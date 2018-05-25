Lenovo: Средний и малый бизнес ориентируется на мобильные решения

О том, какие новые возможности получат предприятия малого и среднего бизнеса благодаря новой линейке продукции Lenovo на платформе Windows 10, рассказал Александр Катаев, генеральный менеджер Lenovo в России.

CNews: Какова доля СМБ-заказчиков в числе ваших клиентов? Как она изменилась за последние годы?

Александр Катаев: В первую очередь хочется отметить, что весь прошлый год прошел для компании Lenovo под знаком СМБ. Компания активно развивала этот сегмент и инвестировала значительные средства в его развитие в России. Мы вывели на отечественный рынок много новых продуктов, предназначенных для СМБ сегмента, и как результат мы получили рост за 2017 год +30%. Продажи такого продукта как ThinkPad увеличились в два раза.

CNews: В чем, на ваш взгляд, ключевые отличия потребностей СМБ от потребностей государственных или энтерпрайз-заказчиков, с одной стороны, и от потребностей частных пользователей, с другой?

Александр Катаев: Если говорить про ключевые отличия потребностей СМБ от потребностей госзаказчиков или крупных корпораций, то в сегменте среднего и малого бизнеса значительную долю занимают мобильные решения. Мы видим большой спрос со стороны СМБ заказчиков именно на ноутбуки. Обусловлено это тем, что компании в этом сегменте в первую очередь озабочены затратами, стоимостью бизнеса, и в том числе это сказывается и на рабочих местах сотрудников. По данным аналитических агентств, с 2010 года рабочее пространство сотрудников уменьшилось на 30%. И, как результат, это сказалось и на оборудовании для рабочих мест. Все больше и больше растет спрос именно на мобильные решения – на ноутбуки и неттопы.

Александр Катаев, генеральный менеджер Lenovo в России

CNews: Каких устройств представители среднего и малого бизнеса ждут от вашей компании как от вендора?

Александр Катаев: Компаниям малого и среднего бизнеса необходим надежный продукт, такой как ноутбуки серии ThinkPad. Они не готовы ждать заказ два месяца – им важно получить продукт здесь и сейчас. Компания Lenovo отметила это для себя в своем портфолио для СМБ сегмента.

CNews: Какие новые устройства вы вывели на рынок в 2017 году?

Александр Катаев: В 2017 году мы вывели на рынок очень много новых продуктов в категории ноутбуки и неттопы. В конце 2017 года мы представили новый доступный по цене коммерческий ноутбук Lenovo V330 – это надежный офисный трудяга, обладающий большинством технологических фишек, востребованных в офисной работе: поддержка процессоров 8 поколения, возможность устанавливать дополнительный аккумулятор, сканер отпечатка пальцев, шторка приватности на камере и до 4 USB портов.

Если говорить про десктопы, хоть их и меньше в СМБ сегменте, тем не менее есть спрос на неттопы. В прошлом году мы расширили продуктовое предложение в этой линейке - всем известный бренд Tiny с поддержкой внешней видеокарты и с возможностью подключения более 6 независимых мониторов. В этом же корпусе появилась графическая станция P320 с поддержкой профессиональной видеокарты Quadro P600.

CNews: Все ваши устройства работают на платформе Windows 10. В чем, на ваш взгляд, принципиальное отличие новой операционной системы Windows 10 от предыдущей версии?

Александр Катаев: Хочется отметить, что новая операционная система Windows 10 стала более надежна и безопасна. Также она поддерживает новые технологии, такие как AR/VR.

CNews: Какие новые возможности получат предприятия СМБ в этой связи?

Александр Катаев: Новые технологии расширяют возможности различных индустрий, позволяют компаниям расширять свой бизнес. Например, теперь применять AR/VR смогут частные школы, дизайнеры, архитектурные бюро и другие организации.

CNews: Какие новые модели и сервисы, ориентированные на малый и средний бизнес, появятся в текущем году?

Александр Катаев: Уже в первом квартале 2018 года вся линейка ноутбуков ThinkPad перешла на новую платформу Caby Lake, которая поддерживает 4-х ядерные процессоры 8 поколения. Также мы планируем активно продвигать технологию Intel Optain, которая обеспечит бескомпромиссное быстродействие систем накопителей с большой емкостью, ускоряя и упрощая работу на компьютере.