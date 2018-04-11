Альфа-Банк: Роботизация поможет нам выйти на новый уровень оптимизации расходов

Банковский сектор серьезно трансформируется – цифровизация идет по всем фронтам, начиная от отношений с клиентами, заканчивая внутренними процессами. Многие инициативы внедрения новых технологий исходят от регуляторов. Границы между ИТ и бизнесом стираются. О том, какие функции ИТ готов отдавать бизнесу, о перспективах российского финтеха и новых проектах банка рассказал руководитель ИТ-блока Альфа-Банка Мартин Пилецки.

CNews: Какое место ИТ-блок занимает в структуре Альфа-Банка?

Мартин Пилецки: В последнее время мы очень много ИТ-функций отдали бизнесу. Непосредственно ИТ-блок осуществляет только надзор над их выполнением. Бизнес берет себе часть центральных функций, а наша роль меняется – из строителей мы становимся архитекторами. Мы отслеживаем, чтобы одна и та же функция не повторялась много раз, мы решаем, каким образом объединять функции между собой, каким образом делегировать разные элементы в рамках бизнеса. Если раньше ИТ можно было сравнить с небольшим коллективом музыкантов-вирутозов, которые исполняли импровизации, то сейчас это большой оркестр, со своими дирижерами, композиторами, руководителями и так далее. Роль ИТ стала более комплексной. Но при этом нам стоит быть внимательнее, так как граница между ИТ и бизнесом стирается.

В прошлом году мы объединили три отдела ИТ-разработки (массовая разработка, разработка решений для розницы и корпоративных решений) в одно целое, а затем к ним присоединились и разработчки из расформированной «Альфа-Лаборатории». Это очень важный шаг для нас. Раньше каждая группа работала на своих стандартах. Объединяя их сейчас, мы получаем единые стандарты разработки для всего банка и эффективное управление разработкой. Зачем разрабатывать разные интерфейсы для сотрудников банка и для клиентов, если это может быть единый интерфейс, на одной технологии, но с разным набором функций для каждой группы пользователей? Вот это мы сейчас и делаем.

CNews: Расскажите о самых ярких проектах, реализованных в прошедшем году.

Мартин Пилецки: Это, прежде всего, «Единый фронт» – наш проект по организации единого взаимодействия с клиентами по всем доступным каналам. Еще один проект – внедрение решений SAP для формирования налоговой отчетности. Мы автоматизировали формирование отчетности по НДФЛ, брокерским и депозитарным операциям.

Мы также провели около 30 проектов, которые автоматизируют работу с кредитными задолженностями – автоматизировали сбор данных, сделали процесс более эффективным для банка и более понятным и быстрым для клиента.

Что еще очень важно, в этом году мы сделали первые шаги в сторону роботизации. Мы открыли в Ульяновске Центр операционных инноваций, в рамках которого работает команда Robotics Process Automation (RPA). Это группа ИТ-специалистов из операционного блока Альфа-Банка, но работают они как наши стратегические партнеры. Они занимаются «последней милей» – оптимизацией процессов, роботизацией, искусственным интеллектом.

Мартин Пилецки: Если бы три года назад мне кто-нибудь сказал, что я буду внедрять 1000 релизов в месяц и система у меня не упадет, я бы точно не поверил

Также мы внедрили много проектов для розницы. Ключевой из них – «Единая CRM». У нас есть много разрозненных баз данных по клиентам, отдельных систем, которые автоматизируют отношения с клиентами. Мы запустили проект SFA (Sales Force Automation, система автоматизации продаж). В нем работают около 50 человек, и это не только ИТ-специалисты, но и представители бизнеса. В рамках проекта будем объединять отдельные базы данных, с которыми работают CRM-системы.

CNews: Каково ваше мнение об инвестициях в финтех-стартапы? Как обстоят дела в этой сфере, много ли хороших, перспективных решений в России?

Мартин Пилецки: Представьте себе молодой лес, площадью несколько сотен квадратных километров. В Западной Европе деревья уже выросли, у них потенциал роста уже не самый большой, дерево очень дорогое. Этот лес уже можно использовать.

В России лес еще молодой, но ему есть, куда расти. Я вижу очень много перспективной молодежи, с большим потенциалом роста, которая выходит из вузов. Они хотят создавать свои компании, иметь свои технические решения. На западе, конечно, зрелость выше, но потенциал ниже. В России – наоборот. Но я не говорю, что стоит инвестировать только в европейские решения.

Мы сейчас видим много ярких примеров в сфере цифровизации, роботизации. Как пример: в Ульяновске, там высоко оценивают перспективы и потенциал компаний, которые развиваются в местном ИТ-кластере. Я вижу потенциал в России – в Питере, в Ульяновске, в Новосибирске, в Казани, Екатеринбурге. Я полагаю, что года через три мы будем знать не только о российских хакерах, но и о крутых технических решениях.

Cnews: Совсем недавно вы запустили интеллектуального чат-бота для внутренних бизнес-процессов. Это первый опыт? Вы планируете его масштабировать?

Мартин Пилецки: У нас есть огромные планы в этом направлении. Мы технологическая компания, и наши акционеры понимают, что будущее именно за технологиями.

Что будет в ближайшем будущем? Выручка будет падать, а давление на ИТ будет расти – акционеры будут требовать большей эффективности. Сейчас у нас есть возможность увеличить эту эффективность на 20% за счет объединения функций. И еще 70% потенциала мы видим в роботизации, в полной автоматизации процессов. Поэтому, мы уверены, что роботизация поможет нам выйти на принципиально новый уровень оптимизации расходов в компании.

Конечно, мы не сделаем этого моментально, но мы должны принимать во внимание все тренды, которые нам помогут понизить расходы и при этом сохранить высокий уровень обслуживания клиентов.

Cnews: Можете рассказать о вашем участии в проектах по ЕСИА и биометрической идентификации клиентов?

Мартин Пилецки: Все верно, мы участвуем в создании единой биометрической системы вместе с другими банками и уже планируем к внедрению этот проект. Есть четкие сроки – 1 июля 2018 года ЕБС будет запущена.

Начиная с лета, при регистрации клиента в ЕСИА Альфа-Банк будет проводить личную идентификацию и собирать его биометрические данные. Суть в следующем: камера делает изображение человека, он голосом произносит определенные цифры – этот процесс фиксируется в виде аудиозаписи. Полученные звук и фото сохраняются в централизованной базе данных Ростелекома, оператора ЕСИА.

Это дает возможность нам и другим банкам – пользователям единого хранилища использовать биометрические параметры клиентов для идентификации. Она будет происходить по той же схеме – фото и голос сравниваются с хранящейся информацией. Наша задача – сделать приложение, которое будет эти данные собирать и передавать, и потом на базе этой информации аутентифицировать клиентов.

К июлю мы планируем внедрить все необходимое оборудование и программное обеспечениедля сбора биометрии и регистрации клиента в ЕСИА, чтобы подключиться к проекту одновременно с другими банками-участниками.

Cnews: Альфа-Банк одним из первых стал применять блокчейн для проведения сделок. Какова судьба этой технологии в ваших планах? Используете ли вы ее сейчас и для каких задач?

Мартин Пилецки: Альфа-Банк очень внимательно относится к технологиям. Так, мы строим открытые API, очень ждем синергии с другими компаниями.

По поводу блокчейна пока можно сказать лишь то, что Альфа-Банк предоставляет подобную приватную услугу своим клиентам, но пока это не носит массового характера. Сейчас с блокчейном работает всего несколько банков. Ситуация похожа на проект с биометрией. Возможно, стоило бы создать некую группу, которая займется разработкой конкретных решений. Я уверен, есть много желающих «поделить поляну» и договориться о совместных стандартах.

Мартин Пилецки: Роль ИТ стала более комплексной. Но при этом нам стоит быть внимательнее, так как граница между ИТ и бизнесом стирается.

У нас есть опыт создания открытых платформ вместе с нашими клиентами, которые подразумевают подключение других участников. Мы можем делать peer-to-peer проекты, но система, которая работает на весь рынок – это уже следующий этап. Мы пока, как отдельные участники, учимся работать на маленьких сделках.

Cnews: Одна из самых серьезных проблем современности – кибербезопасность. Как вы защищаете свой бизнес и своих клиентов?

Мартин Пилецки: В рамках банковской группы кибербезопасность считается одной из самых важных тем, проблемой номер один. Мы сталкиваемся с инцидентами в сфере ИБ почти во всех банках группы. Мы стараемся выявлять паттерны поведения злоумышленников и распространять полученные знания и опыт. Например, изучаем ситуации с мошенничеством в банкоматах, затем очень оперативно применяем полученные знания во всей группе.

На уровне компании у нас фиксируются тысячи ИБ-инцидентов в неделю, мы постоянно сталкиваемся с вирусами, фишингом, попытками взлома сети, мошенничества с банкоматами – они приобрели уже массовый характер. У нас есть отдельный бюджет, на информационную безопасность, он составляет порядка 5-6% от общего бюджета. Эти средства идут на проекты по безопасности, усилению аутентификации и идентификации клиентов, логирование, защиту периметра и т.д. Мы заботимся также и о внутренней информационной безопасности, поэтому уделяем серьезное внимание вопросам обучения персонала, тех сотрудников, которым доверяются права администраторов ИТ-систем.

Сейчас регуляторы намного внимательнее проверяют банки, особенно в части информационной безопасности. Давление с их стороны растет, приоритет именно за вопросами кибереступности, безопасности, сохранения персональных данных клиентов.

Cnews: Каковы планы вашего блока на ближайшее будущее?

Мартин Пилецки: Будущее строится уже сегодня. Именно сегодня ИТ должны быть гораздо ближе к бизнесу. Это одно из моих самых больших опасений. Большой интерес к ИТ, большое внимание со стороны бизнеса, менеджмента всех уровней не всегда приносит только пользу. Очень часто это может привести к разного рода конъюнктурным проявлениям. Представьте, что завтра вам объявят: каждый гражданин России должен знать еще три иностранных языка, иначе он не может рассчитывать на определенный доход, или должен платить налоги. Что произойдет? Все будут имитировать, что знают эти языки. Точно также и растущий хайп вокруг ИТ не только перспективен, но и опасен.

Моя задача, как CIO, поддерживать наших бизнес-партнеров, реализовывать с ними хорошие проекты, поддерживать отношения между ИТ и бизнесом, ведь граница между ними уже стирается. Фактически, ее уже нет.

Еще одна наша задача – научиться справляться с растущим давлением со стороны бизнеса, с требованиями постоянно поднимать эффективность ИТ-службы. Это и вопросы безопасности, и аптайма системы. Посмотрите, моя ИТ-служба делала 20 внедрений в месяц. Сейчас мы делаем 24 внедрения в месяц, а планируем делать еще больше.

Если бы три года назад мне кто-нибудь сказал, что я буду внедрять 1000 релизов в месяц и система у меня не упадет, я бы точно не поверил. Я бы сказал, что невозможно, банк не гибкий, в нем много разных систем…

Последняя достаточно напряженная ситуация произошла, когда у нас после очередного внедрения упала на 5 минут автоматизированная банковская система. Но я был доволен тем, что моя команда смогла быстро принять нужное решение и восстановить работоспособность. На клиентов это вообще не повлияло, потому что многие системы у нас работают автономно.

Для нас очень важна устойчивость, безотказность бэк-систем. Делая все больше релизов, мы бьем свои же рекорды. Представьте, что пилот летящего самолета выходит из кабины с отверткой в руках и начинает что-то подкручивать в салоне. Вот и мы сейчас точно также пытаемся менять конструкцию самолета во время полета, но стараемся делать это максимально профессионально. Это уже высокая инженерия.