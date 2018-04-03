Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2018 г.

На федеральном уровне основные изменения коснулись требований, предъявляемым к решениям, включаемым в реестр российского ПО, процессов внедрения информационных технологий в кадровую работу на государственной гражданской службе РФ, вопросов использования ЕГИССО и др. На региональном уровне основные изменения относятся к информационной политике регионов и цифровизации отдельных ведомств, в том числе к вопросам информационной безопасности, подключения к СМЭВ, созданию и эксплуатации региональных информационных ресурсов.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 56-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости»

В законах, которыми установлены меры соцзащиты (поддержки), закреплена обязанность органов и организаций, предоставляющих такие меры, использовать Единую госинформсистему соцобеспечения (ЕГИССО) и размещать в ней сведения. В частности, изменения внесены в законы о занятости населения, соцзащите инвалидов и пострадавших от радиации лиц, реабилитации жертв политических репрессий, господдержке сирот, государственных пенсиях, охране здоровья граждан (всего более 30 законов).

В законах о ФСБ, полиции, внешней разведке и госохране закреплено право этих органов обрабатывать сведения об их сотрудниках, содержащиеся в госинформсистемах и/или базах данных государственных органов и внебюджетных фондов. Установлено, что граждане могут подключаться к ЕГИССО через Единый портал госуслуг. Напоминаем, что ПФР был обязан запустить ЕГИССО с 1 января 2018 г.

Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 46-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О космической деятельности»

Принят Закон о космической деятельности. Предусмотрено создание федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса. В него войдут данные, получаемые с государственных космических аппаратов; данные, получаемые с негосударственных космических аппаратов (НКА) и закупаемые за счет федерального бюджета; копии данных, получаемых с НКА, закупаемых федеральными органами власти, подведомственными бюджетными и казенными учреждениями за счет федерального бюджета; копии данных, получаемых с НКА и передаваемых в фонд безвозмездно; информация о данных и копиях данных, получаемых с космических аппаратов гидрометеорологического, океанографического и гелиогеофизического назначения, содержащихся в Едином госфонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.

По общему правилу данные из фонда будут предоставляться на платной основе. Закон вступает в силу по истечении 90 дней после официального опубликования.

Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 43-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Уточнены некоторые вопросы подготовки и проведения чемпионата мира по футболу. Так, обновлено содержание понятия «протокольный маршрут». Это путь следования транспортного средства по автодорогам (их участкам), объектам улично-дорожной сети, задействованным для перевозки лиц, включенных в списки FIFA, между аэропортами, ж/д вокзалами, стадионами, тренировочными базами, базами команд, а также объектами, предназначенными для размещения упомянутых лиц.

Скорректированы правила въезда в Россию, выезда из нее в связи с реализацией мероприятий. Предусмотрена возможность бесплатного проезда в дополнительных поездах лиц, включенных в списки, утвержденные органом, осуществляющим планирование и разработку механизма реализации усиленных мер безопасности при проведении чемпионата мира, и аккредитованных представителей СМИ. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Указ Президента РФ от 2 марта 2018 г. N 98 «О внесении изменения в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. N 1203»

Дополнен перечень сведений, отнесенных к гостайне. В него включены данные, раскрывающие меры по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и состояние ее защищенности от компьютерных атак. Полномочиями распоряжаться указанными данными наделены ФСБ России и ФСТЭК России. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства РФ от 16 марта 2018 г. N 282 «Об особенностях применения в 2018 году отдельных положений пунктов 10 и 13.2 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»

Высшим исполнительным органам госвласти регионов разрешено в 2018 г. не заключать в ГИС «Электронный бюджет» соглашения о выделении субсидий из бюджета субъекта Федерации местному бюджету в отношении муниципальных районов с административными центрами с численностью населения менее 10 тыс. человек, а также в отношении муниципальных образований, территории которых полностью или частично отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. Также в 2018 г. не применяется требование о направлении финансовым органом региона финансовому органу муниципального образования и главному распорядителю средств регионального бюджета уведомления о предоставлении субсидии, субвенции или иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, через ГИС «Электронный бюджет».

Постановление Правительства РФ от 6 марта 2018 г. N 230 «О проведении эксперимента по оценке гражданами удовлетворенности качеством работы медицинских организаций посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг»

С 1 апреля по 31 декабря 2018 г. решено провести эксперимент по оценке качества оказания медпомощи. Граждане смогут дать оценку работе медорганизаций в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг. Минздраву России поручено разработать специальную систему анкетирования. Утверждено положение о проведении эксперимента.

Постановление Правительства РФ от 5 марта 2018 г. N 227 «О некоторых мерах по внедрению информационных технологий в кадровую работу на государственной гражданской службе Российской Федерации»

Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности госслужбы и включение в кадровый резерв федерального госоргана можно подать в электронном виде. Необходимые документы представляются кандидатом через личный кабинет в единой информсистеме управления кадровым составом государственной гражданской службы России. Для открытия кабинета нужно пройти процедуру авторизации в ЕСИА. Кандидаты заполняют в электронном виде анкету, а также формируют электронные образы необходимых документов. Установлены технические требования к ним. Документы должны быть заверены простой или усиленной квалифицированной электронной подписью лица, которое указано в анкете как лицо, ее подписавшее.

Постановление Правительства РФ от 16 марта 2018 г. N 288 «О внесении изменения в Правила размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Скорректированы Правила размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на сайте такого поставщика. Пользователю предоставляется наглядная информация о структуре сайта.

Указано, что она в т. ч. включает в себя ссылку на Единый портал госуслуг, информацию о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, ссылку на сайты региональных организаций, которым предоставлены полномочия по признанию граждан нуждающимися в соцобслуживании и составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг на территориях одного или нескольких муниципалитетов.

Постановление Правительства РФ от 7 марта 2018 г. N 234 «О внесении изменения в подпункт «а» пункта 11 дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения»

Скорректированы дополнительные требования к программам для ЭВМ и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского ПО. В настоящее время абонентские устройства радиоподвижной связи должны находиться под управлением операционных систем Android, iOS. Указывается, что устройства также могут находиться под управлением мобильной ОС, сведения о которой включены в единый реестр российского ПО.

Данное положение сохранится до 31.12.2018. Далее предусматривается исключительно управление мобильной операционной системы, сведения о которой включены в единый реестр российского ПО и которая сертифицирована в соответствии с требованиями законодательства о защите информации.

Региональное законодательство

Постановление Правительства Самарской области от 13 марта 2018 г. N 129 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 14.05.2013 N 205 «О предоставлении грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг (выполнением работ) в сфере печатных и электронных средств массовой информации»

В Самарской области изменены порядки предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг (выполнением работ) в сфере печатных и электронных средств массовой информации. Для получения грантов организациям необходимо представить справку об исполнении ими обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на 1 мая, 1 августа, 1 ноября текущего года. Также уточнено, что помимо свидетельства о регистрации средства массовой информации для телерадиокомпаний и телерадиовещательных организаций необходимо наличие лицензии на осуществление деятельности в сфере электронных средств массовой информации. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев третьего, четвертого, седьмого, восьмого и девятого, которые вступают в силу со дня официального опубликования постановления и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

Постановление Правительства Ставропольского края от 13 марта 2018 г. N 88-п «Об утверждении Положения о портале Ставропольского края «Доступная среда» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Принято положение о портале Ставропольского края «Доступная среда» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Портал расположен по адресу: http://dsreda.stavregion.ru и представляет собой информационный ресурс, содержащий информацию о доступности в Ставропольском крае приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения и обеспечивающий им доступ к такой информации.

Портал функционирует с целью повышения уровня и качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения; обеспечения им доступа к информации о доступности в крае приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. На портале размещается информация о приоритетных объектах и услугах в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов; о степени доступности в крае приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; о комплексной оценке степени доступности; о маршрутах к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов. Оговорено, что названная информация на портале размещается на русском языке. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 16 марта 2018 г. N 496 «О размещении информации в информационно-коммуникационной сети Интернет»

Ежегодно, не позднее 31 марта, руководители и их заместители, а также главные бухгалтера медицинских учреждений должны разместить на официальном сайте учреждения информацию о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате. В составе информации запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации вышеуказанных лиц.

Постановление Правительства Новосибирской области от 21 марта 2018 г. N 102-п «О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»

Установлено, что при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства заявление о выдаче разрешения на строительство и документы, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, с 1 июня 2018 г. должны направляться в уполномоченные органы исключительно в электронной форме. По объектам капитального строительства обязательная электронная форма представления вышеуказанных документов вводится с 1 января 2019 г. в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.

Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 19 марта 2018 г. N 59-о/д «Об утверждении Регламента подключения к системе межведомственного электронного документооборота в Ставропольском крае и работы с электронными сообщениями, электронными документами и (или) электронными копиями документов в системе межведомственного электронного документооборота в Ставропольском крае»

Принят регламент подключения к системе межведомственного электронного документооборота в Ставропольском крае и работы с электронными сообщениями, электронными документами и (или) электронными копиями документов в системе межведомственного электронного документооборота. Представлены права и обязанности оператора, участников и пользователей.

Отмечено, что при необходимости использования электронного документа для внутреннего бумажного документооборота участника допускается создание копий документа на бумажном носителе. Кроме того, подробно описаны требования к форматам электронных сообщений, электронных документов и электронных копий документов; основные процессы работы с электронными сообщениями, электронными документами и (или) электронными копиями документов в СЭДД «Дело»; требования к технологическим и программным средствам обеспечения работоспособности СЭДД «Дело» и др. Приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 13 марта 2018 г. N 406 «Об утверждении административного регламента «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»

Заявителями на предоставление государственной услуги «Представление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» являются: при получении информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена – физические и юридические лица; при получении информации из региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена – участники единого государственного экзамена и их родители.

Предоставление государственной услуги осуществляет Министерство образования и науки Мурманской области и государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской области «Институт развития образования». Результатом предоставления государственной услуги является направление (сообщение) заявителю информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Постановление губернатора Костромской области от 16 марта 2018 г. N 67 «О комиссии по информационной безопасности Костромской области»

Комиссия по информационной безопасности является координационным органом, гарантирующим реализацию государственной политики в области обеспечения информационной безопасности. Кроме того, комиссия занимается экспертным и информационно-аналитическим обеспечением деятельности губернатора Костромской области по указанному вопросу. Комиссия также осуществляет контроль за исполнением закона в области информационной безопасности; оценивает внешние и внутренние угрозы информационной безопасности и подготавливает предложения по их предотвращению.

Персональный состав комиссии утверждается губернатором Костромской области. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства Камчатского края от 15 марта 2018 г. N 111-П «О государственной информационной системе Камчатского края в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Камчатского края «АС «Госзаказ»

Положение устанавливает порядок функционирования и использования государственной информационной системы Камчатского края в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Камчатского края «АС «Госзаказ», интегрированной с единой информационной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Участниками Системы являются субъекты, формирующие и размещающие информацию в Системе, и пользователи официального сайта Системы в сети «Интернет».

Программное обеспечение Системы обеспечивает: регистрацию и хранение сведений об истории движения электронных документов и информации, в том числе обо всех действиях по формированию, подписанию, размещению, изменению и удалению информации в Системе, о точном времени и содержании таких действий, а также информации о лицах, осуществлявших указанные действия; целостность и доступность информации, размещенной в Системе; предоставление возможности определить дату и время размещения информации в Системе, а также дату и время последнего изменения информации в Системе; сохранение работоспособности Системы при некорректных действиях пользователей Системы; резервное копирование информации и документов в целях восстановления базы данных Системы или ее компонентов.

Система обеспечивает хранение информации, размещаемой в Системе, в течение десяти лет, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры от 23 марта 2018 г. N 72-п «О государственной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Корпоративный портал органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Целью создания государственной информационной системы автономного округа «Корпоративный портал органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является повышение уровня эффективности информационного взаимодействия его пользователей при осуществлении полномочий, возложенных на органы государственной власти автономного округа.

Корпоративный портал подлежит размещению на программно-аппаратном комплексе регионального центра обработки данных автономного округа и учету в Едином реестре информационных систем автономного округа. Определен порядок эксплуатации, сопровождения и развития Корпоративного портала. Доступ пользователей к Корпоративному порталу осуществляется через уникальные учетные записи, создаваемые для каждого пользователя.

Постановление Правительства Саратовской области от 19 марта 2018 г. N 131-П «Об использовании информационных ресурсов корпоративной сети Правительства Саратовской области»

Определены порядки предоставления доступа к ресурсам корпоративной сети Правительства области, к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, к ресурсам корпоративной системы электронной почты, порядок проведения планово-профилактического ремонта и аварийно-восстановительных работ. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства Москвы от 6 марта 2018 г. N 159-ПП «О комплексной информационной системе мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города Москвы»

Департаменту информационных технологий поручено обеспечить создание, развитие и эксплуатацию комплексной информационной системы мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города (далее – КИС УСС). КИС УСС предназначена для автоматизации функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Москве.

С помощью КИС УСС обеспечивается автоматизация приема, регистрации, обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; ведется единый классификатор типов происшествий для экстренных оперативных служб; осуществляется мониторинг процесса реагирования экстренных служб на происшествия, пожары и чрезвычайные ситуации. В КИС УСС входят следующие подсистемы: подсистема мониторинга сквозного процесса реагирования; подсистема обеспечения вызовов экстренных служб; аналитическая подсистема; подсистема обеспечения информационной безопасности и др.

Постановление Правительства Калужской области от 6 марта 2018 г. N 132 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 20.12.2013 N 710 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 22.04.2014 N 260, от 26.06.2014 N 379, от 31.12.2014 N 827, от 12.08.2015 N 459, от 18.09.2015 N 530, от 29.02.2016 N 125, от 11.01.2017 N 7, от 02.03.2017 N 93, от 20.03.2017 N 138, от 02.02.2018 N 75)»

Уточнены объемы финансирования государственной программы «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области»:

всего – p3713301,2 (ранее 3451707,1) тыс., в том числе:

2017 г. – p696404,5 (ранее 434810,4) тыс.,

в том числе средства областного бюджета – p3600916,8 (ранее 3339322,7), в том числе:

2017 г. – p696404,5 (ранее 434810,4) тыс.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Сахалинской области от 2 марта 2018 г. N 73 «О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области «Информационное общество в Сахалинской области (2014–2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 04.07.2013 N 334»

Скорректированы отдельные положения государственной программы Сахалинской области «Информационное общество в Сахалинской области (2014–2020 годы)». Планируемый объем финансирования государственной программы составит p6 051 555,2 тыс. (ранее составлял p5 814 105,1 тыс.). Финансирование программы за счет средств бюджета Сахалинской области в 2018 году сокращено с p969 612,2 тыс. до p911 518,6 тыс.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры от 2 марта 2018 г. N 51-п «О Единой региональной информационной системе управления транспортом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Единая региональная информационная система управления транспортом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры создана в целях: повышения уровня информирования населения о работе автомобильного, водного, воздушного и железнодорожного транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа в автономном округе; обеспечения повышения качества обслуживания регулярных перевозок пассажиров и багажа за счет получения объективной информации о движении общественного транспорта; снижения количества личного автомобильного транспорта на дорогах автономного округа за счет повышения привлекательности использования транспорта общего пользования населением автономного округа; повышения безопасности пассажирских перевозок в автономном округе. Определен порядок ее функционирования.

Приказ Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 16 марта 2018 г. N 10–32/П «О Порядке передачи подарков, полученных должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области в ходе протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий»

Определены правила передачи в собственность Московской области подарков, полученных должностными лицами Министерства государственного управления информационных технологий и связи Московской области. Утверждена форма заявления о передаче подарков. Подарок, стоимость которого подтверждается прилагаемыми к нему документами и превышает три тысячи рублей, передается не позднее трех рабочих дней со дня направления заявления по акту приема-передачи подарков. Для оценки стоимости подарков, не имеющих документов, подтверждающих их стоимость, образовывается оценочная комиссия.

Подарок, стоимость которого не превышает p3000, возвращается сдавшему подарок лицу, сделавшему подарок, по акту приема-передачи подарков. Подарок, стоимость которого превышает p3000, признается собственностью Московской области.

Приказ Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 16 марта 2018 г. N 10–31/П «О Порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Московской области, замещающего должность государственной гражданской службы Московской области в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, к совершению коррупционных правонарушений»

Утверждена процедура уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений. Определен перечень сведений, содержащихся в уведомлении, порядок регистрации уведомлений и организации проверки этих сведений. В случае подтверждения факта обращения с целью склонения гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений все материалы, связанные с фактом обращения, направляются представителем нанимателя в органы прокуратуры.

Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия от 14 марта 2018 г. N 68 «Об утверждении порядка обозначения на местности информационными знаками границ особо охраняемых природных территорий регионального значения»

Организацию изготовления информационных знаков (аншлагов), размещение их на местности осуществляет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и подведомственные ему казенные учреждения, осуществляющие управление особо охраняемыми природными территориями. Информационные знаки (аншлаги), обозначающие границу особо охраняемой природной территории и уведомляющие о режиме ее особой охраны, размещаются в местах пересечения границы особо охраняемой природной территории с дорогами общего пользования. В случае отсутствия пересечения границы особо охраняемой природной территории с дорогами общего пользования информационные знаки (аншлаги) устанавливаются на границе особо охраняемой природной территории в крайних географических точках (север, юг, восток и запад).

Надпись на информационных знаках (аншлагах) включает следующую информацию: категория особо охраняемой природной территории, ее наименование; дата создания особо охраняемой природной территории; адрес и телефон Министерства или его подведомственного учреждения; основные запреты и ограничения хозяйственной и иной деятельности. При установке информационный знак (аншлаг) ориентируют таким образом, чтобы сторона с надписью, указывающей категорию особо охраняемой природной территории, была обращена к внешней границе особо охраняемой природной территории.