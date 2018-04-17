Автоматизация бухучета в регионах сокращает расходы бюджета

Законодательные новации в области финансового управления, переход на международные стандарты отчетности в секторе государственного управления, активное использование цифровых технологий определяют новые требования и централизации бухгалтерского учета и отчетности. В условиях, когда организации вынуждены экономить бюджетные расходы, актуальной задачей в регионах становится создание вертикально-интегрированных аналитических систем бухгалтерского учета и отчетности.

Каждый регион подходит к процессу централизации бухгалтерского учета и отчетности со своим опытом создания отраслевых центров учета, методологическими особенностями организационными и техническими возможностями.

Эффективное решение

Региональные информационные системы централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности Московской, Вологодской, Ярославской, Пензенской, Омской, Новосибирской областей, Республики Карелия построены на основе АС «Смета» (разработчик и правообладатель – научно-производственное объединение «Криста», г. Москва). АС «Смета» – это решение, созданное как сегмент Регионального Электронного бюджета для повышения эффективности использования финансовых, кадровых и информационно-телекоммуникационных ресурсов региона путем использования единых централизованных механизмов методологического, информационного, технологического обеспечения процесса ведения бухгалтерского (бюджетного), управленческого учета и формирования отчетности для всех участников бюджетного процесса региона, а также для государственных и муниципальных учреждений.

АС «Смета» реализована в виде специального решения, использующего современные технологические и прикладные платформы автоматизации финансово-хозяйственной деятельности бюджетной сферы и базирующегося на использовании веб-технологий.

Региональные центры учета

Сегодня актуальным направлением централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности является создание региональных центров учета. Опыт Вологодской области – сегодня один из самых передовых в стране. Проект по централизации учетных функций и построению единой информационной системы учета и отчетности реализуется в этом регионе с 2015 г. Для централизации учетных функций органов государственной власти и казенных учреждений создан Центр бухгалтерского учета. К началу 2018 г. централизован учет 30 органов государственной власти (ОГВ), 38 казенных учреждений (КУ), 203 организаций государственного сектора области. Централизация функций бюджетных и автономных учреждений осуществлялась на базе 5 отраслевых центров бухгалтерского учета.

По итогам передачи функций Правительства Вологодской области и 69 бюджетных и автономных учреждений области, финансирование которых осуществляется за счет ФОМС, к началу 2019 г. реализация проекта в государственном секторе завершится. На 2018 г. перед финансовой системой области поставлена задача по централизации бухгалтерского учета и отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях.

Опыт Вологодской области - сегодня один из самых передовых в стране

Ежегодный бюджетный эффект от централизации бухгалтерского учета составляет более p300 млн., бюджетный эффект за 3 года – более p1 млрд. Если на 1 января 2014 г. штатная численность бухгалтерских служб органов власти и учреждений Вологодской области составляла 1920 единиц, то в результате централизации учета и отчетности в 2015–2018 гг. она составит 880 единиц.

В Московской области в начале 2017 г. началась поэтапная передача функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию бухгалтерской (бюджетной) отчетности учреждений в ГКУ Московской области «Централизованная бухгалтерия Московской области». Было организовано 15 управлений (филиалов), по кустовому принципу объединяющих несколько муниципальных районов и городских округов Московской области. Расчетная штатная численность ЦБ – 1501 человек, что составляет 80% от начальной штатной численности бухгалтеров учреждений и составляет p200 млн экономии в 2017 г. и до p500 млн ежегодно до 2019 г.

Программное обеспечение как сервис

По пути создания единого сервиса бухгалтерского учета без централизованной бухгалтерии пошли в Московской области на первом этапе централизации бухгалтерского учета. Основанием для создания централизованной системы стало то, что в 2014 г. Правительством Московской области была поставлена задача: до 2019 г. обеспечить переход на централизованные технологии бухгалтерского учета около 1000 учреждений и свыше 5000 пользователей в целях оптимизации сети государственных и муниципальных учреждений.

Централизованная система была размещена на ресурсах ЦОДа Правительства Московской области. В 2016 г. она получила статус ГИС «Централизованная система ведения бухгалтерского учета Московской области» (ЕИСБУ). Государственные учреждения к ЕИСБУ стали подключаться поэтапно: в 2015 г. было подключено 316 учреждений здравоохранения, в 2016–2017 гг. – 127 учреждений образования, культуры и спорта Московской области.

Задача перехода на централизованные технологии бухгалтерского учета была поставлена Правительством Московской области в 2014 г.

В 2017 г. ЕИСБУ по принципу «программное обеспечение как услуга» начала передаваться на муниципальный уровень для построения отдельных самостоятельных центров бухгалтерского (бюджетного) учета.

В Московской области планируется дальнейшее развитие ЕИСБУ: подключение отрасли социальной защиты; перевод кадрового и бухгалтерского учета ЦИОГВ в систему; ее интеграция с ведомственными ИС; создание пула аналитической отчетности для руководителей учреждений и органов власти.

Автоматизация деятельности органов государственной власти

В ряде регионов страны централизация бухгалтерского учета началась с органов государственной власти. Так, в Ярославской области централизация бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности в органах исполнительной власти области и государственных учреждениях началась в середине 2016 г. Тогда было создано Государственное учреждение Ярославской области «Центр бухгалтерского учета», начался поэтапный перевод учреждений на централизованное обслуживание. Аппаратные мощности для развертывания централизованной системы были предоставлены ГБУ Ярославской области «Электронный регион». До конца 2017 г. в ЦБ было принято 28 органов исполнительной власти (ОИВ) и 64 подведомственных учреждения, относящихся к ключевым отраслям экономики области. Экономический эффект в 2017 г. составил более p20 млн за счет оптимизации затрат на консультационную и техническую поддержку разрозненного программного обеспечения и сокращения штатных единиц специалистов бухгалтерских служб.

До конца 2023 г. в Ярославской области планируется централизовать весь объем региональных учреждений

В настоящее время в регионе ведется активная работа по подключению к централизованной системе учреждений, находящихся на самостоятельном бухгалтерском обслуживании. Это позволит централизовать аналитические данные бухгалтерского учета для получения в дальнейшем сводной аналитической отчетности по всем участникам бюджетного процесса и государственным учреждениям. До конца 2023 г. в Ярославской области планируется централизовать весь объем региональных учреждений и начать перенос накопленного регионального опыта централизации на муниципальный уровень.

В Омской области создание централизованной системы бухгалтерского учета и отчетности началось во второй половине 2016 г. Основной целью руководства региона стало повышение качества учетных функций, прежде всего, в органах исполнительной власти области и подведомственных им казенных учреждениях – было создано КУ «Областной центр учета и казначейства».

К началу 2019 г. процесс централизации органов власти должен быть завершен. Экономический эффект от реализации проекта по централизации состоит из экономии фонда оплаты труда за счет сокращения численности бухгалтерский служб (с 322 штатных единиц в начале 2016 г. до 276 штатных единиц к началу 2019 г.) и расходов на их содержание. По итогам 3 лет он составит более p73,8 млн.

В Новосибирской области централизация бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности шла в 2 этапа. Сначала с 1 января 2017 г. в Министерстве финансов и налоговой политики (МФиНП) Новосибирской области создана единая централизованная система бюджетного учета и отчетности в государственных органах. В нее включены само министерство финансов, подведомственные ему территориальные органы и ГКУ «Региональный информационный центр». В итоге затраты на консультационную и техническую поддержку программного обеспечения оптимизированы примерно на 25%.





В Новосибирской области затраты на консультационную и техническую поддержку программного обеспечения оптимизированы примерно на 25%

На втором этапе централизации учетных функций создана централизованная бухгалтерия на базе ГКУ «Региональный информационный центр», которой с 1 июня 2017 г. переданы полномочия по ведению учета и формированию отчетности как МФиНП, так и 30 территориальных органов. В результате сроки формирования бухгалтерской отчетности сократились на 20%. Реализация этого проекта позволила руководству Новосибирской области решить проблему удаленности территориальных органов, связать их с централизованной бухгалтерией юридически значимым электронным документооборотом, а также унифицировать учетные процедуры на базе единой методологии.



Министерство финансов Республики Карелия начало прорабатывать вопросы, связанные с централизацией бюджетного учета органов исполнительной власти, в начале 2016 г. Было создано подведомственное ГКУ «Центр бухгалтерского и аналитического сопровождения». Штатная численность персонала центра была сформирована за счет передачи численности от соответствующих органов исполнительной власти.

Численность работников, осуществляющих функции бухгалтерского учета и отчетности и организации закупок в органах исполнительной власти и в госучреждениях в целом по республике составляла порядка 726 единиц, расходы на оплату труда и обслуживание информационных систем составляли p241 млн в год. По итогам централизации указанных функций численность таких специалистов планировалось сократить до 654 единиц. В результате бюджетный эффект от централизации составил около p5 млн.

Централизация потребовала создания единой информационной системы бухгалтерского и финансового учета и отчетности, в перспективе доступной и для муниципалитетов. В настоящее время система размещена на аппаратных мощностях Министерства финансов Республики Карелия, интегрирована с ПК исполнения бюджета «Web-Исполнение». Кадровый учет осуществляется в органах исполнительной власти путем удаленного подключения к системе. Работа по передаче функций органов исполнительной власти по ведению бухгалтерского учета продолжается.

Отраслевая бухгалтерия

Опыт централизации бухгалтерского учета путем создания отраслевой бухгалтерии в Пензенской области сегодня является показательным. Работать в этом направлении там начали в 2011 г. В качество ключевой отрасли было избрано здравоохранение. Тогда было создано ГБУ «Центр бухгалтерского обслуживания Пензенской области». С 2015 г. оно реорганизовано путем присоединения к ГБУЗ ПО «Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр». В 2015 г. централизация завершена в части бухгалтерского учета, в 2016 г. – в части заработной платы.

В ЦБО работают 47 бюджетных учреждений здравоохранения: 11 учреждений на непосредственном обслуживании ЦБО (функциональная централизация), а 36 (работают в системе ОМС) самостоятельно ведут бухгалтерский учет в Единой централизованной системе бухгалтерского учета ЦБО через защищенный канал связи (технологическая централизация).

Работы в направлении централизации бухгалтерского учета в Пензенской области начались в 2011 г.

В результате централизации в медицинских учреждениях Пензенской области, во-первых, оптимизирована численность сотрудников бухгалтерских служб и получена реальная экономия ФОТ: за 3 года сокращение более чем на 60 ставок привело к экономии почти p20 млн в год. Это позволило увеличить объемы финансирования медицинских учреждений, снизить нагрузку на региональный бюджет. Во-вторых, значительно повысилось качество ведения бухгалтерского учета и составления отчетности (отчетность принимает ЦБ у всех учреждений). В-третьих, достигнуты значительные успехи в оптимизации затрат на ПО и сопровождение разрозненных программных продуктов. За счет этого был оптимизирован парк ПК ЦБО. К настоящему времени выработана система информативных показателей для мониторинга деятельности учреждений и обеспечен повсеместный доступ к ним руководителей учреждений и Министерства здравоохранения Пензенской области. Положительный опыт Пензенской области успешно перенимается другими регионами страны.

Совмещение централизованных бухгалтерий с региональными казначействами

Ряд регионов страны в качестве ведущего способа централизации бюджетного (бухгалтерского) учета избирает объединение функций региональных казначейств с централизованными бухгалтериями. Так, в Вологодской области площадкой для централизации учетных функций органов государственной власти и казенных учреждений стало ГКУ «Областное казначейство». В структуре учреждения создано структурное подразделение – Центр бухгалтерского учета. Сегодня в нем работают более 80 высококвалифицированных специалистов, при этом производительность труда увеличилась в 2 раза.

В Омской области основной целью руководства региона стало повышение качества учетных функций, прежде всего, в органах исполнительной власти области и подведомственных им казенных учреждениях. Поэтому было создано КУ «Областной центр учета и казначейства», которому в конце 2016 г. на бухгалтерское обслуживание было отдано 3 пилотных ОИВ, в 2017 г. – 10 ОИВ и 2 казенных учреждения, в 2018 г. – еще 10 ОИВ и 3 казенных учреждения. К 1 января 2019 г. в Омской области планируется завершить этап централизации органов власти и обслуживать всего 26 ОИВ и 68 подведомственных казенных учреждений. В итоге будет создано единое пространство по ведению учета, повышено его качество и получен экономический эффект.

Приведенные данные по регионам показывают, что разные схемы централизации бухучета позволяют сегодня каждому региону найти свой путь в решении задачи сокращения бюджетных расходов, повышения их эффективности и добиться значительных результатов.

Более подробно информация об АС «Смета» и о централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в регионах РФ представлена на сайте НПО «Криста».

Расширенная информация о централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в регионах РФ также представлена в буклете, подготовленном НПО «Криста» для семинара на тему «Экономическая эффективность централизации бухгалтерского учета», прошедшего 5–6 апреля в Москве. Ознакомиться с буклетом также можно на сайте НПО «Криста».