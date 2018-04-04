Мудрая стратегия: как реализовать проекты в области интернета вещей внутри компании

Новые технологии завоевывают рынок, и интернет вещей не стал исключением. Компании пытаются спешно внедрять инициативы в этой области, однако зачастую не знают базовых вещей. Рассказываем о том, какой должна быть команда проекта, нужен ли ей руководитель, и почему стоит учитывать предложения сотрудников.

Интернет вещей (ИВ) стремительно растет. По оценкам экспертов, число подключенных к сети устройств к 2020 г. может достичь 30 млрд, причем 7 млрд из них будут работать в бизнес-среде. Большинство этих устройств будут генерировать данные, правильный анализ которых поможет компаниям принимать более взвешенные решения, совершенствовать обслуживание клиентов, сокращать затраты и открывать новые источники доходов. Когда речь идет о таких огромных преимуществах, необходимо тщательно продумать все аспекты инициатив по внедрению ИВ как с технологической, так и с организационной точки зрения.

Залог успеха – правильная команда

Чаще всего для реализации проектов в области интернета вещей требуется кросс-функциональная команда. Это подтверждают данные исследования Forbes Insights, в ходе которого было опрошено более 500 респондентов, занимающих руководящие должности в различных организациях. Согласно результатам исследования, наибольшую роль в процессе внедрения интернета вещей играет вице-президент направления ИТ (его важность в проектах, связанных с ИВ, отметили 38% респондентов). Далее следуют руководители бизнес-направлений (потребность в их участии отметили 32% респондентов), директор по информационной безопасности (31%), специалисты по разработке продуктов (31%), программисты и специалисты по мобильным коммуникациям (23%).

Такое количество специалистов и их функциональный «разброс» объясняется вариантами использования технологии. Например, в логистике, где ИВ-система может обеспечить значительную экономию затрат, необходимо привлечь ИТ-специалистов, программистов и поставщиков. Если мы говорим об обслуживании клиентов, где интернет вещей помогает разрабатывать новые продукты и услуги, необходимо в большей степени задействовать специалистов по разработке продуктов. Но какую бы цель вы не преследовали, ИВ вносит в бизнес дополнительный риск за счет наличия в системе важных корпоративных данных, что требует обязательного взаимодействия со специалистами по безопасности.

3 причины не ждать отмашки от руководства

Реализацию проектов в области интернета вещей лучше осуществлять по принципу «снизу вверх», а не «сверху вниз». Это значит, что инициативы должны поступать от сотрудников, которые будут непосредственно задействованы в проекте. В рамках такого подхода руководители устанавливают основные этапы проекта, а сотрудники определяют шаги, необходимые для их достижения. Отдельным специалистам и отделам нужно предоставить возможность достигать поставленных целей такими способами, которые они считают подходящими.

Как правило, реализация проектов начинается с небольшой четко поставленной задачи. Команда должна действовать быстро, приобретая необходимый опыт в процессе работы. Высокая эффективность подобного метода объясняется тремя причинами.

Быстрое развитие технологий

Технологии на базе интернета вещей развиваются чрезвычайно быстро. Пока руководство поставит задачу, сформулирует официальное заявление, сделает запросы на контрактные предложения, опросит поставщиков и выдаст итоговое предложение, выбранное технологическое решение, скорее всего, устареет. Небольшие команды позволяют ускорить процесс выбора технологий и быстрее адаптироваться к ситуации.

Гибкость проектов

Потребности команды, работающей над реализацией проекта для производственного цеха, скорее всего, отличаются от потребностей тех, кто пытается совместить интернет вещей с самим продуктом. Небольшие, способные к оперативному реагированию группы могут гораздо быстрее достичь поставленной цели. Благодаря поддержке руководителя они получат необходимые ресурсы, а привлечение нужных специалистов из разных областей позволит обеспечить соблюдение корпоративных стандартов и процедур.

Получение реальных результатов

Преимущества, которые даст внедрение интернета вещей, часто трудно представить до полной реализации проекта. Пока сбор данных не начался, невозможно понять, какие конкретные плюсы то или иное решение даст другим подразделениям организации. Принцип «снизу вверх» позволяет отыскивать новые способы применения полученных знаний, приближая получение реальных результатов.

Каких специалистов можно привлечь к реализации инициатив в области интернета вещей?

Как мы выяснили, инициативам в области ИВ необходима поддержка высшего руководства, оперативных служб, ИТ и отдела безопасности. Однако к работе следует привлекать и представителей ряда других направлений.

Например, если инициативы компании в этой области касаются выпускаемой продукции, разумеется, необходимо привлечь команду по разработке продуктов. Данные, поступающие от продуктов с возможностями интернета вещей, позволят им принимать более продуманные решения и, как следствие, обеспечить максимально привлекательное предложение и высокую окупаемость инвестиций.

Данные, полученные благодаря ИВ-системе, могут помочь специалистам по маркетингу и продажам оптимизировать взаимодействие с клиентами. В дальнейшем это отразится на монетизации предложений: например, можно будет выбрать, как лучше предлагать ту или иную функциональную возможность – как продукт или как услугу.

Данные интернета вещей, несомненно, будут очень полезны на производстве – они позволят сократить время простоев оборудования, обеспечат необходимое качество продукции и сократят затраты. Помимо этого, данные с производства помогут в реальном времени получить точное представление о потребностях клиентов, благодаря чему команды, работающие с оборудованием, смогут усовершенствовать процессы прогнозирования и логистики и оптимизировать использование производственных ресурсов.

Важны системы интернета вещей и для специалистов в области постпродажного обслуживания и поддержки. Получая данные о том, как продукт используется клиентами, они смогут повысить их уровень удовлетворенности, действовать проактивно, открывая новые источники дохода.

Также к участию в инициативах по внедрению ИВ необходимо привлекать финансовый отдел организации. Это поможет спланировать первоначальное финансирование и более эффективно принимать решения, касающиеся затрат на дальнейшую реализацию продуктов.

Нужен ли проекту руководитель?

Если вам когда-нибудь приходилось работать с кросс-функциональными командами, вы знаете, как трудно порой организовать взаимодействие специалистов. Сотрудники заняты и в других проектах, поэтому необходим кто-то, кто будет координировать работу и принимать решения, касающиеся платформы, устройств, подключений, безопасности, сбора данных и анализа. Именно поэтому при внедрении проектов в области интернета вещей необходим куратор, который мог бы поддерживать команду и наделять сотрудников полномочиями.

Когда участников исследования Forbes Insights спросили, кто в их компании несет ответственность за оперативную реализацию программ в сфере ИВ, подавляющее большинство респондентов назвали технического директора (52%). На втором месте с заметным отрывом оказался директор по ИТ (15%).

Важно отметить, что куратор не просто отвечает за выполнение задач команды. Его главная функция – обеспечить необходимые средства и функционирование платформы. Он должен отстаивать интересы команды, и в то же время не забывать о необходимости соблюдать дедлайны и конкретные цели.

Мы живем в эпоху, когда интернет вещей уже оказывает сильнейшее влияние на бизнес – операционную деятельность компании и принятие решений. И это влияние постоянно растет. Совместная деятельность по разработке систем позволяет расширить знания и выявить проблемные области, помогая организациям получить максимальные преимущества от внедрения решений на базе интернета вещей.