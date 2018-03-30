Почему решения для ЦОДов должны разрабатываться индивидуально?

В настоящее время вопрос организации бесперебойной работы ИТ-инфраструктур стоит крайне актуально. И особенно важным является индивидуальный подход компании при взаимодействии с заказчиками. О том, как организовать разработку и поставку решений, адаптированных под конкретные задачи заказчика, рассказал Брин Морган, вице-президент компании Tripp Lite, занимающей лидирующие позиции на рынке систем электропитания.

CNews: Расскажите подробнее о компании Tripp Lite

Брин Морган: Компания Tripp Lite имеет очень богатую историю. Она была основана в 1922 году. Первоначально Tripp Lite выпускала автомобильные аксессуары и стала известна благодаря своим инверторам. Затем Tripp Lite переместила фокус на продукты в области защиты электропитания и стала пионером в отрасли, представив первую систему ИБП для персональных компьютеров и самое надежное в мире устройство подавления сетевых помех Isobar.

Мы продолжаем занимать лидирующие позиции на рынке благодаря тому, что особое внимание уделяем качеству продукции, разработке инновационных решений и высоким стандартам обслуживания клиентов. Более 85 лет инженеры Tripp Lite постоянно работают над улучшением эксплуатационных характеристик наших устройств, повышая их надежность, безопасность, экономичность и компактность, снижая расходы заказчика на эксплуатацию и уменьшая нагрузку на окружающую среду.

Мы также занимаемся созданием новых устройств с учетом потребностей наших заказчиков. Так например, мы предлагаем серверные стойки различных конфигураций по высоте, ширине и глубине, для обеспечения высокой плотности установки оборудования и использования в различных ИТ-средах, а также различные типы блоков распределения питания PDU с различными возможностями и преимуществами для повышения доступности, эффективности и управляемости оборудования в центрах обработки данных.

В настоящее время компания Tripp Lite присутствует в более чем 60 странах мира. Среди заказчиков продукции и решений Tripp Lite – государственные структуры, крупные финансовые компании и промышленные предприятия, организации здравоохранения и образования.

CNews: Вам знаком российский рынок?

Брин Морган: До прихода в Tripp Lite я руководил продажей оборудования для модульных центров обработки данных в Active Power и занимал руководящие должности в Eaton Corporation. Несколько лет я отвечал за российский регион, таким образом, это определенно территория, которую я хорошо знаю.

CNews: Получается, у вас есть опыт в электроэнергетике?

Брин Морган: Безусловно. Я имею более чем 35-летний опыт работы в компаниях, действующих на рынках электроэнергетики и электроники. Как я уже упоминал, в Active Power и Eaton Corporation я занимал руководящие позиции в области продаж и управления компаний. В настоящее время я руковожу международным бизнес-подразделением Tripp Lite, и наряду с Россией отвечаю за продажи, маркетинг и сервисное обслуживание в регионах Латинской Америки, Мексики, Канады, а также Европы, Ближнего Востока и Африки.

CNews: Каковы, с вашей точки зрения, ключевые тенденции на рынке ИБП и управления питанием?

Брин Морган: Прежде всего, я хотел бы упомянуть о цифровизации бизнеса. Компании начинают рассматривать внедрение новых информационных технологий и решений в качестве ключевого инструмента для развития. Информационные технологии проникают во все бизнес-процессы. Объемы данных растут экспоненциально. Сейчас мы вступили в эру новых технологий – гибридных облаков, искусственного интеллекта, интернета вещей и технологий блокчейн. Эти тенденции увеличивают потребности в хранении данных и, следовательно, защите электропитания и резервных системах для центров обработки данных.

Брин Морган: В последнее время к нам поступает все больше запросов на комплексные и интегрированные решения для построения инфраструктуры центров обработки данных, и мы с удовольствием работаем над этими проектами, разрабатывая индивидуальные инфраструктурные решения, отвечающие потребностям клиентов.

Центры обработки данных становятся все более сложными и требуют эффективных систем управления энергопотреблением. Перед компаниями стоит задача минимизации потерь и поддержания работоспособности даже в чрезвычайной ситуации, что определяет необходимость обеспечения непрерывности бизнеса и использования решений, гарантирующих бесперебойное и качественное электропитание подключенного оборудования.

CNews: Какие, по вашему мнению, задачи стоят сейчас перед ИТ-директорами компаний?

Брин Морган: В текущей экономической ситуации в России компании стараются оптимизировать бизнес-процессы и сократить расходы. Для большинства предприятий первостепенными задачами являются обеспечение непрерывности бизнеса и безопасности данных. Автоматизация финансовых, производственных и бизнес-процессов, оптимизация расходов с помощью ИТ – ключевые вопросы, обсуждаемые в настоящее время ИТ-директорами. Мы понимаем, что компании готовы инвестировать в те проекты, которые принесут реальные и быстрые результаты.

CNews: Каким образом решения Tripp Lite отвечают потребностям рынка?

Брин Морган: Трансформации в современных центрах обработки данных обусловлены развитием облачных вычислений, сервис-ориентированными архитектурами и беспрецедентным ростом объема данных, что приводит к увеличению плотности оборудования. Все эти факторы создают потребность в более надежной инфраструктуре с более высокой пропускной способностью, специальными решениями по охлаждению и эффективным управлением питанием.

Tripp Lite имеет полный спектр инфраструктурных продуктов для современных центров обработки данных, включая мощные модульные и моноблочные трехфазные ИБП, управляемые блоки распределения питания (PDU), серверные стойки, модули охлаждения, КВМ-переключатели и консольные серверы для управления оборудованием, разнообразные кабели для подключения оборудования и многое другое.

В последнее время к нам поступает все больше запросов на комплексные и интегрированные решения для построения инфраструктуры центров обработки данных, и мы с удовольствием работаем над этими проектами, разрабатывая индивидуальные инфраструктурные решения, отвечающие потребностям клиентов.

CNews: Какие новые технологии предлагает ваша компания?

Брин Морган: Мы предлагаем масштабируемые системы ИБП, которые пользуются большим спросом благодаря гибкости и адаптивности – они могут расширяться вместе с центрами обработки данных.

В середине прошлого года мы представили новую высокопроизводительную трехфазную систему ИБП SVX, которая может расширяться вместе с центром обработки данных. Это модульная, масштабируемая и гибкая архитектура. Мы предлагаем несколько вариантов мощности и времени работы от батареи, масштабируемых согласно потребностям по мере изменения сети или приложений. Системы доступны в корпусах трех видов высотой от 30U до 42U и емкостью от 30 кВт до 210 кВт. Модульная конструкция с заменяемыми в процессе работы силовыми модулями обеспечивает быстроту и легкость технического обслуживания без дорогостоящих простоев.

В начале этого года мы объявляем о выпуске новых моноблочных трёхфазных систем ИБП серии S3MX мощностью от 30кВА до 200кВА с возможностью параллельной работы. Компактная конструкция S3MX обеспечивает максимальную мощность при минимальной стоимости, занимая при этом минимум места. Например система 200кВА занимает меньше места чем стандартный 42U серверный шкаф в центре обработки данных, что позволяет сокращать затраты его владельца. Мы ожидаем, что новая линейка ИБП позволит нам значительно расширить список клиентов, поскольку предлагает качественные ИБП от Tripp Lite для заказчиков с ограниченным бюджетом или имеющих ограниченное место для размещения оборудования.

CNews: Предлагает ли Tripp Lite какое-либо программное обеспечение в качестве компонента решений по управлению питанием?

Брин Морган: Разумеется. Программное обеспечение является жизненно важным компонентом решений для управления питанием. Внедрение программного обеспечения для управления питанием в дополнение к аппаратным средствам, таким как системы ИБП и блоки распределения питанием, позволяет клиенту получить удобную в эксплуатации и отказоустойчивую систему.

В сочетании с дополнительным оборудованием, например, датчиками контроля окружающей среды и систем безопасности, пользователю предоставляются расширенные возможности по централизованному сбору информации и управлению инженерной инфраструктурой. ПО Tripp Lite Power Alert позволяет задавать параметры для мягкого, автоматического выключения в случае длительного прекращения электроэнергии, с последующим закрытием приложений и завершением работы без потери данных.

Tripp Lite предлагает версии программного обеспечения Power Alert, отличающихся по уровню сложности и возможностям, в том числе как для локального мониторинга, так и управления системами инженерной инфраструктуры ЦОД по сети. Данное программное обеспечение не требует дополнительного оборудования или лицензий и доступно для бесплатной загрузки с официального сайта Tripp Lite, что позволяет сэкономить значительные средства администраторам сетей.

CNews: Каковы важнейшие компоненты ИТ-инфраструктуры, и как они влияют на внедрение новых технологий и приложений?

Брин Морган: Заказчики уделяют существенное внимание поиску надежных поставщиков ключевых компонентов ИТ-инфраструктуры, при этом я должен отметить, что системы управления и инженерные решения приобретают все большее значение. Используемые в различных средах компоненты инфраструктуры должны отвечать таким требованиям как гибкость, масштабируемость, надежность, безопасность.

Tripp Lite, разрабатывая свою продукцию, ставит задачу создания универсальных решений с инновационными функциями, которые могут адаптироваться под задачи заказчиков. Например, Tripp Lite разработала линейку ИБП медицинского уровня, которые оснащены встроенными изолирующими трансформаторами, обеспечивающими полную изоляцию нагрузки от сети электропитания. Данные ИБП удовлетворяют жестким требованиям безопасности и защиты от помех для подключаемого медицинского оборудования без необходимости дорогостоящей замены электрооборудования или переделки электропроводки.

Наши продукты являются адаптируемыми и нейтральными по отношению к поставщикам, поэтому они могут быть интегрированы в существующую инфраструктуру для любого приложения. Иногда, поскольку в уже существующей инфраструктуре пространство обычно более ограничено, чем в строящихся центрах обработки данных, важно предоставить многофункциональные решения, которые могут выполнять несколько задач, занимая небольшое пространство. Хорошим примером являются блоки распределения питания с автоматическим вводом резерва ATS, который обеспечивает избыточную мощность для подключенных устройств, а также мониторинг и индивидуальное управление розетками, занимая всего 1U места в стойке.

CNews: Что отличает Tripp Lite от основных конкурентов?

Брин Морган: Мы являемся одним из немногих поставщиков в отрасли, который предоставляет комплексные инфраструктурные решения, предлагая 4500 продуктов в более чем 16 различных категориях для любых потребностей клиентов – от настольных компьютеров до центров обработки данных. В портфель продуктов Tripp Lite входят системы ИБП, блоки распределения PDU, открытые стойки и серверные шкафы, системы охлаждения, инвертеры и зарядные станции, КВМ-переключатели и консольные серверы, кабельные и коммутационные принадлежности.

Клиенты Tripp Lite высоко оценивают вклад компании в построение ИТ архитектуры своих компаний. Мы благодарны за такую оценку и хотим использовать этот импульс для повышения нашей компетенции и внедрения передовых технологий для решения ИТ-задач и задач бизнеса.

CNews: Каковы планы Tripp Lite по развитию компании в России на ближайшее время?

Брин Морган: В России объемы продаж Tripp Lite растут с каждым годом. Наша компания серьезно укрепила позиции на российском рынке за последние несколько лет. В 2017 году рост составил более 20%, что значительно опережает показатели роста на рынке ИБП.

Tripp Lite сохраняет лидирующие позиции в области решений по защите и управления электропитанием, являющихся, стоит отметить, одними из самых надежных в мире. Прежде всего, это модульные и масштабируемые системы ИБП корпоративного уровня, которые могут расширяться вместе с центрами обработки данных. Причем интерес к нашей продукции растет не только в сегменте корпоративных ИБП, но также и в сегменте дополнительной продукции для размещения оборудования, распределения и управления электропитанием.

В 2018 году мы планируем запуск нескольких новых продуктов. В России у нас становится все больше и больше постоянных заказчиков и стратегических партнеров, с которыми мы намерены развивать сотрудничество. Мы планируем придерживаться выбранного тактического курса компании, который заключается в комплексном клиентоориентированном подходе в предложении решений заказчикам, а также в обеспечении качественного сервисного обслуживания.