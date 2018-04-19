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Импортозамещение в госсекторе становится реальностью

ИТ в госсекторе Конференции
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, Текст: Наталья Рудычева

Импортозамещение постепенно переходит из разряда самых обсуждаемых в России тем в практическую плоскость. На рынке появляется все больше решений, способных стать достойной альтернативой широко известным продуктам западных вендоров, особенно в государственных ведомствах и организациях. Несколько из них были представлены на организованной CNews Conferences конференции «ИКТ в госсекторе 2018».

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Еще недавно возможность отказа от ИТ-продуктов западных вендоров, по крайней мере в ближайшее время, подвергалась серьезному сомнению. Однако сегодня на российском рынке уже появились решения, которые имеют все шансы составить им конкуренцию.

К импортозамещению готовы

Основой для импортозамещения в России должны стать: операционная система, основанная на отечественном репозитории и технологии сборки, кластеры совместимого с ней отечественного ПО и партнерская экосистема, – рассказал участникам организованной CNews Conferences конференции «ИКТ в госсекторе 2018» Михаил Кухаренко, начальник отдела по работе с партнерами «Базальт СПО».

Линейка операционных систем «Альт», выпускаемая «Базальт СПО», поддерживает целый ряд аппаратных платформ, в том числе отечественные. При этом технологический цикл подготовки, выпуска и поддержки дистрибутивов Альт не зависит от каких-либо иностранных репозиториев или дистрибутивов, что обеспечивает оперативность обновлений, в том числе по безопасности. Партнерство с интеграторами, разработчиками ПО, сервисными компаниями, учебными центрами позволяет внедрять на базе ОС «Альт» цельные импортозамещающие решения уровня предприятия, обеспеченные техподдержкой и обучением.Предлагаемые «Базальт СПО» решения имеют все необходимые сертификаты, включая работу с государственной тайной.

Нормативная база для импортозамещения создана, говорит Константин Трушкин, помощник генерального директора по маркетингу МЦСТ. Практически готова и технологическая основа – это простые и экономичные микропроцессоры МЦСТ-R, аналоги ARM и MIPS, а также микропроцессоры с отечественной архитектурой и рекордной производительностью «Эльбрус».

На сегодняшний день российский производитель может обеспечить потребителя практически полным спектром оборудования, начиная от планшетов и заканчивая блейд-серверами и суперЭВМ. Создано отечественное программное обеспечение – это и операционная система «Эльбрус», и собственный BIOS, и средства разработки и информационной безопасности. МЦСТ активно работает над формированием партнерской сети, которая будет осуществлять техническую поддержку решений.

Тему создания экосистемы поддержки отечественных продуктов продолжил Дмитрий Бессольцев, директор департамента ИТ-аутсорсинга ALP Group. По его словам, сегодня его компания работает с 65 госзаказчиками, которые заинтересованы в импортозамещении, и опыт общения с ними показывает, что больше всего вопросов вызывают не столько сами отечественные продукты, сколько их техническая поддержка. Представитель ALP Group заверил участников конференции в том, что его компания сможет предоставить все необходимые ИТ-сервисы, начиная с этапа подготовки к миграции и заканчивая технической поддержкой и обучением сотрудников заказчика после ее завершения, на всей территории России.

«Не секрет, что за последние годы импортозамещение стало не только основным трендом во всех отраслях нашей промышленности, но и успело набить оскомину, – начал свое выступление Роман Хохлов, начальник отдела информационной безопасности «Норси-Транс». – Причина в том, что под вывеской импортозамещения в страну завозили иностранное оборудование, на котором был заменен лишь логотип». На деле единственной альтернативой технологиям Intel оказалась выпускаемая отечественной промышленностью платформа «Эльбрус», пригодная для использования в приложениях с интенсивными вычислениями и системами ввода-вывода для передачи и обработки высокоскоростных потоков. Однако до самого последнего времени в России не было производства базовых составных частей, необходимых для выпуска серверного оборудования: корпусови бекплейнов. Компания занялась их разработкой, и к настоящему времени готова предоставить заказчикам базовые блоки для сбора любой системы «Яхонт-УВМ». Их производство уже началось, идет выпуск первой серии. 

Еще один отечественный продукт, на этот раз в области унифицированных коммуникаций, представил Роман Романов, заместитель генерального директора по развитию компании «Сател». Платформа «Российский телефонный узел» (РТУ) – комплексное VoIP-решение для организации полнофункциональных узлов местной, зоновой, междугородней и международной связи в соответствии с нормами действующего законодательства. Она имеет все необходимые сертификаты, в том числе и от Минобороны. Платформа может быть интегрирована с любыми решениями, в том числе с транковой связью, поддерживает репликацию базы данных, работает на ОС Linux. РТУ – это ядро, вокруг которого создаются различные приложения, например, «РТУ-клиент» – аналог WhatsApp или Telegram, говорит Роман Романов. 

О сложностях и не только

Россия технически готова к импортозамещению, однако новые системы необходимо наполнять данными, напомнил участникам конференции Илья Веригин, руководитель направления аналитики и работы с госсектором корпорации ЭЛАР. И существенная их часть будет извлекаться из документов, которые сегодня существуют только в бумажном виде. Например, на муниципальном уровне это данные о земле и имуществе: договоры аренды, соцнайма, обменные ордера и пр. На региональном – переданные в ведение субъектов в 2015 г. дела БТИ. На федеральном – множество профильных дел в каждом органе госвласти, необходимых для организации межведомственного взаимодействия. «Оцифровка бумажных документов – это сложный процесс, который всегда индивидуален, – подчеркивает Илья Веригин. – Он подразумевает не просто сканирование документов, но и их индексирование, то есть извлечение необходимой информации, и обеспечение конфиденциальности».

О сложностях, которые возникают в процессе миграции почтовых служб, участникам конференции рассказал Александр Малышев, генеральный директор CommuniGate Systems Russia. Для того, чтобы она прошла успешно, необходимо разработать дорожную карту миграции и быть готовым к тому, что не весь функционал текущей почтовой системы будет доступен в новом решении. А значит, понадобится дополнительное обучение пользователей.

Очень часто заказчики хотят вместе с почтовой системой заменить еще и Active Directory. Александр Малышев советует подробно обсудить это еще на стадии подготовки проекта. А также решить множество казалось бы небольших вопросов, например, по какому принципу будут формироваться почтовые адреса и что делать с полными тезками. Также полезно разделить пользователей по классам обслуживания с тем, чтобы впоследствии устанавливать для каждого из этих классов собственные правила.

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На рынке появляется все больше решений, способных стать достойной альтернативой широко известным продуктам западных вендоров, особенно в государственных ведомствах и организациях. Несколько из них были представлены на организованной CNews Conferences конференции «ИКТ в госсекторе 2018»

Оказание госуслуг – сложный сквозной бизнес-процесс, и для его автоматизации необходимы решения класса BPMS, продолжает Геннадий Копаев, руководитель направления по работе с органами государственной власти «КСК-Технологии». Он предложил использовать отечественный продукт «КСК. Платформа» в качестве комплексного решения, которое работает с файловыми хранилищами, легко интегрируется с другими информационными системами и сервисами, имеет встроенные справочники и реестры. Кроме того, в ее состав входит аналитический блок, а также удобный личный кабинет, позволяющий совершать юридически значимые действия не только от имени физического лица, но и организации.

«Импортозамещение надо начинать с построения отечественных серверных платформ на базе отечественного программного обеспечения», – уверен Сергей Новожилов, менеджер по продажам ГК «Лад». Без этого создание отечественного пользовательского ПО не имеет смысла, потому что приведет к проблеме несовместимости решений. В числе основных сложностей перехода на отечественные продукты он называет отсутствие достаточного числа компетенций в сфере Linux. Тем более, что Linux по-прежнему остается операционной системой «для интеллектуалов» и администрируется с помощью командной строки. Кроме того, тем, кто решил отказаться от широко распространенных западных решений, неизбежно придется столкнуть с проблемами несовместимости прикладного ПО и интеграции с государственными информационными системами (ГИС).

От теории к практике

Большой интерес участников конференции вызвали практические кейсы, которыми поделились представители различных регионов и организаций.

До самого последнего времени в Приморском крае все документы обрабатывались и согласовывались только в бумажном виде, рассказал Александр Кузнецов, руководитель направления ECM корпорации ЭЛАР. Из-за этого государственные услуги оказывались очень долго. Руководство региона приняло решение внедрить информационную систему для хранения и использования учетно-технической документации на территории края. Был создан электронный архив на базе отечественной программной платформы «ЭЛАР Контекст», проведена его интеграция с ERP, системой электронного документооборота, подсистемой автоматизации архивной службы края, а также с ЕПГУ, ГИС ГМП, МФЦ через СМЭВ. В результате удалось добиться существенного сокращения сроков оказания услуг, обеспечить сохранность и надежное хранения документации. Скорость поиска документов и сведений многократно возросла, а благодаря ускорению отработки запросов увеличились поступления в бюджет.

Опытом модернизации систем учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ) поделился Олег Симаков, заместитель руководителя ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России. К настоящему времени завершилась оцифровка дел всех ныне живущих инвалидов, начиная с 1940 г., базы данных отдельных учреждений объединены на региональном уровне, сведения из ИАС МСЭ передаются в федеральный регистр инвалидов (ФГИС ФРИ), заработала аналитическая система. В 2018 г. все документы в бюро МСЭ будут создаваться исключительно в электронной форме и подписываться ЭЦП. Таким образом, система МСЭ полностью готова к тому, чтобы отказаться от бумаги и перейти к исключительно электронному взаимодействию. О сложностях, которые возникают при реализации подобных проектов, рассказал Сергей Бурылин, директор проектов компании «Программный продукт». В частности, он поделился опытом перевода хранилища данных работающей информационной системы в СУБД PostgreSQL. «Чаще всего проекты импортозамещения реализуют интеграторы, – отметил он. – Однако они не могут обойтись без разработчиков». 

Снова о цифровой экономике

Конечно, участники конференции не могли обойти вниманием тему цифровизации российской экономики. «При созданиицифровой экономикиважно избежать повторения сделанных ранее ошибок,  – начала свое выступление Мария Шклярук, вице-президент Центра стратегических разработок. – Сегодня в нашей стране существует более 390 государственных информационных систем, однако они «не разговаривают» друг с другом».  По ее мнению, надо максимально ориентироваться на данные, полученные в режиме реального времени, разрабатывать системы, способные реагировать на конкретные жизненные ситуации, причем не только для граждан, но и для бизнеса. «Оказание госуслуг должно строиться на базе единой цифровой облачной платформы, имеющей открытые интерфейсы межмашинного взаимодействия и позволяющей в том числе и независимым поставщикам расширять возможности взаимодействия граждан с государством путем создания собственных приложений, работающих на базе этой платформы», – говорит Мария Шклярук.

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Сергей Новожилов, менеджер по продажам ГК «Лад»: Импортозамещение надо начинать с построения отечественных серверных платформ на базе отечественного программного обеспечения

Принятая недавно программа «Цифровая экономика» дала толчок дальнейшему развитию электронного правительства, уверен Дмитрий Финк, исполнительный директор – руководитель дирекции региональных проектов «РТ Лабс». Одна из важнейших задач – популяризация электронных госуслуг, в особенности региональных порталов, не только путем проведения рекламных акций, но и через создание «единого окна» доступа ко всем госуслугам на ЕПГУ. «В настоящее время существует более 5000 сайтов органов власти разного уровня, в том числе и муниципальных, на которых граждане могут получить госуслуги, – говорит Дмитрий Финк. – Их объединение сделало бы общение граждан с государством более удобным».

В 2019 г. на портале госуслуг должны появиться комплексные услуги – наборы действий, необходимых в той или иной жизненной ситуации, например, при рождении ребенка, регистрации брака и пр. Также для подтверждения личности заявителя начнут использоваться его биометрические данные. К 2020 г. планируется перейти на реестровый принцип оказания услуг.  А к 2025 г. достаточно будет просто заявить о своем желании получить услугу – все остальные действия будут происходить в электронном виде.

Примером государственной организации, которая уже стала по-настоящему цифровой, является Пенсионный фонд России (ПФР). В информационной системе ПФР хранятся данные 44,2 млн пенсионеров, 22 млн получателей социальных выплат, 8,5 млн получателей материнского капитала и 154 млн актуальных СНИЛС. В 2017 г. в Пенсионный фонд поступило около 52 млн обращений, 70,3% из которых было подано в электронном виде. Фонд активно развивает виртуальные клиентские службы, которые позволят гражданам получать услуги с минимальным числом личных посещений отделений, рассказал Евгений Турчак, начальник департамента организации предоставления государственных услуг ПФР. 

Ключевыми технологиями, которыебудут определять цифровое развитие Москвы в ближайшие годы, являются искусственный интеллект, большие данные, блокчейн, интернет вещей и 5G, виртуальная и дополненная реальность и безопасность, говорит Алексей Чукарин, заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы. Все отрасли городской жизни должны быть связаны в единый объект управления с помощью цифровых технологий. Граждане получат возможность участвовать в принятии решений по различным вопросам. Цифровизация станет мощным инструментом социализации людей с ограниченными возможностями. Она существенно упростит получение множества сервисов, в том числе и от государства. И, конечно, все это будет совершенно безопасно для граждан.

Максут Шадаев, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, обозначил в своем выступлении семь базовых направлений цифровизации региона. Это оказание госуслуг, надзор за объектами инфраструктуры и деятельностью бизнеса, обработка обращений решение конкретных проблем, планирование и исполнение госзаказа, оказание социальных услуг, поддержка бизнеса и обеспечение работы госведомств. 

В 2018-2022 гг. в Московской области планируется обеспечить автоматическое принятие решений по 50 госуслугам, более 70% обращений от граждан и 100% от бизнеса будет поступать в электронном виде. Количество проверок и контролеров сократится в 2 раза при снижении рисков появления нарушений в соответствующих сферах. Сроки рассмотрения обращения граждан сократятся в 3 раза, при этом уровень удовлетворенности результатом увеличится до 70%.  В сфере строительства сроки проектирования и строительства сократятся в 2 раза, а количество выявленных нарушений и объем поступлений пени и штрафов вырастут в разы. В сфере образования и здравоохранения внедрение новых технологий должно на порядок увеличить качество услуг. 

О цифровизации северной столицы участникам конференции рассказала Ольга Решетова, заместитель председателя комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга. В городе уже создана единая защищенная среда передачи и обработки данных, к ней подключено более 2000 органов власти города, подведомственных учреждений и других городских объектов. Все данные хранятся в едином распределенном региональном центре обработки данных (РРЦОД). Успешно функционирует система обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан АПК «Безопасный город». 

Взаимодействие между органами власти осуществляется через региональную систему межведомственного электронного взаимодействия Санкт-Петербурга (РСМЭВ), а между государством и гражданами или бизнесом – через межведомственную систему предоставления услуг.  Также в городе созданы единая система строительного комплекса, функционирует портал «Наш Санкт-Петербург», внедрены региональный сегмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и комплексная автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов образования.

Как сделать так, чтобы все получилось  

Как сделать так, чтобы цифровая платформа в России действительно заработала, обсудили участники состоявшейся в рамках конференции дискуссии. «Быстро создать государство как платформу не удастся, – уверен Алан Салбиев, руководитель управления ИТ и связи Республики Северная Осетия-Алания. – Наше будущее зависит от того, как мы сегодня подготовимся к устойчивому развитию». Очевидно, что без цифровых технологий такое развитие невозможно, однако их внедрение должно происходить с учетом особенностей каждого региона. Ксожалению, пока четко проработанного плана такого внедрения никто не видел, говорит Алан Салбиев. Кроме того, по его мнению, основой цифровой экономики станет цифровая модель гражданина, с помощью которой можно прогнозировать потребности каждого человека. И появление такой модели неизбежно приведет к планированию в экономике, то есть возрождению Госплана. «К этому надо быть готовым!», – говорит эксперт. 

Ольга Решетова обратила внимание на необходимость повышения уровня компьютерной грамотности населения – без этого все планы по цифровизации окажутся несбыточными. 

Юрий Бутенко, начальник управления административно-финансовой деятельности и развития ИТ Росаккредитации, считает, что очень важно, кто будет отвечать за создание цифровой платформы. Надо стремиться сформировать такую модель, в реализации которой будут заинтересованы все участники процесса, а не отдельные ведомства или чиновники. Было бы полезно привлечь к этому процессу людей «со стороны», которые смогут посмотреть на задачу свежим взглядом, продолжает Андрей Фишер, начальник отдела ИТ Центра крови ФМБА России. 

Александр Козлов, министр ИТ и связи Челябинской области, еще раз напомнил, что уровень развития регионов России неравномерен. «Надо решить, что делать с малыми населенными пунктами, число жителей которых сегодня невелико и постоянно сокращается», – предупреждает он. Более того, прежде чем начинать внедрение технологий, надо построить качественную систему госуправления, уверен Александр Козлов.

Сегодня ситуация такова, что на плечи ИТ-директоров регионов ложится задача не просто внедрения ИТ, но и разработки методологии перехода к цифровой экономике. «Основная идея государства как платформы как раз и состоит в построении новой системы госуправления, но с помощью ИТ, – говорит Мария Шклярук. – Надо начинать объединять полезные данные, отказываясь от информационного мусора, и постепенно перестраивать бизнес-процессы за счет того, что часть из них уже можно автоматизировать». По ее мнению, во главе цифровой трансформации должен стоять главный архитектор – человек уровня премьер-министра, который сможет объединить усилия специалистов как ИТ-ведомств, так и ведомств экономического блока.  

Роман Хохлов: Проблема импортозамещения не в отсутствии отечественных серверов, а в головах заказчиков
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Импортозамещение в сфере ИТ происходит не так быстро, как хотелось бы. Основная причина – не отсутствие полноценных отечественных аналогов западным продуктам, а сформировавшееся за долгие годы в головах российских заказчиков убеждение, что таковых не существует. О том, что на самом деле могут предложить российские производители, участникам конференции рассказал Роман Хохлов, начальник отдела информационной безопасности «Норси-транс».

CNews: В чем вы видите основные сложности импортозамещения в России?

Роман Хохлов: Прежде всего в том, что сохраняется вера в вечное беспрепятственное получение зарубежного оборудования и его последующую стабильную работу. Нужно помнить, что в течение последних двух десятков лет в ИТ-сообществе формировалось мнение, что отечественное приборостроение умерло и возрождения не будет.

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Презентации участников

Презентация Решетова Ольга, Заместитель Председателя , Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга
Цифровизация в госсекторе с учетом импортозамещения
Презентация Шадаев Максут, Министр , Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
Основные направления формирования цифрового региона на примере Московской области
Презентация Чукарин Алексей, Заместитель руководителя , Департамент информационных технологий города Москвы
Новая цифровая стратегия Москвы. Возможности для бизнеса
Презентация Турчак Евгений, Начальник Департамента организации предоставления государственных услуг, ПФР
Цифровое социальное обеспечение Пенсионного фонда Российской Федерации
Презентация Шклярук Мария, Вице-президент , Центр Стратегических Разработок
Перспективы цифровой трансформации госуправления
Презентация Новожилов Сергей, Менеджер по продажам, ГК ЛАД
Импортозамещение: проблемы и пути решения
Презентация Копаев Геннадий, Руководитель направления по работе с органами государственной власти, КСК ТЕХНОЛОГИИ
Подход к цифровизации в госсекторе на базе КСК.Платформе
Презентация Романов Роман, Заместитель генерального директора по развитию, САТЕЛ
Современная UC платформа РТУ: адаптируемость, мобильность, универсальность
Презентация Хохлов Роман, Начальник отдела информационной безопасности, НОРСИ-ТРАНС
Отечественные сервера обработки и хранения информации: практическая работа по замене зарубежного оборудования
Презентация Бурылин Сергей, Директор проектов, Программный Продукт
Как правильно использовать автоматизацию межведомственного взаимодействия и импортозамещение на примере модернизации систем МСЭ
Презентация Кузнецов Александр, Руководитель направления ECM, Корпорация ЭЛАР
Практика импортозамещения и цифровизации в регионе: Управление землями и имуществом Приморского края
Презентация Малышев Александр, Генеральный директор , CommuniGate Systems Russia
Миграция почтовых служб на платформу CommuniGate Pro: опыт и возможности
Презентация Веригин Илья, Руководитель направления аналитики и работы с госсектором, Корпорация ЭЛАР
Документы и данные: кажущаяся простота оцифровки
Презентация Бессольцев Дмитрий, Директор департамента ИТ-аутсорсинга , ALP Group
ИТ-сервисы для успешного импортозамещения. Поддержка ОС АЛЬТ, СУБД Postgres Pro, комплексов российского оборудования и ПО на всех этапах жизненного цикла
Презентация Трушкин Константин, Помощник генерального директора по маркетингу, МЦСТ
Вычислительная платформа Эльбрус: возможности, перспективы и практика применения для импортозамещения
Презентация Кухаренко Михаил, Начальник отдела по работе с партнерами, Базальт СПО
Отечественная операционная система как платформа для импортозамещения

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Второе пришествие BPM