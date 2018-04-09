Тотальное распространение: 5 направлений, в которых интернет вещей нужен уже сегодня

Ни для кого не секрет, что интернет вещей (ИВ) меняет подходы бизнеса к проектированию, производству и реализации продуктов и услуг. Компании все чаще ищут способы применять ИВ во всех аспектах своей деятельности – от поиска новых бизнес-моделей до оптимизации производства. Рассказываем о пяти направлениях, в которых технологии интернета вещей помогают добиться наибольших результатов.

Оптимизация производства

Согласно данным совместного исследования ForbesInsights и Hitachi Vantara, 45% руководителей компаний из 500 опрошенных считают ИВ важнейшей технологией для производственного сектора. Это объясняется тем, что практически любая компания, ориентированная на изготовление продукции, получает технологические и финансовые преимущества в результате внедрения проектов в области интернета вещей.

Один из факторов – повышение качества продукции. ИВ-системы помогают производителям выявлять не соответствующие стандартам материалы, а также проверять релевантность изделия необходимым техническим характеристикам. В результате сокращаются издержки на последующий ремонт и обслуживание продукции, то есть опосредовано снижаются затраты компании.

Оптимизация производства с помощью систем интернета вещей открывает перед бизнесом и другие возможности. В первую очередь они актуальны для компаний, в которых задействованы сложные производственные процессы. Так, в компании-производителе всемирно известных мотоциклов Harley-Davidson в Йорке (штат Пенсильвания, США) каждый этап производственного процесса теперь отслеживается и регистрируется в реальном времени с помощью датчиков, которые контролируют эффективность различного оборудования. Например, в окрасочной камере замеряется температура и влажность, и, когда результаты измерений выходят за пределы нормы, программа автоматически корректирует скорость вращения лопастей вентиляторов.

Также ИВ-система экспортирует все данные на экраны сотрудников. Эта информация дает более полное представление о том, что происходит на заводе, и позволяет принимать более продуманные решения. Подобные шаги, сделанные компанией для оптимизации производства с помощью новых технологий, принесли Harley-Davidson отличные результаты: она на 7% сократила затраты, на 2,4% повысила продуктивность сотрудников и на целых 19% увеличила чистую прибыль.

Управление цепочкой поставок

По данным того же исследования, 64% руководителей считают логистику одним из приоритетных направлений компании. Для организаций, в которых задействованы сложные процессы управления продуктами, это вполне естественно. Один из ярких примеров – компания Amazon, которая в последние годы стремительно растет. В настоящее время она управляет более чем 500 млн единиц товара и имеет 490 центров выдачи заказов и других точек обслуживания по всему миру. Некоторые из них занимают площади более сотни тысяч квадратных метров.

Раньше, чтобы найти необходимый заказ, сотрудники компании ходили по огромным складам, сканируя и отбирая продукты. Но в 2012 г. Amazon приобрела компанию Kiva Systems – производителя робототехнических систем с возможностями ИВ, которые теперь используются для автоматизации процесса поиска и выдачи товаров. Использование роботов позволило повысить эффективность складского хранения, сократив на 20% операционные затраты. По оценкам специалистов компании, ежегодная экономия для каждого центра, где были внедрены роботы, составляет $22 млн. Если установить Kiva во всех распределительных центрах Amazon (их у компании более 250 по всему миру), за год удастся сэкономить до $5 млрд.

Управление активами

Интернет вещей позволяет усовершенствовать процессы управления оборудованием – еще один аспект, важный для руководителей бизнеса.В частности, ИВ-системы помогают обеспечить получение важной информации о местоположении, состоянии и эффективности оборудования.

Возьмем, например, компанию Sullair. Более 50 лет она производит воздушные компрессоры, которые применяются во многих промышленных системах. Каждый компрессор снабжен решением для удаленного мониторинга AirLinx. Оно позволяет заказчикам мониторить состояние оборудования и получать оповещения о необходимости обслуживания, благодаря чему сокращается время простоев.

По словам Джона Хилберга, вице-президента Sullair по коммерческим и промышленным системам, «простои компрессора – одна из самых серьезных проблем, которая может возникнуть на производстве. Возможность отслеживать работоспособность такого оборудования и исключать необходимость внепланового технического обслуживания – хороший способ повысить эффективность производства».

Управлять производственными активами необходимо практически в каждой отрасли. При этом к активам могут относиться любые объекты – от портативных устройств, мебели и транспортных средств до сырья, запчастей и крупного промышленного оборудования. Располагая данными, которые поступают в режиме реального времени, такими как местоположение оборудования, условия работы и состояние, компании могут повысить эффективность использования и развертывания активов, что способствует получению максимальной окупаемости инвестиций.

Принятие финансовых решений

Технологии интернета вещей могут сыграть важную роль и в принятии финансовых решений. Они обеспечивают точное представление о финансовых показателях, которое дополняет данные бухгалтерского учета. Это позволяет получить более целостное представление о работе всей компании.

Рассмотрим пример Atria Power – одной из крупнейших в Индии независимых энергетических компаний. Atria имеет множество ветровых и солнечных электроустановок. Совместно с партнерами она разработала прогностическую модель для анализа выработки и распределения электроэнергии. Чтобы заполнить эту модель данными, Atria понадобилось решение на базе интернета вещей, которое позволило бы собирать и анализировать информацию с этого оборудования, в том числе данные о факторах окружающей среды, например, направлении ветра и облачном покрове.

Каждые 90 минут датчики отправляют специалистам компании подробные сведения о состоянии оборудования и параметрах окружающей среды. Это помогает им определить, какое количество электроэнергии будет выработано за следующие 24 часа. Используя эту информацию, Atria Power может спрогнозировать количество энергии, которая будет поставляться коммунальным хозяйствам, и планировать хранение оставшейся энергии, которую можно будет реализовать позднее.

Качество обслуживания клиентов

Технологии интернета вещей часто применяются для улучшения качества обслуживания клиентов. Это подтверждают и данные исследования Forbes Insights: 90% респондентов считают, что сервисное обслуживание – одно из наиболее перспективных направлений использования ИВ.

Предпосылок к этому более чем достаточно. Измеряя уровень удовлетворенности клиентов (индекс CSI), организация почти всегда сталкивается с таким понятием, как «время реакции» – показатель того, как быстро клиентская служба реагирует на заявку заказчика. Этот показатель будет расти в том случае, если сотрудники компании будут иметь четкое представление о состоянии производственных процессов, количестве и качестве выпускаемой продукции.

Еще один фактор – влияние интернета вещей на использование промышленного оборудования заказчиками. Продукция, укомплектованная датчиками и встроенными средствами подключения к сети, позволяет регистрировать и передавать критически важные данные, которые в дальнейшем можно проанализировать и использовать для оптимизации производственных процессов.

Именно так поступил производитель спецтехники Caterpillar. Сегодня практически вся продукция компании (более 560 тысяч машин), от локомотивов и промышленных генераторов до строительного и горнодобывающего оборудования, снабжена комплексом программных средств, аналитическими инструментами и интерфейсами прикладного программирования (API).

Средства интернета вещей, встроенные в продукты Caterpillar, расширяют их возможности, позволяя сократить эксплуатационные расходы и при этом повысить эффективность работы. Например, автономная горнодобывающая техника функционирует дольше устройств, управляемых вручную, и более точно соблюдает производственные нормативы, благодаря чему продуктивность горных работ была увеличена на 20%.

«Технологические изменения, произошедшие за последние 40 лет, вызвали революционные перемены в деятельности практически всех организаций, – считает Ирина Яхина, директор по технологиям Hitachi Vantara в North EMEA. – Это касается и производственных компаний, которые стояли перед жестким выбором – быстро внедрять все новые разработки, от компьютеров и вычислительных сетей до электронной коммерции и мобильных устройств, или отстать и оказаться в отстающем положении. Следующие грандиозные перемены будут, по всей вероятности, связаны с интернетом вещей. ИВ быстро входит в практику компаний, а в сочетании с искусственным интеллектом, робототехникой и другими новыми разработками может оказать влияние, несопоставимое по масштабам ни с одной из предшествующих технологий».

Как видно из этих примеров, технологии интернета вещей могут помочь в развитии практически любой компании. Оптимизация производства, упрощение цепочки поставок, более точное отслеживание и контроль активов, повышение качества обслуживание клиентов – все это улучшает финансовые показатели компаний и переводит их на новый, цифровой уровень.