kusum в 5 странах мира. Это позволило компании проводить около 80% встреч по видео, без необходимости длительных перелетов, и сэкономила на коммуникациях сотни тысяч долларов.

CNews: Расскажите о ваших планах на ближайшие несколько лет

Денис Шаповаленко: Планы грандиозные! Как говорил Дуэйт Эйзенхауер «План – ничто. Планирование – все».

Среди профессиональных планов – развитие бизнеса. Технологии и рынок находятся в постоянном и стремительном движении, необходимо адаптироваться и смотреть вперед настолько насколько возможно. Я планирую расширить сферу деятельности компании, добавить в линейку решений новые направления, охватить новые рынки, расширить географическое присутствие компании на новые страны и даже континенты, и конечно же – все это возможно только благодаря слаженной команде! Среди личных планов – завершить обучение MBA и больше путешествовать – ведь это расширяет кругозор, дает нам возможность по-новому увидеть вещи и привносить инновационность в решения.