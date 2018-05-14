Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2018 г.

На федеральном уровне внесены изменения в закон «О связи», установлены правила хранения операторами связи текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей, утверждено Положение о государственной информационной системе для автоматизации надзорной деятельности. На региональном уровне основные изменения коснулись ряда законов о региональных ГИС, корректировке подверглись законодательные акты, касающиеся региональных государственных программ «Информационное общество».

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 102-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Закреплены особенности исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении сведений, распространенных в Интернете, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юрлица. Постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к таким сведениям является основанием для включения в реестр запрещенных сайтов. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 70-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 24 Федерального закона «О связи»

Скорректирован Закон о связи. Указаны случаи, в которых разрешение на судовую радиостанцию прекращается во внесудебном порядке. Это подача соответствующего заявления лицом, эксплуатирующим судно, которому было выдано разрешение на радиостанцию; утрата судном права плавания под Государственным флагом РФ; истечение срока действия разрешения, если он не был продлен.

Предусмотрено, что при наличии в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной информации, повлиявшей на принятие решения о выдаче разрешения, Роскомнадзор вправе обратиться в суд с требованием о прекращении действия разрешения. Для решений о выделении полос радиочастот и решений о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов, по которым не установлен срок действия, прописан предельный срок действия до 31.12.2019.

Распоряжение Президента РФ от 3 апреля 2018 г. N 70-рп «О внесении изменений в распоряжение Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. N 528-рп «Об обязательной рассылке Собрания законодательства Российской Федерации, Бюллетеня международных договоров и информационного бюллетеня «Президентский контроль»

Отменена обязательная рассылка информационного бюллетеня «Президентский контроль». Таким образом, утверждаются перечни обязательной рассылки Собрания законодательства Российской Федерации и Бюллетеня международных договоров. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 г.

Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2018 г. N 482 «О государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности»

Утверждено Положение о государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности». Данный ресурс обеспечивает автоматизацию таких процессов, как применение риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля (надзора), проведение проверочных мероприятий, оценка их результативности и эффективности, информационное взаимодействие.

В числе функций ГИС – ведение реестра должностных лиц контрольно-надзорных органов, направление запросов и получение сведений о проверяемом лице в рамках межведомственного взаимодействия, планирование мероприятий по контролю (надзору), проверка контролируемых параметров быстродействия. Доступ к госинформсистеме предоставляется через единую систему идентификации и аутентификации.

Оператором ГИС назначена Минкомсвязь России. Закреплены его полномочия.

Прописаны требования к техническим и программным средствам ГИС. До 1 мая 2018 г. госинформсистема должна быть запущена в опытном режиме, а до 1 октября 2018 г. - введена в эксплуатацию.

Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. N 447 «Об утверждении Правил взаимодействия иных информационных систем, предназначенных для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг, с информационными системами в сфере здравоохранения и медицинскими организациями»

Прописаны требования к взаимодействию с информационными системами в сфере здравоохранения и медорганизациями иных информационных систем, предназначенных для сбора, хранения, обработки и предоставления информации о деятельности медорганизаций и оказываемых ими услугах. Речь идет о сервисах записи на прием к врачу, информационных системах оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий, сервисах доступа медработников к профессиональной медицинской информации и др.

Определяется, при выполнении каких функций иные ИС могут взаимодействовать с ИС в сфере здравоохранения. Установлены требования к программно-техническим и лингвистическим средствам иных ИС. Прописаны условия и порядок их подключения к единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения и информационным системам в сфере здравоохранения.

Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. N 446 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения в 2018 году медицинских информационных систем, соответствующих устанавливаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь»

В 2018 г. из резервного фонда Правительства РФ регионам решено направить межбюджетные трансферты на внедрение медицинских информсистем в государственных и муниципальных организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Прописан порядок предоставления и распределения указанных средств. В частности, для получения трансфертов уровень бюджетной обеспеченности субъекта Федерации должен быть менее 1,2.

Предусматриваются внедрение в медорганизациях расписаний приема врачей в электронном виде, обеспечение возможности дистанционной записи граждан на прием к врачу с использованием единого портала госуслуг, ведение электронных медицинских карт пациентов, обмен медицинской документацией в электронной форме между медорганизациями.

Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. N 445 «Об утверждении Правил хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи»

С 1 июля 2018 г. операторы связи будут обязаны хранить сообщения пользователей услугами связи. Речь идет о голосовой информации, изображениях, звуках, видео- и иных сообщениях. Утверждены правила хранения данной информации.

Так, переговоры и текстовые сообщения абонентов междугородной, международной, внутризоновой и местной телефонной связи, подвижной, радиотелефонной и спутниковой радиосвязи и т.д. должны храниться на протяжении 6 мес. Переписка в соцсетях и мессенджерах, вложенные файлы и другой пользовательский контент (телематические услуги/услуги по передаче данных) должны храниться с 1 октября 2018 г. в полном объеме емкостью, равной объему сообщений электросвязи, отправленных и полученных пользователями соответствующего оператора за 30 суток, предшествующих дате ввода в эксплуатацию систем хранения информации. Емкость последних увеличивается ежегодно на 15% в течение 5 лет с даты ввода их в эксплуатацию.

Сведения хранятся на территории России. Серверы для хранения должны принадлежать операторам, но по согласованию с ФСБ России может быть сделано исключение. Операторы обязаны защищать хранящуюся у них информацию, не допуская несанкционированного доступа к ней. Постановление вступает в силу с 1 июля 2018 г.

Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2018 г. N 428 «О порядке передачи финансовой информации и страновых отчетов компетентным органам иностранных государств (территорий) и получения финансовой информации и страновых отчетов Федеральной налоговой службой, а также требования к защите передаваемой информации»

В целях реализации международного автоматического обмена информацией о финансовых счетах и документацией по международным группам компаний установлен порядок передачи и получения финансовой информации и страновых отчетов между ФНС России и компетентными органами иностранных государств (территорий). В нем определяются сроки, процедуры и форматы передачи и получения указанной информации, требования к ее защите.

Посредством автоматического обмена финансовой информацией и страновыми отчетами налоговые органы России получат доступ к банковской и налоговой информации российских налогоплательщиков за рубежом. Постановление вступает в силу через месяц со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. N 403 «Об утверждении Правил организации и проведения технологических конкурсов в целях реализации Национальной технологической инициативы и Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на организацию и проведение технологических конкурсов в целях реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменения в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению»

Установлены правила организации, проведения и субсидирования технологических конкурсов в целях реализации Национальной технологической инициативы (НТИ). В конкурсе побеждает участник, чья разработка позволяет преодолеть технологический барьер и наилучшим образом решает задачу, определенную конкурсным заданием.

Функциями оператора конкурса наделена Российская венчурная компания. Призовой фонд формируется за счет имущественных взносов Компании в учрежденный ею Фонд поддержки проектов НТИ из средств субсидии.

Распоряжение Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. N 659-р

Решено выделить из резервного фонда Правительства РФ p2 млрд на предоставление 75 регионам трансфертов для внедрения медицинских информационных систем в государственных и муниципальных организациях системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Цель – обеспечить ведение медицинской документации в электронном виде, а также интеграцию с Единой ГИС в сфере здравоохранения для реализации электронных услуг в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг. Для этого в медицинских организациях необходимо внедрить информационные системы, с помощью которых будет обеспечен полный переход на электронные медицинские документы, в т. ч. ведение электронных медицинских карт пациентов, а также подключить их к ГИС в сфере здравоохранения регионов и к Единой ГИС в сфере здравоохранения.

Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. N 444 «О внесении изменений в Правила формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Усовершенствованы правила формирования и ведения каталога товаров, работ, услуг в ЕИС в сфере закупок. Урегулирован порядок формирования позиций каталога посредством информационного взаимодействия ЕИС с иными информационными системами. Уточнен порядок указания в описании товара (работы, услуги) единиц измерения.

Распоряжение Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. N 576-р

Разработан план мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации «дорожной карты» Национальной технологической инициативы по направлению «Аэронет». Он расчитан до 2035 г. Мероприятия в основном касаются беспилотных авиационных систем. Определены ожидаемые результаты, сроки реализации и исполнители мероприятий.

Региональное законодательство

Приказ департамента информатизации и связи Ярославской области от 13 апреля 2018 г. N 128 «О внесении изменений в приказ департамента информатизации и связи Ярославской области от 06.03.2018 N 113»

Общая потребность в финансовых ресурсах Ведомственной целевой программы по обеспечению функционирования многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 г. составляет p604 682,908 тыс. Ранее финансирование было установлено в размере p589 682,908 тыс. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры от 20 апреля 2018 г. N 117-п «Об обеспечении подачи заявлений о государственном кадастровом учете и заявлений на государственную регистрацию прав исключительно в электронном виде»

Закреплена обязанность органов исполнительной власти автономного округа по подаче заявлений о государственном кадастровом учете и заявлений на государственную регистрацию прав в электронном виде, установив целевое значение на 31 декабря 2019 г. не менее 80 % от общего количества поданных заявлений и не менее 100 % к 1 января 2021 г.

Закон Свердловской области от 4 апреля 2018 г. N 42-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственных информационных системах Свердловской области»

Поправки к закону подготовлены в целях совершенствования отдельных положений, регулирующих порядок создания и эксплуатации государственных инфосистем (ГИС) Свердловской области. В частности, предусмотрено, что основной уполномоченный исполнительный орган госвласти области в сфере создания и эксплуатации ГИС согласовывает технические требования не только к ведомственным ГИС, но и к межведомственным ГИС области. Полномочие по созданию координационных и совещательных органов в сфере создания и эксплуатации ГИС Свердловской области относится к компетенции областного правительства, а порядок создания и эксплуатации ГИС губернатора, правительства Свердловской области, администрации губернатора, областных и территориальных исполнительных органов госвласти области определяется региональным правительством в соответствии с федеральным законодательством.

Закон также определяет, что техническое сопровождение создания и эксплуатации ГИС Свердловской области осуществляется специализированным государственным учреждением в сфере информационных технологий и связи в пределах его компетенции. В реестр ГИС Свердловской области кроме информации о ГИС областных и территориальных исполнительных органов госвласти также включается информация о ГИС, эксплуатируемых Законодательным Собранием, губернатором, правительством региона, иными государственными органами области. Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Закон Республики Коми от 3 апреля 2018 г. N 26-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О государственных информационных системах Республики Коми»

Из перечня государственных информационных систем Республики Коми исключены иные информационные системы, созданные в рамках государственных заданий или государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд за счет средств республиканского бюджета Республики Коми. Органы государственной власти Республики Коми, государственные органы Республики Коми для организации информационного взаимодействия в определяемых ими порядке и условиях предоставляют доступ к государственным информационным системам Республики Коми органам местного самоуправления в Республике Коми, юридическим лицам, участвующим в правоотношениях по формированию и использованию государственных информационных систем Республики Коми, государственных информационных ресурсов Республики Коми. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Губернатора Ставропольского края от 10 апреля 2018 г. N 118 «О государственной информационной системе в области государственной гражданской службы Ставропольского края»

На базе государственной информационной системы Ставропольского края «Кадры государственной и муниципальной службы» создана государственная информационная система в области государственной гражданской службы края. Управлению кадров, государственной, муниципальной службы и наград аппарата Правительства и министерству энергетики, промышленности и связи края в срок до 31 декабря 2018 года необходимо обеспечить организацию доработки ГИС СК «Кадры государственной и муниципальной службы» в целях ее совместимости с федеральной государственной информационной системой в области государственной службы и соответствия унифицированным требованиям. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства Новгородской области от 13 апреля 2018 г. N 140 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Новгородской области»

Органом исполнительной власти Новгородской области, осуществляющим координацию мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Новгородской области, определена Администрация Губернатора Новгородской области. Установлены требования к содержанию плана информатизации органа исполнительной власти Новгородской области; порядок разработки и утверждения плана информатизации; требования к содержанию отчета о выполнении плана информатизации; требования к содержанию сводного отчета о выполнении планов информатизации.

Постановление Администрации Приморского края от 11 апреля 2018 г. N 158-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 г. N 385-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013-2020 гг.»

Так же претерпел изменение Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Увеличено количество условий для получения субсидий. Теперь для получения субсидии муниципальному образованию необходимо иметь достижения муниципальными образованиями целевых показателей результативности предоставления субсидии: в двух из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в течение трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии); в одном из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в течение двух из трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии).

Постановление Администрации Курской области от 9 апреля 2018 г. N 299-па «Об утверждении Порядка функционирования и использования региональной информационной системы в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области «Торги Курской области»

Региональная информационная система «Торги Курской области» интегрирована с единой информационной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и обеспечивает передачу и размещение в ЕИС информации и документов, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ. Функционирование РИС «Торги Курской области» осуществляется в соответствии с регламентом путем формирования, размещения, обработки, хранения и предоставления информации, предусмотренной Федеральным законом N 44-ФЗ и принятыми в соответствии с ним правовыми актами. РИС «Торги Курской области» обеспечивает хранение размещаемой в ней информации в течение 10 лет. Вместе с этим, Порядок функционирования и использования РИС «Торги Курской области», утвержденный постановлением Губернатора Курской области от 27 марта 2018 г. N 85-пг, признан утратившим силу с 9 апреля 2018 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 16 апреля 2018 г. N 369 «О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество (2014–2020 гг.)»

Уточнены объемы финансирования государственной программы «Информационное общество». Общий объем финансирования программных мероприятий составит p8872707,88 тыс. Скорректирован перечень соисполнителей государственной программы. Уточнен прогноз сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр» по государственной программе.

Постановление Правительства Республики Коми от 9 апреля 2018 г. N 186 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. N 423 «О Государственной программе Республики Коми «Информационное общество»

Изменениями уточнен общий объем финансирования программы «Информационное общество» с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми, который составляет p8 428 887,0 тыс.

Скорректирован объем финансирования некоторых мероприятий подпрограмм, в частности, на совершенствование инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде; на внедрение, развитие, сопровождение и лицензионную поддержку информационных систем в государственном секторе экономики Республики Коми; на внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; на обеспечение функционирования и развитие телекоммуникационной инфраструктуры государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений; на обеспечение соответствия вычислительных мощностей и технических элементов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры текущим потребностям государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений; на проведение аттестации объектов информатизации в государственных информационных системах по требованиям безопасности информации, сопровождение систем защиты информации в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях и др. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 10 апреля 2018 г. N 4 «Об утверждении Положения об эксплуатации информационной системы «Формирование комфортной городской среды» в Ростовской области»

Принято решение о создании информационной системы «Формирование комфортной городской среды» – ресурса, в котором будет аккумулирована информация о дворовых и общественных территориях (с учетом их физического состояния), объектах недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участках, уровне благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. Цель – информационное обеспечение региональных и муниципальных программ Ростовской области по формированию современной городской среды, оценка состояния сферы благоустройства в муниципальных образованиях, определение перечня территорий, нуждающихся в благоустройстве.

Сбор данных будет осуществляться при проведении инвентаризации названных территорий. Система будет иметь две версии: мобильное приложение для обхода дворовых территорий и веб-приложение для обработки и визуализации сведений. Оператором системы определено областное министерство жилищно-коммунального хозяйства. У нее будет два типа абонентов – поставщики и пользователи информации. Прописаны права, обязанности, ответственность оператора и абонентов, порядок наполнения и использования системы.

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 2 апреля 2018 г. N 150 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области и представлении этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»

В целях противодействия коррупции государственные гражданские служащие должны размещать сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области, а также в СМИ для опубликования. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Решение Совета депутатов г. Мурманска от 2 апреля 2018 г. N 45-800 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании город Мурманск, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Совета депутатов города Мурманска и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»

На официальном сайте размещаются и предоставляются для опубликования сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Прежде всего это перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать иные сведения о доходах лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности указанным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность; данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.