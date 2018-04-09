«РТ Лабс»: У России есть все шансы стать мировым ИТ-лидером

Компании «РТ Лабс» исполнилось 15 лет. Основанная в 2003 г. как небольшой провайдер телекоммуникационных услуг, она превратилась в одного из крупнейших в России системных интеграторов, отвечающих за функционирование и развитие ключевых государственных информационных систем. Об основных вехах развития и планах на будущее CNews рассказал Михаил Бондаренко, генеральный директор «РТ Лабс».

CNews: В этом году вашей компании исполнилось 15 лет. Она была создана в 2003 году как провайдер телеком-услуг. Расскажите о ключевых этапах ее развития.

Михаил Бондаренко: Да, компания действительно была основана 15 лет назад. Тогда она называлась «ЦентрТелекомСервис» и была дочерним предприятием «ЦентрТелекома» (сейчас «МРФ-Центр»). Свою деятельность она начинала как небольшой провайдер телеком-услуг и занималась телефонизацией малого и среднего бизнеса. В 2003 году на фоне роста экономики наблюдалось активное развитие телекоммуникационной отрасли, мощностей не хватало, и услуги небольшой компании были очень востребованы.

Позже наша материнская компания преобразовалась в «Ростелеком». «ЦентрТелекомСервис» также трансформировался. В 2010 году мы подключились к реализации проекта «Электронное правительство» в качестве одного из подрядчиков. Ключевой вектор развития компании как системного интегратора и разработчика программного обеспечения был сформирован в 2011-2012 годах, и мы были переименованы в «РТ Лабс». А в 2013 году, когда президентом «Ростелекома» стал Сергей Борисович Калугин, было принято решение наращивать и сосредотачивать компетенции по разработке и эксплуатации инфраструктуры электронного правительство на базе нашей компании. Именно с этим проектом в 2014 году мы вступили в новую эру, и начался новый этап развития «РТ Лабс».

CNews: Вы возглавили «РТ Лабс» в 2015 году. Какой вы ее увидели?

Михаил Бондаренко: «РТ Лабс» находилась в стадии трансформации – перед нами была поставлена задача перейти на новый уровень обслуживания инфраструктуры электронного правительства. Но это было непросто. На тот момент в компании работало около 200 человек, не хватало многих нужных специалистов и ключевых экспертиз. У нас не было даже собственного офиса. К примеру, я организовал себе кабинет в стеклянной переговорной размером 2 на 2 метра.

Мы начали анализировать, какие компетенции есть в компании, а какие отсутствуют, как информатизированы внутренние бизнес-процессы, каково качество оказываемых нами услуг. Постепенно, применяя весь опыт и знания, полученные мной на предыдущих местах работы, мне удалось переломить ситуацию.

Мы за очень короткий срок усилили команду специалистами по разработке и тестированию, сформировали центр компетенций по разработке мобильного приложения «Госуслуги», разобрались с претензиями заказчиков, погасили задолженности и в конечном итоге выправили ситуацию. Совместно с «Ростелекомом» и Минкомсвязью выработали принципиально иной подход к развитию инфраструктуры электронного правительства. Так нам удалось достаточно быстро построить эффективную компанию.

CNews: Что представляет собой «РТ Лабс» сегодня?

Михаил Бондаренко: «РТ Лабс» – одна из крупнейших компаний группы «Ростелеком», ведущий системный интегратор. У нас более 700 сотрудников.

За последние три года у нас появились новые компетенции. Во-первых, мы развиваем региональную инфраструктуру электронного правительства, автоматизируем работу органов власти субъектов РФ. Во-вторых, мы вышли на рынок информатизации здравоохранения: автоматизируем более 1,5 тысяч медучреждений в 20 регионах страны с помощью Региональной медицинской информационной системы и развиваем Центральный архив медицинских изображений. Мы создаем Единую биометрическую систему – передовое решение, которое способно предложить людям абсолютно новый уровень сервиса. Но самое главное – сегодня «РТ Лабс» не просто исполняет заказы своих клиентов, а разрабатывает решения, определяющие будущее цифровой экономики и цифровой России. И это очень важно для нас.

Михаил Бондаренко: Cегодня «РТ Лабс» не просто исполняет заказы своих клиентов, а разрабатывает решения, определяющие будущее цифровой экономики и цифровой России

CNews: Сколько у вас региональных подразделений?

Михаил Бондаренко:«РТ Лабс» имеет представительства в каждом федеральном округе, в крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток и других. Кроме этого, у нас есть три R&Dцентра: в Ярославле (порядка 40 человек), Воронеже (более 130 человек) и Самаре (около 40 человек). В особой экономической зоне «Иннополис» в прошлом году мы создали Центр цифровых компетенций по развитию Единой биометрической системы. В ближайшее время мы планируем учредить еще один центр разработки на базе филиала в Санкт-Петербурге.

Основу московского офиса составляют сотрудники, которые непосредственно взаимодействуют с заказчиками, – архитекторы, аналитики, специалисты технической поддержки и эксплуатации. В региональных подразделениях сосредоточены продавцы и проджект-менеджеры, которые отвечают за реализацию проектов в сфере региональной информатизации и информатизации здравоохранения.

CNews: Расскажите подробнее о решениях «РТ Лабс» для здравоохранения.

Михаил Бондаренко: У нас есть два базовых продукта. Это Региональная медицинская информационная система, которая в качестве регионального сегмента ЕГИСЗ автоматизирует более 40 основных бизнес-процессов медучреждений в 20 субъектах Российской Федерации.

Второй продукт – это Центральный архив медицинских изображений (ЦАМИ), который выступает, по сути, телемедицинской платформой. В период активного инвестирования в здравоохранение регионы активно закупали томографы, кардиографы и другое оборудование. Но для расшифровки полученных с их помощью изображений порой нужны врачи высокой квалификации. А они есть не везде. Кроме того, очень важно видеть не просто «снимок дня», а ретроспективную картину обследования пациента. Мы предлагаем подключить такое оборудование к ЦАМИ, и тогда, например, профильный специалист из другого региона сможет получить доступ к изображению и высказать свое мнение, интерпретировать его в ходе телеконференции. В дальнейшем мы собираемся применить в ЦАМИ искусственный интеллект, который будет анализировать изображения с целью выявления патологий. Такой пилотный проект уже запущен нами в Татарстане.

Кроме того, в прошлом году в Мурманской области мы запустили пилот по голосовому заполнению медицинских протоколов. Такая система помогает врачу не тратить свое время на заполнение бумажек, а посвящать его лечению людей.

CNews: Какое решение вы собираетесь использовать для анализа медицинских изображений?

Михаил Бондаренко: Мы только выбираем производителя, тестируем предлагаемые продукты, чтобы выбрать лучшее. Скорее всего, это будет стартап, а, может быть, и несколько. Вообще, работать со стартапами очень интересно. Это энтузиасты, которые вкладывают душу в свои идеи. И нам хотелось бы дать им возможность реализоваться.

Кстати, в Единой биометрической системе мы тоже сделали платформу, в которую инсталлируются решения различных вендоров, специализирующихся на том или ином виде биометрии. В нашем случае используются технологии сразу нескольких поставщиков, в том числе стартапов. И мы с удовольствием берем их в этот проект. Они помогают нам решать стратегические задачи компании, а мы способствуем технологическому развитию страны, привлекая этих ребят и вкладываясь в них. В этом заключается одна из основных целей существования нашей компании.

CNews: Мы плавно перешли к Единой биометрической системе…

Михаил Бондаренко: Я уверен, что в обществе существует насущная потребность в новых сервисах все более и более высокого уровня. Но для их появления недостаточно лишь прорывных технологий и усилий талантливых разработчиков, нужен визионерский взгляд в будущее, своего рода «сумасшедшинка», одержимость правильной и полезной идеей и воля к ее воплощению.

Михаил Бондаренко: Мы способствуем технологическому развитию страны, привлекая стартапы и вкладываясь в них

Создавая систему, мы связали воедино множество технологических платформ и элементов: инфраструктуру электронного правительства, электронную среду, созданную Центральным Банком России, систему безопасности, разработанную компетентными органами. Но Единая биометрическая система – это не только конгломерат различных многокомпонентных информационных систем и программно-аппаратных комплексов, это прежде всего перевод жизни людей в качественно новую, цифровую плоскость. При помощи системы можно решить огромное количество задач и перейти к совершенно новому уровню предоставления сервисов. Это банковские услуги, услуги пенсионных фондов, получение различных документов, перепись населения и многое другое.

Сколько у вас сейчас документов личного хранения? СНИЛС, полис страхования, паспорт один, паспорт второй, права, свидетельство о рождении, диплом, вкладыш в диплом…. А если все это объединить и привязать к вашим биометрическим данным? Тогда вы сможете прийти в любое государственное или коммерческое учреждение, идентифицироваться за считанные минуты и получить любую необходимую вам услугу. Представляете, насколько можно уменьшить сроки рассмотрения заявок? А сколько сэкономить денег? Я уверен, что создание Единой биометрической системы позволит обществу сделать качественный рывок в развитии. И это очень важно.

CNews: Где будут храниться биометрические данные?

Михаил Бондаренко: Они будут храниться в защищенном контуре, на специально выделенных мощностях в ЦОД «Ростелекома», там же, где располагается инфраструктура электронного правительства.

CNews: Вы планируете дальнейшее развитие инфраструктуры электронного правительства?

Михаил Бондаренко: Конечно. Казалось бы, инфраструктура создана, ее использует более 70 миллионов человек. Однако недавно мы решили взглянуть на нее глазами пользователя. На выборах в сентябре прошлого года мы протестировали услугу «Мобильный избиратель» – возможность через Единый портал госуслуг в режиме онлайн подать заявку на голосование по месту пребывания как в любом регионе страны, так и за рубежом. А на прошедших недавно выборах президента Российской Федерации этот сервис заработал в полную силу. Мы постарались сделать его максимально удобным, и, как показала практика, нам это удалось – по месту пребывания проголосовали более 1,6 миллиона россиян.

Сейчас думаем, какие еще сервисы можно предоставить на базе инфраструктуры электронного правительства. Например, у нас возникла архитектурно-экономическая задача, связанная с существенным ростом числа пользователей и, соответственно, их обращений в службу технической поддержки. Количество пользователей увеличивается, и затраты на обеспечение функционирования первой линии растут в геометрической прогрессии. И что самое интересное, около 70% обращений поступает по телефону, все остальные каналы – СМС, интернет-чат, Telegram – не очень востребованы людьми. При этом уровень удовлетворенности от телефонного общения составляет 90%. Сегодня мы обсуждаем с Минкомсвязью и «Ростелекомом» вопрос о модернизации сервисов первой линии поддержки и внедрении интеллектуального голосового помощника. Подобные технологии уже применялись Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Но мы хотим существенно их расширить и перевести в цифровой канал большую часть общения с пользователями Единого портала госуслуг.

CNews: Это проект 2018 года?

Михаил Бондаренко: Да,если мы не запустим его сейчас, затраты на первую линию будут еще больше. Дело в том, что около 80% таких звонков – это вопросы, которые не имеют прямого отношения к нашей работе. Например, люди просят подсказать, как найти ближайший МФЦ или ГАИ. Операторы тратят свое время на то, чтобы перенаправить человека по нужному адресу, упуская при этом возможность получить важную информацию. Ведь звонки в службу поддержки – это, в первую очередь, обратная связь от пользователей портала, мнение из первых уст о том, как работают «Госуслуги», и что надо исправить.

CNews: Какие еще проекты запланированы на этот год?

Михаил Бондаренко: У нас есть планы создания сервиса «Электронный доктор» – надеюсь, выпустим его на рынок в текущем году. Это будет решение, ориентированное на массового пользователя, которое даст гражданам новые медицинские сервисы. Несколько компаний уже пытались создать что-то подобное, но они не обладают теми преимуществами, которыми располагаем мы. В этом и состоит наша миссия – упростить доступ гражданина к государственным сервисам, сделать его взаимодействие с государством простым и понятным.

Михаил Бондаренко: Если ты заинтересован в том, чтобы достичь нужной цели в нужное время, ты мотивирован, то работаешь круглосуточно

CNews: Как вы намерены участвовать в реализации программы «Цифровая экономика»?

Михаил Бондаренко: Мы хотели бы коренным образом переформатировать архитектурный слой инфраструктуры электронного правительства. Также есть задача по переходу на СМЭВ 3.0, которая была поставлена Минкомсвязью. Кроме того, мы готовы заниматься темой электронно-цифровой подписи. Сегодня она существует только на физическом носителе и действительна лишь в течение года. Но если сделать ЭЦП доступной из «облака», да еще и привязать к биометрии, можно вывести процесс предоставления госуслуг и совершения гражданско-правовых сделок на совершенно новый уровень. Именно в этом мы видим одну из основных задач цифровой экономики.

CNews: Насколько реальны сроки, прописанные в программе «Цифровая экономика», на ваш взгляд?

Михаил Бондаренко: Безусловно, реализация программы во многом зависит от появления новых нормативно-правовых актов. Однако сказать, что сроки нереальные, я не могу. Нет ничего невозможного. Если ты заинтересован в том, чтобы достичь нужной цели в нужное время, ты мотивирован, то работаешь круглосуточно. А если изначально уверен, что не сможешь выполнить задачу, тогда не стоит за нее браться.

CNews: Как вы решаете кадровые проблемы при таких темпах развития и при таком объеме решаемых задач?

Михаил Бондаренко: О кадровых проблемах не только нашей компании, но и всей страны, можно говорить бесконечно. Во-первых, на рынке в принципе катастрофически не хватает кадров. Россия – огромная страна с широчайшим потенциалом развития, а ее население – чуть меньше 150 миллионов. К примеру, в меньших по площади Индии или Китае проживает более миллиарда человек. Численность персонала международного холдинга «Ситроникс Телеком Солюшнс», в котором я когда-то работал, составляла 1500 человек. А в небольшой по индийским меркам компании, с которой мы сотрудничали на тот момент, и которая обслуживала всего двух заказчиков, было более 300 000 сотрудников.

Конечно, свое влияние на кадровый рынок оказала и девальвация рубля. Предложения западных компаний, которые платят в валюте, стали более привлекательными для наших специалистов. Многие иностранные вендоры создают ИТ-кластеры рядом с границей Российской Федерации и переманивают туда людей. Существует и проблема профессиональной подготовки. В России явно не хватает профильных ВУЗов. Мы создали в Иннополисе компанию, которая должна стать кузницей кадров, но, очевидно, что и этого мало. В России надо решать и демографическую, и образовательную проблему.

Если говорить конкретно о нашей компании, то при приеме на работу мы в первую очередь смотрим на профессиональные качества специалиста, а затем оцениваем его мотивацию. Нам нужны люди, готовые смотреть вперед и развиваться. А это непросто. У меня сложный характер, я все время считаю, что бы мы ни сделали, можно было бы сделать лучше. Я готов работать 24 часа в сутки и это, с одной стороны, помогает мне развивать компанию, с другой – заставляет моих сотрудников соответствовать самым высоким требованиям.

CNews: Как вы думаете, какой будет наша страна, когда завершится программа «Цифровая экономика»?

Михаил Бондаренко: А она не может завершиться. Технологии развиваются так быстро, что момент, когда можно будет сказать, что мы достигли всего и успокоиться, никогда не наступит. У текущего этапа есть определенные сроки, но я бы не стал ими ограничиваться. Еще год назад не было «Мобильного избирателя». Не было биометрических сервисов для удаленного оказания банковских услуг. Мы не знали, что такое «лайфнесс» и детектирование подделок при помощи биометрии. Не понимали, как можно автоматически распознавать проблемы на флюорографии пациентов. А сейчас это уже работает.

Цифровая экономика должна развиваться постоянно, и чем быстрее, тем лучше. И я хочу, чтобы наша компания стала основой ее развития. Мы создали инфраструктуру, подготовили кадры, организовали партнерство со стартапами. И готовы создавать все новые и новые инновационные продукты как для нашей страны, так и для всего мира.

Я уверен, что уже через пять лет наша страна сможет продемонстрировать чудеса инновационного развития, достичь таких высот, о которых сейчас никто даже не догадывается. Могу сказать, что у нас реально есть все шансы стать мировыми ИТ-лидерами.

CNews: Каковы планы вашей компании на 2018 год?

Михаил Бондаренко: В 2016 году наша выручка составила 2,6 миллиарда рублей. По итогам 2017 года мы выросли на 17% до 3 миллиардов.За этот год можем вырасти еще больше. Мы уже обсуждаем участие в нескольких очень крупных проектах. И начали готовиться к ним – набирать и обучать новых специалистов, формировать команды. И это, с одной стороны, очень интересно, а с другой – чрезвычайно ответственно.