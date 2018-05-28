Бакка Софт: Я люблю, когда надо в короткий срок решить сложную бизнес-задачу

Рынок мобильных приложений – один из самых активно развивающихся в стране. О становлении бизнеса на этом рынке, ценностях, которые позволили молодой компании стать успешной, в интервью CNews рассказал Иван Семчук, генеральный директор «Бакка Софт».

CNews: Все только и говорят о цифровизации бизнеса. В чем суть корпоративной мобильности и насколько сильно она влияет на бизнес-процессы компаний?

Иван Семчук: Цифровизация – это тренд, о котором сегодня говорят все. По большому счету, мы ей занимаемся уже давно, просто несколько лет назад это называлось по-другому. Цифровизация влечет за собой появление новых бизнес-процессов, а автоматизация оптимизирует уже имеющиеся.

Корпоративная мобильность – это яркий пример цифровизации. С одной стороны, мобильность предполагает создание нового интерфейса к уже имеющимся системам, например, к системе электронного документооборота, что дает возможность работать с ней везде, где бы ни находился сотрудник. С другой стороны, дав в руки руководителю мобильный интерфейс, она позволяет полностью перейти на цифру во всех внутренних процессах.

Хороший пример – это система, автоматизирующая работу сервисных инженеров. Благодаря новому мобильному интерфейсу сотрудники могут вообще не появляться в офисе, а получать задания и отчитываться об их выполнении удаленно, с помощью мобильного устройства.

Эффект от внедрения от кейса к кейсу разный, но по опыту могу сказать, что бизнес-процессы становятся результативнее, как минимум, на 30-40%.

CNews: «Бакка Софт» позиционирует себя как первый мобильный интегратор. Что это значит?

Иван Семчук: Наша компания на рынке уже 7 лет, и с момента ее основания мы занимаемся мобильными технологиями. Тогда приложения для мобильных устройств только начинали появляться и были ориентированы, в основном, на B2C-сегмент – игры и другие развлекательные продукты. Приложений для бизнеса, как таковых, практически не существовало.

Одной из первых наших корпоративных разработок стало приложение для руководства «Росэнергоатома». Мы консолидировали все показатели работы атомных станций и заменили отчеты кризисного центра, которые подавались ежесуточно. Приложение изначально создавалось для демонстрации на выставке, но оно так понравилось первому лицу, что он решил использовать его в ежедневной работе. И уже через несколько дней все совещания проводились с использованием нашего решения.

Мы с самого начала ориентировались на энтерпрайз-компании, которые внедряют не одно-два, а, как минимум, десяток мобильных приложений. По ходу решения поставленных задач, у нас возникало множество вопросов. Как сделать это не лоскутно? Как обеспечить поддержку, эксплуатацию, развитие приложений? Как внедрить мобильные решения без ущерба безопасности, без резкого роста стоимости владения? Именно тогда мы стали работать с множеством технологий, начиная от ЕММ- и заканчивая MADP-платформами.

Мы позиционируем себя как интегратор, потому что мы не просто разрабатываем приложения, но и помогаем клиентам понять, как сделать их более технологичными и эффективными. Мы обладаем экспертизой в целом ряде направлений и работаем как с международными, так и с российскими производителями оборудования, платформ и операционных систем. Можем, в том числе, организовать и поставку мобильных устройств. Мы готовы обеспечить полный цикл работ – от разработки концепции мобильности до ее внедрения и полной технической поддержки. И это дает нам возможность предложить клиентам оптимальное решение с учетом его бизнес-задач.

CNews: Существуют ли особенности проектирования корпоративного интерфейса?

Иван Семчук: Когда мы говорим о В2С-приложении, ориентированном на тысячи, а то и миллионы пользователей, основная цель создания интерфейса – быстро продать услугу, сделать путь от клиента до денег максимально коротким.

Когда речь идет об интерфейсе корпоративного приложения, важно понять, какую цель преследует его создание. Если мы говорим о руководителе – то ему нужен понятный и простой интерфейс, чтобы быстро принять решение, и ему достаточно трех кнопок «Да», «Нет», «Может быть» – значит, у него будут эти три кнопки.

Иван Семчук: Давайте быть честными – рынок ИТ перегрет, в том числе и мобильный

Очень важно достичь взаимопонимания с клиентом, потому что зачастую требования к интерфейсу выставляют не те, кто будет им пользоваться. Необходим баланс между желанием, чтобы мобильное приложение несло все возможные функции корпоративной системы, и потребностью сделать его простым, удобным и понятным. Если такой баланс не найден, скорее всего приложением пользоваться не будут.

Мы не боимся спорить с нашими клиентами и аргументированно объяснять. Сделать, как хочет клиент, могут все, а вот объяснить ему, как нужно поступить сегодня, чтобы потом не возникало проблем в использовании завтра, зачастую гораздо сложнее. Но мы работаем именно так.

CNews: Каким компаниям необходимы корпоративные решения?

Иван Семчук: Они нужны всем – и малому, и среднему, и крупному бизнесу. Весь вопрос в том, какие. Влияние конкретного мобильного устройства на работу малого бизнеса зачастую гораздо выше, чем на работу крупной компании. Например, эффективность работы службы доставки, состоящей из пяти курьеров, благодаря использованию мобильных решений может повыситься на 50%. В то же время, малый бизнес готов менять свои бизнес-процессы под системы, и там нет таких жестких требований к информационной безопасности. Поэтому ему проще выбрать готовое решение, наиболее соответствующее его потребностям.

Когда мы говорим об энтерпрайз-сегменте, возникают вопросы интеграции, безопасности и множество других. И здесь готовые решения чаще всего не подходят по самым разным причинам. Например, как проинтегрировать их с десятком уже имеющихся корпоративных систем. И здесь на помощь приходят наши знания, компетенции и опыт. Именно это делает каждый наш проект уникальным. Мы не берем много проектов - в среднем это 25-30 в год, но каждый из них – это ручная сборка.

Еще раз повторюсь, мобильные решения нужны во всех отраслях и компаниям всех масштабов. Просто каждому нужно найти своего поставщика услуг, оптимально подходящего по сочетанию цены и уровня предоставляемого сервиса.

CNews: Как вы оцениваете уровень зрелости заказчиков?

Иван Семчук: Наиболее готовы к внедрению мобильных решений банки и ритейлеры. Они начали заниматься этим раньше всех еще в сегменте B2C, а затем перешли к внедрению корпоративных решений.

Уровень зрелости компаний, которые не имели подобного опыта, существенно ниже. Работу с ними мы начинаем с того, что оцениваем готовность персонала к использованию мобильных решений. А для этого мы выезжаем на предприятие и смотрим, что там происходит. Ведь можно выдать обходчикам на крупном заводе смартфоны, но если они работают в перчатках, пропитанных маслом, или при низких температурах, то просто не смогут ими пользоваться. Руководство компании и офисные работники – да. А для тех, кто в поле, надо искать альтернативные варианты носимых устройств, которые будут реально полезны.

Не менее важно понять, какие информационные системы уже внедрены. Если предприятие использует решение, написанное 20 лет назад, и к нему нет документации, то стоит подумать, сколько будет стоить интеграция и к каким сложностям это может привести. И конечно, мы внимательно изучаем ИТ-стратегию заказчика с тем, чтобы понять, какие цели он перед собой ставит, чего хочет добиться с помощью цифровизации.

В тоже время каждый собственник бизнеса должен понимать, что цифровизация – это отнюдь не панацея. Например, в Индии затраты на нее так и не принесли ожидаемого эффекта. Конкретные кейсы, когда цифровизация «не взлетела», есть и в России. Причины могут быть разные – это и неготовность заказчика, и недостаточность компетенций у подрядчика, и неумение или нежелание последнего отказаться от заведомо провального проекта, объяснить заказчику, что в данный момент ему это не нужно, и предложить альтернативные варианты.

CNews: Трудности в реализации проектов бывают у всех. С какими сталкивались вы?

Иван Семчук: В большинстве случаев трудности связаны не с технологиями, а с коммуникациями и взаимоотношениями. Для нас очень важно понимание и доверие со стороны клиента. Если мы идем в проект, значит мы будет работать на равных. Мы несем свои знания, свои компетенции и свое желание достичь результата, и должны чувствовать, что мы нужны. Отношения на уровне «вот вам ТЗ, идите и делайте» – это не для нас.

Иван Семчук: Когда я увидел презентацию первого iPad, то сразу понял, что мир изменился

CNews: Приходилось ли вам отказываться от проектов потому, что вы понимали, что не сработаетесь с этим заказчиком?

Иван Семчук: Да, были случаи, когда еще на этапе составления технического задания мы понимали, что к нам не прислушиваются, и в результате на выходе получится неудобное, дорогое, неправильное решение. В такой ситуации мы вынуждены были просто написать под диктовку ТЗ – бумага все стерпит – и завершить наше сотрудничество. Когда одна из сторон начинает себя вести не по-партнерски, а это может быть, как заказчик, который требует невыполнимого, так и подрядчик, который просто хочет заработать денег, получается решение, которое не внедряемо и не дает эффекта. Если же отношения выстроены, есть взаимное уважение и доверие, то результат получается в разы лучше, чем при формальном подходе.

CNews: Сколько времени в среднем длится крупный проект?

Иван Семчук: Как правило, через 3-6 месяцев клиент получает готовое решение. Конечно, есть проекты, которые мы делаем годами, но в этом случае речь идет о развитии, создании новых функций и пр.

CNews: Как в вашей компании выстроена система управления проектами?

Иван Семчук: Так как все наши проекты индивидуальные, система управления проектами – это не столько постулат, который обязателен к выполнению, сколько помощь в решении задач. Она базируется на трех китах.

Первый кит – это старт проекта, кикк-офф презентация: совещание, которое должен подготовить ответственный за проект менеджер. На нем обсуждаются цели, задачи, границы проекта, вопросы организационного взаимодействия, технологии, которые мы планируем использовать, наличие компетенций по этим технологиям и так далее. Менеджер должен сформулировать ответы на все эти вопросы, оценить риски и продумать, что сделать для того, чтобы их минимизировать.

Второй кит – это ежедневный и еженедельный контроль состояния проекта. Ежедневно на стендап-совещании все менеджеры кратко сообщают о статусе работ на уровне «все хорошо-все плохо». Раз в неделю проводятся более расширенные совещания, основная задача которых – выявить проблемы и оперативно решить их после совещания.

И третий блок, который во многих компаниях часто выпадает, – это анализ того, что хорошего и плохого было в проекте. Важно делать выводы, которые помогут нам в дальнейшей работе. Именно на этом базируется система управления проектами в компании.

CNews: Сколько сотрудников работает в «Бакка Софт»?

Иван Семчук: Сейчас около шестидесяти.

CNews: Вы ощущаете кадровый голод и как справляетесь с нехваткой специалистов, если она есть?

Иван Семчук: Конечно, все испытывают кадровые проблемы. Давайте быть честными – рынок ИТ перегрет, в том числе и мобильный. Людей с опытом в нужной нам сфере очень мало. В основном на работу приходят вчерашние студенты. И политика компании заключается в том, что для нас важны не столько компетенции человека на текущий момент, сколько его личностные качества, их соответствие ценностям компании. Поэтому с каждым кандидатом проводится минимум три интервью – одно техническое, а два – «за жизнь».

CNews: Каким надо быть для того, чтобы вы решили, что человек вам подходит?

Иван Семчук: Таким, как мы. Речь идет о семи личностных ценностях. Например, таких как порядочность и честность. Честность взаимоотношений внутри команды и честность взаимоотношений с клиентом, возможность выстраивания с ним доверительных отношений. Когда ты честен и открыт, к тебе, скорее всего, будут относиться так же. А когда ты пытаешься кого-то обмануть, ни к чему хорошему в долгосрочной перспективе это не приводит. Или удовлетворенность работой. Мы проводим на работе огромное количество времени, и надо, чтобы человек занимался тем, что ему нравится.

Раз в полгода у нас проводится конкурс «Лучший из лучших», когда коллеги номинируют друг друга на «лучшесть» по каждой нашей ценности. И это очень драйвит всех нас. Поэтому, я уже говорил об этом, для нас важнее не компетенции, а именно личностные качества человека. Любые технические навыки можно получить в процессе обучения или работы. Можно стать хорошим специалистом, но хорошим человеком стать нельзя.

Возвращаясь к тому, как мы решаем кадровые проблемы. Мы работаем с вузами. У нас есть программа стажировки со стипендией для студентов. Даже если человек не придет работать именно к нам, важно формировать рынок правильных и компетентных специалистов в стране. Это наш социальный вклад в развитие ИТ-рынка в целом. Сегодня мы сотрудничаем с двумя крупными вузами в Астрахани, где находится офис компании: Астраханским государственным университетом и Астраханским техническим университетом.

Кроме того, я уже два года читаю курсы по управлению ИТ-компаниями в РАНХиГС в Москве, а мои коллеги – курсы по маркетингу, управлению проектами, взаимоотношениям с клиентами. Это то, что мы хотим нести в массы. Потому что кадровая проблема касается не только разработчиков, но и управленцев ИТ-компаний. Их тоже никто никогда не учил. Если бы я в свое время, учась в университете, прошел такой курс, то, наверное, набил бы гораздо меньше шишек при создании своей компании.

CNews: Сегодня многие ИТ-компании больше ориентируются на зарубежный рынок. И вообще, существует проблема утечки квалифицированных кадров за границу. У вас достаточно успешный бизнес здесь, в России. Не был желания уехать за рубеж?

Иван Семчук: Я пока не нашел для себя другой страны и другого города, где бы я хотел жить, кроме Москвы. Тут важно не путать туризм и эмиграцию. Если говорить о перспективах, то в России их сейчас достаточно. Мы работаем на активно развивающемся рынке, занимаемся очень востребованными технологиями, стараемся быть в курсе новых трендов: интернет вещей, носимые устройства – это интересно, это полезно и это дает реальные преимущества. У нас есть несколько международных проектов, например, несколько лет назад мы сделали приложение для Министерства здравоохранения Грузии. Есть проект для наших партнеров из Великобритании. Также мы открыли компанию в Эстонии, то есть сделали первый шаг в сторону Европы. Но это скорее желание несколько диверсифицироваться. Для нас сейчас более интересен российский рынок. Думаю, работы нам хватит.

CNews: Как лично вы начали заниматься мобильными приложениями?

Иван Семчук: Когда я увидел презентацию первого iPad, то сразу понял, что мир изменился. Он который открыл мобильным технологиям двери в корпоративный сегмент. И на самом деле, первые мобильные приложения, особенно для менеджмента создавались именно под iPad, потому что его экран был существенно больше и удобнее.

Я закончил Московский технический университет связи и информатики, потом работал системным инженером, вырос до руководителя направления. Видя, как людям сложно пользоваться корпоративными системами, я решил открыть свой бизнес и сделать так, чтобы за этой сложностью не терялась реальная эффективность, интеллектуальный труд человека. Мобильные технологии – это то, что может принести реальную пользу. Три кнопки, все просто и понятно! Я смог вдохновить своими идеями нескольких товарищей, так и родилась «Бакка». Мы зарегистрировали компанию в пятницу, 13 мая 2011 года. Кстати, день рождения компании мы празднуем каждую пятницу, 13-го, а не в какой-то конкретный день календаря.

В первый же месяц работы компании мы вышли на безубыточность, но в основном не за счет мобильности, а благодаря смежным направлениям. Мобильная разработка стала полноценным направлением примерно через год, когда у нас появились крупные клиенты, такие как «Уральские авиалинии», Совет Федерации, «Росэнергоатом» и др. Первые полгода мы продвигали, в основном, свое коробочное решение для электронного документооборота. В качестве офиса сняли небольшой флигель, в котором практически не было мебели, и мы работали, сидя на полу. Интернет раздавал модем Yota, а в углу стояла кофе-машина. Но, несмотря на все трудности, мы в верили в то, что делаем. Поэтому все получилось.

CNews: Что вы могли бы посоветовать тем, кто сегодня думает о создании собственного бизнеса?

Иван Семчук: У каждой компании бывают тяжелые времена, когда все плохо, ты всем должен и так далее. Главное пройти через них и сделать правильные выводы. Последние 5 лет мы стабильно входим в десятку рейтинга крупнейших разработчиков мобильных приложений CNews, за последний год выросли примерно на 60-70%. Мы можем быстро нанять еще 100 человек и сделать в три раза больше проектов. Но здесь возникает вопрос качества наших услуг, и поступиться им – значит отказаться от одной из важнейших ценностей нашей компании. Поэтому я выступаю за поступательное развитие.

CNews: Каковы ваши планы на будущее?

Иван Семчук: Мы готовим фундамент для того, чтобы в ближайшие 2-3 года перейти к более высоким темпам роста, чем сейчас. При этом для нас важно сохранить уровень качества и управляемость компании. Уже очень много сделано с точки зрения автоматизации и регламентации нашей работы. Любая компания имеет этапы роста. Управлять десятью сотрудниками надо иначе, чем двадцатью. А когда их число переваливает за 50, компания должна управляться уже на другом уровне, по другим принципам. Поэтому важно проходить эти этапы осознанно, понимая, какие управленческие проблемы могут возникнуть в будущем и как сегодня к ним подготовиться.

CNews: Вы говорили, что у компании есть офис в Астрахани. С чем это связано?

Иван Семчук: Я родом из Астрахани, но учился, живу и работаю в Москве. Астраханский офис появился примерно через год после создания компании. В нем работают разработчики, дизайнеры, тестировщики и бэк-офис. Я очень рад, что могу дать возможность расти и развиваться специалистам в своем родном городе.

CNews: Какой он, ваш главный драйв в проекте?

Иван Семчук: Я люблю проекты с вызовом, когда надо в короткий срок решить сложную бизнес-задачу. Мне сразу хочется бежать и делать. Даже когда клиент сам не очень верит в то, что это возможно. А мы верим и добиваемся своего. У нас есть несколько кейсов, когда клиент говорил: «Ну если вы что-то сделаете к Новому году, будет очень хорошо». А мы делали и запускали в эксплуатацию. У некоторых это вызывает недоумение и непонимание: «Вам же сроки подвинут, что вы убиваетесь?». Два года назад я попал в аварию и неделю работал со сломанной челюстью, потому что не мог бросить проект. Для меня это было очень важно. Только после того, как мы его сдали, я лег в больницу.

Правда, сейчас от проектной деятельности я уже отошел и больше занимаюсь стратегическими вопросами и коучингом стратегической команды. Вообще, я сторонник политики открытых дверей. Двери в мой кабинет очень редко бывают закрыты, только когда в нем проходят какие-то совещания или я разговариваю по телефону.

В нашей компании принято разговаривать на «ты». Любой сотрудник, даже самый младший джуниор, может зайти ко мне и спросить: «Иван, как ты считаешь, как мне лучше поступить?». Для меня это очень важно. Конечно, приходят не все, но в основном потому, что сами для себя решили, что между ними и генеральным директором должна быть дистанция. Также у каждого сотрудника есть мой номер телефона, и он всегда может мне позвонить или написать.

CNews: Создается такое впечатление, что работа значит для вас очень много. Остается ли время на семью?

Иван Семчук: Для меня семья – очень важная составляющая жизни. У меня трое детей. Старшей дочери 14 лет, младшей 4 года, а сыну год. И выходные я стараюсь полностью посвящать им. Мы вместе катаемся на роликах, на скейте. Старшая дочка ходит в театральную студию, и я стараюсь не пропускать ни одного ее выступления.

Средняя катается на беговеле – это такой велосипед без педалей, сейчас это один из популярных видов детского транспорта в Европе, США, Японии. Дети на нем бегают и выполняют различные трюки, например, разгоняются, встают на сиденье и делают «ласточку». В России есть ребята, которые организовывают гонки на беговелах для детей от года до-6 лет. Мы решили сделать для них мобильное приложение, с помощью которого родители смогут узнать, где и когда будут проходить соревнования, записаться на них, оплатить гонку, посмотреть статистику выступления своего ребенка и прочее. А организаторы соревнований сформировать списки участников, организовать забеги, определить победителей и многое другое. На это уходит много времни и сил, поэтому количество детей, которые могут принять участие в гонках ограничено. Приложение будет бесплатно распространяться через AppStore и Google Play и позволит ускорить все организационные вопросы, и дать возможность большему количеству детей принять участие в соревнованиях. Ранее детское физическое развитие – это очень круто и важно для будущего.

Так что я пытаюсь балансировать между компанией и семьей, уделять внимание всем. Я считаю себя счастливым человеком: и моя семья, и то, чем я занимаюсь, приносят мне удовольствие.

CNews: Вы гордитесь своей компанией?

Иван Семчук: Скорее, командой, людьми. Именно люди, объединенные едиными ценностями и целями, и есть компания.