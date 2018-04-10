Биометрия в ритейле: контроль за персоналом и не только

Крупнейшие торговые сети России уже несколько лет используют технологии биометрической идентификации для контроля за работой персонала. Однако потенциал таких решений еще не раскрыт окончательно, а сфера их применения может быть значительно шире, считают в компании RedSys.

Еще недавно технологии идентификации, основанные на биометрических данных человека, использовались лишь узким кругом специализированных организаций. Сегодня в России принято решение о создании Единой биометрической системы, в основе которой будет лежать распознавание личности по фотоизображению и голосу. Между тем, подобные решения уже несколько лет используются одной из самых технологичных отраслей – розничной торговлей.

Так, в сети «Дикси» биометрический контроль сотрудников появился в середине 2016 г. На входе во все супермаркеты были установлены дактилоскопические сканеры, с помощью которых фиксировалось время прихода и ухода с работы персонала всех уровней – от уборщиц и рядовых продавцов до директора магазина.

Подобные решения используются и в целом ряде других торговых сетей, таких как X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «М.Видео», «Адамас». Так, X5 Retail Group еще в 2014 г. внедрила технологию распознавания по отпечатку пальца, однако со временем отказалась от нее в пользу распознавания рисунка вен ладони. В «М.Видео» также выбрали биометрические сканеры вен ладони для контроля за работой персонала в нескольких крупных магазинах Москвы и Екатеринбурга.

На работу вовремя

«Биометрия – удобный и недорогой способ контроля дисциплины, оптимизации численности персонала и формирования смен, – говорит Иван Смирнов, директор департамента инженерно-технических систем безопасности RedSys. – Биометрическая система может использовать трехмерное изображение лица, отпечаток пальца, рисунок вен ладони, радужку глаза». Однако для ритейла лучше всего подойдет бесконтактная технология идентификации по изображению лица, поскольку все контактные устройства предполагают усложнение эксплуатации и эмоциональное неприятие отдельными категориями сотрудников считают в компании.

Система может распознать посетителя магазина по лицу, найти его данные в системе лояльности и к тому моменту, как он окажется возле POS-терминала, кассир уже получит информацию о его истории покупок, положенных скидках и пр

Получение первичных данных от сотрудника занимает несколько минут. Администратору магазина выдается планшет с камерой и соответствующим приложением. Сначала он сам проходит идентификацию, отсканировав свой паспорт и загрузив собственную фотографию. А затем подобным образом заносит в систему данные сотрудников. Информация передается в дата-центр компании и хранится там в защищенном контуре в полном соответствии с требованиями закона о персональных данных.

Установленный в каждом магазине терминал получает из ERP-системы график работы сотрудников. Теперь, приходя и уходя с работы, им остается просто подойти к устройству и нажать кнопочку «Я пришел» или «Я ушел». Система сфотографирует человека, удостоверится в том, что перед ней реальное лицо, а не его фотография, и зарегистрирует факт прихода или ухода. Затем эти данные поступят в HR-службу для формирования табеля учета рабочего времени.

«В отличие от традиционных систем учета рабочего времени, хранящиеся в системе RS-BIO T&A (Time and Attendance) биометрические образцы – изображение лица, отпечатки пальцев и пр.– можно при необходимости обработать при помощи специальной мастер-системы для того, чтобы использовать их на терминале любого производителя, – говорит Иван Смирнов. – Это позволяет не заносить биометрические данные сотрудника в систему каждый раз, когда приходится заменить терминал. Кроме того, наше решение может быть интегрировано с терминалами любых производителей через специальные модули».

В случае, если по какой-либо причине терминал не может установить связь с мастер-системой, он сохранит данные о приходе и уходе сотрудников и передаст ее в базу данных, как только это станет возможным.

Навстречу клиенту

Сегодня получившие достаточно широкое распространение в сфере контроля за работой персонала биометрические инструменты начинают находить себе применение еще в одной, не менее важной для ритейла сфере – работе с клиентом.

Например, система может распознать посетителя магазина по лицу, найти его данные в системе лояльности и к тому моменту, как он окажется возле POS-терминала, кассир уже получит информацию о его истории покупок, положенных скидках и пр. Если же расположить камеру у входа в магазин, то можно выстроить очень эффективную персонифицированную систему общения с клиентом, например, назначить ему персонального консультанта или предложить товары в соответствии с его предпочтениями.

В итоге ритейлер получает еще один современный инструмент общения с клиентом, а также возможность сбора более детализированной аналитики не только по каждому покупателю, но и по каждому консультанту. Например, если посетитель, средний чек которого составляет 20 000 руб., сегодня ушел из магазина с пустыми руками, стоит разобраться в причинах – возможно, это произошло потому, что консультант при общении с ним совершил ошибку.

Среди «точек роста» ближайших нескольких лет – интеграция системы распознавания лиц с соцсетями для получения еще более точной аналитики о клиенте или потенциальном работнике, а также взаимодействие с Бюро кредитных историй, позволяющее понять уровень платежеспособности покупателя и сформировать для него индивидуальное предложение.