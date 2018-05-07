Безопасный и умный город должны объединиться

К 2020 году на всей территории России должен быть внедрен программно-аппаратный комплекс «Безопасный город», но до сих пор к реализации проекта приступили немногие. Лишь только 10 регионов согласовали ТЗ и запустили соответствующие работы. Кроме того, определенные вопросы вызывает нескоординированность планов по реализации проектов в направлении так называемого «умного города», и уже намеченных задач по «Безопасному городу». Вашему вниманию предлагается обзор дискуссии по этой тематике, состоявшейся на конференции «Цифровой и безопасный регион» в рамках Петербургского цифрового форума.

В 2020 г. согласно концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на всей территории России должна функционировать инфраструктура безопасного города. Это комплекс организационных и технических мер, создающих условия для предотвращения правонарушений, техногенных и экологических происшествий, а также совершенствования экстренных и оперативных мер реагирования в чрезвычайных ситуациях. Начало созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК БГ) было положено в 2015 г. Тогда были запущены работы в пилотных регионах, началась разработка регламентов межведомственного взаимодействия, формирование целевых показателей и т.д.

Однако за два года до окончания сроков реализации концепции, по свидетельству представителей межведомственной комиссии по внедрению и развитию систем АПК БГ, занимающейся координацией проекта на федеральном уровне, только 10 субъектам РФ удалось согласовать технические задания на проведение полного комплекса работ и запустить соответствующие конкурсные процедуры. Подобное положение дел вызывает опасение, что указанные в концепции сроки будут соблюдены. Кроме того, на первый план в ближайшее время выходит вопрос обеспечения безопасности в городах России, принимающих Чемпионат мира по футболу.

С чем связаны задержки в продвижении работ, какой положительный опыт накопила страна за несколько прошедших лет и как регионам предстоит решать все новые и новые задачи по созданию умного города, специалисты и представители органов власти из всех регионов страны обсудили на конференции «Цифровой и безопасный регион» в рамках Петербургского цифрового форума.

Безопасность и окупаемость надо сочетать

Интересную статистику привел вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов. По результатам опроса горожан, проблема обеспечения безопасности в числе их приоритетов заняла 5 место, первые 4 позиции петербуржцы отдали качественным городским сервисам и комфортной среде. «Безопасный город» – одна из немногих общефедеральных платформ, которая спроектирована по принципу единого информационно-технологического пространства. Сравниться с ней может, разве что, площадка электронного правительства. Таким образом, АПК БГ с момента своего старта в 2015 г. должен был стать серьезным шагом к построению «умного города». В концепции БГ заложены принципы единого архитектурного подхода, интеграции множества ведомств и служб, возможность обмена данными, интеллектуальная аналитика. К сожалению, темпы реализации этого проекта, по мнению курирующего его МЧС, остаются невысокими. Регионы сталкиваются со всеми теми же проблемами, которые уже несколько лет решают органы власти, отечественные и иностранные коммерческие компании.

Наиболее короткий путь к построению умного города - использовать наработки концепции АПК БГ

Заместитель председателя правительства РФ, председатель межведомственной комиссии по внедрению и развитию систем АПК БГ Дмитрий Рогозин одним из приоритетов развития комплекса на ближайшее время назвал объединение элементов безопасного города, систем экстренного реагирования «Эра-ГЛОНАСС» и «112» в единый контур. Учитывая современные тренды и техническую целесообразность – идея абсолютно логичная. Рогозин поддержал мнение о том, что наиболее короткий путь к построению «умного города» – это использовать наработки концепции АПК БГ.

Схожую позицию высказала генеральный конструктор АПК БГ Оксана Якимюк, подчеркнув, что систему фотовидеофиксации необходимо делать «с умом», ведь пока именно этот сегмент позволяет хоть как-то монетизировать расходы на весь комплекс и зарабатывать средства на его развитие. Однако в некоторых случаях, по словам генерального конструктора, средства на систему затрачены, системы фиксации установлены на наиболее значимых участках дорог, но действенного экономического результата это не приносит. Некоторым регионам удается собирать больше средств, чем их соседям, при схожих условиях и дорожном трафике. По мнению представителей регионов, основной задачей системы является не собираемость средств, а снижение показателя смертности на дорогах. Однако, по мнению Оксаны Якимюк, снижению смертности (а это один из важнейших показателей) способствует не только размещение средств фото- и видеофиксации, но и другие меры. В качестве примера она привела опыт Сыктывкара, где мэром было принято решение поставить перед перекрестком отбойники и отодвинуть на три метра стоп-линии. В результате смертность на перекрестках в городе упала до нулевой отметки. «Поэтому безопасность и окупаемость надо сочетать», – заключила она.

От безопасного к умному городу

По мнению большинства экспертов, проекты безопасного города должны быть увязаны с решениями для умного города. Заместитель министра МЧС РФ Александр Чуприян считает, что в рамках реализации концепции построения БГ, уже были применены составляющие умного города. Это мониторинг тепло- и энергосетей, экологической обстановки. В городах проводилась инвентаризация информационных систем, на которые, как известно, уже потрачены колоссальные средства и которые по большей части функционируют разрознено. «Задача АПК БГ интегрировать разобщенные системы, подвести под них общий знаменатель. На деле это будет означать оптимизацию расходов субъектов, – говорит Александр Чуприян. – Говоря об умном городе, мы не должны предполагать что-то параллельное уже проделанной работе. Наша главная задача – не запутать тех, кто работает на местах. Там должны понимать правила, установленные центром. Если мы строим новое направление – умный город, должен появиться федеральный координатор, аналогично тому, как у БГ есть координатор МЧС. И мы не должны ходить одновременно с одними и теми же вопросами за финансированием в Минфин. Мы уже это проходили, когда в городах на одном и том же рубеже размещена одна камера для нужд МВД, другая для Минтранса, третья для ФСБ. Может лучше поставить одну опору и одну умную цифровую камеру для всех?»

Александр Чуприян, заместитель министра МЧС РФ: Главная задача – не запутать тех, кто работает на местах, там должны понимать правила, установленные центром

Свое видение высказал также директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелеком» Алексей Нестеров. «Умный город – это, прежде всего, организационная составляющая, – считает эксперт. – К примеру, Санкт-Петербург получает сейчас услугу фотовидеофиксации по сервисной модели. А еще 10 лет назад ее не существовало, потому что сложно было прогнозировать затраты. Сейчас это удобно и городу, и провайдеру. У нас уже есть так называемые точки модернизации. Это те места, где обеспечены каналы связи, подведены прочие коммуникации, включая электричество. Дальше эти точки видеонаблюдения можно дополнять функциональностью распознавания лиц, видеоаналитикой. Датчики безопасности могут развивать тему экологического мониторинга. Тут не только монетизация, но и экономия».

О разработанном Санкт-Петербургским НИУ информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) совместно с Комитетом по информатизации и связи проекте концепции смарт-сити рассказала заместитель председателя Комитета информатизации и связи Санкт-Петербурга Ольга Решетова. В настоящее время для ее продвижения создан проектный офис, документ проходит общественное обсуждение. «Основной задачей при переходе к умному городу является формирование цифровой платформы по обработке данных. Такой платформы, которая станет базовой для предоставления сервисов бизнесу и гражданам», – говорит она.

Город на Неве одним из первых объединил транспортный сегмент с АПК БГ. В рамках этой задачи было разработано 56 сценариев реагирования, которые интегрированы с центрами кризисных ситуаций. Город получил автоматизированную систему управления дорожным движением с динамическими и статическими транспортными моделями. В дальнейшем к ней можно подключать мобильные сервисы, инструменты интеллектуальной аналитики.

Как отечественные производители обрушили цены

Говоря об умном городе, нельзя не упомянуть проект дорожной карты по направлению «Умный город» программы «Цифровая экономика РФ», подготовленный Минстроем России, который пока рассматривается как отдельный документ с собственным набором мероприятий и показателей. В связи с этим участники дискуссии обсудили, чем новый проект отличается от того, который уже развивается в рамках концепции АПК БГ.

Александр Говорунов, вице-губернатор Петербурга: Вопрос безопасности для петербуржцев оказался на 5 месте по значимости, приоритет горожане отдают качественным городским сервисам и комфортной среде

Обсуждая перспективы импортозамещения, эксперты отметили, что отечественные решения в области БГ появляются, но пока их не так много, как хотелось бы, и иногда они дороже импортных аналогов. Также существуют проблемы с аппаратным обеспечением и выбором софта для обработки больших данных.

Свою точку зрения по этому поводу высказали представители российских компаний. «Наша корпорация разрабатывает оборудование, которое базируется на лучших иностранных практиках, мы инвестировали значительные средства в качество, – говорит Дарья Кудрявченко, советник президента Национальной компьютерной корпорации (НКК). – Если говорить о цене, то у нас пока нет таких масштабов рынка, как у иностранных вендоров, но мы стараемся оптимизировать цену на наши продукты». Константин Солодухин, генеральный директор Национального центра информатизации (НЦИ) госкорпорации «Ростех» уверен, что проекты в области безопасных городов стали стимулом для развития отечественных производителей. В качестве примера он привел предприятие по производству систем хранения данных большой емкости, созданное «Ростехом» совместно с НКК. Когда эти решения только появилась на рынке, импортные аналоги стоили от ₽30тыс. до ₽80 тыс. за террабайт. Российский производитель объявил цену ₽18 500 за террабайт. Затем цена сократилась до ₽10 тыс. за террабайт. Мировые бренды, чтобы не оказаться неконкурентоспособными, были вынуждены снижать цену до этой цифры.

Проблемы интеграции и видеоаналитика

Есть мнение, что качественной видеоаналитики в регионах сегодня не существует. В лучшем случае для анализа изображений с камер, установленных в местах массового скопления людей, пытаются адаптировать решения, разработанные для ритейла. Однако, по словам экспертов, система должна использоваться в тех местах и для тех задач, для которых она создавалась.Технические требования к аналитическим решениям должны быть однозначно сформулированы и прописаны. В противном случае под видеоаналитикой каждый пользователь будет понимать свое. Существует еще одна проблема – пока качественные решения в сфере интеллектуального наблюдения достаточно дороги для того, чтобы стать массовыми.

Оксана Якимюк обратила внимание специалистов на необходимость создавать интеграционные решения с одним интерфейсом. Сейчас это подменяют квази-интеграцией, когда у оператора «Системы 112» автоматизировано одно рабочее место, но на нем установлено несколько программ, с которыми он работает. И для того, чтобы обрабатывать информацию, оператору надо последовательно открывать и закрывать разные окна, авторизуясь в разных системах. По мнению главного конструктора, сложившуюся ситуацию надо менять и давать возможность оператору дежурной смены работать с одной карточкой в одном интерфейсе. Александр Чуприян и вовсе заявил, что дежурные смены не всегда используют все средства автоматизации, которые есть в их распоряжении.

Представители бизнеса считают одной из главных проблем создания БГ отсутствие нормативных документов, которые устанавливали бы состав и порядок обмена информацией. Сегодня объектом автоматизации зачастую являются конкретные рабочие места или единые диспетчерские службы, а должны быть – бизнес-процессы, которые обеспечивают интеграцию.

С 2018 г. «Эра-ГЛОНАСС» становится обязательной для некоторых категорий транспортных средств. Денис Чамара, председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга отметил, что система экстренного реагирования уже приносит пользу, но ее массовому продвижению должна способствовать не только обязанность применения, но и популяризация полезных свойств, в том числе перспектив развития. Это поможет существенно повысить эффективность ее внедрения.

Денис Чамара, председатель комитета по информатизации и связи Петербурга: «Эра-ГЛОНАСС» надо популяризировать, тогда эффект от ее внедрения будет выше

По мнению Павла Чумакова, президента ГК «Национальные информационные системы», проблема использования систем видеонаблюдения лежит в области взаимодействия правоохранительных органов с гражданским сегментом, который не может быть источником данных для спецслужб. Камеры гражданских ведомств не являются доверенным и достоверным источником. Интеграция гражданских и правоохранительных сетей должна проходить через специальный шлюз, который подтверждал бы достоверность передаваемой информации. Так, Федеральная служба охраны отказалась использовать данные, передаваемые через АПК БГ, т.к. не уверена в аутентичности предоставляемого изображения и времени его записи.

Таким образом, ключевыми проблемами развития единого информационного пространства в области обеспечения безопасности жизнедеятельности до сих пор являются межведомственная разобщенность, неспособность быстро договариваться, согласовывать соответствующие регламенты, своевременно готовить технические решения и регулировать новые возникающие правоотношения.

Так или иначе, когда российские регуляторы серьезно возьмутся за реализацию умного города, опыт внедрения АПК БГ послужит хорошим примером того, с чем им придется столкнуться.