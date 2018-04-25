Когда пора менять старый офисный принтер

Говорят, что настоящий возраст любой компании можно определить по модели принтера в бухгалтерии. Такие машины не меняют по десять лет кряду, лишь обеспечивая им необходимый ремонт. Учитывая, что технологии не стоят на месте и новые модели принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) могут предложить бизнесу намного больше, чем их предшественники, современным офисам необходимы свежие решения.

Рассмотрим для примера новые скоростные цветные принтеры Ricoh SP C360DNw и линейку МФУ Ricoh SP C360SNw, SP C360SFNw и SP C361SFNw. Они появились на российском рынке совсем недавно, и сейчас самое время подумать об их приобретении для организации.

Дизайн и эргономика

Пока некоторые пользователи вырабатывали до донышка ресурсы принтеров десяти- и пятнадцатилетней давности, в индустрии случилась маленькая революция: производители техники наняли промышленных дизайнеров, которые наконец-то сделали принтеры удобными. Во всех новых моделях Ricoh важные элементы вынесены на переднюю панель и удобно организованы, то есть загрузка бумаги, замена расходных материалов, выдача отпечатков теперь происходит спереди, все управляющие кнопки и тачскрин расположены там же. Благодаря этому любое из упомянутых устройств Ricoh можно расположить в офисе с минимальными потерями свободного пространства. Вообще, габариты современных МФУ значительно скромнее, чем у офисных моделей предыдущих поколений, и новые приборы больше не занимают полноценное рабочее место. Поставили машину где-нибудь в уголке — и порядок!





Новые скоростные цветные принтеры Ricoh появились на российском рынке совсем недавно





Кнопочная техника уходит в прошлое, и даже пульты телевизоров теперь становятся похожими на смартфоны. Не отстают и принтеры с МФУ. У Ricoh полностью реализовано сенсорное управление, причем компания не стала экономить и поставила действительно большие дисплеи с хорошей чувствительностью. Более простой в технологическом плане Ricoh SP C360DNw получил 4-дюймовый экран. А у МФУ Ricoh SP C360SNw, SP C360SFNw и SP C361SFNw функций больше, и для комфортного управления конструкторы поставили 7-дюймовые дисплеи (на фото вверху).Копаться в пунктах меню нет нужды: все основные функции вынесены на рабочий стол и снабжены понятными пиктограммами, так что с управлением сотрудники разберутся быстро и без проблем.

Все новые устройства Ricoh оснащены модулем Wi-Fi и поддерживают беспроводные подключения. Более того, к принтеру Ricoh SP C360DNw и МФУ Ricoh SP C360SNw, SP C360SFNw и SP C361SFNw можно подключаться с помощью смартфона, причем использовать не только Wi-Fi Direct, но и быстрый простой протокол связи NFC. Достаточно приложить смартфон к устройству, как они моментально свяжутся, и можно ставить МФУ любые задачи. Также поддерживаются такие беспроводные сервисы печати, как Mopria, Airprint и Google Cloud Print.

Печать и сканирование

Все новые модели Ricoh построены на одной печатной платформе. То есть, вся серия МФУ, по сути, – это принтер Ricoh SP C360DNw, но только с дополнительными модулями. Отсюда одинаковые и очень высокие показатели эффективности и качества: 30 страниц в минуту при односторонней печати и 28 страниц в минуту при двусторонней, учитывая, что скорость печати не снижается даже при разрешении 1200х1200 dpi —достойные цифры. Причём они актуальны как для черно-белой, так и для цветной печати. Конечно, сотрудники, привыкшие кидать документ на печать и уходить по своим делам, «потому что долго печатается», будут удивлены: пока дойдёшь от рабочего места до принтера, уже всё готово. Притом первая страница документа выскакивает уже спустя 7,2 секунды при ч/б печати и 8,6 секунд при цветной. Это заметно меньше, чем нужно среднестатистическому не подготовившемуся к лету офисному работнику, чтобы просто подняться и подойти к принтеру.





У Ricoh полностью реализовано сенсорное управление, на устройствах стоят большие дисплеи с хорошей чувствительностью





Печать и фотокопирование у МФУ производится с разрешением 1200 х 1200 точек, то есть картинка получается четкой, без зерна, и очень детальной. Это здорово выручает, когда нужно распечатать не объявление для курилки, а, например, визуализацию 3D проекта с множеством мелких деталей. Отделы маркетинга и рекламы оценят возможность печати на бумаге плотностью от 56 до 220 г, а также баннеров длиной до 126 см.

Разумеется, для тех, кто в ответе за бюджет организации, разговоры об удобстве печати значат мало без подсчета себестоимости отпечатка. В Ricoh SP C360SNw, SP C360SFNw и SP C361SFNw этот момент учли, и применили двухкомпонентный картридж с раздельным фотобарабаном и тонером— чтобы менять нужно было только тонер, так как ресурс фотобарабана в разы больше, и его можно не трогать годами даже при активной работе «на износ». То есть, себестоимость отпечатка будет ниже, чем у большинства коллег по цеху, использующих однокомпонентные блоки.

В новых МФУ стоит двухкомпонентный картридж с раздельным фотобарабаном и тонером — чтобы менять нужно было только тонер.

Картриджи к этой серии бывают трех типов: стандартные на 2500 черно-белых отпечатков, увеличенной ёмкости на 7500 отпечатков и ультраёмкие гиганты на 10 000 черно-белых листов.(только у SPC361SFNw) Это очень много, и если ваши сотрудники втайне не печатают на рабочем принтере рукописи и диссертации, менять картриджи придется нечасто, а стоимость отпечатка получается очень выгодной.

Сканер в МФУ Ricoh SP C360SNw, SP C360SFNw и SP C361SFNw делает двадцать полноцветных копий в минуту. Монохромных получается отсканировать даже больше — 30 штук. Цифровые копии можно немедленно скинуть на подключенную флешку или карту памяти формата SD, закинуть в папку внутренней локальной сети или переслать по электронной почте.

Печать в новых МФУ Ricoh осуществляется с помощью LED-технологии. Качество копий от этого не меняется, оно просто высокое, как и у других производителей. Но сам печатный модуль получился более компактным, а скорость печати и копирования — высокой. За раз встроенный копир может выдать девяносто девять копий с листа. Можно за одну операцию напечатать объявления для всего офиса, и еще останется.

У новых МФУ предусморен специальный слот для быстрого и удобного копирования пластиковых ID-карт.

Интересная особенность: у МФУ выше упомянутых моделей для быстрого и удобного копирования пластиковых ID-карт есть специальный слот — вставляете в него карту, она сканируется с двух сторон в один проход, и результат распечатывается на одном листе — тоже в один проход. Так же возможно копировать и двусторонние документы другого размера, например, автомобильные права или ПТС, — если открыть подающий лоток слева устройства и задать размеры документа для двустороннего копирования/сканирования через панель управления. Жаль, с паспортами такой фокус не пройдет.

Машины прогресса

Как видите, современные МФУ и принтеры Ricoh шагнули довольно далеко от прежних громоздких устройств, сильно прибавив в функциональности, надежности и удобстве использования. Но есть у них еще одно преимущество — эта техника может стать драйвером изменений на вашей фирме. Всех достала проводная сеть, кабель валяется под ногами и уборщица регулярно обрывает его шваброй? Новый МФУ Ricoh наконец-то мотивирует вас настроить беспроводную сеть. Или провести перепланировку отделов с учетом перекомпоновки рабочих мест и оргтехники — помните, что техника теперь занимает меньше места?

В общем, не бойтесь пускать в бизнес новые технологии, они действительно могут упростить рабочие будни.