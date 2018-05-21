Как разработать удобное мобильное приложение для сотрудников

Мы все чаще и чаще слышим фразу «цифровая трансформация бизнеса». Компании активно внедряют цифровые технологии в свои бизнес процессы, стараясь добиться максимальной автоматизации и сокращения временных затрат исполнения сотрудниками своих задач. И это правильно – конкуренты не дремлют и нужно быть, как минимум в общем ритме, а лучше – обгонять. Но есть одно «но».

Чаще всего, в технических заданиях на разработку мобильного B2E (business to employees) приложения, перечисляется необходимый функционал, пожелания по оформлению и, как правило, там всегда есть пункт, где заказчик просит, чтобы приложение было красивым и удобным. Но этого недостаточно. Чтобы решение было заточено под конкретные бизнес-задачи – технического задания мало. Нужно наладить взаимодействие между заказчиком и разработчиком приложения. Как бы странно это не звучало, но вовлеченный заказчик – это уже половина успеха.

Приложение может быть очень красивым и содержать огромное количество функций. Может работать в офлайн-режиме и отслеживать местонахождение пользователя – возможности решения ограничиваются только фантазией заказчика и мастерством архитектора и разработчиков. Но, несмотря на все это, приложение может не решать поставленных перед ним задач, просто потому что сотрудники не могут в нем разобраться.

Что делает приложение удобным и понятным

UX (User Experience) – дословно «опыт пользователя», который помогает ему легко и быстро работать с приложением или сайтом. Критическим показателем качества UX-дизайна является достижение пользователем его цели – легко ему это удалось или вызвало трудности.

UX дизайн базируется на поведенческих факторах и уже имеющемся пользовательском опыте, который оказывает прямое влияние на разработку программ. Это применимо для любых приложений – будь то B2C или бизнес-решения – ведь пользователями и тех и тех продуктов будут люди, имеющие свои индивидуальные особенности и желания. И очень важно, чтобы они не испытывали трудностей в работе с системой.

При разработке любого мобильного приложения необходимо учитывать 5 уровней пользовательского опыта.

Первый – стратегия. По сути, это перечень всех ожиданий пользователя. На этом уровне задаются вопросы: кто будет пользоваться, какая целевая аудитория, как будут пользоваться, с какой целью и т.д).

Второй – набор возможностей. Здесь мы даем ответы на вопросы предыдущего уровня, которые станут перечнем функциональных возможностей.

Третий – структура. На этом уровне определяется структура приложения, взаимное расположение страниц и экранов и других элементов интерфейса.

Четвертый – компоновка. Здесь решается вопрос о структуре и навигации внутри каждой конкретной страницы, в соответствии с правилами юзабилити и пользовательскими сценариями.

И, пятый – поверхность. Уровень, на котором определяется внешний вид интерфейса – набор текста, картинок, ссылок и т.д.

Уровни пользовательского опыта

Пользовательский сценарий описывает, как пользователь может взаимодействовать с системой для достижения своей цели. Сценарии помогают анализировать пользовательский опыт, что необходимо для того, чтобы ваш интерфейс вписывался в привычные паттерны поведения людей и позволял пользователям достигать цели, проделав минимальное количество шагов и затратив как можно меньше времени.

Существует алгоритм создания пользовательского сценария. Сначала описываются пользовательские истории – личный опыт отдельных людей. Это сбор сырой информации, куда входит все, что гипотетически может помочь пользователю в работе с приложением: тексты, фото, видео, кнопки, схемы и т.д. Причем каждая история может нести специфический опыт. Например: «…Бухгалтер Нина Петровна хотела отправить отчет в систему мобильного электронного документооборота, но не смогла найти нужную кнопку…».

Далее разрабатывается концептуальный сценарий. Это обобщение личного опыта пользователей с похожим поведением. Создается обобщенный абстрактный сценарий для каждой такой группы. На этом этапе прописываются технические особенности реализации. Например: «…пользователь при ошибке заполнения формы не видит кнопку «назад», после чего каждый раз закрывает приложение и начинает сначала...».

Пример концептуального дизайна

Далее в концептуальном сценарии описываются функциональные возможности интерфейса. Следом идут конкретные сценарии, где гораздо меньше абстракции. По каждой группе пользователей выделяется отдельный персонаж и вырисовывается его путь достижения цели. Это варианты использования (use case), т.е. пошаговое описание взаимодействия пользователей и системы (включая альтернативные варианты и исключение вариантов прерывания сценариев). И только после всего этого начинается этап прототипирования/дизайна.

Стратегически важные решения по UXD (User Experience Design) принимаются на начальном этапе – еще до определения функциональных возможностей будущего приложения нужно составить портреты пользователей, причем сделать это для каждой категории. Важно понять кто он – менеджер-миллениал, который вероятнее всего не будет испытывать трудностей с тем, чтобы проскроллить до нужного пункта, или представитель более старшего поколения, которому, к примеру, необходим чуть более крупный размер текста. Когда картина ясна, гораздо легче использовать инклюзивный подход в дизайне, который учитывает индивидуальные особенности людей и создает для них равные условия работы.

Особенности разработки корпоративных мобильных приложений

Мобильное приложение для бизнеса – это история про сотрудничество. Нужно проводить фокус группы или хотя бы коридорные исследования с представителями заказчика, которые позволят понять, какой вариант дизайна будет максимально понятным.

Важно вести диалог с теми людьми, которые будут пользоваться продуктом – давать рекомендации, задавать неудобные вопросы и иногда спорить. Это не блажь и не пустая трата времени – такой подход поможет сделать по-настоящему полезное и эффективное решение.

Строить B2E приложение с помощью UXD – это прямой показатель заинтересованности бизнеса в собственном развитии.

Очень хорошо, когда заказчик вовлечен в процесс создания мобильного решения. В таком случае можно проводить серьезную аналитическую работу, исследования и тестирования. На выходе получается отличный продукт, который существенно помогает сотрудникам в работе.

Бизнес приложение – это не отполированный интерфейс, которым приятно хвастаться перед партнерами. Это здоровая и устойчивая экосистема, которая помогает решать конкретные задачи. Дизайн должен быть оправдан именно с точки зрения бизнеса – вместо того, чтобы неделю разбираться в сложной логике переходов от экрана к экрану, сотрудник может потратить это время на решение рабочей задачи.

Елена Бардина, Виктория Кошкина