Всем придется учиться: как изменятся способы производства продукции, сама продукция и подходы к ее созданию

Интернет вещей (ИВ) все чаще становится необходимой технологией для повседневной жизни компании и ее будущего. Более 90% опрошенных из 500 респондентов, которые приняли участие в исследовании Forbes Insights, сообщили, что интернет вещей имеет большое значение для развития их компании. Наиболее кардинальные изменения технология вызовет в промышленном секторе. Какие именно – в интервью рассказал Рич Роджерс, старший вице-президент по продуктам и проектированию комплексных решений для промышленного интернета вещей компании Hitachi Vantarа.

CNews: Почему интернет вещей так важен для промышленности?

Рич Роджерс: Я рассматриваю промышленный интернет вещей как толчок для следующей индустриальной революции. В ходе первой революции мы перешли от ручного производства товаров к промышленному. Затем было открыто электричество, позволившее запустить станки и основать фабрики. Сейчас мы считаем, что промышленный ИВ превратит любой производственный ресурс в интеллектуальный актив с сетевыми возможностями.

Объясню на примере. Раньше компаниям приходилось регулярно отправлять целую армию специалистов для проведения планового технического обслуживания любого оборудования – от элеваторов до автосамосвалов и конвейеров. С появлением промышленного интернета вещей эти машины стали способны сами отправлять информацию о своих действиях, работоспособности и местоположении, что помогает обслуживать их точно в срок. Хотя бы это уже радикально изменит ситуацию в отрасли в будущем. Но нам открывается гораздо больше возможностей.

CNews: Каких именно?

Рич Роджерс: Первая из них – возможность подключить к сети все оборудование. Это позволит увидеть реальное положение дел в компании. Еще одна возможность – «оживить» машины с помощью программного обеспечения.

Возьмем разработки компании Tesla. К 2014 году ее электромобилями уже владели тысячи людей. В октябре этого года, после обновления ПО, в этих машинах появилась система автоматического вождения (автопилота). Соответственно, для клиентов тоже открылись новые возможности.

Вот еще один пример: компании в промышленной области часто характеризуются самыми низкими доходами в расчете на одного сотрудника. Использование программных систем, искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники позволит изменить эту ситуацию так, что эти показатели станут одними из самых высоких.

Возьмем центры обработки данных (ЦОД). Благодаря программным решениям они работают практически без вмешательства человека. Промышленный интернет вещей позволит сделать тоже самое на заводах, то есть повысит эффективность всех этапов производства, от эксплуатации и технического обслуживания оборудования до производства и отделки продукции, а также серьезно сократит производственные затраты.

CNews: Скажется ли внедрение промышленного интернета вещей на процессах разработки продукции?

Рич Роджерс: Да, конечно. Например, рекламируя какой-либо продукт, компания Amazon проводит несколько тестов. Это значит, что для одного продукта запускается несколько разных вариантов рекламы, из которых выбирается наиболее эффективная. Я считаю, что при разработке продуктов будет использоваться похожая стратегия. По мере того, как происходит выпуск и потребление продукта, данные о нем будут поступать обратно в отдел разработки. Это позволит усовершенствовать следующие его версии или получить информацию для создания нового продукта.

CNews: Как промышленный интернет вещей будет взаимодействовать с другими технологиями?

Рич Роджерс: На основе всех новых технологий будут разработаны комплексные решения. Например, у нас есть искусственный интеллект, интернет вещей, технологии дополненной реальности (AR). Вот вам ситуация: специалист выезжает на площадку, сканирует оборудование с возможностями подключения к ИВ. Искусственный интеллект помогает ему правильно провести диагностику, а система виртуальной реальности – отремонтировать или заменить тот или иной компонент. Промышленный интернет вещей связывает эти технологии воедино.

CNews: Опишите последовательность действий компании, которая хочет внедрить проекты в области промышленного интернета вещей.

Рич Роджерс: Для начала компания должна разобраться, в какой области промышленный интернет вещей будет наиболее полезен. Затем можно выбрать платформу и подключить к ней свое оборудование. Так она получит первые данные.

Следующий шаг – подбор команды, которая займется анализом этих данных. Параллельно необходимо подумать о программном обеспечении: раньше компании в промышленной сфере конкурировали друг с другом за счет оборудования, а теперь ключевым преимуществом станут программные средства.

CNews: Как промышленный интернет вещей повлияет на производственный сектор в целом?

Рич Роджерс: Если мысленно переместиться на 10–20 лет вперед, можно без труда представить себе производство как услугу. Точно так же, как сегодня для большинства компаний не имеет смысла открывать собственный центр обработки данных, в будущем не будет иметь смысла открывать собственную фабрику.

Производители оборудования получат возможность использовать «перепрограммируемые» фабрики, способные обеспечить производство продукции для разных заказчиков. Это будет способствовать расширению децентрализованных предприятий. В этом смысле мы в каком-то плане отходим от глобализации и возвращаемся обратно к локальным экономикам.

Промышленный интернет вещей ждет большое будущее, но для его реализации потребуется много работать. Принимая во внимание масштабы отрасли и прогнозы по ее развитию, промышленный ИВ способен обеспечить огромное преимущество тем организациям, которые готовы заняться его внедрением.