ЕВРАЗ модернизирует ЦОД на базе решений HPE

В целях повышения надежности и снижения ТСО холдинг ЕВРАЗ решил заняться централизацией сервисов SAP ERP на базе унифицированных решений в ЦОД Сибирского региона. Для этого компании потребовалось существенно модернизировать имеющуюся ИТ-инфраструктуру. Заказчик выбрал решения Hewlett Packard Enterprise. Подробностями проекта в интервью с CNews поделился Денис Попов, директор по ИТ-инфраструктуре и АСУ ТП ЕВРАЗа.

CNews: Расскажите немного о ЕВРАЗ. Какая ИТ-инфраструктура создана для обеспечения работы холдинга?

Денис Попов: ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире, объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100.

Для управления крупными производственными предприятиями необходима надежная работа ERP-систем, с исключением рисков нарушения доступности системы и негативного влияния на работу предприятий. На предприятиях ЕВРАЗ автоматизация планирования и управления построена преимущественно на базе продуктов SAP.

Речь идет, в первую очередь, о SAP R/3 – решении на основе клиент-серверной архитектуры. В этой системе, по лучшим практикам SAP, доступ к приложениям можно получить с нескольких компьютеров пользователей, а данные этих приложений обрабатываются с помощью серверов баз данных. На момент внедрения SAP R/3 в качестве сервера баз данных была выбрана система RX8640, а в качестве серверов приложений – несколько DL380. Количество пользователей, работающих в системе, составляло 1400 человек.

CNews: Какие задачи в области совершенствования ИТ-инфраструктуры стояли перед вами в 2017 г. ?

Денис Попов: Мы постоянно занимаемся повышением надежности и доступности ИТ-систем, при этом ищем пути снижения совокупной стоимости владения. Обновление оборудования и его унификация помогают как повысить надежность систем, так и снизить совокупную стоимость владения. По этой причине возникла необходимость модернизации ИТ-инфраструктуры в сибирском центре обработки данных.

CNews: Какие требования к новой инфраструктуре вы предъявляли?

Денис Попов: Выбирая решение, мы исходили из целого ряда требований. Во-первых, обеспечение высокой производительности. Во-вторых, нам была необходима отказоустойчивая платформа, обеспечивающая уровень доступности ИТ-сервисов не ниже 99,99% и максимальное время их остановки менее 1 часа в год. В-третьих, мы хотели получить гарантии ее поддержки со стороны вендора. В-четвертых, платформа должна легко масштабироваться. И конечно важным показателем для нас являлась совокупная стоимость владения (ТСО).

CNews: Какое решение предложили специалисты HPE?

Денис Попов: Эксперты Hewlett Packard Enterprise спроектировали для нас решение на базе дисковых массивов HPE 3PAR StoreServ, серверов HPE ProLiant DL580 Gen9 c ЦП 4хIntel Xeon E7-8890v4 и 1 ТБ ОЗУ каждый и решения для виртуализации VMware Metro Storage Cluster.

Использование платформы х86 с виртуализацией VMware дает возможность при необходимости оперативно наращивать аппаратные ресурсы и перераспределять нагрузку между физическими серверами платформы. А 3PAR c VMware Metro Storage Cluster сводит к нулю вероятность простоя при отказе СХД и значительно снижает время, необходимое на восстановление работоспособности, при масштабном сбое или отказе одного из ЦОД.

CNews: Расскажите об основных этапах проекта.

Денис Попов: Первый этап проекта включал в себя модернизацию серверной платформы, переход с RISC/IA64 на x86, виртуализацию ландшафтов SAP. На втором этапе, который стартует в текущем году, мы планируем построить катастрофоустойчивый ЦОД в Сибирском регионе. Будут проведены модернизация и объединение LAN и SAN ЦОД площадки строительного проката (ПСП) и площадки рельсового проката (ПРП). Расстояние между этими ЦОД составляет 35 км. Единые LAN и SAN катастрофоусточивого ЦОД будут построены на оборудовании HPE и SmartOptics. Также планируется приобретение 3PAR 8200 в ЦОД ПРП и построение катастрофоусточивого VMware Metro Storage Cluster.

В результате реализации этого проекта мы получим катастрофоустойчивую, географически распределенную, автоматизированную архитектуру для виртуализации. Существенно снизятся временные и трудозатраты на развертывание и управление парком виртуальных машин. Инфраструктура SAP будет базироваться на отказоустойчивой и высокопроизводительной платформе, что позволит сократить время на обслуживание и минимизировать внеплановые простои бизнес-критических служб SAP. И, конечно, реализация этого проекта обеспечит защиту инвестиций благодаря доступности используемых компонент и с учетом планов по дальнейшему развитию систем.