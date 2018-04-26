Рынок СЭД становится рынком российских производителей

Российские разработчики имеют все шансы полностью завоевать российский рынок СЭД. Для этого есть и экономические, и законодательные предпосылки. Дело за малым – создавать по-настоящему удобные, современные и надежные решения, обеспечивать их качественную техническую поддержку и правильно организовывать процесс их внедрения. Об этом говорили участники организованной CNews Conferenсes конференции «Рынок СЭД 2018».

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Сложившаяся на российском рынке ситуация благоприятна для российских разработчиков СЭД, начал свое выступление Сергей Курьянов, директор по стратегическому маркетингу «ДоксВижн». Они имеют преимущество перед западными разработчиками благодаря политике импортозамещения и ослаблению рубля, и могут успешно конкурировать с Open Text, если создадут продукты, существенно превосходящие его по качеству. Именно по такому пути пошла компания «ДоксВижн», которая предлагает свои клиентам Docsvision ECM (версия 5.5), отличительными чертами которой являются масштабируемость до 100+ тыс. пользователей, микросервисная архитектура, мультиплатформенность. Платформа позволяет использовать все преимущества новых технологий, такие как омниканальность, облачность, поддержка новых методов управления (Agile, SCRUM), AI & ML, авторегистрация, поддержка Agile-внедрений, self-service.

Около половины проектов в 2017 г. было реализовано на базе Open Text Documentum, продолжил Роман Коновалов, генеральный директор «АйДи – Технологии управления». Однако интерес заказчиков к российским решениям растет. В качестве примера он привел создание системы управления документами в группе компаний «Россети». На первом этапе, завершившемся в 2014 г., заказчик внедрил Open Text Documentum. Пользователями решения сегодня является более 44 тыс. человек. В 2015 г. стартовал второй этап проекта, в ходе которого была создана система управления контентом и проектно-сметной документацией (УХКиПСД) на базе продукта, разработанного «АйДи – Технологии управления». По мнению Романа Коновалова, будущее отрасли – за российскими продуктами. Например, созданная его компанией СЭДО предоставляет возможность самостоятельной настройки, предназначена для автоматизации бизнес-процессов больших компаний, имеет современный интерфейс и дает возможность сэкономить на внедрении, обслуживании и масштабировании.

«Хотя мы имеем богатый опыт внедрения SAP, для внутренней автоматизации мы решили использовать отечественную платформу, – говорит Евгений Гафаров, руководитель проекта КИУС компании «Газпромавтоматизация». – За 3 года мы полностью автоматизировали управляющие и поддерживающие бизнес-процессы. Охватили все направления и виды работ компании».Комплексный проект начался с автоматизации документооборота – создания системы учета документов и управления поручениями. За три года назначение СЭД кардинально трансформировалось. На первый план вышли ее BPM-функции. Она стала «мозговым центром», back-end системой, которая отвечает за потоки управления, проходящими через все системы. Такая архитектура позволяет быстро и дешево автоматизировать бизнес-процессы. Евгений Гафаров рассказал участникам конференции о плюсах такого подхода. Среди них быстрая и дешевая автоматизация, больше автоматизированных процессов при фиксированном бюджете и возможность использования привычных для пользователей систем.

Как организовать процесс внедрения

Почти 74% компаний сталкиваются с проблемами при работе с документами, начала свое выступление Елена Скрипко, консультант-методолог фирмы «1С». Это дублирование действий, сложности при поиске, ошибки и дублирование, длительное время обработки документов и, как следствие, снижение эффективности рабочего времени сотрудников. Все это оказывает негативное влияние на процесс управления компанией, тормозит принятие эффективных управленческих решений.













1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Российские разработчики имеют все шансы полностью завоевать российский рынок СЭД. Об этом говорили участники организованной CNews Conferenсes конференции «Рынок СЭД 2018»

Именно поэтому фирма «1С» при внедрении систем электронного документооборота советует придерживаться разработанной и многократно апробированной методологии. В ходе рассмотрения целого ряда кейсов стало понятно, что наиболее частой проблемой, с которой сталкиваются компании при организации работы с документами, является множество совершаемых с ними лишних действий. Как результат – замедляются рабочие процедуры, нерационально расходуется фонд оплаты труда. Еще одна проблема – множественное сканирование бухгалтерских документов в ходе согласования и проверки. В итоге бухгалтер получает пачку сканированных образов, каждый из которых подписан ответственным лицом. Иногда процесс документооборота не соответствует нормам, принятым в компании, что говорит о снижении ее управляемости. Это серьезная проблема, требующая анализа и срочного принятия управленческих решений.

Электронный обмен документами между организациями развивается не так быстро, как хотелось бы, отмечает Виталий Котов, заместитель директора по экономике группы «Полипластик». Изменить ситуацию под силу крупным компаниям, которые могут заставить своих партнеров переходить на СЭД вb2b-цепочках. Он поделился опытом «Полипластик». Компания создала портал для перевозчиков, интегрировала его с 1С:ERP, организовала доступ к нему через Web и мобильное приложение. Теперь портал выполняет функции ЭДО между «Полипластик» и перевозчиками.

Делимся опытом

Выступавшие на конференции заказчики поделились своим опытом автоматизации документооборота. Так, в компании«Стройтранснефтегаз» пошли по пути создания электронного архива, рассказал Павел Потемин, начальник службы электронного архива «Стройтранснефтегаз». Затраты на его внедрение были минимальные. Решение имеет интуитивно понятный функционал, и пользователи очень довольны его использованием. Что касается СЭД, то по мнению Павла Потемкина ее лучше всего внедрять как набор отдельно стоящих модулей с четкими и понятными задачами, включая интеграцию с другими системами. В качестве примера подобной технологии он привел систему управления бизнес-процессами ELMA.

Процесс документооборота в госсекторе жестко регулируется, и отказ от бумаги – это уже требование законодательства, говорит Евгения Суровцева, заместитель начальника управления-начальник отдела информационных систем управления информационно-программного обеспечения Администрации города Владивостока. В электронном виде должен проходить не только обмен документами, но и их согласование, и процесс взаимодействие с гражданами и бизнесом. Важным требованием к СЭД в госорганах в последнее время стала мобильность. Среди сложностей, о которых упомянула Евгения Суровцева, – необходимость обучения работе с СЭД всех новых сотрудников, которые на предыдущих местах работы, как правило, имели дело с совершенно другими решениями.











1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Участники конференции могли обменяться мнениями и ознакомиться с новыми продуктами на стендах производителей СЭД

Об опыте внедрения региональной системы электронного взаимодействия рассказал Николай Земской, заместитель начальника управления ИТ администрации Тамбовской области. Проект стартовал в 2012 г. На сегодняшний день к системе подключены 2 органа исполнительной власти и 16 органов местного самоуправления (ОМСУ) региона, общее число пользователей составляет 1661 человек. На 2018 г. запланировано подключение сельсоветов, поссоветов, подведомственных ОМСУ учреждений, расширение контроля работы пользователей в СЭД, использование дополнительного функционала, типизация взаимодействия, разработка форм и шаблонов документов, создание механизма формирования структурированных запросов информации.

Еще одним кейсом успешного внедрения СЭД поделился Павел Горшков, начальник отдела ДОУ Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины. Проект стартовал в декабре 2015 г. и завершился в апреле 2017 г. и включал в себя 2 этапа. На первом была автоматизирована работа канцелярии, договоры, заявки на проведение закупок, на втором – клиентские заявки на производство и поставку продукции. В результате удалось полностью исключить потери и случайные изменения документов в процессе их жизненного цикла. Сроки обработки документов сократились в 10 раз, а согласования – в 6 раз. Годовая экономия трудозатрат по процессам составила более 5794 человеко-часов.

ЭДО стал основным инструментом общения с клиентом в компании, говорит Игорь Кастильо, менеджер по развитию бизнес-проектов Paulig Group. Развитие системы электронного документооборота началось с 2007 г. На данный момент свыше 80% оборота компании обслуживается системами ЭДО. Количество заказов, принимаемых через электронные каналы связи, достигло 92%. Осуществляется обмен стандартными логистическими сообщениями (ORDERS, ORDRESP, DESADV, RECADV, RETANN, и т.д.), планирование поставок (DELFOR), согласование цен, мастер-даты и листинг (PRICAT), содержатся данные о продажах и состоянии стоков (INVREPT, SLSRPT), реализованы процессы отслеживания партий с использованием SSCC кода.

Денис Горбунов, руководитель проектного офиса департамента информационных технологий группы «Черкизово», в своем докладе рассказал об основных этапах развития СЭД в России. По его мнению, сегодня для этого рынка характерны четкие требования заказчиков, типовые сценарии внедрения и сокращение бюджетов на реализацию проектов, а также стирание грани между отечественными и зарубежными решениями. Одновременно открытыми остаются еще многие вопросы. Например, стоит ли создавать корпоративное хранилище или лучше воспользоваться открытыми сервисами типа Google Drive или Microsoft Onedrive? Достаточно ли для управления бизнес-процессами использовать встроенные возможности СЭД или необходимы специализированные продукты? Как изменится роль СЭД в связи с трендом перехода от документов к транзакциям?

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