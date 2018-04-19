Импортозамещение в госсекторе становится реальностью

Импортозамещение постепенно переходит из разряда самых обсуждаемых в России тем в практическую плоскость. На рынке появляется все больше решений, способных стать достойной альтернативой широко известным продуктам западных вендоров, особенно в государственных ведомствах и организациях. Несколько из них были представлены на организованной CNews Conferences конференции «ИКТ в госсекторе 2018».

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Еще недавно возможность отказа от ИТ-продуктов западных вендоров, по крайней мере в ближайшее время, подвергалась серьезному сомнению. Однако сегодня на российском рынке уже появились решения, которые имеют все шансы составить им конкуренцию.

К импортозамещению готовы

Основой для импортозамещения в России должны стать: операционная система, основанная на отечественном репозитории и технологии сборки, кластеры совместимого с ней отечественного ПО и партнерская экосистема, – рассказал участникам организованной CNews Conferences конференции «ИКТ в госсекторе 2018» Михаил Кухаренко, начальник отдела по работе с партнерами «Базальт СПО».

Линейка операционных систем «Альт», выпускаемая «Базальт СПО», поддерживает целый ряд аппаратных платформ, в том числе отечественные. При этом технологический цикл подготовки, выпуска и поддержки дистрибутивов Альт не зависит от каких-либо иностранных репозиториев или дистрибутивов, что обеспечивает оперативность обновлений, в том числе по безопасности. Партнерство с интеграторами, разработчиками ПО, сервисными компаниями, учебными центрами позволяет внедрять на базе ОС «Альт» цельные импортозамещающие решения уровня предприятия, обеспеченные техподдержкой и обучением.Предлагаемые «Базальт СПО» решения имеют все необходимые сертификаты, включая работу с государственной тайной.

Нормативная база для импортозамещения создана, говорит Константин Трушкин, помощник генерального директора по маркетингу МЦСТ. Практически готова и технологическая основа – это простые и экономичные микропроцессоры МЦСТ-R, аналоги ARM и MIPS, а также микропроцессоры с отечественной архитектурой и рекордной производительностью «Эльбрус».

На сегодняшний день российский производитель может обеспечить потребителя практически полным спектром оборудования, начиная от планшетов и заканчивая блейд-серверами и суперЭВМ. Создано отечественное программное обеспечение – это и операционная система «Эльбрус», и собственный BIOS, и средства разработки и информационной безопасности. МЦСТ активно работает над формированием партнерской сети, которая будет осуществлять техническую поддержку решений.

Тему создания экосистемы поддержки отечественных продуктов продолжил Дмитрий Бессольцев, директор департамента ИТ-аутсорсинга ALP Group. По его словам, сегодня его компания работает с 65 госзаказчиками, которые заинтересованы в импортозамещении, и опыт общения с ними показывает, что больше всего вопросов вызывают не столько сами отечественные продукты, сколько их техническая поддержка. Представитель ALP Group заверил участников конференции в том, что его компания сможет предоставить все необходимые ИТ-сервисы, начиная с этапа подготовки к миграции и заканчивая технической поддержкой и обучением сотрудников заказчика после ее завершения, на всей территории России.

«Не секрет, что за последние годы импортозамещение стало не только основным трендом во всех отраслях нашей промышленности, но и успело набить оскомину, – начал свое выступление Роман Хохлов, начальник отдела информационной безопасности «Норси-Транс». – Причина в том, что под вывеской импортозамещения в страну завозили иностранное оборудование, на котором был заменен лишь логотип». На деле единственной альтернативой технологиям Intel оказалась выпускаемая отечественной промышленностью платформа «Эльбрус», пригодная для использования в приложениях с интенсивными вычислениями и системами ввода-вывода для передачи и обработки высокоскоростных потоков. Однако до самого последнего времени в России не было производства базовых составных частей, необходимых для выпуска серверного оборудования: корпусови бекплейнов. Компания занялась их разработкой, и к настоящему времени готова предоставить заказчикам базовые блоки для сбора любой системы «Яхонт-УВМ». Их производство уже началось, идет выпуск первой серии.

Еще один отечественный продукт, на этот раз в области унифицированных коммуникаций, представил Роман Романов, заместитель генерального директора по развитию компании «Сател». Платформа «Российский телефонный узел» (РТУ) – комплексное VoIP-решение для организации полнофункциональных узлов местной, зоновой, междугородней и международной связи в соответствии с нормами действующего законодательства. Она имеет все необходимые сертификаты, в том числе и от Минобороны. Платформа может быть интегрирована с любыми решениями, в том числе с транковой связью, поддерживает репликацию базы данных, работает на ОС Linux. РТУ – это ядро, вокруг которого создаются различные приложения, например, «РТУ-клиент» – аналог WhatsApp или Telegram, говорит Роман Романов.

О сложностях и не только

Россия технически готова к импортозамещению, однако новые системы необходимо наполнять данными, напомнил участникам конференции Илья Веригин, руководитель направления аналитики и работы с госсектором корпорации ЭЛАР. И существенная их часть будет извлекаться из документов, которые сегодня существуют только в бумажном виде. Например, на муниципальном уровне это данные о земле и имуществе: договоры аренды, соцнайма, обменные ордера и пр. На региональном – переданные в ведение субъектов в 2015 г. дела БТИ. На федеральном – множество профильных дел в каждом органе госвласти, необходимых для организации межведомственного взаимодействия. «Оцифровка бумажных документов – это сложный процесс, который всегда индивидуален, – подчеркивает Илья Веригин. – Он подразумевает не просто сканирование документов, но и их индексирование, то есть извлечение необходимой информации, и обеспечение конфиденциальности».

О сложностях, которые возникают в процессе миграции почтовых служб, участникам конференции рассказал Александр Малышев, генеральный директор CommuniGate Systems Russia. Для того, чтобы она прошла успешно, необходимо разработать дорожную карту миграции и быть готовым к тому, что не весь функционал текущей почтовой системы будет доступен в новом решении. А значит, понадобится дополнительное обучение пользователей.

Очень часто заказчики хотят вместе с почтовой системой заменить еще и Active Directory. Александр Малышев советует подробно обсудить это еще на стадии подготовки проекта. А также решить множество казалось бы небольших вопросов, например, по какому принципу будут формироваться почтовые адреса и что делать с полными тезками. Также полезно разделить пользователей по классам обслуживания с тем, чтобы впоследствии устанавливать для каждого из этих классов собственные правила.



















1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 На рынке появляется все больше решений, способных стать достойной альтернативой широко известным продуктам западных вендоров, особенно в государственных ведомствах и организациях. Несколько из них были представлены на организованной CNews Conferences конференции «ИКТ в госсекторе 2018»

Оказание госуслуг – сложный сквозной бизнес-процесс, и для его автоматизации необходимы решения класса BPMS, продолжает Геннадий Копаев, руководитель направления по работе с органами государственной власти «КСК-Технологии». Он предложил использовать отечественный продукт «КСК. Платформа» в качестве комплексного решения, которое работает с файловыми хранилищами, легко интегрируется с другими информационными системами и сервисами, имеет встроенные справочники и реестры. Кроме того, в ее состав входит аналитический блок, а также удобный личный кабинет, позволяющий совершать юридически значимые действия не только от имени физического лица, но и организации.

«Импортозамещение надо начинать с построения отечественных серверных платформ на базе отечественного программного обеспечения», – уверен Сергей Новожилов, менеджер по продажам ГК «Лад». Без этого создание отечественного пользовательского ПО не имеет смысла, потому что приведет к проблеме несовместимости решений. В числе основных сложностей перехода на отечественные продукты он называет отсутствие достаточного числа компетенций в сфере Linux. Тем более, что Linux по-прежнему остается операционной системой «для интеллектуалов» и администрируется с помощью командной строки. Кроме того, тем, кто решил отказаться от широко распространенных западных решений, неизбежно придется столкнуть с проблемами несовместимости прикладного ПО и интеграции с государственными информационными системами (ГИС).

От теории к практике

Большой интерес участников конференции вызвали практические кейсы, которыми поделились представители различных регионов и организаций.

До самого последнего времени в Приморском крае все документы обрабатывались и согласовывались только в бумажном виде, рассказал Александр Кузнецов, руководитель направления ECM корпорации ЭЛАР. Из-за этого государственные услуги оказывались очень долго. Руководство региона приняло решение внедрить информационную систему для хранения и использования учетно-технической документации на территории края. Был создан электронный архив на базе отечественной программной платформы «ЭЛАР Контекст», проведена его интеграция с ERP, системой электронного документооборота, подсистемой автоматизации архивной службы края, а также с ЕПГУ, ГИС ГМП, МФЦ через СМЭВ. В результате удалось добиться существенного сокращения сроков оказания услуг, обеспечить сохранность и надежное хранения документации. Скорость поиска документов и сведений многократно возросла, а благодаря ускорению отработки запросов увеличились поступления в бюджет.

Опытом модернизации систем учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ) поделился Олег Симаков, заместитель руководителя ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России. К настоящему времени завершилась оцифровка дел всех ныне живущих инвалидов, начиная с 1940 г., базы данных отдельных учреждений объединены на региональном уровне, сведения из ИАС МСЭ передаются в федеральный регистр инвалидов (ФГИС ФРИ), заработала аналитическая система. В 2018 г. все документы в бюро МСЭ будут создаваться исключительно в электронной форме и подписываться ЭЦП. Таким образом, система МСЭ полностью готова к тому, чтобы отказаться от бумаги и перейти к исключительно электронному взаимодействию. О сложностях, которые возникают при реализации подобных проектов, рассказал Сергей Бурылин, директор проектов компании «Программный продукт». В частности, он поделился опытом перевода хранилища данных работающей информационной системы в СУБД PostgreSQL. «Чаще всего проекты импортозамещения реализуют интеграторы, – отметил он. – Однако они не могут обойтись без разработчиков».

Снова о цифровой экономике

Конечно, участники конференции не могли обойти вниманием тему цифровизации российской экономики. «При созданиицифровой экономикиважно избежать повторения сделанных ранее ошибок, – начала свое выступление Мария Шклярук, вице-президент Центра стратегических разработок. – Сегодня в нашей стране существует более 390 государственных информационных систем, однако они «не разговаривают» друг с другом». По ее мнению, надо максимально ориентироваться на данные, полученные в режиме реального времени, разрабатывать системы, способные реагировать на конкретные жизненные ситуации, причем не только для граждан, но и для бизнеса. «Оказание госуслуг должно строиться на базе единой цифровой облачной платформы, имеющей открытые интерфейсы межмашинного взаимодействия и позволяющей в том числе и независимым поставщикам расширять возможности взаимодействия граждан с государством путем создания собственных приложений, работающих на базе этой платформы», – говорит Мария Шклярук.





















1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Сергей Новожилов, менеджер по продажам ГК «Лад»: Импортозамещение надо начинать с построения отечественных серверных платформ на базе отечественного программного обеспечения

Принятая недавно программа «Цифровая экономика» дала толчок дальнейшему развитию электронного правительства, уверен Дмитрий Финк, исполнительный директор – руководитель дирекции региональных проектов «РТ Лабс». Одна из важнейших задач – популяризация электронных госуслуг, в особенности региональных порталов, не только путем проведения рекламных акций, но и через создание «единого окна» доступа ко всем госуслугам на ЕПГУ. «В настоящее время существует более 5000 сайтов органов власти разного уровня, в том числе и муниципальных, на которых граждане могут получить госуслуги, – говорит Дмитрий Финк. – Их объединение сделало бы общение граждан с государством более удобным».

В 2019 г. на портале госуслуг должны появиться комплексные услуги – наборы действий, необходимых в той или иной жизненной ситуации, например, при рождении ребенка, регистрации брака и пр. Также для подтверждения личности заявителя начнут использоваться его биометрические данные. К 2020 г. планируется перейти на реестровый принцип оказания услуг. А к 2025 г. достаточно будет просто заявить о своем желании получить услугу – все остальные действия будут происходить в электронном виде.

Примером государственной организации, которая уже стала по-настоящему цифровой, является Пенсионный фонд России (ПФР). В информационной системе ПФР хранятся данные 44,2 млн пенсионеров, 22 млн получателей социальных выплат, 8,5 млн получателей материнского капитала и 154 млн актуальных СНИЛС. В 2017 г. в Пенсионный фонд поступило около 52 млн обращений, 70,3% из которых было подано в электронном виде. Фонд активно развивает виртуальные клиентские службы, которые позволят гражданам получать услуги с минимальным числом личных посещений отделений, рассказал Евгений Турчак, начальник департамента организации предоставления государственных услуг ПФР.

Ключевыми технологиями, которыебудут определять цифровое развитие Москвы в ближайшие годы, являются искусственный интеллект, большие данные, блокчейн, интернет вещей и 5G, виртуальная и дополненная реальность и безопасность, говорит Алексей Чукарин, заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы. Все отрасли городской жизни должны быть связаны в единый объект управления с помощью цифровых технологий. Граждане получат возможность участвовать в принятии решений по различным вопросам. Цифровизация станет мощным инструментом социализации людей с ограниченными возможностями. Она существенно упростит получение множества сервисов, в том числе и от государства. И, конечно, все это будет совершенно безопасно для граждан.

Максут Шадаев, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, обозначил в своем выступлении семь базовых направлений цифровизации региона. Это оказание госуслуг, надзор за объектами инфраструктуры и деятельностью бизнеса, обработка обращений решение конкретных проблем, планирование и исполнение госзаказа, оказание социальных услуг, поддержка бизнеса и обеспечение работы госведомств.

В 2018-2022 гг. в Московской области планируется обеспечить автоматическое принятие решений по 50 госуслугам, более 70% обращений от граждан и 100% от бизнеса будет поступать в электронном виде. Количество проверок и контролеров сократится в 2 раза при снижении рисков появления нарушений в соответствующих сферах. Сроки рассмотрения обращения граждан сократятся в 3 раза, при этом уровень удовлетворенности результатом увеличится до 70%. В сфере строительства сроки проектирования и строительства сократятся в 2 раза, а количество выявленных нарушений и объем поступлений пени и штрафов вырастут в разы. В сфере образования и здравоохранения внедрение новых технологий должно на порядок увеличить качество услуг.

О цифровизации северной столицы участникам конференции рассказала Ольга Решетова, заместитель председателя комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга. В городе уже создана единая защищенная среда передачи и обработки данных, к ней подключено более 2000 органов власти города, подведомственных учреждений и других городских объектов. Все данные хранятся в едином распределенном региональном центре обработки данных (РРЦОД). Успешно функционирует система обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан АПК «Безопасный город».

Взаимодействие между органами власти осуществляется через региональную систему межведомственного электронного взаимодействия Санкт-Петербурга (РСМЭВ), а между государством и гражданами или бизнесом – через межведомственную систему предоставления услуг. Также в городе созданы единая система строительного комплекса, функционирует портал «Наш Санкт-Петербург», внедрены региональный сегмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и комплексная автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов образования.

Как сделать так, чтобы все получилось

Как сделать так, чтобы цифровая платформа в России действительно заработала, обсудили участники состоявшейся в рамках конференции дискуссии. «Быстро создать государство как платформу не удастся, – уверен Алан Салбиев, руководитель управления ИТ и связи Республики Северная Осетия-Алания. – Наше будущее зависит от того, как мы сегодня подготовимся к устойчивому развитию». Очевидно, что без цифровых технологий такое развитие невозможно, однако их внедрение должно происходить с учетом особенностей каждого региона. Ксожалению, пока четко проработанного плана такого внедрения никто не видел, говорит Алан Салбиев. Кроме того, по его мнению, основой цифровой экономики станет цифровая модель гражданина, с помощью которой можно прогнозировать потребности каждого человека. И появление такой модели неизбежно приведет к планированию в экономике, то есть возрождению Госплана. «К этому надо быть готовым!», – говорит эксперт.

Ольга Решетова обратила внимание на необходимость повышения уровня компьютерной грамотности населения – без этого все планы по цифровизации окажутся несбыточными.

Юрий Бутенко, начальник управления административно-финансовой деятельности и развития ИТ Росаккредитации, считает, что очень важно, кто будет отвечать за создание цифровой платформы. Надо стремиться сформировать такую модель, в реализации которой будут заинтересованы все участники процесса, а не отдельные ведомства или чиновники. Было бы полезно привлечь к этому процессу людей «со стороны», которые смогут посмотреть на задачу свежим взглядом, продолжает Андрей Фишер, начальник отдела ИТ Центра крови ФМБА России.

Александр Козлов, министр ИТ и связи Челябинской области, еще раз напомнил, что уровень развития регионов России неравномерен. «Надо решить, что делать с малыми населенными пунктами, число жителей которых сегодня невелико и постоянно сокращается», – предупреждает он. Более того, прежде чем начинать внедрение технологий, надо построить качественную систему госуправления, уверен Александр Козлов.

Сегодня ситуация такова, что на плечи ИТ-директоров регионов ложится задача не просто внедрения ИТ, но и разработки методологии перехода к цифровой экономике. «Основная идея государства как платформы как раз и состоит в построении новой системы госуправления, но с помощью ИТ, – говорит Мария Шклярук. – Надо начинать объединять полезные данные, отказываясь от информационного мусора, и постепенно перестраивать бизнес-процессы за счет того, что часть из них уже можно автоматизировать». По ее мнению, во главе цифровой трансформации должен стоять главный архитектор – человек уровня премьер-министра, который сможет объединить усилия специалистов как ИТ-ведомств, так и ведомств экономического блока.

Презентации участников

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